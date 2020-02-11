 Призначення Єрмака главою ОП посилить вплив Путіна на Зеленського, - Білецький

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький написав у своєму телеграм-каналі.

Політик зазначив, що призначення Єрмака новим главою Офісу президента значно посилить вплив Путіна і РФ на політичну ситуацію в Україні.

"Єрмак - це не парламентер від України з Росією, це парламентер від Росії в Україні. А отже - вплив північних сусідів на Зеленського ще більше зростає", - заявив лідер Нацкорпусу.

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Білецький також додав, що Андрій Єрмак, як і його попередник Андрій Богдан, мають репутацію тіньових "переговірників" у вищих ешелонах нинішньої влади і на міжнародному рівні, тому від перестановки доданків підсумки глобально не зміняться.

"Подивіться на фізіогноміку цих осіб і побачите - нічого не змінилося. Один біологічний "рєшала" змінився на іншого біологічного "рєшалу", - скептично прокоментував таке кадрове рішення Андрій Білецький.

Нагадаємо, Андрій Єрмак - тепер колишній помічник президента Володимира Зеленського, який відповідав за три міжнародні напрямки і, зокрема, вів неофіційні формати переговорів із Росією. Він має широкі знайомства в московській еліті і був присутній під час телефонних розмов Зеленського з Путіним. За час перебування в статусі помічника Зеленського Єрмак потрапив у кілька гучних скандалів. Наприклад, був помічений у київському ресторані під час неформальної зустрічі з американським лобістом і колишнім радником Трампа Браяном Ланге, якого просив про допомогу за будь-які гроші. Про що саме йшлося досі не відомо.

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