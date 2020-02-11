 Екснардеп-утікач Онищенко просить політичного притулку в Німеччині і повідомив про наявність російського паспорта

Про це в інтерв'ю DW повідомив його адвокат Інго Міноджіо, інформує Цензор.НЕТ.
"В Україні існує небезпека для життя і здоров'я мого підзахисного", - заявив юрист.
Міноджіо звернув увагу на "катастрофічні умови утримання в слідчих ізоляторах в Україні", а також на те, що головний політичний опонент Онищенко - експрезидент Петро Порошенко - "навіть після втрати влади залишається дуже впливовим", що становить загрозу для ексдепутата.
На підтвердження позиції захисту суду були надані заяви деяких українських політиків, серед яких народні депутати нинішнього і попереднього скликань, додав адвокат.
За словами Міноджіо, його підзахисний оскаржує в Німеччині видачу в Україну, посилаючись на "політичні мотиви".
Якщо ФРН не надасть притулку ексдепутатові, а запит Києва на екстрадицію буде відхилено як політично мотивований, Онищенко готовий виїхати в Росію, зазначив адвокат.
"У Олександра Онищенка є російський паспорт, а посвідки на проживання в Німеччині у нього немає. Тому ми повідомимо суду, що - в разі невидачі Україні - йому є куди їхати - в Росію", - підкреслив юрист.
Як повідомлялося, 21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.
Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.
За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.
Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.
5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.
26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.
30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.
А то что лошкер был гражданином земли обетованной ниче? м то что он был таким же главой офиса.
Миноджио обратил внимание на ....а то, что главный политический оппонент Онищенко - экс-президент Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что представляет угрозу для экс-депутата.
Источник: https://censor.net.ua/n3175168
"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
Азаров, также заявил, что одной из главных задач КСУ является не допустить победы действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах.»
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
В'ячеслав Кириленко
@KyrylenkoVyach
·2 ч
Безумовно, у кремлі відкоркували сьогодні Шампанське у зв'язку з призначенням Єрмака. Проросійське крило в оточенні президента перемогло.
Завдяки рішенню президента.
Який, таким чином, і сам обрав російський шлях.
Тепер його слова на Мюнхенській конференції просто нічого не варті
«www.bbc.com › features-russian-47693043
"Бешеный обстрел фейками": Порошенко ...
Mar 25, 2019 - Телеканал Коломойского с помощью беглеца Александра Онищенко показал спецпрограмму с обвинениями в адрес президента ...»
Це коллаж ВВС, про брехню Оніщенка на Порошенка.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47693043
"Бешеный обстрел фейками": Порошенко ответил на компромат на ТВ
25 марта 2019
Президент Петр Порошенко назвал "бешеным обстрелом фейками" показ на телеканале "1+1", владельцем которого является бизнесмен Игорь Коломойский, часовой программы "Украинские сенсации" под названием "50 оттенков Порошенко".
Эта программа была построена исключительно на обвинениях действующего президента в коррупции.
Главным обличителем в программе стал депутат парламента Александр Онищенко, которого подозревают в особо тяжких экономических преступлениях, и который сейчас скрывается от украинских правоохранителей за пределами Украины.
Еще в 2016 году Александр Онищенко обещал компромат на представителей власти, включая президента Порошенко.»
Ладно, давайте попробуем серьёзно, и по возможности коротко.
Вот, значит, какая получается ситуация.
Миллиардер Порошенко становится президентом страны, которая мгновенно оказывается втянута в войну. В течение пяти лет Президент Порошенко всеми силами вытаскивает страну из жопы. По дороге достигая: безвизового режима с ЕС, роста экономики, признания украинской церкви - в общем, такие вещи, которые с наскоку за пять лет многим не удавались даже без войны. По дороге также перестаёт быть миллиардером, потому что кучу денег вваливает в армию и в благотворительность.
Всё это время Президенту Порошенко гадят на голову журналисты, оппозиционеры, антикоррупционеры, и прочие реформаторы, спешно покинувшие свою страну, не в силах выдержать ослепительный блеск реформ.
