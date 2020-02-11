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 Політика України
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Все про:Білецький (124) Національний корпус (228) Єрмак Андрій (92)

 Призначення Єрмака главою ОП посилить вплив Путіна на Зеленського, - Білецький

Богдана офіційно звільнено з посади голови ОП, Єрмака офіційно призначено. Обоє звичайні "рєшали". І не треба сподіватися, що Єрмак є переговірником від України з Росією - він парламентер від Росії в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький написав у своєму телеграм-каналі.

Політик зазначив, що призначення Єрмака новим главою Офісу президента значно посилить вплив Путіна і РФ на політичну ситуацію в Україні.

"Єрмак - це не парламентер від України з Росією, це парламентер від Росії в Україні. А отже - вплив північних сусідів на Зеленського ще більше зростає", - заявив лідер Нацкорпусу.

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Білецький також додав, що Андрій Єрмак, як і його попередник Андрій Богдан, мають репутацію тіньових "переговірників" у вищих ешелонах нинішньої влади і на міжнародному рівні, тому від перестановки доданків підсумки глобально не зміняться.

Призначення Єрмака главою ОП посилить вплив Путіна на Зеленського, - Білецький 01

"Подивіться на фізіогноміку цих осіб і побачите - нічого не змінилося. Один біологічний "рєшала" змінився на іншого біологічного "рєшалу", - скептично прокоментував таке кадрове рішення Андрій Білецький.

Нагадаємо, Андрій Єрмак - тепер колишній помічник президента Володимира Зеленського, який відповідав за три міжнародні напрямки і, зокрема, вів неофіційні формати переговорів із Росією. Він має широкі знайомства в московській еліті і був присутній під час телефонних розмов Зеленського з Путіним. За час перебування в статусі помічника Зеленського Єрмак потрапив у кілька гучних скандалів. Наприклад, був помічений у київському ресторані під час неформальної зустрічі з американським лобістом і колишнім радником Трампа Браяном Ланге, якого просив про допомогу за будь-які гроші. Про що саме йшлося досі не відомо.

Також читайте: Нардепка від "СН" Верещук: Мене турбує, чи не зашкодить поєднання Єрмаком обов'язків глави ОП і парламентера щодо Донбасу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175141
 
   
 Топ коментарі
 
Бєлєцкій затято валив проукраїнську владу щоб стать затребуваним борцуном при проросійскій. Воняє.
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Про свинов это к зебобику Назначение Ермака главой ОП усилит влияние Путина на Зеленского, - Билецкий - Цензор.НЕТ 3969
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А ты как думал, Билецкий, - весело будет?
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Дабы спасти братскую Германию от поражения в первой Мировой, чЛенин сдал всю РАБссию... Назначение Ермака главой ОП усилит влияние Путина на Зеленского, - Билецкий - Цензор.НЕТ 4821 Назначение Ермака главой ОП усилит влияние Путина на Зеленского, - Билецкий - Цензор.НЕТ 4821
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ну так где нацкорусс?что еще не проплачено?
мрази продажные.идите бежите свинок покидайте в зеЛе!
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Жабы бывают разного цвета, но они одинаково душат тех, кто выбрал этот цвет.
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Путлер,Лукашенко и Зеленский нападут на НАТО.Капец Альянсу Дайошь ЕвразиюНазначение Ермака главой ОП усилит влияние Путина на Зеленского, - Билецкий - Цензор.НЕТ 1913
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Билецкий, фас на машины! Или на не заказанные машины кидаться сцыкотно?
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Зелох зрозумів, що йому світить за звинувачення Антоненка, Клименко, Дугарь у вбивстві Шеремета і почав виправдовуватись. Це свідчить, що справа розвалилась.

"Якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обгрунтоване до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, які цим займалися, вони вибачаться, як мінімум.
Вони можуть вибачитися, якщо це була просто помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченнями цю справу не закрити".
він не шкодує, що прийшов на презентацію попередніх результатів розслідування: "Є багато фактів, одні з них серйозні , інші слабші. Тому я говорив "вірогідні виконавці", "ймовірні вбивці".

