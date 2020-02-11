 Закарпатська облрада просить Зеленського й Авакова вжити заходів для протидії злочинності в Мукачеві

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, депутати просять чиновників "вжити невідкладних заходів, спрямованих на протидію злочинності".
У зверненні говориться також про допомогу в підвищенні рівня громадської безпеки в регіоні загалом і зниженні гостроти криміногенної ситуації в Мукачеві зокрема. Депутати пропонують забезпечити постійне патрулювання в місті патрульної поліції і вжити термінових заходів, спрямованих на реальну й ефективну боротьбу з наркозлочинністю в регіоні.
Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено 2 осіб. Стрілець зник.
Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації. Для охорони громадського порядку в місто Мукачеве прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна. Також залучено гвардійців 2 Галицької бригади. Громадський порядок у місті спільні патрулі гвардійців і поліцейських охороняють цілодобово з 9 лютого.
11 лютого відсторонено від роботи все керівництво місцевої поліції.
я там бывал, знаю....
Однажды так нам говорил один командировочный по дороге в Ригу-,,А бывал я в Закарпатье бывал,красивый город,,
И в этом от Кацапстана - никакого отличия. Там к царю с челобитной и здесь тоже ходоки.
Спустят все на тормозах и пересидят какое-то время, чтобы страсти уляглись.
Очень грустно наблюдать импотентность государственной машины Украины, которая такое позволяет.
Феодальные местные князьки, сросшиеся с властью и криминалитетом, совсем берега потеряли. В Закарпатье, Харькове, Одессе, Херсоне, Запорожье...
Всем уже давно стало ясно, что реформа Авакова МВД была бутафорской.
Самые благие и прогрессивные предвыборные обещания команды Зеленского интенсивно перемалываются украинским «глубинным государством»,
сгенерированные интересами феодалов, которые ангажируют материальными «благодарностями» высокопоставленных чиновников.
Все берут взятки. И прокуроры, и налоговики, и таможенники, и судьи и полицейские. И берут и дают выше. Для кого-то это секрет? Со студенческой скамьи. Достаточно посмотреть как и почем учатся в (юридических) вузах, чтобы понять что после окончания вузов выпускники будут гарантированно воспроизводить коррупцию.