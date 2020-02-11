 Оптимізація "Дії", поліпшення реєстрів, розвиток широкосмугового інтернету, - Федоров розповів, на що підуть 25 млн євро від ЄС

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Мінцифри отримає 25 млн євро міжнародної технічної допомоги на підтримку проєктів цифрової трансформації. Ми робимо проєкти світового рівня і міжнародне співробітництво дозволить нам не зменшувати темпи і не знижувати рівень", - вважає він.
Федоров уточнив, що ці кошти підуть на додаток "Дія" (оптимізацію адміністративних послуг) і реалізацію порталу "Дія"; оптимізацію адміністративних послуг та їх цифровізацію; поліпшення реєстрів і забезпечення якісного та захищеного обміну даними між ними; розвиток широкосмугового і мобільного інтернету, "щоб якісний зв'язок був у кожному українському селі, незалежно від його розміру і віддаленості"; "Впровадження прогресивних технологій електронної ідентифікації".
Федоров нагадав, що на реалізацію додатку "Дія" "не витратили ні копійки з державного бюджету".
"Сьогодні ж фінансування "Дії" взяли на себе міжнародні донорські організації, що підтримують Україну. В основному, це проєкти, діяльність яких зосереджена на боротьбі з корупцією. До цієї угоди з ЄС ми йшли не один місяць, щодня на ділі доводячи, що ми гідні довіри наших міжнародних партнерів, - зазначив глава відомства.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 11 лютого підписав з представниками Європейського союзу нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні. Вона передбачає виділення Україні 25 млн євро.
25 лямов евро это порядка 3,5 млн. пользователей (чуть меньше)
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Хто ці таємничі добродії-аутсорсингери ???
От міністерства с/г немає, а міністерство цифри розширюєм і фінансуєм!!!
Дурдом в зелебенському кварталі!
http://nashigroshi.org/2019/01/09/suprun-zamovyla-yedynu-derzhavnu-informatsiynu-systemu-transplantatsii-za-26-mil-*****/
Супрун замовила Єдину державну інформаційну систему трансплантації за 26 мільйонів 09.01.2019
Міністерство охорони здоров'я України 28 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Грін Лайт Корпоративні рішення» створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації за 26,23 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».За три місяці створять Єдину державну інформаційну систему трансплантації (ЄДІСТ), яка включатиме реєстри волевиявлення про згоду/незгоду на посмертне донорство, анатомічних матеріалів, живих донорів, реципієнтів, осіб із трансплантованим анатомічним матеріалом, трансплант-координаторів та закладів охорони здоров'я, чия діяльність пов'язана із трансплантацією. Також до складу ввійдуть модулі черги, контент-менеджменту, нормативно-довідникової інформації, статистики та інтеграції, система для автоматизації опрацювання заяв і публічний портал та/або шлюз доступу до даних.