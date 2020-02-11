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 Політика України
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Все про:українська мова (350) мова (450) Євросоюз (2802) Варгеї (3)

 Спільними зусиллями Україна та ЄС зможуть поставити крапку в мовному питанні, - єврокомісар Варгеї

Європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї вважає, що спільними зусиллями Україна та Європейський Союз зможуть поставити крапку в мовному питанні.

Про це він сказав на пресбрифінгу з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розглядаємо закон (закон України про освіту - ред), ухвалений парламентом. І я гадаю, що також важливо, щоб відповідні меншини не тільки схвалили, але й комфортно почували себе з ним і його імплементацією. Але я розумію, що український уряд також працює в цьому напрямі, тож я гадаю, що спільними зусиллями ми зможемо поставити крапку в цьому питанні", - сказав Варгеї.

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Єврокомісар наголосив, що захист меншин є однією з цінностей ЄС.

"Як ви знаєте, захист людей, що належать до меншин, є європейською цінністю, яку ми зберігаємо, і яку ми імплементуємо не тільки в ЄС, але і за його межами", - сказав він.

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Нагадуємо, 28 вересня 2017 року набрав чинності закон "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома чи більше мовами. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською в окремих класах комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.

Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, приймаючи у квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як державної.

В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175157
 
 
 Топ коментарі
 
Позиція ПАРЄ та Угорщини відома... Совместными усилиями Украина и ЕС смогут поставить точку в языковом вопросе, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 6383

Совместными усилиями Украина и ЕС смогут поставить точку в языковом вопросе, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 159
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защита людей, принадлежащих к меньшинствам, является европейской ценностью
Ну так обучить меньшинство языку страны проживания єто и есть защита єтого меньшинства. В чем претензиии к закону?
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вот мрази вонючие, пусть идут поставят точку в языковом вопросе в изгаеле!
имеют бедного украинца кто как хочет..., а все потому что народ пофигистический...
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вот мрази вонючие, пусть идут поставят точку в языковом вопросе в изгаеле!
имеют бедного украинца кто как хочет..., а все потому что народ пофигистический...
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защита людей, принадлежащих к меньшинствам, является европейской ценностью
Ну так обучить меньшинство языку страны проживания єто и есть защита єтого меньшинства. В чем претензиии к закону?
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хорошо что страны Балтии и другие уважающие себя страны посылали нах этих еврокомиссаров, ПАСЕ и других озабоченных их внутренними делами..

Поэтому страны Балтии это надолго, а Украине возможен скорый пипец...
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та зачем стока усилий из-за какой та точки ...или Точка-У. или "Учим английский Точка."
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Так а чого ти очiкував в країнi де 73% малоросiв?
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Точку над чем,уточните.Кацапы вссегда говорили что расставят точки над И,хотя такой буквы в кацапском алфавите не существует.Так что пускай уточнят куда будут втыкать ТОЧКУ.
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существовала такая буква...до ленинской реформы Совместными усилиями Украина и ЕС смогут поставить точку в языковом вопросе, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 313.просто кацапье никак не дотумкает,шо у них даже букву украли...и не одну
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А в українській мові лілера ,,і,,була завжди,независимо какая была власть.
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Якщо ЕС скаже дві мови державні і вступаєте до ЕС, то так і буде. Не вірите ?
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Основа конфлікту мовне питання, не буде цього, не буде конфлікту.
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Дві мови, війни не буде, як до цього не було.
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Згодні , тільки Українська мова , і крапка Совместными усилиями Украина и ЕС смогут поставить точку в языковом вопросе, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 4297
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с момента появления партии регионов появился языковой вопрос. не трогайте эту тему и жить станет проще. или опять серьезный деребан страны задумали и не знаете как засрать мозги людям?
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Не знаю, что из себя представляет Варгеи как еврокомиссар, но то, что это венгр сторонник Великой Венгрии и мадьяризации отдельных районов Украины, Румынии и Словакии - видно не вооруженным взглядом.
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в Україні тільки дві національні меншини - кримські татари та караїми. Всьо остальне має свою родіну з поддєржкою радного йєзика, і Україна не повинна своїм коштом спасати чужі мови, в той час коли своя в занепаді. Для мови мають бути значні преференції, бо більше половини етнічних українців ріною вважає йєзик - це катастрофічна деформація, яка тягнеця з часів тотальної русифікації
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Всі захищають меншість.А коли будуть захищати більшість?
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Потому что тупо все продумано, по совковому: запретить, заставить... а смысл? ИМХО, государство должно заинтересовать человека учить украинский. К примеру, хочешь учиться на русском-венгерском? Не вопрос. Создавайте частные школы и учитесь там хоть на китайском. Но ЗНО в школах проводится как и везде. И, если хотите, чтоб аттестат признавало государство - обязательное количество часов по-украинскому языку и литературе. То же самое и с ВУЗами: на бюджете - только украинское обучение, в частных на каком хотите. Но на госслужбу обязательный экзамен по-украинскому. И будут тогда учить аж бегом и не вякать.
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