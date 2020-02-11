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 Політика України
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Все про:Зеленський (4453) паспорт (448) Донбас (15255) абітурієнт (71)

 Зеленський доручив розробити програму, яка мотивуватиме молодь з окупованих територій до збереження українського громадянства. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо забезпечення молоді, яка проживає на тимчасово окупованих територіях, можливостями отримання паспорта громадянина України та сприяння абітурієнтам у вступі до українських вишів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський доручив розробити програму, яка мотивуватиме молодь з окупованих територій до збереження українського громадянства 01

Глава держави акцентував увагу на тому, що в той час, поки на сході України триває війна, Російська Федерація масово видає свої паспорти людям, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. На переконання президента, така ситуація є неприпустимою, й Україна має боротися за своїх громадян. Тому є потреба у розробці спеціальної програми, метою якої буде забезпечення молодих людей документами, що підтверджують громадянство України.

"Ми повинні налагодити контакт з цивільними людьми, які перебувають на окупованих територіях і з тих чи інших причин не можуть жити на підконтрольній Україні території", – сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що ці заходи мають мотивувати молодь до отримання української освіти та сприяти у влаштуванні подальшого життя на території, контрольованій Україною.

За словами президента, йдеться не лише про тих, хто залишився жити на тимчасово окупованих територіях, а й тих, хто згодом туди повернувся, оскільки не зміг влаштуватися на підконтрольній території, вступити в українські виші до запровадження пільгових умов вступу для цієї категорії громадян.

Читайте також: Режисер "Слуги народу" Кирющенко бере участь у формуванні концепції нового телеканалу для окупованих територій, - Бородянський

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та його заступниця Тетяна Ковальчук окреслили пропозиції, які могли б лягти в основу майбутньої програми. Серед запропонованих кроків – спрощення процедури отримання адміністративних послуг, зокрема в частині одержання українського свідоцтва про народження дитини та паспортів мешканцями окупованих територій.

Також розглядається можливість забезпечення дистанційного вивчення української мови та історії України – дисциплін, які нині не викладаються на тимчасово окупованих територіях, а також розширення кількості закладів вищої освіти, до яких могли б вступати діти зазначеної категорії, та збільшення квот на бюджетні місця у них, організація роботи гарячої лінії для вступників тощо.

Окремо наголошувалося на необхідності забезпечення широкої комунікаційної кампанії з роз’яснення та інформування про вказані кроки.

Президент наголосив на важливості організації на контрольно-пропускних пунктах уздовж лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях та на адмінмежі з Кримом центрів надання адміністративних послуг.

Учасники зустрічі погодилися до 1 березня більш предметно напрацювати пропозиції та представити їх на наступній зустрічі.

У нараді взяли участь представники Міністерства освіти і науки, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175162
 
   
 Топ коментарі
 
Можливий результат такої ініціативи... Зеленский поручил разработать программу, мотивирующую молодежь с оккупированных территорий к сохранению украинского гражданства - Цензор.НЕТ 7014
Зеленский поручил разработать программу, мотивирующую молодежь с оккупированных территорий к сохранению украинского гражданства - Цензор.НЕТ 5428
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Судя по цветам одежды чувака с лопатой- это был визит Зели в Польшу. Зеленский поручил разработать программу, мотивирующую молодежь с оккупированных территорий к сохранению украинского гражданства - Цензор.НЕТ 3243
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Зеленский, тварь такая, какого хрена ты и твои зеленые гниды повышаете тариф на воду на 20%? Вы что больные? Повышают цену ни много ни мало из-за повышения зарплат у населения. Нормально? Это повод для повышения цены на воду? А как вода в кране соотносится с зарплатой человека Вода становится дороже, слаще, чище, если у меня будет зарплата больше? А как будут платить безработные и песионеры, у которых зарплаты вообще нет? Вы,заленые идиоты, совсем уже охренели? Это просто идиоты в квадрате, наглые идиоты.
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Переборщила Маруся Звіробій, переборщила....
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Да. Расмеши смешного, пусть намочит броник.
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Ну да, Звіробій так зажахала тєрпілу, що той вже не знає що несе.
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КАЖДОМУ ИЗ ДЫНЫРЫ ПО КВАРТИРЕ В КИЕВЕ ! ЗА СЧЕТ СИВОХО !!!!!!!!!!!!!
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У этого гомика кроме обосранных трусов ничего нет.
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Можливий результат такої ініціативи... Зеленский поручил разработать программу, мотивирующую молодежь с оккупированных территорий к сохранению украинского гражданства - Цензор.НЕТ 7014
Зеленский поручил разработать программу, мотивирующую молодежь с оккупированных территорий к сохранению украинского гражданства - Цензор.НЕТ 5428
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Этой программой нужно мотивировать, в первую очередь, большинство Кабмина и Рады, не исключая и самого Зелю.
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Та поруках пішла бубочка моніковна, санта- барбара відпочиває.
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Особые льготы тем, кто уже "отслужил" в "армии" Лугандона.
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Им еще бл*** и льготы давай. Может взять автомат, гранатомет и себе устроить в Киеве КНР? Или украинцы хуже сепаров?
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Дамбасят зовут сюда на льготы, а нас отправляют туда воевать! Зе точно не наркоман?
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Мотивация для Всех Украинцев , - а не только для избранных Вами.
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детки украинцев! - вы учите уроки и зубрите предметы..., потому что дети Моторол пойдут вне конкурсов и бесплатно...

