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Все про:ВМС (478) корабель (680) Крим (8742) Росія (26411) Воронченко (71)

 Повернуті Росією українські військові кораблі до літа вийдуть в море, - Воронченко

До початку літа 2020 року повернуті Росією українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" знову вийдуть у море в складі Військово-морських сил України.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив адмірал Ігор Воронченко, командувач Військово-морських сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз оформлені всі документи на постановку їх у ремонт. Ми склали перелік майна, яке було викрадене і зняте, передали його слідчим органам. Була балістична експертиза щодо обстрілу "Бердянська". Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів. Зараз очікуємо приїзд адвокатів, які представляють Україну в міжнародних судах. Буде ще раз огляд катерів і буксира "Яни Капу", і наприкінці наступного тижня катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир підуть на плановий ремонт", – повідомив Воронченко.

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Нагадаємо, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну. Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух у напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки й унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Звільнений з полону моряк Андрій Ейдер повідомив, що з корабля, окрім іншого, зникла навіть його нижня білизна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175148
 
 
 Топ коментарі
 
Так зебилы же сказали что виноват Порох что хотел пройти через русский Крым не спросив разрешения у кацапов на проход через кацапские воды
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Более чем удачно. Россия выставлена как бандит и террорист.
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Тобто ми відновлюємо кораблі купу часу за купу наших грошей? А де відповідальність дикої кацапії?!! Чому я маю платити свої податки на користь росії? Зебіли?
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Тобто ми відновлюємо кораблі купу часу за купу наших грошей? А де відповідальність дикої кацапії?!! Чому я маю платити свої податки на користь росії? Зебіли?
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Так зебилы же сказали что виноват Порох что хотел пройти через русский Крым не спросив разрешения у кацапов на проход через кацапские воды
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Свобода и независимость очень дорого стоит. Не будешь платить Украине будешь платить россии. При возможности объясни это ЗЕбилам.
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Я так понимаю через Крым они больше плавать не будут чтобы не злить *****? Возвращенные Россией украинские военные корабли к лету выйдут в море, - Воронченко - Цензор.НЕТ 4448
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А шо, дуже вдало сходили на Азов..? Треба повторити..?
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Более чем удачно. Россия выставлена как бандит и террорист.
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Вчіть матчастину..для каців ці санкції болючі, але далеко не фатальні..а то шо вони бандюки, то це не упоротим і так відомо..але ліві псевдоліберали,вигодувані на кацапських нафтодоларах пробачать орді усе..
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вчи українську, "побєдобєсец"..я свої корені знаю, і життя навчило не робити з гетьманів богів, та вважати ворогів дурнями..
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Нічьо. Курочка по зьорнушку клюєт.
А жарєний пєтушок, уж потом в жопу долбаньот.
Процесси на россіі ідут.
Сєйчас, уже 1/9. Да Кітай уже сколько то мілліонов кв.км. сєбє «арєндовал».
А там і Московскій Улус нарісуєтся. В скрєпних граніцах Пєрвого Кольца.
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я не проти..але "поки гладкий схудне, то худий здохне"..і це, на жаль, про нас і кацапів..тому стратегія поступового придушення ********* на має перспектив, окрім вкрасти зараз "а то пукін нападе"..
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поменяйте хотя бы их названия....
так обычно поступают моряки после большого позора...
и еще... - не посылайте их снова далеко.. - пускай браконьеров гоняют на Каховском водохранилище..
может хотя бы там не струсят...
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Ты тоже из команды сцыкунов? Ой! Из команды президента.
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Одін назвать «Фортепіано», а второй: «******».
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честно говоря, на боевые корабли они как-то не тянут по современным меркам... может передадите их в рыбохрану?
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Зрадофилы подтянулись. Начали Украину топить.
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Победун, Україну топлять, як мінімум, років 500..передостанні були комуняко-кацапи, а останні 30 років їх нащадки разом к бандюками та малайцями..тому не треба тут дуже вумнічать..
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Выходя из дома ты обсираешь свою жену, маму, детей? Ты даже не понимаешь что унижаешь самого себя обсирая свою Родину. Или не Родину?
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Правда буває образливою,але залишається правдою..
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Если кто то твоих детей назовёт тупыми ублюдками ты ответишь: Правда буває образливою,але залишається правдою. Противно!
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важко читати навалу постів від неадекватів та ботви, що окупувала форум..а гидко бути європейським Гаїті та готувати дітей до еміграції..
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А ты будь повежливей и попробуй понять что пишет человек, если не понял переспроси.
Для других ты тоже может быть "не адекват та ботва, що окупувала форум".
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можливо..але я тут з 2005 року..і трохи бачив різного двіжу..
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73% люто вишукують тих, хто винен в їх перемозі. Ось суть коментів від зє тєрпєльців.
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Наші т.з. "ВМС" - то жалюгідна показуха.
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А что ты сделал что бы было иначе? Лежал на диване и пиво пил.
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Дело хорошее. Пора уже врываться в элиту флотов мира.
Возвращенные Россией украинские военные корабли к лету выйдут в море, - Воронченко - Цензор.НЕТ 110
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Кацапсинка, ты уже недоносца кузнецова восстановил? Нет? А чем же ты будешь грозить десяти американским АУГам?
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Ой блин, началось... Кроме Кузи хоть что-то знаете?
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Конечно знаем. Вот например, ракетный крейсер "Москва", проекта 1164 «Атлант», флагман Черноморского флота РФ! правда на нем сломан радар, давно. Нет, стрелять он может, а вот попадать нет. Хотели его (радар) поменять, в ходе модернизации, но не сложилось, просто денег нет, но вы там держитесь!
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Опять Роисся... Повернуті Росією українські військові кораблі до літа вийдуть в море, - Воронченко - Цензор.НЕТ 4582 Это что, Ваша любимая страна? Или Вы от туда? Почему обязательно про свою Роиссю задвигаете Повернуті Росією українські військові кораблі до літа вийдуть в море, - Воронченко - Цензор.НЕТ 4921
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Потому что о враге нужно знать все! Вот мы вас, кацапсинок, под микроскопом, и разглядываем.
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Уверен, что фсё? Тогда быстро отвечать - число новых фрегатов, корветов, подлодок ЧФ за последние 5 лет? В вики не лазить!
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Включительно с теми, что уже сломались как МРК "Вышний Волочек"? Волочек, наверное, от слова волочить, ну то есть тащить на буксире.
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Мелкоту вроде этой можете не называть. Итак, быстро 3 цифры. Время пошло.
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Я, конечно, дико извиняюсь, но, что ты вообще такое, что бы мне вопросы задавать, да еще и время давать? Оборзело вконец, кацапсинка?
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Извините, время вышло. Вы выбываете из нашей викторины. Были рады знакомству, всего самого наилучшего!
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То шо - Можем повторить ? Слабо на Марік під мостом продефілірувати ?)
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Зебил, а слабо начать строить корветы, крейсеры и пр. достойные нашей страны корабли?
Не пора построить настоящий флот, а не шлюпочный? Ты, урод, наконец-то начнёшь приносить Украине пользу?
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буксирчик обезательно восстановить!! если не ошибаюсь название его яны капу переводится как новые ворота... этот геройский буксирчик привел в бешенство фсбэшных баранов на кораблях...
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Ты тоже из команды сцыкунов? Ой! Из команды президента.
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...а страна бэушных унитазов чё...не сабираецца абарудавание вазвернуть, вместе с Крымом?
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Зєля й Воронченко допомогли рф уникнути покарання за агресію проти ВМС України ,ще й цим нахваляються .
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Так сказал же главный сцыкун ,про Крым забудьте его шеф просто отодвигает границы… и от Гааги недомерок спас окурка
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офф топ


