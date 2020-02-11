EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Події
  612  0
Все про:авто (1446) Львів (1198) підпал (296)

 Другому підозрюваному в підпалі авто журналістки Терещук у Львові обрано запобіжний захід, - прокуратура

Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук - утримання під вартою з можливістю внесення застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці прокуратура Львівської області.

"Другому фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з визначенням застави в розмірі 424 400 гривень", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також: СБУ і прокуратура встановили замовника та організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Терещук. ФОТО (оновлено)

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, автомобіль журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук підпалили у Львові опівночі 30 січня.

6 лютого поліції вдалося затримати підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Галини Терещук. Затриманому - 19 років, він уродженець Молдови. За версією слідства, після підпалу він спробував приховати зовнішність і втік до Одеси.

Слідчі змогли за камерами спостереження відстежити весь шлях підозрюваного до авто журналістки Терещук і назад.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175167
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору