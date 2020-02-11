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Все про:вакцина (183) вірус (233) ВОЗ (55) Гебреєсус (5)

 На виготовлення вакцини від коронавірусу COVID-19 піде до 1,5 років, - ВООЗ

Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18-ти місяців.

Про це заявив журналістам очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Першу вакцину можуть виготовити за 18 місяців", - сказав Гебреєсус.

Як повідомлялося, станом на 11 лютого у світі зафіксовано 1018 смертей від коронавірусу нового типу. Загальна кількість хворих у світі - 43 105, з них на материковому Китаї - 42 638.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, - ВООЗ

Інкубаційний період коронавірусу у середньому становить від 2 до 12 діб. У людей, які перебувають в інкубаційному періоді, немає клінічних симптомів проявів хвороби.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає 11-12 лютого глобальний форум задля координації міжнародних науково-дослідницьких зусиль з метою зупинки спалаху коронавірусу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія наступного тижня почне тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175140
 
 
 Топ коментарі
 
За два года те излечившиеся успеют заболеть по второму и третьему кругу.
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Сьезжу ка я в Египет, гляну на пирамиды напоследок....
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Запасайся зброєю і набоями. Це буде валюта, за яку можна буде купити все.
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во сначала придумали инфекцию вирус а потом а блин а где антидот.... хотя может антидотов так много как в анекдоте у нас столько болячек не существует как фармкомпании уже выпустили и изобрели лекарств.... На виготовлення вакцини від коронавірусу COVID-19 піде до 1,5 років, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7858
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ИНН 771318501011

@GoreAndSeth

·51 мин

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по #coronavirus Ну вот, сейчас на метро туда сюда в час пик покатается и порядок. А вы думали как у нас начнётся эпидемия?


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А зараз рекламна компанія цієї вакцини..?
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Сьезжу ка я в Египет, гляну на пирамиды напоследок....
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Ничего особенного. Лучше Петру посмотрите в Иордании.
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еще в списке было замутить с Кейт Бекинсейл, но видно не судьба.
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А как же тогда многие заболевшие китайцы ужо излечились без вакцины?
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За два года те излечившиеся успеют заболеть по второму и третьему кругу.
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Вакци́на (з лат. vaccina - коров'яча від лат. vacca - корова) - препарат, що складається з ослаблених, вбитих збудників хвороб чи продуктів їхньої життєдіяльності. Ці специфічні речовини дістали назву від противіспяного препарату, виготовленого з вірусу коров'ячої віспи. Метод щеплень за допомогою вакцин називають вакцинацією, або імунізацією.



т.е. современной медицине надо 1,5 года на это

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ПРОТИ 'вірусу одногорбих верблюдів' ліки не знайшли і за 7 років(
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я привёл определение что такое вакцина вообще-то
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Те успели получить свой личный иммунитет. Смертность от этого вируса, из открытых источников порядка 2%. Вроде мало, но из ста заболевших умрут двое. А если представить современный дом на триста квартир, и заболевшую, но пока без симптомов уборщицу, которая помоет все подъезды, то при средних двух человек на квартиру получим 18 трупов. Перспектива просто супер.
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А что Вы ожидали,когда мы живем на одних антибиотиках.А выживет из подезда одна уборщица так как она моет из хлоркой.
Проходит естественный отбор и никакая вакцина не поможет,если ее придумают и уколят то будут два исхода,если человек останется жив то скажут что благодаря вакцине а если подохнет то скажут что поздно вакцинировался.А бабла на ней заработают тртллионы.
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за это время при таком темпе смертности пол шарика передохнет На изготовление вакцины от коронавируса COVID-19 уйдет до 1,5 лет, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7048
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смертність 2.1 відсотка.
Не загроза людству.
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Та нихрена не .будет,уже пугали и курячим и свинячим грипом,СИДом,корью,ящуром.Еште сало и часнык и натурпродукты,и будет все О.К..
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Болезнь началась из провинции где находится одна из бактирологических лабораторий Китая и только там могут создать антидот так как там знают из чего его создавали.Тем более что для Китая даже миллион жертв это только капля в океане но за то они знают что от коронавируса спасения нету и мир от него бессилен.Вот теперь они и могут говорить из США на счет снятия из их товаров пошлины.
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Остановленное в Китае производство ударит по самому Китаю похлеще любых пошлин.
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_Геном секвенирован и инфу кетайцы публично огласили. Вирус выделен и имеется в лабораториях в Гонконге, Австралии, Европе. По Штатам такую инфу не видел, но наверняка и у них уже есть.
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Ну, кто чо не доделал, с кем не попрощался, начинайте.
С нашими зравоохранителями, вот где-то годик-полтора, и тупо не надо будет нас завоевывать,

приходи, выбирай.

Интересные времена начинаются)
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Через 18 месяцев у того кто не подохнет уже будет имунитет,и уже появится новое напастие на которое снова будут просить 18 месяцев и триллионы бабла.
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Глупые ученые. На olx эта вакцина уже давно в продаже)
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мож если руцкие китайцы начнут тестировать вакцину сразу на тамошних аборигенах, это ускорит процесс? а бабы матерьялу исчо нарожают, в случае если вакцина удасца.
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нє, нада рісову "бєлий дракон", а не Зє!льоний змій
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уйдет до 1,5 лет.....

И что-ж будут делать оставшиеся 2514 китайцев на такой большой территории??
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надо наших китайцев года на 2 отпуска лишить...
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