интересно что делает и думают президент и министр обороны и снво в контексте данных манёвров и движухи?? будим ли участвовать, какое взаимодействие??

Маневры НАТО "Защитник-2020" (Defender 2020), которые должны начаться в феврале, станут крупнейшими учениями альянса за последние 25 лет. Их цель - отработать оперативную переброску американских войск в Польшу и страны Балтии.
В рамках учений в Европу по морю и воздуху будут доставлены до 20 тысяч солдат и офицеров США, а также 13 тысяч единиц военной техники. Всего в маневрах будет задействовано около 37 тысяч солдат из 19 стран. Учения будут продолжаться около пяти месяцев: затем американские военные вернутся на родину.
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...а 4 млн. зелени кацыпи вернули за отмарадеренные унитазы и пр. пробоины? Повернуті Росією українські військові кораблі до літа вийдуть в море, - Воронченко - Цензор.НЕТ 3881
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В военных действиях не участвуют, да и годятся они разве браконьеров ловить.
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не до убора осколков там было. унитазы увидели и фсё, как пороблено всем тамошним стало )
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Лучше бы утопили этот позор... даже Северная Корея дала просраться в своих водах россиянам,а нашим бывшим военнопленным морякам нынешняя власть даже квартиры дала за то чо они не выполнили свою задачу и не пришли к своему месту назначения в Бердянский порт.
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Очень удобно загребать жар чужими руками.
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катера ребят эт хорошо, но торпеды надо делать , да такие небольшие торпеды ,щоб притопить их возле берегов и нехай лежать жрать не просють... а када кац поближе подплывёть - они и подымаются сами иль берешшшь смартфонь и подымаешь их ...иль запускаешшшь сразу кацапу в роговой отсек... и названиё им дать "фак юа" иль пакулькультурнее - " фаллООС")))
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Антиресно, эти ******** восстанавливают? Зачем? Это наследие клятого пороха! Утопить!
Распилить!
Надеюсь, зебилы меня поддержат!
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