 Спільними зусиллями Україна та ЄС зможуть поставити крапку в мовному питанні, - єврокомісар Варгеї

Про це він сказав на пресбрифінгу з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розглядаємо закон (закон України про освіту - ред), ухвалений парламентом. І я гадаю, що також важливо, щоб відповідні меншини не тільки схвалили, але й комфортно почували себе з ним і його імплементацією. Але я розумію, що український уряд також працює в цьому напрямі, тож я гадаю, що спільними зусиллями ми зможемо поставити крапку в цьому питанні", - сказав Варгеї.

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Єврокомісар наголосив, що захист меншин є однією з цінностей ЄС.

"Як ви знаєте, захист людей, що належать до меншин, є європейською цінністю, яку ми зберігаємо, і яку ми імплементуємо не тільки в ЄС, але і за його межами", - сказав він.

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Нагадуємо, 28 вересня 2017 року набрав чинності закон "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома чи більше мовами. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською в окремих класах комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.

Міністерство закордонних справ Угорщини заявило про намір країни блокувати зближення України і ЄС через закон про освіту.

Пізніше Верховна Рада продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську мову. Відповідну поправку народні депутати врахували, приймаючи у квітні 2019 року Закон про функціонування української мови як державної.

В ухваленому в січні 2020 року новому законі про повну загальну середню освіту передбачено три моделі вивчення української мови в школах, що є результатом деталізації положень закону "Про освіту".