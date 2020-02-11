 Єврокомісія не приймає жодних компромісів у питанні суверенітету і територіальної цілісності України, - Варгеї

Про це заявив європейський комісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгеї на брифінгу з прем'єр-міністром України в Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"І нарешті, але, напевно, найважливіше, я також привіз новини від нової Єврокомісії, що ми, звичайно, підтримуємо Україну і ми продовжимо наполягати на повній і безумовній імплементації мінських угод. Ми не приймаємо жодних компромісів, коли йдеться про суверенітет і територіальну цілісність України і надалі підтримуватимемо її", - сказав він.
Він підкреслив, що для Єврокомісії нового складу відносини з Україною є пріоритетом і перебувають високо на порядку денному.
"Це мій перший візит в країну "Східного партнерства", і це показує важливість наших відносин з Україною", - додав єврокомісар.
Нагадаємо, єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї 11-12 лютого перебуває з візитом в Україні.
очередной евровыхлоп на брифинге с премьер-министром Украины в Киеве.
а шо они могли еще сказать?
надо же как то оправдывать свою никчемность и бесхребетность.
но, справедливости ради, и за ето спасибо - могли бы обмакронится в полный кацапстан,
а так еще шо бормочат, шо человеческое по инерции...
зеленяк, своими разведениями, тока дрова в костер подбрасывает...
"отходишь? - надо нажать еще" - кацапская логика, всегда была и всегда будет...
тока шпана 95я етого никогда не поймет - все остальные да, и уже давно все поняли.