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Все про:Росія (26411) тероризм (2220)

 Обміняну 29 грудня терористку Мастікашеву 40 діб тримали в лікарні Донецька без лікування, а тепер не випускають із "ДНР" в РФ. ВIДЕО

Підозрювана в державній зраді українка Дарина Мастікашева, яку передали окупантам із "Л/ДНР" у рамках обміну полоненими, заявила, що їй заборонили залишати тимчасово окуповані території.

Як передає Цензор.НЕТ, відеозвернення Мастікашевої опублікував користувач твіттера Necro Mancer

Вона записала відео 10 лютого на контрольованому терористами контрольно-пропускному пункті Успенка в Донецькій області.

За словами Мастікашевої, на кордоні з Росією її завернули назад і сказали з'явитися у так зване "МГБ".

"Я перебувала понад сорок днів у Донецьку з незрозумілих для мене причин. Мене утримували в лікарні, нібито лікували, але насправді цього не було. Зараз я приїхала на КПП Успенка, щоб виїхати з Донецька до Росії. Мені в перетині кордону було відмовлено з незрозумілих причин. Було сказано повернутися в місто Донецьк на бульвар Шевченка 26 у службу "МГБ". Прошу переконливо допомогти мені перетнути зараз кордон і повернутися до своєї дитини, яка на мене чекає", - заявила Мастікашева.

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Дарину Мастікашеву передали на окуповані території в рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 р.

Їй інкримінують дії, спрямовані "на шкоду суверенітетові та інформаційній безпеці України".

У 2017 році вона з Олександром Каратаєвим організувала виїзд в Росію колишніх українських військових, учасників бойових дій на Донбасі, під приводом роботи на будівельних об'єктах.

За даними сторони обвинувачення, в Росії колишніх бійців мали використовувати в диверсіях, зрежисованих російськими спецслужбами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175161
 
