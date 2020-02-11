 Північна Македонія ратифікувала угоду про вступ до НАТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ekathimerini.
"Законодавці Північної Македонії одноголосно ратифікували угоду про те, щоб країна, розташована на півдні Європи, стала 30-м членом військово-політичного альянсу НАТО", - сказано в повідомленні.
Всі 114 присутніх парламентаріїв зі 120-ти проголосували за ратифікацію угоди. Під час короткої церемонії у будівлі парламенту підняли прапор НАТО.
Голосування відбулося на кілька тижнів раніше запланованого, оскільки нинішній парламент має розійтися наприкінці тижня, напередодні виборів, запланованих на 12 квітня.
Іспанія - єдиний діючий член НАТО, який ще не схвалив приєднання Північної Македонії до Альянсу. Очікується, що іспанський парламент проведе голосування стосовно ратифікації угоди в березні.
Похоже, что ответственная элита страны взяла на себя решение о защите страны.
Как и в странах Балтии.
А зеленые хотят пропихивать мутный референдум с блокирующим пакетом в 25 % от ватников.
Они специально его хотят протянуть, чтобы через свои "референдумы" не выпускать Украину из рашистского стойла.
помните - НАТО нам не нужно, мы одиннарот с московитами, мы за мир-дыр, дыр, дыр..... - в течении 25 лет...
Грузию тоже скоро примут...
а затем я откупорю бутылку хорошего вина, нарежу несколько скибок козьего сыра и несколько лепестков сыровяленной индюшатины, включу на тихий звук РашкаТВ, и глядя на беснование Скобеевой/Соловьева/Жириновского и других кацапоживотных, я буду тихо смеяться, вспоминая весну 2014 года..