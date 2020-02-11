 Призначення Єрмака главою ОП посилить вплив Путіна на Зеленського, - Білецький

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький написав у своєму телеграм-каналі.
Політик зазначив, що призначення Єрмака новим главою Офісу президента значно посилить вплив Путіна і РФ на політичну ситуацію в Україні.
"Єрмак - це не парламентер від України з Росією, це парламентер від Росії в Україні. А отже - вплив північних сусідів на Зеленського ще більше зростає", - заявив лідер Нацкорпусу.
Білецький також додав, що Андрій Єрмак, як і його попередник Андрій Богдан, мають репутацію тіньових "переговірників" у вищих ешелонах нинішньої влади і на міжнародному рівні, тому від перестановки доданків підсумки глобально не зміняться.
"Подивіться на фізіогноміку цих осіб і побачите - нічого не змінилося. Один біологічний "рєшала" змінився на іншого біологічного "рєшалу", - скептично прокоментував таке кадрове рішення Андрій Білецький.
Нагадаємо, Андрій Єрмак - тепер колишній помічник президента Володимира Зеленського, який відповідав за три міжнародні напрямки і, зокрема, вів неофіційні формати переговорів із Росією. Він має широкі знайомства в московській еліті і був присутній під час телефонних розмов Зеленського з Путіним. За час перебування в статусі помічника Зеленського Єрмак потрапив у кілька гучних скандалів. Наприклад, був помічений у київському ресторані під час неформальної зустрічі з американським лобістом і колишнім радником Трампа Браяном Ланге, якого просив про допомогу за будь-які гроші. Про що саме йшлося досі не відомо.
мрази продажные.идите бежите свинок покидайте в зеЛе!
"Якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обгрунтоване до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, які цим займалися, вони вибачаться, як мінімум.
Вони можуть вибачитися, якщо це була просто помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченнями цю справу не закрити".
він не шкодує, що прийшов на презентацію попередніх результатів розслідування: "Є багато фактів, одні з них серйозні , інші слабші. Тому я говорив "вірогідні виконавці", "ймовірні вбивці".
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240118/
Зе тай москальского завхоза? Ні? Чого чикаемо, москалі на порозі!
"Ну вот, допустим, поменяют Богдана на Ермака. Как по мне, так это еще хуже. Потому что Богдан - прозрачен. По биографии, да и по психотипу. А Ермак - мутный до невозможности. Начинал в юрфирме "Проксен", обслуживавшей Волкова, Бакая, а также "Фашиста" Пересецкого. Да и одно то, что он несколько лет был помощником нардепа Эльбруса Тедеева … настораживает. Сфера интересов до вхождения во власть - киоски, мутки на интеллектуальных правах на кинопродукцию, несколько десятков странных компаний вроде "Украино-грузинского сотрудничества в сфере иностранного инвестирования". Ну и связи с Аркадием Роттенбергом. Продюссировал абсолютно провальные, убыточные фильмы, что больше походит на прикрытие некой основной деятельности. Ну и близкие связи с российскими деятелями типа Рахамима Эммануилова и Сергея Приходько. Последний не чужд внешней разведке РФ. Вобщем, Ермак весьма похож на тот род писателей, которые начинают свои произведения словами: "Источник сообщает". Но только не нашему оперу он пишет, не нашему. А то, что Ермака активно пиарит на обменах РФ - настораживает еще больше. P.S. И еще одна деталь. Ермак не скрывает, что рекомендовал Зеленскому своего кума - Колю Тищенко, по кличке "Оболонский"… Надо полагать, дружат еще со времен, когда юный Ермак обслуживал "Фашиста". Ну что тут скажешь.
Станислав Речинский, "ОРД"
потому что нациками их называют московские ******....
Именно националисты спасли ситуацию в критическом 2014-ом году...
Билецкий был среди них...
и если народ избрал себе еще более ничтожного , то кто этому народу дохтур..?
я этого не писал и писать не стал бы...
потому что это глупо...
хуже всегда может быть...
уже все переговорено 1000 раз...
просто у меня хорошая память и я помню то, что многие на фоне зе-чмо забыли...
кроме Пороха возглавить Украину сейчас не может никто !