   
 Топ коментарі
 
ну дык,бумеранг еще никто не отменял Обменянную 29 декабря террористку Мастикашеву 40 суток держали в больнице Донецка без лечения, а теперь не выпускают из "ДНР" в РФ - Цензор.НЕТ 2966
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а беркутню випустили, отже це спланований акт.
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до речі, беркутів пропустили навіть в Україну а в расєюшку пускать шось не дуже хочуть
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Та нехай вона краще здохне: така доля спіткає цих потвор !
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лугандония превращается в "Дистрикт 9", даже для кацапов
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Ну правильно,Потому что на Рашке она не нужна а завтра ее опять закинут в Киев, а кремлевский агент Портнов ее отчистит с помощью своих ручных судей
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Что-то Билецкий мерзавцу портнову на капот не прыгает
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Бєлєцкій із задоволенням вилиже Портнову під капотом.
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будешь обслуживать там местный сброд и синьку кацапску.ю..
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шото ей не нравится рускаязычный, лугандонский рай. С чего бы так?
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А почему зебил выпустил террористку?
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Та ні. Цю тварь ми тепер, принаймі, в рило знаємо. Інших ********* не показують , чомусь рило завжди закривають.
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кошмаррр. рузькава чилавека дамбасня на роисю не выпускает. за что же диды - вытираны в армии власова ваивале?
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Как? Она ещё не в Киеве? Странно, сейчас сепары все едут в Киев.
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Влада цьому зраднику якраз надала індульгенцію.
"Прокуратура хоче звільнити від кримінальної відповідальності "ексміністра вугільної промисловості ДНР" Ігоря Івакіна, якого з ОРДО нібито вивели під час спецоперації Служби безпеки України."
Хіба це не зрада, питання риторичне.
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Ну вы поняли. Из Рашки поступили укразания сепаров не выпускать из ОРДЛО, а ждать особых распоряжений когда ЗЕ подпишет капитуляцию и снимет блокаду. Тогда вся ета мразота полезет в ваши города устанавливать свои порядки и республики
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в россиюшку захотелось... А кто будет поднимать экономику молодых республик? Пушкин?
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Момбасские ублюдки, если читаете это то знайте что Мастикашева завербована украинской стороной, и она глубокий наш тайный агент. Очень сильная духом и вам ни за что не признаеться в этом!!
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А итересно за какие заслуги так свободно выпуcтили екс-беркутовцев после двух месяцев перебывания на их територии и когда они были для них такие ценные кренделя что их даже включили в список для обмена?
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беркут пташка підневільна, чому з азірова, януковоча, ставицького............,весь світ знімає санкції?! не зебіли в тому винні, а порохосрань з генпридурком югою!!! нагріли руки на цих крендельках, по сейшелам та мальдівам прокатались,а доказів не зібрали!!!
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Не Юлька,не порох,не Янек і не азіров нетикали на курки.
Пиклад пуч в кацаії,армія насрала на дебілів та стала на бік народу порушуючі всі накази та закони.А ці бидла ссилаються наказ.
При анексії Криму флоту в Україні і злишилось завдякуючи тим хто порушив наказ та привів свої кораблі в Одессу.
Так що не треба вказувати на других.
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Я не здивуюсь як що до кінця року їх виправдають і вони повернуться в Україну на наступні вибори.Партія Регіонів нікуди не ділась,вона просто змінила назву та розповзлась по фракціях.По закону людяності всі хто голосував 16.01.2014-го як мінімум мав бути не допущеним до влади та не мав занимати ніякі руководящі посади принаймі на 5 років.А вони на всі 98 вітсотків залишились при владі.А 2 відсотки займають посади на окупованих територіях.
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То же самоє, сказал би Акадємік Павлов, і про 73,22%...
Слово, в слово...
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👌👏-🤡🤢💩🐒🐏🐐🐽🐑 73% верят в существование деда Мороза
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ты чмирище перетраханное, почему к нам обращаешься? проси месное козломордое ((правительство)). ты же там сосала? мы, при ем?
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Зараз це дійде до тьхутіна і він дасть їй героя підерації! хоча навряд.
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Обменять назад , - Отдать 100 тыс и ключи от квартиры
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это чума откуда выпустили не лугандон а гандон рожа гандоновская
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ПРИСВОИТЬ МАСТИКАШЕВОЙ ЗВАНИЕ ХЕРОИНИ 95 го КВАРТАЛА !
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Тебе ***** на кладбище уже прогулы ставят... Обміняну 29 грудня терористку Мастікашеву 40 діб тримали в лікарні Донецька без лікування, а тепер не випускають з "ДНР" в РФ - Цензор.НЕТ 6725
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А чем она хуже Ленки,продававшей позиции Героев ?
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мине кажется она должна говорить спасибо, что ее 40 дней просто кормили, е не лечили в лугандонской больничке... а тоб она уже таки никуда не ехала сама.
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…меня бесит не то, что эту
мразь «впускают-не выпускают» , а то что писаки у нас пишут «ДНР», да ещё и в
кавычках, да с больших букв, даже не задумываясь, что тем самым подыгрывают
оккупантам. Кто вас к этому приучил??? Разве не они? Разве эту аббревиатуру уже
кто-то признал в мире или узаконил юридически ?...Назовите хоть одну страну… Может
нужно не лениться и набирать «временно оккупированной Россией части Донецкой и части Луганской
областей Украины» …равно как и Крыма.
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Из Донецка в рашу чего то не доганяю а причём здесь материковая
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Всё будем судить и есть за что , спросите как, на хирургическом столе без вмешательства государста Обміняну 29 грудня терористку Мастікашеву 40 діб тримали в лікарні Донецька без лікування, а тепер не випускають з "ДНР" в РФ - Цензор.НЕТ 6631
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***** больше не жрет и не лечится за счет украинского налоголпательщика, ***** хлебает вожделенные прелести русского мира. Мне не понятна причина порохоботских истерик по этому поводу.
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Свинокотячая мразота, сколько украинских детей ждет своих родителей, защищающих свою землю и сколько, уже никогда не дождется, из-за таких скототварей как ты?!
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