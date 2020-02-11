 Україна розраховує вийти на серйозний прогрес із "промислового безвізу" в 2020 році з Євросоюзом, - Гончарук

"Ми поговорили про те, щоб прискорити отримання Україною так званого промислового безвізу", - сказав Гончарук на спільному брифінгу з комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Олівером Варгеї у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр зазначив, що Україна розраховує вийти на серйозний прогрес у цьому питанні вже у 2020 році, і укласти угоду в найближчі роки. Він також зазначив, що Україна очікує технічної місії ЄС.

У свою чергу єврокомісар Варгеї зазначив, що сторони намагатимуться зробити всю підготовчу технічну роботу в рамках проекту в 2020 році, після чого у 2021 році буде можливість перейти до формальної частини.

Як повідомлялося, торговий представник - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка прогнозує, що попередня оцінна місія щодо Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції АСАА відвідає Україну в першому кварталі 2020 року.

Верховна Рада 12 грудня 2019 року у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №2172 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду", який скасовує дублювання контролю над окремими видами продукції. Цей документ був останньою умовою для укладення угоди про оцінку відповідності між Україною та Європейським Союзом.

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба допускає підписання у 2020 році першого договору в рамках промислового безвізу.

Читайте також: Приватизація неприбуткових підприємств забезпечить розвиток промисловості та економічне зростання, - Гончарук