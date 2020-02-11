 Проєкт "Поліцейський офіцер громади" розширять на прифронтові райони, - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін і керівником відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Стефані Холмс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Є запит наших громадян на цю реформу. І як вже планувалося раніше, ми збільшуємо бюджет, підключаємо наших партнерів і вже найближчим часом охопимо прифронтові райони, а потім і всю країну", - зазначив Аваков.
Також сторони обговорили подальше двостороннє співробітництво та розширення спільних проєктів.
Нагадаємо, проєкт "Поліцейський офіцер громади" стартував у травні 2019 року. Основна мета проєкту - забезпечити кожну територіальну громаду офіцером, який живе і працює на її території. Вже до кінця 2020 року він запрацює на всій території України. Новий проєкт передбачає, що офіцер поліції буде тісно взаємодіяти з жителями своєї громади і орієнтуватиметься на їхні потреби. 80-90% робочого часу поліцейський перебуватиме в громаді. Він буде доступний для населення, знатиме жителів території, яку обслуговує, їхні проблеми та надаватиме якісні поліцейські послуги. Громада візьме на себе частину фінансової підтримки його роботи.
обменять Крым на ОРДЛО....и Малороссию... - не их земля...
такие планы у слуг чужого народа....
какая разница какая национальность? - лишьбычеловекбылхорошим...
Пока малороссы не поймут, что национальность имеет значение, до тех пор они будут пылью под ногами других народов и будут унижены...
Ну, а чому б і ні.
Твой базар имеет стоимость гов-на! Им же и является!