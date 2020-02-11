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Все про:вакцина (183) вірус (233) ВОЗ (55) Гебреєсус (5)

 На виготовлення вакцини від коронавірусу COVID-19 піде до 1,5 року, - ВООЗ

Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18-ти місяців.

Про це заявив журналістам очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Першу вакцину можуть виготовити за 18 місяців", - сказав Гебреєсус.

Як повідомлялося, станом на 11 лютого у світі зафіксовано 1018 смертей від коронавірусу нового типу. Загальна кількість хворих у світі - 43 105, з них на материковому Китаї - 42 638.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, - ВООЗ

Інкубаційний період коронавірусу у середньому становить від 2 до 12 діб. У людей, які перебувають в інкубаційному періоді, немає клінічних симптомів проявів хвороби.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає 11-12 лютого глобальний форум задля координації міжнародних науково-дослідницьких зусиль з метою зупинки спалаху коронавірусу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія наступного тижня почне тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175140
 
 
 Топ коментарі
 
Сьезжу ка я в Египет, гляну на пирамиды напоследок....
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Ага, тесты есть, а вакцины ещё нет?

Не пройдёт и двух-трёх недель, как пройдёт 1,5 года, и имеющая протоколы клинических испытаний вакцина материализуется, причём расфасованная и упакованная с инструкцией.
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Не мели чушь. Вакцину не разрабатывают за неделю-месяц. Изначально озвучивали ориентировочный срок: около года. К тому моменту она будет не нужна. Вакцины против аналогичных SARS и MERS так и не выпустили. С чего ты взял, что в этом случае ситуация будет отличаться? Через год этот вирус будет неактуален. Скорей всего разработка вакцины бессмысленна, если только она не будет работать против всех вирусов подобного типа.
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Запасайся зброєю і набоями. Це буде валюта, за яку можна буде купити все.
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во сначала придумали инфекцию вирус а потом а блин а где антидот.... хотя может антидотов так много как в анекдоте у нас столько болячек не существует как фармкомпании уже выпустили и изобрели лекарств.... На виготовлення вакцини від коронавірусу COVID-19 піде до 1,5 років, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7858
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ИНН 771318501011

@GoreAndSeth

·51 мин

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по #coronavirus Ну вот, сейчас на метро туда сюда в час пик покатается и порядок. А вы думали как у нас начнётся эпидемия?


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А зараз рекламна компанія цієї вакцини..?
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Сьезжу ка я в Египет, гляну на пирамиды напоследок....
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Ничего особенного. Лучше Петру посмотрите в Иордании.
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еще в списке было замутить с Кейт Бекинсейл, но видно не судьба.
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А как же тогда многие заболевшие китайцы ужо излечились без вакцины?
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За два года те излечившиеся успеют заболеть по второму и третьему кругу.
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Вакци́на (з лат. vaccina - коров'яча від лат. vacca - корова) - препарат, що складається з ослаблених, вбитих збудників хвороб чи продуктів їхньої життєдіяльності. Ці специфічні речовини дістали назву від противіспяного препарату, виготовленого з вірусу коров'ячої віспи. Метод щеплень за допомогою вакцин називають вакцинацією, або імунізацією.



т.е. современной медицине надо 1,5 года на это

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ПРОТИ 'вірусу одногорбих верблюдів' ліки не знайшли і за 7 років(
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я привёл определение что такое вакцина вообще-то
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Те успели получить свой личный иммунитет. Смертность от этого вируса, из открытых источников порядка 2%. Вроде мало, но из ста заболевших умрут двое. А если представить современный дом на триста квартир, и заболевшую, но пока без симптомов уборщицу, которая помоет все подъезды, то при средних двух человек на квартиру получим 18 трупов. Перспектива просто супер.
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А что Вы ожидали,когда мы живем на одних антибиотиках.А выживет из подезда одна уборщица так как она моет из хлоркой.
Проходит естественный отбор и никакая вакцина не поможет,если ее придумают и уколят то будут два исхода,если человек останется жив то скажут что благодаря вакцине а если подохнет то скажут что поздно вакцинировался.А бабла на ней заработают тртллионы.
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По сегодняшним прогнозам заболеет 60% населения планеты. Нам дай Бог от 2-х процентов не офигеть. При 12-ти нам все прошлые проблемы с ******, "барыгой", 90-ми раем покажутся.
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нє, то у твоїх рощотах ачєпятка - не 18, а 12. Ну, якшо 300 кватір по два жильця (300 х 2 = 600), а з кожної сотні по два трупа
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Да, согласен, спасибо за поправку. Главное сам тоже посчитал 12, а рука напечатала 18. Может подсознание что-то знает больше?
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"Смертность от этого вируса, из открытых источников порядка 2%."
Это по спекулятивной методике подсчета, призванной успокоить население.

