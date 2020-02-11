 На виготовлення вакцини від коронавірусу COVID-19 піде до 1,5 років, - ВООЗ

Про це заявив журналістам очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Першу вакцину можуть виготовити за 18 місяців", - сказав Гебреєсус.

Як повідомлялося, станом на 11 лютого у світі зафіксовано 1018 смертей від коронавірусу нового типу. Загальна кількість хворих у світі - 43 105, з них на материковому Китаї - 42 638.

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Інкубаційний період коронавірусу у середньому становить від 2 до 12 діб. У людей, які перебувають в інкубаційному періоді, немає клінічних симптомів проявів хвороби.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає 11-12 лютого глобальний форум задля координації міжнародних науково-дослідницьких зусиль з метою зупинки спалаху коронавірусу.

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