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/11/7240118/
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он разве говорил "вірогідні виконавці", "ймовірні вбивці". нет! это не было. как и Шапка с авакяном.
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О, то він вже оволодіває наукою дипломатичного пустомовства. А раніше в таких випадках вони просто казали: "Та то ж був прикол".
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То мабудь ВЕСь нацкорпус вже закидав якимось лайном маеток Зе?
Зе тай москальского завхоза? Ні? Чого чикаемо, москалі на порозі!
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https://compromat.ws/novye-zelenye-lica-andrej-ermak-polupoker-i-yurist-fashista/
"Ну вот, допустим, поменяют Богдана на Ермака. Как по мне, так это еще хуже. Потому что Богдан - прозрачен. По биографии, да и по психотипу. А Ермак - мутный до невозможности. Начинал в юрфирме "Проксен", обслуживавшей Волкова, Бакая, а также "Фашиста" Пересецкого. Да и одно то, что он несколько лет был помощником нардепа Эльбруса Тедеева … настораживает. Сфера интересов до вхождения во власть - киоски, мутки на интеллектуальных правах на кинопродукцию, несколько десятков странных компаний вроде "Украино-грузинского сотрудничества в сфере иностранного инвестирования". Ну и связи с Аркадием Роттенбергом. Продюссировал абсолютно провальные, убыточные фильмы, что больше походит на прикрытие некой основной деятельности. Ну и близкие связи с российскими деятелями типа Рахамима Эммануилова и Сергея Приходько. Последний не чужд внешней разведке РФ. Вобщем, Ермак весьма похож на тот род писателей, которые начинают свои произведения словами: "Источник сообщает". Но только не нашему оперу он пишет, не нашему. А то, что Ермака активно пиарит на обменах РФ - настораживает еще больше. P.S. И еще одна деталь. Ермак не скрывает, что рекомендовал Зеленскому своего кума - Колю Тищенко, по кличке "Оболонский"… Надо полагать, дружат еще со времен, когда юный Ермак обслуживал "Фашиста". Ну что тут скажешь.
Станислав Речинский, "ОРД"
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Заместитель стал руководителем, а у Билецкого сразу коленки затряслись! Он что, с неба упал? Назначение Ермака главой ОП усилит влияние Путина на Зеленского, - Билецкий - Цензор.НЕТ 5846
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Правильно, лишь бы не мальдивский криминальный урод, проплачивающий большую часть мразей за счёт наворованного во время страданий народа.
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Сейчас Порошенко не ворует. Где деньги которые не ворует Порошенко?!
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ты против украинских националистов?
потому что нациками их называют московские ******....
Именно националисты спасли ситуацию в критическом 2014-ом году...
Билецкий был среди них...

Назначение Ермака главой ОП усилит влияние Путина на Зеленского, - Билецкий - Цензор.НЕТ 3268
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Его достижения нивелированы после избрания зеленой плесени, т.к. он им активно помогал прийти к власти.
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он не помогал зе-плесни, он вел себя правильно с этим ничтожеством порошенко..
и если народ избрал себе еще более ничтожного , то кто этому народу дохтур..?
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не ври вовка...
я этого не писал и писать не стал бы...
потому что это глупо...
хуже всегда может быть...
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Да я тебя помню весной ты не поймешь либо зебобиком был либо ватой чёто среднее!
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нє-нє, ця мразь завжди була беніною тітушкою. Тепер беня та клован розбігаються, тому ця хитра васька вже проти клована топить.
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Белецкий освободил Мариуполь. Он действительно представитель украинского национализма. Он ещё нашим президентом будет.
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И в чем ничтожность Порошенко? Только не надо мне повторять "доказательства" из *****-ТВ и сателлитов по типу 112-й канал и т.п. Г+Г тоже это касается.
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Вобще к чему нацики стремились 20 лет Порошенко сделал за 5 лет!
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Мова Армия и Вера! Это кстати основная программа националистов! Кстати для президента у которого не было большинства в раде он сделал сверх много!
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Kamate Kaora - не буду я ничего объяснять и перечислять...

уже все переговорено 1000 раз...
просто у меня хорошая память и я помню то, что многие на фоне зе-чмо забыли...
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Кем и где переговорено? Скабаевой и Мосейчук? Все фейки о Порошенко рождались на расии и на каналах личных врагов Порошенко. А вы тупицы их подхватывали и распространяли.
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Вот именно ?Куда пропал Вальцман ? заткнулись шавки о национальности шута горохового «нелоха» без мозгов
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Лео Кот,

кроме Пороха возглавить Украину сейчас не может никто !

или опять будем экспериментировать "новыми граблями", пока себе лицо в кровь не изобьем ? Назначение Ермака главой ОП усилит влияние Путина на Зеленского, - Билецкий - Цензор.НЕТ 3336
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вот почему вы все время ищете себе папика...?

