 Робота Єрмака в офісі Зеленського починається з порушення закону, - Гончаренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.
Він повідомив, що Єрмак не подав декларацію про доходи за 2019, як це передбачено законодавством про запобігання корупції. Олексій Гончаренко направив відповідне депутатське звернення до НАБУ.
"Робота Андрія Єрмака в Офісі президента починається з порушення закону. Відповідно до Закону про запобігання корупції особа, яка претендує на посаду в тому числі керівника Офісу президента, до свого призначення або обрання має подати свою декларацію за минулий рік. Але в Єдиному реєстрі декларацій осіб повідомлення про те, що Андрій Борисович Єрмак вніс свою декларацію за 2019, відсутнє. Що ж - прекрасний старт нового глави ОП відразу ж з корупційного правопорушення", - зазначив Гончаренко.
"Написав депутатське звернення в НАБУ, щоб вони виклали свою позицію щодо цього питання. Адже такі дії Єрмака підпадають під 366 статтю Кримінального кодексу України і можуть каратися позбавленням волі на строк до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади до 3 років", - повідомив Гончаренко.
Не чета твоему ссыкуну ЗеленсськАму!
8 ч. ·
- Транзит Богдан-Ермак.
Тренд «порешать внутри» сменился трендом «договориться снаружи» примерно за шесть месяцев на должности президента.
Те, кто боялся усиления Коломойского, могут с большой пользой для себя убедиться, что для транзитной страны в транзитный период своей истории внешнее всегда будет перекрывать внутреннее по важности.
Коллективный договор по Украине коллективного Запада и Москвы ясен:
- финляндизация: слабое, ни на что серьезно не влияющее государство, вечно зависящее от международной финансовой помощи.
Украина за шесть лет показала, что она достаточно сильна, чтобы не попасть под Россию целиком, и слишком слаба, чтобы всерьёз оказать ей сопротивление, достаточное для разрыва цепей влияния и реально интегрироваться на Запад.
Общее решение: ну так не доставайся же никому.
Обеспечивать выполнения международного договора по обезвреживанию Украины будет связка Козак (РФ) - Ермак.
Козак по совместительству назначен разруливателем по Беларуси.
Что означает для Путина смену политики в отношении двух ключевых государств будущего СССР-2: переход от силового давления, которое не прошло, к мягкому поглощению.
Это тем более важно, в условиях, когда Путин затеял переформатирование власти и рекомбинацию силовиков, экономика РФ просела под санкциями, и Запад показал, что совсем сдать Украину не даст, возникли проблемы с Турцией в Сирии и Ливии.
Зеленского сломали на страхе покушения, он все больше превращается в марионетку, с иллюзией принятия самостоятельных решений, не имеющую ни ресурса, ни желания для аппаратной силовой, и уж тем более - международной борьбы.
Да и вся его картина мира просто просит финляндизации: чтобы миръ, «Сваты» и вернуться в 2008-й.
Ближайшие политические задачи окружения Зеленского:
- окончательно сломать гражданское сопротивление внутри Украины,
- скормить электорату пару достижений, которые можно было бы выдать за прогрессъ и заботу о народе: ибо к маю-июню начнут подводить итоги первого года правления, а их пока не очень.
Определяющим станет результат схватки Ермак - Аваков, которые хотят разного, а вот в методах (запугивание президента) схожи.
С подведениями итогов года, с традиционной каруселью «смена правительства - выборы» запаса хватит ещё месяцев на шесть-восемь.
Т.е. ноябрь.
Следущая смена политического такта:
- результат выборов в США, результат местных выборов в Украине, возможный результат в деле присоединения ОРДЛО, результаты экономических экспериментов, результат путинской перестройки.
Сразу скажу, я не верю в успех попытки финляндизации Украины, эта история тоже провалится, несмотря на отчаянное желание 65 % электората финляндизироваться.
И помните, что финляндизация - это не не превращение в Финляндию, это превращение в Боснию и Герцеговину.
Транзитную страну очень хочется финляндизировать, но она же и совершенно не желает финляндизироваться, потому, что финляндизация это болото, а какое болото на двойном транзите?..
Политика после провала тренда на финляндизацию - вот вопрос.
Центральный вопрос истории Украины.
Алешка про свои "старты" забыл:
57 мин. ·
Специально для «парахаботиков». Темные страницы в биографии Ермака:
Ермак имел (или ещё имеет) активы на российском медиарынке. 98% акций UMH group Ермака на сворованные у украинского народа полмиллиарда долларов купила Семья Януковича, чтобы промывать мозги своим гражданам. К чему это привело - знаем. Кроме того, в сентябре 2015 года австрийская прокуратура открыла производство в отношении Ермака по подозрению в отмывании денег из-за этой сделки. Налоги по сделке не было уплачены должным образом в украинский госбюджет. А ещё Ермак имел общие интересы с Иванющенко в Укрспирте и даже просил генпрокурора Виктора Шокина «помочь в вопросе» непродления санкции на арест Юры Енакиевского. Однозначно негодяй, связанный с рф. Или я его путаю с Ложкиным
Спасибо, зебилы!
Аналогичная ситуация была по декларации "перед увольнением", если госслужащий переводится с одной должности госслужбы на другую. Ну, например, был начальником отдела, а стал начальником управления. Тогда подавать декларацию "перед увольнением" типа не надо, разъяснило НАПК, потому что лицо госслужбу не прекращает.
Может и с кандидатской так само - типа он при вступлении в должность подавал, годовую подавал / обязан подать, соответственно надлежащий уровень прозрачности активов / доходов и информирования общества поддерживается. Ну а дальше речь уже только о правильности и полноте заполнения декларации, а повторно подавать типа не надо.
Короче, посмотрим, что НАПК скажет в ответ на обращение.