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 Суспільство
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Все про:Аваков (1470) МВС (1601) Нацполіція (8970) Правоохоронні органи (773) територіальна громада (82) ОТГ (74)

 Проєкт "Поліцейський офіцер громади" розширять на прифронтові райони, - Аваков

Національна поліція України розширює проєкт "Поліцейський офіцер громади" і найближчим часом він охопить прифронтові райони.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін і керівником відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Стефані Холмс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Є запит наших громадян на цю реформу. І як вже планувалося раніше, ми збільшуємо бюджет, підключаємо наших партнерів і вже найближчим часом охопимо прифронтові райони, а потім і всю країну", - зазначив Аваков.

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Також сторони обговорили подальше двостороннє співробітництво та розширення спільних проєктів.

Нагадаємо, проєкт "Поліцейський офіцер громади" стартував у травні 2019 року. Основна мета проєкту -  забезпечити кожну територіальну громаду офіцером, який живе і працює на її території. Вже до кінця 2020 року він запрацює на всій території України. Новий проєкт передбачає, що офіцер поліції буде тісно взаємодіяти з жителями своєї громади і орієнтуватиметься на їхні потреби. 80-90% робочого часу поліцейський перебуватиме в громаді. Він буде доступний для населення, знатиме жителів території, яку обслуговує, їхні проблеми та надаватиме якісні поліцейські послуги. Громада візьме на себе частину фінансової підтримки його роботи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175160
 
 
 Топ коментарі
 
понятное дело...
обменять Крым на ОРДЛО....и Малороссию... - не их земля...
такие планы у слуг чужого народа....
какая разница какая национальность? - лишьбычеловекбылхорошим...
Пока малороссы не поймут, что национальность имеет значение, до тех пор они будут пылью под ногами других народов и будут унижены...
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а вот в громады вас никто не приглашал. громады как нибудь без вашей наркроты, игорных заведений, проституции и ментовского беспредела обойдуться. сами реат все проблемы. если надо своего шерифа выберут
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понятное дело...
обменять Крым на ОРДЛО....и Малороссию... - не их земля...
такие планы у слуг чужого народа....
какая разница какая национальность? - лишьбычеловекбылхорошим...
Пока малороссы не поймут, что национальность имеет значение, до тех пор они будут пылью под ногами других народов и будут унижены...
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Ну по законам жанру в ефірі мають бути стабільні новини про покращення, прискорення і близький заіпісь. Шоб зебілята не нєрвнічалі)
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Грузинів здихались, реформа поліції здохла! Вже знов на кожному перехресті, "нові пластмасові" здирники продовжують справу сержантів петренків! Рюкзакана потрібно спочатку гнати, в шию, потім саджати!!!
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КАЖДОМУ ПОЛИЦЕЙСКОМУ ОФИЦЕРУ ГРОМАДЫ ПО РЮКЗАКУ СОБАКОФФа !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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а вот в громады вас никто не приглашал. громады как нибудь без вашей наркроты, игорных заведений, проституции и ментовского беспредела обойдуться. сами реат все проблемы. если надо своего шерифа выберут
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А почему в СМИ нет буквально никакой информации об ,,специально подготовленных,, полицейских патрулирующих в зонах размежования?И не существует никаких репортажей СМИ о жизни в этих зонах простых смертных.
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Авакян, ты за 3 президентов просрал все что мог. Наворовался настолько, что наверно порохню жаба давит.
Твой базар имеет стоимость гов-на! Им же и является!
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Скільки ще народ України буде терпіти дебільни поліцейські реформи?Поліцаї вбивають дітей,поліцаї беруть хабара,поліцаї транжирять гроші на гвелікоптери і все це за народні гроші.А преступність росте як гриби після дождю.Може досить народу України,кормити це бидло? На це бидло надії нема ні якої.
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