 Другому підозрюваному в підпалі авто журналістки Терещук у Львові обрано запобіжний захід, - прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці прокуратура Львівської області.

"Другому фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з визначенням застави в розмірі 424 400 гривень", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, автомобіль журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук підпалили у Львові опівночі 30 січня.

6 лютого поліції вдалося затримати підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Галини Терещук. Затриманому - 19 років, він уродженець Молдови. За версією слідства, після підпалу він спробував приховати зовнішність і втік до Одеси.

Слідчі змогли за камерами спостереження відстежити весь шлях підозрюваного до авто журналістки Терещук і назад.