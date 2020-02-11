 Зеленський доручив розробити програму, яка мотивуватиме молодь з окупованих територій до збереження українського громадянства. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави акцентував увагу на тому, що в той час, поки на сході України триває війна, Російська Федерація масово видає свої паспорти людям, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. На переконання президента, така ситуація є неприпустимою, й Україна має боротися за своїх громадян. Тому є потреба у розробці спеціальної програми, метою якої буде забезпечення молодих людей документами, що підтверджують громадянство України.
"Ми повинні налагодити контакт з цивільними людьми, які перебувають на окупованих територіях і з тих чи інших причин не можуть жити на підконтрольній Україні території", – сказав Зеленський.
Президент також наголосив, що ці заходи мають мотивувати молодь до отримання української освіти та сприяти у влаштуванні подальшого життя на території, контрольованій Україною.
За словами президента, йдеться не лише про тих, хто залишився жити на тимчасово окупованих територіях, а й тих, хто згодом туди повернувся, оскільки не зміг влаштуватися на підконтрольній території, вступити в українські виші до запровадження пільгових умов вступу для цієї категорії громадян.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та його заступниця Тетяна Ковальчук окреслили пропозиції, які могли б лягти в основу майбутньої програми. Серед запропонованих кроків – спрощення процедури отримання адміністративних послуг, зокрема в частині одержання українського свідоцтва про народження дитини та паспортів мешканцями окупованих територій.
Також розглядається можливість забезпечення дистанційного вивчення української мови та історії України – дисциплін, які нині не викладаються на тимчасово окупованих територіях, а також розширення кількості закладів вищої освіти, до яких могли б вступати діти зазначеної категорії, та збільшення квот на бюджетні місця у них, організація роботи гарячої лінії для вступників тощо.
Окремо наголошувалося на необхідності забезпечення широкої комунікаційної кампанії з роз’яснення та інформування про вказані кроки.
Президент наголосив на важливості організації на контрольно-пропускних пунктах уздовж лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях та на адмінмежі з Кримом центрів надання адміністративних послуг.
Учасники зустрічі погодилися до 1 березня більш предметно напрацювати пропозиції та представити їх на наступній зустрічі.
У нараді взяли участь представники Міністерства освіти і науки, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание относительно обеспечения молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействия абитуриентам в поступлении в украинские вузы.Источник: https://censor.net.ua/n3175162
Если Люди НЕ ХОТЯТ!!!!
Какая программа!?
Пусть сами решают надо оно им или нет.
Дурень, ты здесь нормальную жизнь создай. Тогда и уговаривать никого не прийдётся.
Это преимущество: у Зеленского сделали неожиданное заявление по поставкам воды в Крым
Вторник, 11 февраля 2020, 21:55
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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сделал неожиданное заявление по поставкам воды в оккупированный Крым, назвав их "допустимым компромиссом" в случае, если Россия в ответ выведет свои войска с Донбасса.
Об этом он сказал в эфире "Прямого".
"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", - сказал Арахамия.
Стоит отметить, что ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады, народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Аристов также озвучил идею о поставках воды в Крым, предложив зарабатывать на этом.
Читайте также материал "Апострофа": Пустыня Крым: на что пойдет Путин ради украинской воды.Ирина Колесник
Чем тебе надо помочь?
Прислать домкрат что бы поднять твою задницу с дивана?
(А.Флинт).
Только как отделить 73 процента территориально что бы отсечь?
У нас нормальная патриотичная молодежь массово валит со страны, почему им никто условий не создает??? только для даунбаса условия?? ну козел!
Так и у нас. Если у Украины есть реальный план экономического подъема и мы станем жить лучше, чем в РФ - то нам не придется ничего выдумывать: они сами к нам ломанутся. И крымчане. Сегодня мало кто вспоминает, но первые антисоветские массовые митинги проводили, как раз, шахтеры с Донбасса.
