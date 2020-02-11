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Все про:Аваков (1470) Закарпаття (874) Зеленський (4453) Мукачево (86) облрада (132)

 Закарпатська облрада просить Зеленського й Авакова вжити заходів для протидії злочинності в Мукачеві

Депутати Закарпатської обласної ради на позачерговій сесії 11 лютого проголосували за звернення до президента Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, депутати просять чиновників "вжити невідкладних заходів, спрямованих на протидію злочинності".

У зверненні говориться також про допомогу в підвищенні рівня громадської безпеки в регіоні загалом і зниженні гостроти криміногенної ситуації в Мукачеві зокрема. Депутати пропонують забезпечити постійне патрулювання в місті патрульної поліції і вжити термінових заходів, спрямованих на реальну й ефективну боротьбу з наркозлочинністю в регіоні.

Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено 2 осіб. Стрілець зник.

Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації. Для охорони громадського порядку в місто Мукачеве прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна. Також залучено гвардійців 2 Галицької бригади. Громадський порядок у місті спільні патрулі гвардійців і поліцейських охороняють цілодобово з 9 лютого.

11 лютого відсторонено від роботи все керівництво місцевої поліції.

Читайте також: Стрілянина в Мукачеві: Пораненого чоловіка сьогодні випишуть з лікарні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175145
 
   
 Топ коментарі
 
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О как Балога боится, что конкуренты город отожмут.
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..там на постоянной основе бригада нац. гвардии стоять должна и ни одного в ней местного зольдатен...и корда рота, и тоже из неместных....и круглосуточное патрулирование с собачками-питбулями.. Закарпатский облсовет просит Зеленского и Авакова принять меры для противодействия преступности в Мукачево - Цензор.НЕТ 2224 ..
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Так я слышал, что контрабас уже побороли! Или нет?
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для прекращения преступности в Закарпатье нужно выселить закарпатцев Закарпатский облсовет просит Зеленского и Авакова принять меры для противодействия преступности в Мукачево - Цензор.НЕТ 9471



я там бывал, знаю....
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...на кожному кроці немита смердяча циганота
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та там все хороши от цыганоты до балоговськой босоты
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Бывал,это здорово.
Однажды так нам говорил один командировочный по дороге в Ригу-,,А бывал я в Закарпатье бывал,красивый город,,
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покращення вид порошенко просят убрать
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О как Балога боится, что конкуренты город отожмут.
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Закарпатский облсовет просит Зеленского и Авакова принять меры для противодействия преступности в Мукачево

И в этом от Кацапстана - никакого отличия. Там к царю с челобитной и здесь тоже ходоки.
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Українське Закарпаття, це як кацапська Чечня.
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холопы просят сцаря усмирить бояр ...якось так
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..там на постоянной основе бригада нац. гвардии стоять должна и ни одного в ней местного зольдатен...и корда рота, и тоже из неместных....и круглосуточное патрулирование с собачками-питбулями.. Закарпатский облсовет просит Зеленского и Авакова принять меры для противодействия преступности в Мукачево - Цензор.НЕТ 2224 ..
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Достаточно просто пересажать тех, кого сюда напихали москаль с луциком
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..недостаточно...местным там делать нечего, даже секретарям..все чужие и по максимуму от гопоты местной изолированы, внутренняя безпека работать должна ...и пересажать показательно какую то особо упоротую часть.....все. Закарпатский облсовет просит Зеленского и Авакова принять меры для противодействия преступности в Мукачево - Цензор.НЕТ 2713.просто..
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не знав що Закарпаття такий кріміногенний регіон. Інакше я би тільки в броніку там пересувався. А може це ви щось поплутали?
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...бригада эта, базовая, опорная, 3 проблемных приграничных обл. перекроет в случае чего, а не из киева гонять нац. гвардов по каждому случаю........трафик наркоты. и пр. контрабаса,лесорубам гребаным поотрубит все что повырастало не там где нужно, и бандосам местным тоже мало не покажется...а значит и князья тамошние попридержат аппетиты и из замков средневековых в хатынки свои сельские вернутся...
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кругом и без войны война , а с голыми руками ниче не сделаешь
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Бесполезно. Все силы брошены на охрану Банковой, Маруся и София страшее закарпатской преступности, там ****** сами разберутся. А тут ещё Поярков неподалеко затаился.
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Центральна влада закарпатцям непотрібна, бо заважала наживатись, от вони її саботували = то мадярським вопросом, то проросійськими фокусами Медведчука, Шуфрича і т.д. і т.п. Прийшли джигіти, їм вже не впариш про закон і місцеве самоврядування, сепаратизмом не злякаєш - кримінал і при сталіні процвітав. Проти криміналу вони безсилі, ну що Медведчук, Шуфрич і Балога можуть протиставити збройному наїзду братви ? А тепер слюні пускають, розвели анархію, вважали себе всемогутніми.
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Ничего той Мукачевской "преступности" не будет. Как всегда.
Спустят все на тормозах и пересидят какое-то время, чтобы страсти уляглись.
Очень грустно наблюдать импотентность государственной машины Украины, которая такое позволяет.
Феодальные местные князьки, сросшиеся с властью и криминалитетом, совсем берега потеряли. В Закарпатье, Харькове, Одессе, Херсоне, Запорожье...
Всем уже давно стало ясно, что реформа Авакова МВД была бутафорской.
Самые благие и прогрессивные предвыборные обещания команды Зеленского интенсивно перемалываются украинским «глубинным государством»,
сгенерированные интересами феодалов, которые ангажируют материальными «благодарностями» высокопоставленных чиновников.
Все берут взятки. И прокуроры, и налоговики, и таможенники, и судьи и полицейские. И берут и дают выше. Для кого-то это секрет? Со студенческой скамьи. Достаточно посмотреть как и почем учатся в (юридических) вузах, чтобы понять что после окончания вузов выпускники будут гарантированно воспроизводить коррупцию.
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