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 Політика України
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Все про:Євросоюз (2802) Гончарук_Олексій (657) Варгеї (3)

 Україна розраховує вийти на серйозний прогрес із "промислового безвізу" в 2020 році з Євросоюзом, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що Україна розраховує вийти на серйозний прогрес у рамках Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, АСАА), відомої як промисловий безвіз уже у 2020 році.

"Ми поговорили про те, щоб прискорити отримання Україною так званого промислового безвізу", - сказав Гончарук на спільному брифінгу з комісаром ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Олівером Варгеї у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Прем'єр зазначив, що Україна розраховує вийти на серйозний прогрес у цьому питанні вже у 2020 році, і укласти угоду в найближчі роки. Він також зазначив, що Україна очікує технічної місії ЄС.

У свою чергу єврокомісар Варгеї зазначив, що сторони намагатимуться зробити всю підготовчу технічну роботу в рамках проекту в 2020 році, після чого у 2021 році буде можливість перейти до формальної частини.

Як повідомлялося, торговий представник - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка прогнозує, що попередня оцінна місія щодо Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції АСАА відвідає Україну в першому кварталі 2020 року.

 Верховна Рада 12 грудня 2019 року у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №2172 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду", який скасовує дублювання контролю над окремими видами продукції. Цей документ був останньою умовою для укладення угоди про оцінку відповідності між Україною та Європейським Союзом.

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба допускає підписання у 2020 році першого договору в рамках промислового безвізу.

Читайте також: Приватизація неприбуткових підприємств забезпечить розвиток промисловості та економічне зростання, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175152
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, вы можете себе представить что если бы зебил был президентом с 14 года то нам бы дали безвиз?
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Промышленный безвиз это уничтожение украинского животноводства и промышленности.
Извините когда у животновода скупают мясо по 18-20 гривен а продают по 120 а из за бугра по 40 и тоже по 120 но сотнями тонн по контрактам то о каком сельском хозяйстве в Украине может идти речь.
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Зебилы, вы можете себе представить что если бы зебил был президентом с 14 года то нам бы дали безвиз?
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Легко уявлять. З Зімбабве, Венесуєлою, і подібними економічними гігантами.
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тока расеюшке нужен?и поэтому она все заводы на лугандоне попилила и в тайгу вывезла?
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Не для того евро ассоциацию подписывали, чтобы свои рынки открывать,

Золотые слова! А руду вывозить - вагонов не хватает...
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Промышленный безвиз это уничтожение украинского животноводства и промышленности.
Извините когда у животновода скупают мясо по 18-20 гривен а продают по 120 а из за бугра по 40 и тоже по 120 но сотнями тонн по контрактам то о каком сельском хозяйстве в Украине может идти речь.
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точно, завозять мясо в брикетах по ціні, після митниці, навіть нижче 40грн.
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Если бы продукция нужна была, то никакие бы "безвизы" не нужны были бы
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Боже мой! И каких же отборных идиотов навыберали во власть "73%"!
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Доки МВФ, який вам дулі тикає, не надасть позитивний сигнал, що з вашою владою можна працювати (виділивши кредит), доти всі ці слова - пуки в калюжу та для споживання тих самих 73%... Не більше... Чи не ви репетували так, що аж зі штанів виплигували, що новий транш буде до кінця 2019 року, крайній строк - грудень? І шо? Дірку в бюджеті отримали замість кредиту! Керуйте ще! Ви зробили (далі по тексту)... КУРВИ!
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Прем'єр взагалі якоюсь фуйньою займається. Чи то торгує, чи просто мріє торгувати. Чи інвалідів снаряджає на олімпіаду, чи сам інвалід. Гончарук, признавайся, ти хто? В тебе є стать?
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С новым куратором кловуна Ермаком ты можешь только в Таёжный союз... и не выйти, а войти.
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Гончарук: Я раджусь з Зеленським і Богданом, кого взяти в команду, але рішення приймаю не я, а мій самокат.
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Не заволають бо вони "моголи, моголи, золотого Тамерлана онучата гол1.
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Так и Порешили , - Валить все на Попередника Богдана, - Он проводил собеседование в правительство , Пилил Трубу , что аж Прорвало и его Бросила Подруга и Он забил на Службу.
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снимал Яременку проституток, дрочил Киве, поссорил Зеленского с Трампом, купил перзиденту не тот рояль, так что его прищемило, что пришлось ехать в Рим на лечение. Вот последнего душа перзидента вынести не смогла...
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Пока тот безвиз будет, то нас накроет лавина инвестиций и рост ВВП процентов на 40.
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Вы сначала снимите с Европы пошлины и акцизы и перекройте границу с **********. Ато очень хитрожопые, знаем как хотите кацапские товары продавать в Европу без пошлин, зато в Украине до сих пор кроме ПДВ еще пошлины действуют.
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..."Мы добиваемся не правды, а эффекта." - Йозеф Геббельс...
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уже порох выходил, типа им можно все а нам низя. вы с тем же?
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ЕСТЬ РАБОТА - а есть профанация ) Делайте выводы) Это касается всех)
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З часів Горбатого вони не міняють платівку. Все надіються що, приїдуть дурні і набудують їм заводів які вони будуть кришувати.
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А промышленность в Украине еще будет к моменту триумфального выхода на промышленный безвиз с ЕС?
Бо почему-то с приходом ЗЕ промышленность, как и экономика, перестала расти и стала чахнуть.
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