Но, если перспектив у нас нет, то остается только забор, стена, полное прекращение отношений. Но и тут надо понимать, что тогда, рано или поздно, де-факто эти территории станут российскими, и, если их уровень жизни станет выше украинского, то это станет примером для украинского юго-востока, где сепаратистские движи прекратились лишь по причине страха перед ответственностью и худшего уровня жизни на оккупированных территориях Донбасса. Но как только они получат от РФ гарантии...
Один факт, що ти спілкуєшся мовою ОКУПАНТА, означає, що ти готовий лизати ... *****.
Якщо ти такий патріот, то чому спілкуєшся как цап?
Навіщо? Набрати побільше лугандонського бидла? Якщо воно хоче бути кацапом то навіщо його примушувати бути укрвїнцем? Що, воно зразу стане патріотом?
Якщо на так званих "опозиційних" форумах ПЕРЕВАЖНУ БІЛЬШІСТЬ СКЛАДАЮТЬ ІНШОМОВНІ, не чекай правди.
Що з вами, українці?
3 мин. ·
ПОЧИТАЛ речи Зеленского и ужаснулся одномерности и глупости его мировосприятия... Наверное нужно просить прощения у Гончарука - он таки был прав.
Читаю:
снижение ставки по ипотеке - это одна из двух основных задач, которая ... мотивирует уехавших вернуться в страну.
- Понимаешь, президент, это максимум (даже если предположить этот невероятный ненаучно фантастический сценарий) обрушит цену на недвигу и те, кто ТВЕРДО решили эвакуировать себя от твоего правления, просто уедут беднее и озлобленней...
Люди уезжают не потому, что нет квартиры. А потому, что НЕТ БУДУЩЕГО. Нет защищенного рабочего места. Нет Медицины, Соцалки и Образования...
Тут жить опасно! То грипп, то корь, то туберкулез... А инфекционки вообще под нож. Эпидемиологов уже 5 лет как даже не выпускаем.
Учитель в школе не обязательно педагог...
Вода, еда... ЖКХ. А еще просто убивают... спроси у Авакова...
Читаю:
чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство..
- Друг мой... в государство вкладывает ГОСУДАРСТВО. А при тебе государство как раз НИЧЕГО не вкладывает. Ты сам себе противоречишь.
Это в Европе и в США вкладывают в госсектор. А у нас его УНИЧТОЖАЮТ.
Читаю:
чтобы у нас средняя заработная плата была, как в Польше. Ну, я хочу верить, что мы за эти 4,5 года осуществим эту мечту...
Ты ее обязательно осуществишь. Когда население за пару лет уменьшится МИНИМУМ ВТРОЕ. Тогда да... и зарплата будет для выживших ничьо... но не для всех.
Да и ВВП на ДУШУ оставшихся на ровном месте подскочит...
Читаю:
Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%...
Ага! Многие уже попробовали эту рулетку. Первые несколько лет по молодежному кредитованию государство таки закрывало проценты разницы. А потом нет... и либо плати по полной либо минус квартира...
Ипотека - это долго... А Власть глупости - быстро. Да и как может ипотека быть низкой отдельно от общей кредитной ставки? За кой счет? Экономики то нет. Минимум это потемкинская дуревня, а максимум - финансовый пузырь для "микитасей"....
И так по всем вопросам.
И еще. Нет никаких "бояр" - это все Зеленский. Осознанно и цинично.
АМИНЬ.
НА УКРАЇНСЬКОМУ ФОРУМІ РОЗМОВЛЯЙ УКРАЇНСЬКОЮ.
надо и на их языке говорить чтоб немного понимали темы подымаемые ведь вата сейчас у власти в априоре
Хоч якась корить.
Навіщо тут смердіти своєю мовою ОКУПАНТА?
ЩОБ БУТИ ЗРОЗУМІЛИМ ОКУПАНТАМ?
Уявіть собі погляд сторонньої людини.
Вам так зручно?
Ви такі ТУПІ, що за 30 років незалежності не змогли осягнути мову ВАШИХ ПРЕДКІВ?
Різниця лише в тому, що зебіли підтримали клоуна (який підтримує *****), а ти розмовляєш мовою *****.
ДА КАКАЯ РАЗНИЦА?
Тому, тобі НЕ ВІРЮ.
І НЕ СПІВЧУВАЮ.