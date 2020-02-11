 На виготовлення вакцини від коронавірусу COVID-19 піде до 1,5 року, - ВООЗ

Про це заявив журналістам очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Першу вакцину можуть виготовити за 18 місяців", - сказав Гебреєсус.
Як повідомлялося, станом на 11 лютого у світі зафіксовано 1018 смертей від коронавірусу нового типу. Загальна кількість хворих у світі - 43 105, з них на материковому Китаї - 42 638.
Інкубаційний період коронавірусу у середньому становить від 2 до 12 діб. У людей, які перебувають в інкубаційному періоді, немає клінічних симптомів проявів хвороби.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає 11-12 лютого глобальний форум задля координації міжнародних науково-дослідницьких зусиль з метою зупинки спалаху коронавірусу.
Не пройдёт и двух-трёх недель, как пройдёт 1,5 года, и имеющая протоколы клинических испытаний вакцина материализуется, причём расфасованная и упакованная с инструкцией.
ИНН 771318501011
@GoreAndSeth
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РАЗЫСКИВАЕТСЯ
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по #coronavirus Ну вот, сейчас на метро туда сюда в час пик покатается и порядок. А вы думали как у нас начнётся эпидемия?
т.е. современной медицине надо 1,5 года на это
Проходит естественный отбор и никакая вакцина не поможет,если ее придумают и уколят то будут два исхода,если человек останется жив то скажут что благодаря вакцине а если подохнет то скажут что поздно вакцинировался.А бабла на ней заработают тртллионы.
Это по спекулятивной методике подсчета, призванной успокоить население.
"Вроде мало, но из ста заболевших умрут двое"
Не-не - на сегодняшний день по статистике из ста заболевших умирают не 2, а 20, ибо прошли через болезнь 5 тысяч человек - из них 1000 умерли, а 4000 излечились.
Остальным же 37 тысячам просто еще предстоит либо выздороветь, либо умереть.
Видео.
В то время как американские СМИ наивно брали интервью у китайского посла чтобы узнать правду о вирусе, китайцев упаковывали в мешки для трупов. Теперь у КПК кончилась мешки для трупов, и ей пришлось собрать трупы 3 детей в один мешок! Тем не менее, все страстно повторяют мантру о 1000 смертей!
Не загроза людству.
Бо 4000 вилікувались, 1000 померло - це 4 до 1. А що буде із ще 35 тісячами, що захворіли - невідомо - вони так само поділяться на тих, що вилікуються та на тих, що помруть.
С нашими зравоохранителями, вот где-то годик-полтора, и тупо не надо будет нас завоевывать,
приходи, выбирай.
Интересные времена начинаются)
И что-ж будут делать оставшиеся 2514 китайцев на такой большой территории??
P.S.Щоб вижити з такою заразою,як ВІЛ,ми вивчили слово-«одноразовий».Цікаво,якого слова нас навчить ця «корона»?