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно обеспечения молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействия абитуриентам в поступлении в украинские вузы.Источник: https://censor.net.ua/n3175162
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Ну Зебил !
Если Люди НЕ ХОТЯТ!!!!
Какая программа!?
Пусть сами решают надо оно им или нет.
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Можна. Предлагаю разрешить маладежи из Луганьдони. при предьявлении паспорта Украины, к примеру, грабить банкоматы. Срать на пороге Охфиса гавнокомандующего.
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Зеленский поручил разработать программу, мотивирующую молодежь с оккупированных территорий к сохранению украинского гражданства

Дурень, ты здесь нормальную жизнь создай. Тогда и уговаривать никого не прийдётся.
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Пики відповідальних за реалізацію... Зеленский поручил разработать программу, мотивирующую молодежь с оккупированных территорий к сохранению украинского гражданства - Цензор.НЕТ 7186



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а может Осел для меня придумает программу, поощрительную? У меня и паспорт есть.
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А когда будут выдавать номера на машину с надписью *СЕПАР* чтобы мусора не останавливали и другие водителя их пропускали?
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Ниче что сейчас молодежь с Украины массово сваливает за бугор как только получает паспорт? Что то им никто никаких ни льгот ни приференций не предлагает.
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С прокаженными носятся как дурень с писаной торбой. Ослы, козлы, крысята-соросята.
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дайте им льготы на поступление в украинские е ВУЗы
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Правильно, чтоб местным мест не хватило...
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Ради того чтоб они не хотели вертаться тебя выбрали . а вот этим процесом ***** заправляет но зе немного туповат это понять
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Вчені дяді вважають що характер людини повністю формується вже в пять років. Далі тільки самовдосконалення і пристосування. Тому "купівля" прокацапленого створіння з ДНР або ЛНР ніяким чином не покращить стан громадянського суспільства в Україні. Прокацаплені мають щиро прагнути позбавитись "каїнового клейма" і саме для цього потрібно створювати умови для тотальної українізації суспільного простору України. Кацапам тут не місце! У них це як "шлюб з розрахунку", а будь яка зріла людина знає що розрахунок ніколи не приводить до любові і ніколи "куплений" не припиняє шукати кому б продатись ще вигідніше... Ну і на фуя нам всі ці кацапорилі "альфонси" разом з ЗЕгенератом та його жидобільшовицькою зграєю?
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Прекрасная мысль у шморклей - у тебя убивают родителей, насилуют жену и детей, но ты готов оплачивать бухло для убийцы-насильника, что бы его не обидеть.


Это преимущество: у Зеленского сделали неожиданное заявление по поставкам воды в Крым
Вторник, 11 февраля 2020, 21:55

