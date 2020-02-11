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Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5949) провокація (550) Донбас (15255) артилерія (139)

 Найманці РФ планують із важкої артилерії обстріляти населені пункти на окупованій території, - пресцентр ОС

Напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську найманці РФ планують провокацію з використанням важкої артилерії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, 11 лютого, російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районі населеного пункту Оріхове, застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм (випущено 9 мін).

"Ці провокаційні дії озброєних формувань РФ мають на меті загострити ситуацію в районі проведення ООС, змусити підрозділи Об'єднаних сил вести вогонь у відповідь і надалі звинуватити наших захисників у порушенні режиму припинення вогню і зриві мінських домовленостей", - зазначають у командуванні ОС.

Крім того, за даними розвідки, найманці РФ планують чергову провокацію з використанням важкої артилерії, зробивши кілька обстрілів населених пунктів на тимчасово окупованій території України.

"Командування операції Об'єднаних сил підкреслює, що українська сторона суворо дотримується взятих на себе зобов'язань щодо повного та всеохоплюючого припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Ворог застосував на Донбасі міномети калібру 120 мм і гранатомети різних систем, від початку доби - без втрат, - пресцентр ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175170
 
 
 Топ коментарі
 
ПРОДАЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что возобновил бы водоснабжение аннексированного Россией в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса.

наша задача - ДАТЬ ПО ВОРОВИТЫМ РУЧКАМ !!!!!!!!!!!!!!!!!! Наемники РФ планируют из тяжелой артиллерии обстрелять населенные пункты на оккупированной территории, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 374
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Когда Главнокомандующий трус, А Президент не выполняет Законы и Конституцию, то ВСУ уже превратилось в счетоводов......
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Ну и все статистика или делать что то будете
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Когда Главнокомандующий трус, А Президент не выполняет Законы и Конституцию, то ВСУ уже превратилось в счетоводов......
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Я одного не понимаю как может быть Украинская армия в годы войны состоять из наёмников ( контрактников)?,такое впечатление, .что армия защищает земли соседей. Можно завтра сказать идите домой денег нет на ваше содержание,а где патриотизм? Я чё то вспомнил за ту кондукторшу,которая сказала военному что он получает деньги за то, что убивает и пусть платит за проезд, она может и понимала что за деньги любить Родину это не при родне. Может что то у нас неправильно в государстве? Может отсюда идёт "Какая разница",такую армию легко перенаправить на бок Московии если методично поработать и наверное ФСБ этим занимается вплотную в Украине
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вы путаете понятия. контрактник не наемник. это абсолютно разные вещи. наемники просто воюют за деньги неважно против кого - главное чтоб платили. военнослужащий контрактной службы хотя и получает заработную плату тем не менее является военнослужащим вооружденных сил нашей страны подчинен уставу, выплняет приказы и защищает нас с вами.
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В нашем государстве многое размыто по понятиям,потому что государство Украина состоит из Украинского народа и подсадного народа Украины( без родины,родина у низ совковый союз или др.государство) и нет единства народа в Украине...такое государство всегда будет в подвешенном состоянии.
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Вот пусть свою "провокацию" выполнят в сторону Таганрога,кремлёвский Фюрер так всех учит делать,на войне всякие случайности бывают Наемники РФ планируют из тяжелой артиллерии обстрелять населенные пункты на оккупированной территории, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8036
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ПРОДАЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что возобновил бы водоснабжение аннексированного Россией в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса.

наша задача - ДАТЬ ПО ВОРОВИТЫМ РУЧКАМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Вони і раніше шмаляли Градами по позиціям ЗСУ і по житловим кварталам, імітуючи отвєтку. І шо?

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значит труп этой арахнидии первым поплывет по течению в сторону крыма.
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если разведка знает, шо та мразота планирует, то очень надеюсь
существуют какие планы у ВСУ на предотвратить и ответить и не криворогатым разведением....
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не жалко. дамбасня новых лугандонов в шахтах нароет.
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Чому б і не постріляти, якщо контрбатарейна боротьба не ведеться.
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Это ****** ***** Турчинову за признание Крыма обещал 80 миллиардов долларов Порошенко мог воспользоваться возможностью и взять больше но он как патриот послал ***** по дальше а теперь всякие арахамии отдают воду Крыму за просто так ...
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Крым - Украине Крыму - вода . дикарей - Украине . дикарям - пенсия . ни как иначе быть не может
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