порошенко предал вас множество раз.., и сейчас он снова в обойме олигархата...
перезаключил с зе-властью новый договор...
его бизнес процветает, он отдыхает на яхтах, его семью никто не трогает...., он как добрбаты не сидит в СИЗо...
нахрен он вам сдался такой скользкий....?
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Кошак а ты кого предлагаешь? Кстати если я пойду в бой то пойду с проверенным АК а не буду себе подыскивать что-то экзотическое. Так и Порох мы знаем его сильные и слабые стороны! Кстати обвинение в связях с олигархатом это фейк!
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и Хмара, и Бутусов, и Гриценкс Тимохой орали как бешеные.. получите! а умные люди предупреждали, из 39 кандидатов выбрать этот мусор!
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Никаких достижений у белой воши нет и не было. С тех пор, как эта мразь выступала за конфедерацию с немытой, ничего не изменилось.
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А назови хоть одне досягнення. Дивишся на ціх націків і враження що їх провідник сидіть в Москві!
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А где он когда Моника территории путлеру отдаёт ? Почему не прыгает на авто 🤡🤢
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де-де? Команди йому ніхто не дав! А, окрім команди - потрібна ще платіжка (як мінімум - калькуляція).
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Малоросс, условный - Штирлиц, продвигался по службе выполняя задания для Германии и даже уничтожались какие-то роты, батальоны ради продвижения.
Ещё начни рассказывать сказки про патриота Коломойского, который бросил добробаты на Иловайск, чтобы отжать бизнес у Ахметова.
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БІЛЕЦЬКИЙ: НАМ ПОТРІБНА КОНФЕДЕРАЦІЯ З РОСІЄЮ
БИЛЕЦКИЙ - СЕПАРАЦИЯ С РОССИЕЙ, ОТДЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ ОТ РФ, ЕСТЬ ИДИОТИЗМ.


https://www.youtube.com/watch?v=lgExcfvepWk&feature=youtu.be



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Трохи затримався вузькоокий після нового року, а так - все по плану.
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Билецкий а где твои мозги были в апреле 2019 наверное там где и совесть Назначение Ермака главой ОП усилит влияние Путина на Зеленского, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9549
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Вот откуда эти эксперды всё так знают?
"Посмотрите на физиогномику этих лиц и увидите - ничего не изменилось. Один биологический "решала" сменился другим"
Он шо физиогномист? Он шо, по роже лица судит о возможностях и о грехах человека?

А потом эту всю свою дурню они вёдрами льют на уши и глаза украинцам через "цензор" и подобных...
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а кто такой Ермак? пока никто, он что уже выше Президента, что все так встали на дыбы. Его что, народ выбирал, он кто и что? пока никто - начальник всего лишь офиса, конторы по-простому, делопроизводитель, - если совсем по-простому.
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Помощник бандита из партии рыгов тадеева
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Клоуна будут бить
Возможно даже ногами
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Зебіли ловіть плювок в обличчя від всенародного зелоха.

отказ Зеленского назначить главой Государственного бюро расследований человека, рекомендованного Богданом. Богдан выступал против назначения Ирины Венедиктовой. Но Зеленский сделал по-своему. По сути, это обнулило все обещания Богдана посадить Порошенко и других представителей предыдущей власти. https://censor.net.ua/r3175079

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И где были слышны доказательства о воровстве и мародёрстве Порошенко?
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беня сказал мочить ермака...а то нахал,место в ОПе отжал.
пауки,фуле...
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это не правда.правда в том что ЗЕ сдает Украину и пох. всякие влияния
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Никто Украину не сдаёт. Очнитесь!
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а ты под каким флагом, чтобы мне замечания вякать?
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Господин Билецкий, к счастью, неглупый человек. Иногда, правды, заносит. Жажда власти, она такая жажда, что, бывалыче, чего только не вырвется изнутри организму.
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зебил уже идет ва банк. Сцикло решило сделать ставку на путлера.
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#какая_разница, Андрей? Главное ведь, что не Порох. Да?!!

#АвакOFF
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Лайкаю только потому, что меня аздражает Ермак, этот сторонник братской дружбы и пониматель сепаров и остальных ватников.
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Маладэць! Помню перед вторым туром мощные акции против "Свинарчуков". Т.е. тогда был супер повод для акций, а сейчас нет, Билецкий? Это, как минимум странно.
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«физиогномика этих лиц»(с)
-------------
Действительно😬😬😬
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Презеденство вазелина закончится еврейскими погромами
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Сладкий сон Путлера. Не дождетесь, кацапы. Бить будем не по роже и не по паспорту, а за дела.
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Ползучая окупация Украины в самом разгаре. Кремлёвские холуи уже откровенно перестали прятаца..быдло всё стерпит. Теперь потихонечку начнут всё в пользу Рашки делать под визги ЗЕбильных троллей что никакой зрады нет...Нахрапом сразу взять Украину не вышло, щас будут брать вот через таких клоунов, и сепарков типа Ермака...при этом они до усрачек будут корчить из себя патриотов, но все их действия , законы, указы будут исключительно на руку Кремляди. Ничего нового всё по накатанной схеме, за последние 400 лет Украину именно так всегда и сливали..внутренниие гниды, манкурты и предатели. Сивохи, Ермаки, малоросские кловуны и все их сепарские прихлебаи...
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Истинно так. Было и есть. Но вот вопрос, а "будет" ли?
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Inna Turenko@i_turenko

Зараз гебня за допомогою зелених ластиків намагається стерти з пам'яті українців все, що пов'язано з російською агресією. Готують місце в головах наріду для мишебратства.
Тому подібні спогади, розповіді очевидців вкрай необхідні.
Ніхто не врятує нас і нашу пам'ять, крім нас самих!



