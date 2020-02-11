 Ворог застосував на Донбасі міномети калібру 120 мм і гранатомети різних систем, від початку доби - без втрат, - пресцентр ОС

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, один ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів було зафіксовано біля Пісків (район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід").

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв наші позиції недалеко від населеного пункту Оріхове, де випустив 4 міни з 120-мм міномета і зробив 7 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета.

Зазначається, що 11 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 10 лютого озброєні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

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