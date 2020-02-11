 Повернуті Росією українські військові кораблі до літа вийдуть в море, - Воронченко

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив адмірал Ігор Воронченко, командувач Військово-морських сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз оформлені всі документи на постановку їх у ремонт. Ми склали перелік майна, яке було викрадене і зняте, передали його слідчим органам. Була балістична експертиза щодо обстрілу "Бердянська". Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів. Зараз очікуємо приїзд адвокатів, які представляють Україну в міжнародних судах. Буде ще раз огляд катерів і буксира "Яни Капу", і наприкінці наступного тижня катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир підуть на плановий ремонт", – повідомив Воронченко.
Нагадаємо, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну. Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух у напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки й унітази".
Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".
Звільнений з полону моряк Андрій Ейдер повідомив, що з корабля, окрім іншого, зникла навіть його нижня білизна.
А жарєний пєтушок, уж потом в жопу долбаньот.
Процесси на россіі ідут.
Сєйчас, уже 1/9. Да Кітай уже сколько то мілліонов кв.км. сєбє «арєндовал».
А там і Московскій Улус нарісуєтся. В скрєпних граніцах Пєрвого Кольца.
так обычно поступают моряки после большого позора...
и еще... - не посылайте их снова далеко.. - пускай браконьеров гоняют на Каховском водохранилище..
может хотя бы там не струсят...
Для других ты тоже может быть "не адекват та ботва, що окупувала форум".
Не пора построить настоящий флот, а не шлюпочный? Ты, урод, наконец-то начнёшь приносить Украине пользу?
интересно что делает и думают президент и министр обороны и снво в контексте данных манёвров и движухи?? будим ли участвовать, какое взаимодействие??
Маневры НАТО "Защитник-2020" (Defender 2020), которые должны начаться в феврале, станут крупнейшими учениями альянса за последние 25 лет. Их цель - отработать оперативную переброску американских войск в Польшу и страны Балтии.
В рамках учений в Европу по морю и воздуху будут доставлены до 20 тысяч солдат и офицеров США, а также 13 тысяч единиц военной техники. Всего в маневрах будет задействовано около 37 тысяч солдат из 19 стран. Учения будут продолжаться около пяти месяцев: затем американские военные вернутся на родину.
Распилить!
Надеюсь, зебилы меня поддержат!