Игорь Таксист@Igor1971ok
В день, когда наши -так называемые - войска зашли в Мариуполь, здесь уже всё было готово. Но не для них - для ТЕХ. Извините, ребята за "так называемые". С гордостью сказал бы - наши войска... А ещё с гордостью хочу сказать, что при этом смешном минимуме - они остановили всё.
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Аби ж тільки Бєлєцкій не був шохою Авакова...
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Білецький без команди голос не подає. В прямому і переносному сенсі
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"Андрей Ермак, как и его предшественник Андрей Богдан, имеют репутацию теневых "переговорщиков" в высших эшелонах нынешней власти и на международном уровне" . Да дебилы они, пацанва подворотная, а не международные решалы.Источник: https://censor.net.ua/n3175141
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В цього націоналіста,друзі московитські націоналісти імперці.
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Подобаються мені сек...(що барижні .що клоунські )...які сидячи на дивані ..розмірковують про націоналістів .
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ПС ))) Та ще і пишучи на мові *********** окупантів .
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Чия бы корова мычала твоя бы молчала! Или тебе напомнить как ты тут Тютчева восхвалял кацапёнышь?
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Там на кого не плюнь, всі працюють на росію.
Сочинський Арахамія підтвердив намір дати воду в Крим.

ВОДА В КРИМ В ОБМІН НА ВИВЕДЕННЯ ВІЙСЬК З ДОНБАСУ: АРАХАМІЯ РОЗПОВІВ ПРО МОЖЛИВИЙ КОМПРОМІС З РОСІЄЮ.


Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає допустимим компромісом подачу води до окупованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу.Про це він заявив в ефірі "Прямого".
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах по Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватись громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - заявив політик.
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Дякувати отримали владу ту, яку хотіли. На два кроки наперед прорахувати не можуть, а теж лізуть в "експерти".
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Щоб отримати ту владу, що треба, необхідно було провести імпічмент Порошенко, а не тягнути цей мішок лайна до самих выборів президента. Якщо не провести зарах імпічмент ми знову не матимемо вибору під час виборів
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Назначение Ермака главой ОП усилит влияние Путина на Зеленского, - Билецкий - Цензор.НЕТ 8851Андрій Міщенко
1 год

Нічого екстраординарного в призначенні Єрмака головою АП чи ОП. Кого б не обрали президентом в Україні, головне, щоб головою його канцелярії був московський гебіст, агент чи алепт.
При Кучмі - кушнарьов, литвин, табачник, медведчук. При Ющенкові зінченко, рибачук. Янику - льовочкін, клюєв, а при Порошенкові - ложкін, райнін. Президентську традицію УССР ми пак Малоросійської колегії Зеленський не порушив. На кого вказали в Москві того й поставив.
Найбільше потішають соплі порохоботів. Де ваші були голоси коли імітатор ставив москвомірця, основного з стовпів російфікації України ложкіна головою АП чи райніна - члена СДПУ(о), однопартійця Порошенка партії кума путіна медведчука? До речі, цей кадр Порошенка райнін, зараз в ПЗЖУ того ж медведчука-путіна.

Чи сиве гівно, чи зелене, какаяразніца?
Головне, щоб не націоналіст!
Зрештою різниця є. Цей, перетворення України в малоросійську губернію, хоч не прикриває гаслами Слава Україні та не паразитує на патріотизмові та націоналізмові. Хоча ще не вечір. На вибори піде під цими гаслами, а пздц ''державники'' скажуть, що за нього, бо він націоналіст.
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Это всё лица не славянской национальности.
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САЗАЛ БИЛЕЦКИЙ РАБОТАЮЩИЙ ОНЛИ НА ЗАКАЗ ЗА БАБКИ КРЕМЛЯ...
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Шмаркля- ворог України і українського народу. І наше щастя, що віт тупий. Треба готовити імпічмент і одночасно Майдан.
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Так що Богдан це вплив Коломойши на ЗЕро закінчився?) фігня якась - на Г+Г квартал 95 не припиняється піар ЗЕро. А Єрмак доки себе не проявив.
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Невже ще хтось має сумнів,що влада в Україні прокацапська?
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"усилит влияние Путина на Зеленского"... констатирует он ...в белой рубашечке....а какого хрена надо было ЗЕ выбирать??? Продолжаю считать, что в ситуации нарастающей военной
опасности, наиболее рациональным решением было бы снова и поскорее выбрать Порошенко на второй срок !!!
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Ну все. Тепер Єрмак почне мститись за своїх "погибших" братів Україні.
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