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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сделал неожиданное заявление по поставкам воды в оккупированный Крым, назвав их "допустимым компромиссом" в случае, если Россия в ответ выведет свои войска с Донбасса.
Об этом он сказал в эфире "Прямого".
"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.
Стоит отметить, что ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Аристов также озвучил идею о поставках воды в Крым, предложив зарабатывать на этом.
Читайте также материал "Апострофа": Пустыня Крым: на что пойдет Путин ради украинской воды.Ирина Колесник
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может быть в госпиталь к раненым сьездил бы разок и боеготовность армии или боевой дух ребят на передовой поддержал бы, но есть проблема-там нужно быть настоящим!.... так оно думает о привлекательности Украины для лугандонской маладёжи......
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может им еще талоны на бесплатное повидло? зеля , вам-слугам в том лугандоне шо салом намазано? прямо как мухи на мёд вы туда все лезете.... почти 6 лет мы живем без лугандона и его ваты и ничего - мир не перевернулся и вагоны с рельс не сошли... может ну его на йух на него деньги украинских налогоплательщиков тратить? может все же стена и ров?
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Нет чтоб нормальным помогать, носится со своим Дамбасом как дур*нь с писаной торбой!
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А нормальные это какие?
Чем тебе надо помочь?
Прислать домкрат что бы поднять твою задницу с дивана?
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"Там живут наименее преданные для Украины люди, которые при первом же свистке заново поднимутся на смертный бой, непонятно за что. Управлять ими будет вообще нереально. Украинский язык и вообще украинское всё - им не просто противно, а принципиально противно.Потому в начале Украину заставят восстанавливать этот бардак, платить там пенсии, быть со всеми ласковой, а потом местные кадры очередной раз воткнут Украине нож в спину, при первом же зове...Нужно данную территорию отделить физически от Украины и оставить в том замороженном, непотребном виде как оно есть. Пусть жрут д@рьмо из-под себя и поют русские песни, если им так нравится. При этом де-юре от территории не отказываться. Такой порядок даст возможность сохранить средства, которых при действующем Норд стриме 2 станет в разы меньше. И также не надо будет вечно ходить на цырлах перед бандитами, которые в гробу видели эту Украину... А если Украина будет продолжать сидеть в болоте..., платить за лояльность, не имея лишних денег, это лишь создать все условия для развития раковой опухоли из одного места в метастазы всей страны".

(А.Флинт).
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Логично.
Только как отделить 73 процента территориально что бы отсечь?
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Это чтоб сепарские даунбасята делали конкуренцию и вытесняли местное население!
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стесняюсь спросить: а на кой х* они нам тут вср*лись, чтобы им особые условия создавать?

У нас нормальная патриотичная молодежь массово валит со страны, почему им никто условий не создает??? только для даунбаса условия?? ну козел!
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Мова не про патріотизм, а про паспорт. Нахріна це потрібно? Щоб отримували пільги? Їздили за кордон, по ненависному порошенівському "безвізу"? Обгажувати там Україну? Кого ви вибрали? Це, якийсь, презЕдент ордло
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Тут очень сложный вопрос. Давайте вспомним опыт Германии. Когда ее разделили, то западные немцы могли бы начать считать восточных "предателями" и "колорадами" и... в общем, Существовали б до сих пор ГДР и ФРГ, а, возможно и СССР, потому что падение Берлинской стены стало катализатором его развала.
Так и у нас. Если у Украины есть реальный план экономического подъема и мы станем жить лучше, чем в РФ - то нам не придется ничего выдумывать: они сами к нам ломанутся. И крымчане. Сегодня мало кто вспоминает, но первые антисоветские массовые митинги проводили, как раз, шахтеры с Донбасса.
Но, если перспектив у нас нет, то остается только забор, стена, полное прекращение отношений. Но и тут надо понимать, что тогда, рано или поздно, де-факто эти территории станут российскими, и, если их уровень жизни станет выше украинского, то это станет примером для украинского юго-востока, где сепаратистские движи прекратились лишь по причине страха перед ответственностью и худшего уровня жизни на оккупированных территориях Донбасса. Но как только они получат от РФ гарантии...
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Терещенко 10c941a7 !

Один факт, що ти спілкуєшся мовою ОКУПАНТА, означає, що ти готовий лизати ... *****.
Якщо ти такий патріот, то чому спілкуєшся как цап?
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Вопрос Дамбасса нужно выносить на референдум, и спросить у налогоплательщиков, хотим ли мы тратить свои деньги на геморройный сепарский дамбасс и даумбасят или за эти деньги улучшить условия на подконтрольной территории! А то Зе чересчур уж добрый за чужие деньги! Референдум!!! Зеленський доручив розробити програму, яка мотивуватиме молодь з окупованих територій до збереження українського громадянства - Цензор.НЕТ 2251
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Відстрілювати ворогів України, ото і будуть особливі умови!
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"...По убеждению Президента, такая ситуация недопустима, и Украина должна бороться за своих граждан..."

