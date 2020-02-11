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 Політика України
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Все про:Єврокомісія (318) Варгеї (3)

 Єврокомісія не приймає жодних компромісів у питанні суверенітету і територіальної цілісності України, - Варгеї

Європейська комісія не приймає жодних компромісів, коли йдеться про суверенітет і територіальну цілісність України, і надалі підтримуватиме її.

Про це заявив європейський комісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгеї на брифінгу з прем'єр-міністром України в Києві у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"І нарешті, але, напевно, найважливіше, я також привіз новини від нової Єврокомісії, що ми, звичайно, підтримуємо Україну і ми продовжимо наполягати на повній і безумовній імплементації мінських угод. Ми не приймаємо жодних компромісів, коли йдеться про суверенітет і територіальну цілісність України і надалі підтримуватимемо її", - сказав він.

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Він підкреслив, що для Єврокомісії нового складу відносини з Україною є пріоритетом і перебувають високо на порядку денному.

"Це мій перший візит в країну "Східного партнерства", і це показує важливість наших відносин з Україною", - додав єврокомісар.

Нагадаємо, єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї 11-12 лютого перебуває з візитом в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175171
 
 
 Топ коментарі
 
ну мы то не приннимаем, вот на счёт сегоднешнего рукводства Украины неуверен, что то про компромис о воде в Крым бормотали
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полная и безусловная имплементация Минских соглашений - от чого еуропа добивайєця
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Щось не дуже віриться у відсутності компромісів ЄС у питанні територіальної цілісності України. Німеччина наполягала, що ПП2 буде добудований, Сіменс за турбіни не наказали, Марківа в Італії посадили, Будапештський меморандум забули, росію повернули у ПАРЄ...
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Кто ещё верит Европе? Продадут влёгкую. Из Находки вышло судно Грязьпрома достраивать СП-2. Хорошее место Европой не назовут, все остальные материки и части света начинаются на "А"
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Тобто, хочуть впихнути лугандон в Україну?
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Не треба перекручувати. Європа ж не думає, що асоціації з ЄС вимагали, щоб Лугандон і Крим залишалися в Україні.
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ну мы то не приннимаем, вот на счёт сегоднешнего рукводства Украины неуверен, что то про компромис о воде в Крым бормотали
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Лугандон и Крым - продукт агрессии России. Агрессию обычно усмиряют агрессией. А в плане агрессии ЕС слабый товарищ.
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полная и безусловная имплементация Минских соглашений - от чого еуропа добивайєця
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Щось не дуже віриться у відсутності компромісів ЄС у питанні територіальної цілісності України. Німеччина наполягала, що ПП2 буде добудований, Сіменс за турбіни не наказали, Марківа в Італії посадили, Будапештський меморандум забули, росію повернули у ПАРЄ...
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Али о чем Вы? - забудьте...
очередной евровыхлоп на брифинге с премьер-министром Украины в Киеве.
а шо они могли еще сказать?
надо же как то оправдывать свою никчемность и бесхребетность.
но, справедливости ради, и за ето спасибо - могли бы обмакронится в полный кацапстан,
а так еще шо бормочат, шо человеческое по инерции...
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Еврокомиссия - сборище жирных котов и все шо они хотят, шо бы им не морочили две пачки маргарина и для етого они будут заявлять шо угодно и сколько угодно... - 6 лет все в заявлениях, а войне конца не видно.
зеленяк, своими разведениями, тока дрова в костер подбрасывает...
"отходишь? - надо нажать еще" - кацапская логика, всегда была и всегда будет...

тока шпана 95я етого никогда не поймет - все остальные да, и уже давно все поняли.
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Докатились.Еврокомисия уже беспокоится о целосности Украины а не Гарант.
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Єврокмісія може й не схильна до компромісів, а ось Арахамія вже погодився на воду в Крим.
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