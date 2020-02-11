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 Політика України
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Все про:Крим (8742) посольство (375) Росія (26411) США (6262) Хізб ут-Тахрір (50)

 Підконтрольні РФ "суди" в Криму не мають права заарештовувати кримськотатарських активістів, - посольство США в Україні

Дипломати Сполучених Штатів Америки закликають Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати права людини в Україні.

Про це йдеться в публікації посольства США в Україні в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Контрольовані Росією "суди" не мають права продовжувати затримання кримськотатарських активістів у м. Сімферополь, Україна. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати права людини в Україні", - пишуть дипломати.

Підконтрольні РФ суди в Криму не мають права заарештовувати кримськотатарських активістів, - посольство США в Україні 01

Нагадаємо, 10 лютого в підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя відбулося чотири судові засідання, під час яких десятьом фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешти.

Таким чином, Фарход Базаров, Рустем Сейтхалілов, Меджіт Абдурахманов, Владлен Абдулкадиров, Ремзі Бекіров, Джеміль Гафаров, Осман Аріфмеметов, Риза Ізета, Раїм Айвазов, Яшар Муедінов залишаться в слідчому ізоляторі до 15 березня 2020 року.

Читайте також: Затримання окупантами фігуранта сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" Гафарова в СІЗО може загрожувати його життю, - Денісова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175158
 
   
 Топ коментарі
 
Повторяется потакание гитлеру ,теперь новому монстру-путлеру
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Подконтрольные РФ "суды" в Крыму не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов, - посольство США в Украине.

А что скажет посольство США в рашке Подконтрольные РФ "суды" в Крыму не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов, - посольство США в Украине - Цензор.НЕТ 1070?
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Прав не Имеют , - А Людей сажают и плюют на Права.Право собственности на Крым не имеют а Заправляют, ну и Что. Трамп говорит , путин хороший Парень.
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Чи здатне посольство штатів в рашці повторити цю тезу ?
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Прав не Имеют , - А Людей сажают и плюют на Права.Право собственности на Крым не имеют а Заправляют, ну и Что. Трамп говорит , путин хороший Парень.
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Повторяется потакание гитлеру ,теперь новому монстру-путлеру
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да они вообще не имеют права в Крыму что-то иметь...
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Подконтрольные РФ "суды" в Крыму не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов, - посольство США в Украине.

А что скажет посольство США в рашке Подконтрольные РФ "суды" в Крыму не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов, - посольство США в Украине - Цензор.НЕТ 1070?
 показати весь коментар
 
 
Подконтрольные РФ "суды" в Крыму не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов, - посольство США в Украине

В Украине, понятно? А посольство США в России? Подконтрольные РФ "суды" в Крыму не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов, - посольство США в Украине - Цензор.НЕТ 2347
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Сьома, ти - мудак кацапський і ето реально..
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каци у шоці і полишають Кирим..навіть горілку забувають дожерти..це наймоцніший удар по окупанту..
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та клав ху@ло на ці заяви з мавзолею! в барижних єврошлюх анурез від втрати грошей пов'язаних з санкціями проти підерації! вони за квас і гуталін гузно тьхутіну готові вилизати! а США ці питання самостійно вирішити не в змозі!
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А Наде пофиг, татари не хвилюють, купается собі в цей час, в море, правда в северном ледовитом океане, но какая разница ? Музика -бомбова, в кінці відео -незабутні очі, відео від "чілійського перца" тиць сюди
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Немного оффтопа, но на тему РФ:
В ответ на обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб Российская Федерация приняла решение прекратить закупку турецких помидоров. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
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И правильно сделали, солдати должньі хорошо харчеваться, теперь им помидорьі отвезут-ешь от пуза
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Турция начала самую масштабную эшелонированную переброску войск в Сирию, детали Главная / Военное обозрение
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после вспыхнувшей вчера с новой силой войны в Сирии турецкие газеты вышли с заголовками, которые очень точно передают настроение в стране. Анкара готова к жесткому отпору российско-сирийской коалиции, перешедшей в наступление в Идлибе. Гибель турецких военных после обстрела вызвала ярость в Турции.

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Подача воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".
Такое заявление в эфире "Прямого" сделал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он подчеркнул, что это его личное мнение.
"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.
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Половина ссср сидело в ГУЛАГе Солженицына,остальные за ними смотрели,чтоб не разбежались по Британиям и Америкам. каждый рюсскагаварящий принадлежит Мавзолею чЛенина Підконтрольні РФ "суди" в Криму не мають права заарештовувати кримськотатарських активістів, - посольство США в Україні - Цензор.НЕТ 6606
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