Навіщо? Набрати побільше лугандонського бидла? Якщо воно хоче бути кацапом то навіщо його примушувати бути укрвїнцем? Що, воно зразу стане патріотом?
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Якщо при владі ПЕРЕВАЖНУ БІЛЬШІСТЬ СКЛАДАЮТЬ ІНШОМОВНІ, не чекай щастя.
Якщо на так званих "опозиційних" форумах ПЕРЕВАЖНУ БІЛЬШІСТЬ СКЛАДАЮТЬ ІНШОМОВНІ, не чекай правди.
Що з вами, українці?
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Миха Чаплыга
3 мин. ·

ПОЧИТАЛ речи Зеленского и ужаснулся одномерности и глупости его мировосприятия... Наверное нужно просить прощения у Гончарука - он таки был прав.
Читаю:
снижение ставки по ипотеке - это одна из двух основных задач, которая ... мотивирует уехавших вернуться в страну.
- Понимаешь, президент, это максимум (даже если предположить этот невероятный ненаучно фантастический сценарий) обрушит цену на недвигу и те, кто ТВЕРДО решили эвакуировать себя от твоего правления, просто уедут беднее и озлобленней...
Люди уезжают не потому, что нет квартиры. А потому, что НЕТ БУДУЩЕГО. Нет защищенного рабочего места. Нет Медицины, Соцалки и Образования...
Тут жить опасно! То грипп, то корь, то туберкулез... А инфекционки вообще под нож. Эпидемиологов уже 5 лет как даже не выпускаем.
Учитель в школе не обязательно педагог...
Вода, еда... ЖКХ. А еще просто убивают... спроси у Авакова...
Читаю:
чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство..
- Друг мой... в государство вкладывает ГОСУДАРСТВО. А при тебе государство как раз НИЧЕГО не вкладывает. Ты сам себе противоречишь.
Это в Европе и в США вкладывают в госсектор. А у нас его УНИЧТОЖАЮТ.
Читаю:
чтобы у нас средняя заработная плата была, как в Польше. Ну, я хочу верить, что мы за эти 4,5 года осуществим эту мечту...
Ты ее обязательно осуществишь. Когда население за пару лет уменьшится МИНИМУМ ВТРОЕ. Тогда да... и зарплата будет для выживших ничьо... но не для всех.
Да и ВВП на ДУШУ оставшихся на ровном месте подскочит...
Читаю:
Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%...
Ага! Многие уже попробовали эту рулетку. Первые несколько лет по молодежному кредитованию государство таки закрывало проценты разницы. А потом нет... и либо плати по полной либо минус квартира...
Ипотека - это долго... А Власть глупости - быстро. Да и как может ипотека быть низкой отдельно от общей кредитной ставки? За кой счет? Экономики то нет. Минимум это потемкинская дуревня, а максимум - финансовый пузырь для "микитасей"....
И так по всем вопросам.
И еще. Нет никаких "бояр" - это все Зеленский. Осознанно и цинично.
АМИНЬ.
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Сергей b3083465 !
НА УКРАЇНСЬКОМУ ФОРУМІ РОЗМОВЛЯЙ УКРАЇНСЬКОЮ.
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Добре а як же толерантність до слабкорозвинених невдах які не розуміють мову

надо и на их языке говорить чтоб немного понимали темы подымаемые ведь вата сейчас у власти в априоре Зеленський доручив розробити програму, яка мотивуватиме молодь з окупованих територій до збереження українського громадянства - Цензор.НЕТ 4650
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Якщо ВОНО за 30 років не навчилося розмовляти, то віддай його на обмін до кацапстану.
Хоч якась корить.
Навіщо тут смердіти своєю мовою ОКУПАНТА?
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Хтось може мені пояснити, для чого на українському опозиційному форумі спілкуватися МОВОЮ ОКУПАНТА?
ЩОБ БУТИ ЗРОЗУМІЛИМ ОКУПАНТАМ?
Уявіть собі погляд сторонньої людини.
Вам так зручно?
Ви такі ТУПІ, що за 30 років незалежності не змогли осягнути мову ВАШИХ ПРЕДКІВ?
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Дурень, мотивуй тих, хто ще з материкової України не з'їхав.
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Отправить ублюдка Янелоха на оккупированные. Шоб самому донести... А то прячась по заграницам и курортам это чмо теряет связь с реальностью. Вот честно! Зебилы, у вас в голове помои и говно РФ. У муравья мозг есть, а у вас ГОВНО.
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Зебіли не прилетіли з Марса. Це - затуркані громадяни України, такі, як ти.
Різниця лише в тому, що зебіли підтримали клоуна (який підтримує *****), а ти розмовляєш мовою *****.
ДА КАКАЯ РАЗНИЦА?
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думаю, что на украинцев повесят восстановление оккупированных территорий, все будут горбатиться и жить на копейки, только вот любители "рюзьгемир" этого не оценят. По приколу че..
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Якщо б ти переживав за українців, то розмовляв би українською.
Тому, тобі НЕ ВІРЮ.
І НЕ СПІВЧУВАЮ.
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чому ти тільки на шостому році війни зареєструвався на (не побоюся цього слова) основному проукраїнському сайті а кацапчік-провокатор?
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