"Вроде мало, но из ста заболевших умрут двое"
Не-не - на сегодняшний день по статистике из ста заболевших умирают не 2, а 20, ибо прошли через болезнь 5 тысяч человек - из них 1000 умерли, а 4000 излечились.
Остальным же 37 тысячам просто еще предстоит либо выздороветь, либо умереть.
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Ну тогда оставшиеся в живых будут завидовать мёртвым.
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https://twitter.com/htommy998/status/1227286036406865922

Видео.
В то время как американские СМИ наивно брали интервью у китайского посла чтобы узнать правду о вирусе, китайцев упаковывали в мешки для трупов. Теперь у КПК кончилась мешки для трупов, и ей пришлось собрать трупы 3 детей в один мешок! Тем не менее, все страстно повторяют мантру о 1000 смертей!
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Обновление: кто-то прислал больше информации #gnews об этой трагедии - трое детей и мама умерли от отравления угарным газом. Я передал этот случай здесь для того факта, что 3 ребенка были помещены в 1 мешок. Извините за путаницу, если это заставило вас думать, что это связано с коронавирусом как причиной.
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Также, как без вакцины излечиваются от гриппа и других вирусных заболеваний. Имунная система организма справляется.
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за это время при таком темпе смертности пол шарика передохнет На изготовление вакцины от коронавируса COVID-19 уйдет до 1,5 лет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7048
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смертність 2.1 відсотка.
Не загроза людству.
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Смертність 20%, а не 2,5%, але продовжує знижуватись.
Бо 4000 вилікувались, 1000 померло - це 4 до 1. А що буде із ще 35 тісячами, що захворіли - невідомо - вони так само поділяться на тих, що вилікуються та на тих, що помруть.
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Неправильное отношение к статистике. Надо иcxодить из того, что есть, а не будет. Из общего числа больных можно высчитать смертность и выздоровляемость. То, что показал ты, называется соотношением умерших к выздоровевшим, а не смертность. Пока смертность ~ 2%.
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Смертность - это шанс умереть. На данный момент шанс умереть у заразившихся составляет 20%. То есть из 100 человек, заразившихся этим вирусом 20 умирает и 80 излечивается. Это честная статистика, ибо у каждого заболевшего только 2 варианта - вылечиться или умереть.
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Нет! Шанс умереть, если ты заболел пока ~2.5%. Нужно делить число умерших на число заболевших и умножать на 100%. 1000/40000=1/40. (1/40) х 100% = 2.5%
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Та нихрена не .будет,уже пугали и курячим и свинячим грипом,СИДом,корью,ящуром.Еште сало и часнык и натурпродукты,и будет все О.К..
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Болезнь началась из провинции где находится одна из бактирологических лабораторий Китая и только там могут создать антидот так как там знают из чего его создавали.Тем более что для Китая даже миллион жертв это только капля в океане но за то они знают что от коронавируса спасения нету и мир от него бессилен.Вот теперь они и могут говорить из США на счет снятия из их товаров пошлины.
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Остановленное в Китае производство ударит по самому Китаю похлеще любых пошлин.
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_Геном секвенирован и инфу кетайцы публично огласили. Вирус выделен и имеется в лабораториях в Гонконге, Австралии, Европе. По Штатам такую инфу не видел, но наверняка и у них уже есть.
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Ну, кто чо не доделал, с кем не попрощался, начинайте.
С нашими зравоохранителями, вот где-то годик-полтора, и тупо не надо будет нас завоевывать,

приходи, выбирай.

Интересные времена начинаются)
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Через 18 месяцев у того кто не подохнет уже будет имунитет,и уже появится новое напастие на которое снова будут просить 18 месяцев и триллионы бабла.
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Глупые ученые. На olx эта вакцина уже давно в продаже)
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мож если руцкие китайцы начнут тестировать вакцину сразу на тамошних аборигенах, это ускорит процесс? а бабы матерьялу исчо нарожают, в случае если вакцина удасца.
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нє, нада рісову "бєлий дракон", а не Зє!льоний змій
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Согласен было в 70 когда китайцев было умеренно и пили они рисовую
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уйдет до 1,5 лет.....

И что-ж будут делать оставшиеся 2514 китайцев на такой большой территории??
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надо наших китайцев года на 2 отпуска лишить...
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З історії:у 1346 році територія Золотої Орди потерпала від епідемії чуми.Особливо тяжко переживали цю епідемію поселення річок Волги і Дону.Спалах болячки почався в Індії,але комерційними шляхами вана швидко рознеслася по всій території,контрольованої татари-монголами.Власне татаро-монголи і занесли цю жахливу хворобу в Європу:під час облоги міста Каффи(******* Феодосія),генуезької фортеця в Криму,татарський воєнноначальник Ґані-беґ розуміє,що фортецю він взяти не зможе.Тоді він наказує скидати в морському порту біля цієї фортеці трупи людей,які загинули від чуми.Ну,а решту роботи зроблять генуезькі галери,тягнучи за собою шлейф інфекції і смерті через морські порти Константинополя,Мессіни і Марсиліі.По Європі чума розповсюдиться блискавично і збере жахливий урожай:загинуть 25 міл.чоловік.Азія теж віддасть свою дань-23 міл.загиблих.Цивилізація тих часів переживе колосальну бойню,з якої буде вилазити досить довго.І введе у свій лексикон слово «карантин».
P.S.Щоб вижити з такою заразою,як ВІЛ,ми вивчили слово-«одноразовий».Цікаво,якого слова нас навчить ця «корона»?
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моральнийє норми будущєй "цівілізації" сільно ізмєняцца
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нас ждьот общєство, дєльоннойє на касти і раси
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право на жизнь надо будєт заслужить. Больних, увєчних, слабоумних, йєрєтіков - в пєчь. По сравнєнію с нємєцкой гєрманійєй будєт одно сущєствєннойє отлічіє - голубих і трєтій пол будут поощрять, а нє унічтожать. Вєдь оні спосопствуют задачє обузданія колічєства народонасєлєнія
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полтора года это еще быстро, тут пугают другие нюансы - были выявлены случаи инкубационного периода до 25 дней, повторные заражения и прочие прелести.
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В провинции Шаньси - нашли женщину с инк. периодом 42 дня.
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