или опять будем экспериментировать "новыми граблями", пока себе лицо в кровь не изобьем ?
порошенко предал вас множество раз.., и сейчас он снова в обойме олигархата...
перезаключил с зе-властью новый договор...
его бизнес процветает, он отдыхает на яхтах, его семью никто не трогает...., он как добрбаты не сидит в СИЗо...
нахрен он вам сдался такой скользкий....?
Ещё начни рассказывать сказки про патриота Коломойского, который бросил добробаты на Иловайск, чтобы отжать бизнес у Ахметова.
БИЛЕЦКИЙ - СЕПАРАЦИЯ С РОССИЕЙ, ОТДЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ ОТ РФ, ЕСТЬ ИДИОТИЗМ.
https://www.youtube.com/watch?v=lgExcfvepWk&feature=youtu.be
"Посмотрите на физиогномику этих лиц и увидите - ничего не изменилось. Один биологический "решала" сменился другим"
Он шо физиогномист? Он шо, по роже лица судит о возможностях и о грехах человека?
А потом эту всю свою дурню они вёдрами льют на уши и глаза украинцам через "цензор" и подобных...
Возможно даже ногами
отказ Зеленского назначить главой Государственного бюро расследований человека, рекомендованного Богданом. Богдан выступал против назначения Ирины Венедиктовой. Но Зеленский сделал по-своему. По сути, это обнулило все обещания Богдана посадить Порошенко и других представителей предыдущей власти. https://censor.net.ua/r3175079
пауки,фуле...
#АвакOFF
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Действительно😬😬😬
Inna Turenko@i_turenko
Зараз гебня за допомогою зелених ластиків намагається стерти з пам'яті українців все, що пов'язано з російською агресією. Готують місце в головах наріду для мишебратства.
Тому подібні спогади, розповіді очевидців вкрай необхідні.
Ніхто не врятує нас і нашу пам'ять, крім нас самих!
Игорь Таксист@Igor1971ok
В день, когда наши -так называемые - войска зашли в Мариуполь, здесь уже всё было готово. Но не для них - для ТЕХ. Извините, ребята за "так называемые". С гордостью сказал бы - наши войска... А ещё с гордостью хочу сказать, что при этом смешном минимуме - они остановили всё.
Сочинський Арахамія підтвердив намір дати воду в Крим.
ВОДА В КРИМ В ОБМІН НА ВИВЕДЕННЯ ВІЙСЬК З ДОНБАСУ: АРАХАМІЯ РОЗПОВІВ ПРО МОЖЛИВИЙ КОМПРОМІС З РОСІЄЮ.
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає допустимим компромісом подачу води до окупованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу.Про це він заявив в ефірі "Прямого".
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах по Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватись громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - заявив політик.
1 год
Нічого екстраординарного в призначенні Єрмака головою АП чи ОП. Кого б не обрали президентом в Україні, головне, щоб головою його канцелярії був московський гебіст, агент чи алепт.
При Кучмі - кушнарьов, литвин, табачник, медведчук. При Ющенкові зінченко, рибачук. Янику - льовочкін, клюєв, а при Порошенкові - ложкін, райнін. Президентську традицію УССР ми пак Малоросійської колегії Зеленський не порушив. На кого вказали в Москві того й поставив.
Найбільше потішають соплі порохоботів. Де ваші були голоси коли імітатор ставив москвомірця, основного з стовпів російфікації України ложкіна головою АП чи райніна - члена СДПУ(о), однопартійця Порошенка партії кума путіна медведчука? До речі, цей кадр Порошенка райнін, зараз в ПЗЖУ того ж медведчука-путіна.
Чи сиве гівно, чи зелене, какаяразніца?
Головне, щоб не націоналіст!
Зрештою різниця є. Цей, перетворення України в малоросійську губернію, хоч не прикриває гаслами Слава Україні та не паразитує на патріотизмові та націоналізмові. Хоча ще не вечір. На вибори піде під цими гаслами, а пздц ''державники'' скажуть, що за нього, бо він націоналіст.
опасности, наиболее рациональным решением было бы снова и поскорее выбрать Порошенко на второй срок !!!