 Підконтрольні РФ "суди" в Криму не мають права заарештовувати кримськотатарських активістів, - посольство США в Україні

Про це йдеться в публікації посольства США в Україні в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Контрольовані Росією "суди" не мають права продовжувати затримання кримськотатарських активістів у м. Сімферополь, Україна. Ми закликаємо Росію припинити незаконну окупацію Криму і поважати права людини в Україні", - пишуть дипломати.
Нагадаємо, 10 лютого в підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя відбулося чотири судові засідання, під час яких десятьом фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешти.
Таким чином, Фарход Базаров, Рустем Сейтхалілов, Меджіт Абдурахманов, Владлен Абдулкадиров, Ремзі Бекіров, Джеміль Гафаров, Осман Аріфмеметов, Риза Ізета, Раїм Айвазов, Яшар Муедінов залишаться в слідчому ізоляторі до 15 березня 2020 року.
А что скажет посольство США в рашке ?
В Украине, понятно? А посольство США в России?
В ответ на обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб Российская Федерация приняла решение прекратить закупку турецких помидоров. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Такое заявление в эфире "Прямого" сделал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он подчеркнул, что это его личное мнение.
"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу - моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины.