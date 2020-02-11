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Все про:обстріл (5949) Донбас (15255) Об'єднані сили (434)

 Ворог застосував на Донбасі міномети калібру 120 мм і гранатомети різних систем, від початку доби - без втрат, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, один ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів було зафіксовано біля Пісків (район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід").

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв наші позиції недалеко від населеного пункту Оріхове, де випустив 4 міни з 120-мм міномета і зробив 7 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета.

Зазначається, що 11 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 10 лютого озброєні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

Дивіться також: Найманці РФ обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Оріхового, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175137
 
 
 Топ коментарі
 
Это пздц. Оказывается в трех созывах Верховной Рады (V, VI,VIІ) Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева, в 90-х члена ОПГ "Солохи". Это все что вам нужно знать про нового главу Офиса преЗЕдента.

Враг применил на Донбассе минометы калибра 120 мм и гранатометы различных систем, с начала суток - без потерь, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5647
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***
О Господи, як хочеться весни!
Отої, щоб не плакали кохані ,
Щоб до матусей повернулися сини!
Загоїла щоб Україна всі болючі рани..!

Враг применил на Донбассе минометы калибра 120 мм и гранатометы различных систем, с начала суток - без потерь, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4161

Героям СЛАВА !!!
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А бубочка свистів шо ***** хоче припинити війну. Брехло оманське.
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Это пздц. Оказывается в трех созывах Верховной Рады (V, VI,VIІ) Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева, в 90-х члена ОПГ "Солохи". Это все что вам нужно знать про нового главу Офиса преЗЕдента.

Враг применил на Донбассе минометы калибра 120 мм и гранатометы различных систем, с начала суток - без потерь, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5647
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Не, ну если так то.....
Это пздц. Оказывается Кличко был в 90-х членом ОПГ "Рыбки". Это всё что нужно знать про мера Киева и соратника Петра Порошенка
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Ну, в тім що презедент Зеленський є і плюси. Пам'ятаєте як при Порошенку було?- Обстріл, скільки-то втрати, скільки-то поранених...
А тепер стабільно без втрат.
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Главнокомандующий , - учись у Турков как лапти клеют Люди
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***
О Господи, як хочеться весни!
Отої, щоб не плакали кохані ,
Щоб до матусей повернулися сини!
Загоїла щоб Україна всі болючі рани..!

Враг применил на Донбассе минометы калибра 120 мм и гранатометы различных систем, с начала суток - без потерь, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4161

Героям СЛАВА !!!
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Моника уже 9 месецев наживается на войне ,сдавая территории получает в ответ обстрелы и убийства
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Чи правда, що втрат немає...
Будемо сподіватись.
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Одужання пораненним воїнам України !!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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