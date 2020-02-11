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Все про:Євросоюз (2802) Федоров Михайло (37) діджиталізація (51) Дія (10)

 Оптимізація "Дії", поліпшення реєстрів, розвиток широкосмугового інтернету, - Федоров розповів, на що підуть 25 млн євро від ЄС

25 мільйонів євро, які ЄС виділить Україні на підтримку проєктів цифрової трансформації, витратять на оптимізацію додатку "Дія" та низку інших нововведень.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Мінцифри отримає 25 млн євро міжнародної технічної допомоги на підтримку проєктів цифрової трансформації. Ми робимо проєкти світового рівня і міжнародне співробітництво дозволить нам не зменшувати темпи і не знижувати рівень", - вважає він.

Федоров уточнив, що ці кошти підуть на додаток "Дія" (оптимізацію адміністративних послуг) і реалізацію порталу "Дія"; оптимізацію адміністративних послуг та їх цифровізацію; поліпшення реєстрів і забезпечення якісного та захищеного обміну даними між ними; розвиток широкосмугового і мобільного інтернету, "щоб якісний зв'язок був у кожному українському селі, незалежно від його розміру і віддаленості"; "Впровадження прогресивних технологій електронної ідентифікації".

Федоров нагадав, що на реалізацію додатку "Дія" "не витратили ні копійки з державного бюджету".

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"Сьогодні ж фінансування "Дії" взяли на себе міжнародні донорські організації, що підтримують Україну. В основному, це проєкти, діяльність яких зосереджена на боротьбі з корупцією. До цієї угоди з ЄС ми йшли не один місяць, щодня на ділі доводячи, що ми гідні довіри наших міжнародних партнерів, - зазначив глава відомства.

Оптимізація Дії, поліпшення реєстрів, розвиток широкосмугового інтернету, - Федоров розповів, на що підуть 25 млн євро від ЄС 01

Нагадаємо, Кабінет міністрів 11 лютого підписав з представниками Європейського союзу нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні. Вона передбачає виділення Україні 25 млн євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За чотири доби застосунок "Дія" завантажили понад 1 млн українців, - Федоров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175166
 
 
 Топ коментарі
 
Може краще обладнання купити для лікування чи діагностики різних хвороб? А то по 25 лямів скомуніздять ,а в програмі новий інтерфейс намалюють. Оптимізація "Дії", поліпшення реєстрів, розвиток широкосмугового інтернету, - Федоров розповів, на що підуть 25 млн євро від ЄС - Цензор.НЕТ 3317
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Точно, обойдут єти 25 млн. евро и оптимизацию "Дії",и улучшение реестров, и развитие широкополосного интернета и в итоге демонстративно спрячутся в дополнительно нашитые карманы коррупционеров.
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Може краще обладнання купити для лікування чи діагностики різних хвороб? А то по 25 лямів скомуніздять ,а в програмі новий інтерфейс намалюють. Оптимізація "Дії", поліпшення реєстрів, розвиток широкосмугового інтернету, - Федоров розповів, на що підуть 25 млн євро від ЄС - Цензор.НЕТ 3317
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на обладнанні багато не відкотиш. А на фігових програмках з великим майбутнім - дуже багато. Ще й до того ж, всі ці гроші пройдуть повз економіки України, в якісь офшори, на закордонні рахунки. А українцям у кращому випадку лишаться результати оцифрування і купа програмок-клонів, яких вже досить є і за кордоном і у нас. А може й нічого, бо у тих програмок буде авторське право - хочеш купи.
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На засРашке лохов заставляют симки покупать по паспорту, регистрировать id и любые сети. В Украине пархатые пошли хитро, бесплатная конфетка))))Тупое быдло само залило инфу про себя в меновскую базу))))) Может кто не в курсе-разговоры по всем средствам связи пишутся, и хранятся 6 месяцев, потом обновляются. Не удивляйтесь, когда будут подтягивать по коммерческим прогонам, барыжным делам, и когда про шмарклю скажите лишнее! ЛОХИ.
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Идея интересная , если внедрить и росширить то со Временем половина админ ресурса Отпадет за Ненадобностью.
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как внедрение в смартфон скрина водительских прав, техпаспорта и загранпаспорта будет содействовать "отпадению" за ненадобностью половины админ ресурса?
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за 25 лямов иметь возможность сфотать свои права и техпаспорт, на своем же телефоне это конечно мощно.
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ну планы у них наполеоновские, это из того, что они тестируют сейчас, просто просить на это деньги в ЕС, когда электронная подпись стоит 200грн. на 2 года
25 лямов евро это порядка 3,5 млн. пользователей (чуть меньше)
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Короче говоря, на оплату чиновничьих трудов.
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Точно, обойдут єти 25 млн. евро и оптимизацию "Дії",и улучшение реестров, и развитие широкополосного интернета и в итоге демонстративно спрячутся в дополнительно нашитые карманы коррупционеров.
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Не, ето деньги на премии основателям смартфонного управления. "Государство в офисах"
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Привидение уже из телеграма вещает. А сам призрак не хочет предстать перед публикой?
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"потратят на оптимизацию приложения..." тобто собі у карман.
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а вы казлы читали за что увольняют больших чиновников в европе?? а знаете что наши програмисты лучшие в мире и хотят работать за копейи но дома
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Вот насчет за копейки, но дома - это ты расскажи программистам.
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Хо-хо-хо ! Джекпот ! Стає ще цікавіше,які ж це фірмочки будуть освоювати зарубіжний грант !
Хто ці таємничі добродії-аутсорсингери ???
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Ну і славненько!!!
От міністерства с/г немає, а міністерство цифри розширюєм і фінансуєм!!!
Дурдом в зелебенському кварталі!
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пора выходить с масшатабов страны на межгалактический уровень - скромность, от шо сдерживает ету зеленую гопоту...
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Дайте мне один лимон евро...доступ к базам и реестрам...и я за пару месяцев сделаю вам приложение в разы лучше этой дии...
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Шото ви дупля не отбиваете в бізнесе. Дайтє міліон, доступ к базам і рєєстрам і через три месяца я стану мілліардєрам.
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шо ж ты Супрун не сделал такой реестр?
http://nashigroshi.org/2019/01/09/suprun-zamovyla-yedynu-derzhavnu-informatsiynu-systemu-transplantatsii-za-26-mil-*****/
Супрун замовила Єдину державну інформаційну систему трансплантації за 26 мільйонів 09.01.2019
Міністерство охорони здоров'я України 28 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Грін Лайт Корпоративні рішення» створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації за 26,23 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».За три місяці створять Єдину державну інформаційну систему трансплантації (ЄДІСТ), яка включатиме реєстри волевиявлення про згоду/незгоду на посмертне донорство, анатомічних матеріалів, живих донорів, реципієнтів, осіб із трансплантованим анатомічним матеріалом, трансплант-координаторів та закладів охорони здоров'я, чия діяльність пов'язана із трансплантацією. Також до складу ввійдуть модулі черги, контент-менеджменту, нормативно-довідникової інформації, статистики та інтеграції, система для автоматизації опрацювання заяв і публічний портал та/або шлюз доступу до даних.
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Распил уже готов. Особенно оптимизация ДИЙИ, которая только Авакову нужна, порадовала.
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Ну, хоч щось на розпил та, дотації кацапським мобільним операторам.
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а как они "широкополосной интернет" собираются "развивать", если уже - не на чем? неужто Укртелеком назад вернут, или Киевстар, Лайф, МТС ? или этот Федоров лично витую пару разносить будет? а может а-ля Илон Маск собирается спутники пулять?
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