Несмотря на это, Порошенко не ограничивает свободу слова, не устраивает политических преследований, не вводит военное положение, в чём его упрекают, мол почему не ввёл военное положение, раз война. Потом ненадолго вводит, и его теперь упрекают в том, что, мол почему ввёл военное положение, раз война.
Несмотря на весь этот отвратный цирк, Президент Порошенко проводит свободные и демократические выборы. Проигрывает. Уходит с поста. Остаётся в политике, работать на благо страны.
Президент Зеленский, построивший свою избирательную кампанию на лозунгах, что Порошенко - ворюга, не хочет остановить войну, и вообще всё делает не так, приходит к власти. Но почему-то ему не удаётся показать стремительный рост экономики (хотя воровать уже ж некому, да?), войну остановить не удаётся (хотя уже ж никто на ней не наживается, да?), и вообще как-то со стремительными прорывами не задалось. Цены растут, тарифы растут, безработица растёт - зато доллар падает, ура, победа!
В этой ситуации президент Зеленский сосредотачивает все усилия на том, чтобы проклятого: а) барыгу, б) ворюгу, в) прочее - Порошенко призвать к ответу, посадить в тюрьму, ну или хотя бы чтобы он уже наконец сбежал из страны с 0.88 тонны наличных долларов.
При этом несмотря на ручную прокуратуру, подконтрольный ДБР, импотентский НАБУ и дружественное МВД, посадить Порошенко не получается.
То есть пять лет кричали, что он коррупционер и ворюга, и даже сам Зеленский в это поверил. А теперь выходит - что не выходит. И поэтому Порошенко таскают на допросы в ДБР по каким-то бредовым совершенно предъявам про Керченский пролив.
И вот сейчас важно. Сосредоточьтесь.
Идея фикс на счёт Порошенко так плотно поселилась в голове у Зеленского, что это уже начинает смахивать на патологию. Потому что в то время, как (напомню) Порошенко остался в политике, чтобы как-то чем-то помочь стране - в это время Зеленский по каким-то причинам не хочет, чтобы Порошенко посещал дипломатические мероприятия всякие. Я не знаю, почему. Может, из-за роста комплексует, а может просто не хочет, чтобы сравнивали.
Вот например чтобы Порошенко не поехал в Давос, ручное ДБР скоренько вызвало Порошенко на допрос.
А теперь чтобы Порошенко не поехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности, и чтобы Зеленский на этой конференции чувствовал себя безопасно в соответствии с её названием - теперь гражданину Ермаку поставлена задача чем-нибудь занять Порошенко в Украине.
То есть понимаете, президент Зеленский сейчас из-за своего помешательства на Порошенко, действует в ущерб интересам страны. Он препятствует тому, чтобы Порошенко - опытный дипломат, уважаемый многими человек, наконец имеющий личные связи - поехал на очередную конференцию и, может быть, что-нибудь там полезное сделал.
Но Зеленского не интересует, что полезного может быть сделано для страны.
Зеленского интересует, чтобы проклятый Порошенко куда-нибудь делся, и наконец перестали Зеленского с ним сравнивать, и наконец увидели, что он, Зеленский, великий лидер, решительный реформатор, молодой технократ, и ещё он высокий, и стройный, и его все любят, он очень популярен, ему все завидуют!
Как и я сказал, это начинает смахивать на патологию.
https://news.liga.net/politics/news/onishchenko_otritsaet_nalichie_grazhdanstva_rf_no_ne_drugikh_stran
21.12.2016
Миноджио обратил внимание на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине", а также на то, что главный политический оппонент Онищенко - экс-президент Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что представляет угрозу для экс-депутата. Источник: https://censor.net.ua/n3175168
Вы думаете нынешний офис президента Украины у большинства которых я уверен израильский паспорт переводят свое бабло в Тель Авив...?
Потерпевший не зря в Оман мотался. Коломой, который ходит под следствием, туда свое бабло запихал.
Оман - большой офшор...
Оффшоры на сегодня - практически легальный инструмент оптимизации налогов. По первому требованию они предоставляют инфу финразведкам США и ВБ, чтобы не портить себе репутацию и отношения с этими странами, которые их фактически контролируют.
все возможно...