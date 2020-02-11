 ЄС виділить Україні 25 млн євро на діджиталізацію, - Гончарук

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно уряд і ЄС підписали нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні на 25 млн євро. Діджиталізація - це, насамперед, перемога над корупцією", - написав прем'єр.

Гончарук підкреслив, що мета уряду - оцифрувати 100% державних послуг до 2024 року, а вже в 2020 році перевести в цифру 80% найпопулярніших державних послуг.

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"Це міжнародна технічна допомога, що надається Міністерству цифрової трансформації в підтримку проєктів з цифровізації. Україна прагне активно впроваджувати главу про електронні комунікації Угоди про асоціацію. Ніяких чиновників і черг! Держава буде зручним сервісом для людей. Наша команда над цим працює", - додав глава Кабміну.

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