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Все про:Македонія (37) НАТО (2285)

 Північна Македонія ратифікувала угоду про вступ до НАТО

Парламент Північної Македонії проголосував за ратифікацію протоколу про вступ країни в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ekathimerini.

"Законодавці Північної Македонії одноголосно ратифікували угоду про те, щоб країна, розташована на півдні Європи, стала 30-м членом військово-політичного альянсу НАТО", - сказано в повідомленні.

Всі 114 присутніх парламентаріїв зі 120-ти проголосували за ратифікацію угоди. Під час короткої церемонії у будівлі парламенту підняли прапор НАТО.

Голосування відбулося на кілька тижнів раніше запланованого, оскільки нинішній парламент має розійтися наприкінці тижня, напередодні виборів, запланованих на 12 квітня.

Іспанія - єдиний діючий член НАТО, який ще не схвалив приєднання Північної Македонії до Альянсу. Очікується, що іспанський парламент проведе голосування стосовно ратифікації угоди в березні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175155
 
   
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114 депутатов, - на 2мл населения, то в нас в Украине должно Быть где то 2тыс, а мы говорим , что 450 много и они уже Шампанское пьют.
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Референдум в Македонии по поводу вступления в НАТО проводили?
Похоже, что ответственная элита страны взяла на себя решение о защите страны.
Как и в странах Балтии.
А зеленые хотят пропихивать мутный референдум с блокирующим пакетом в 25 % от ватников.
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В страну под защитой НАТО не влезет никакая козломордая обезьяна, что в свою очередь дает толчок инвестициям и той же цене на землю. Но молоросы необучаемы...
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Если бамбас вернется под наш контроль, будет больше, чем 25%. А останется замороженным, тоже не примут. Кремль устроил ловушку для желающих вступить в НАТО.
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Закон о референдумах с блокирующим пакетом в 25% имени Зе-Стефанчука не должен быть принят. Такого нет нигде в мире.
Они специально его хотят протянуть, чтобы через свои "референдумы" не выпускать Украину из рашистского стойла.
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привет малороссам..... Північна Македонія ратифікувала угоду про вступ до НАТО - Цензор.НЕТ 9437
помните - НАТО нам не нужно, мы одиннарот с московитами, мы за мир-дыр, дыр, дыр..... - в течении 25 лет...
Грузию тоже скоро примут...
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Кто знает кто такой в Украине Селиванов?Смотрю по ,,Звезде ,,дебаты и складывается впечатление что кацапы реально ссут от Украины.
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мечтаю, что бы когда-нибудь в ближайшем будущем, Украинский парламент проголосовал за ратификацию протокола о вступлении страны Украины в НАТО..
а затем я откупорю бутылку хорошего вина, нарежу несколько скибок козьего сыра и несколько лепестков сыровяленной индюшатины, включу на тихий звук РашкаТВ, и глядя на беснование Скобеевой/Соловьева/Жириновского и других кацапоживотных, я буду тихо смеяться, вспоминая весну 2014 года..
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