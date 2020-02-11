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Все про:НАБУ (2298) Ахметов (567)

 "Ми не коментуємо", - пресслужба НАБУ про тему розмови з Ахметовим

Національне антикорупційне бюро не надає інформацію про спілкування з українським бізнесменом Рінатом Ахметовим 11 лютого.

"Ми не коментуємо", - такою була відповідь співробітниці пресслужби на прохання Радіо Свобода повідомити про тему розмови з Ахметовим, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 11 лютого журналісти Bihus.info зафіксували олігарха Ріната Ахметова на виході з Національного антикорупційного бюро.

У пресслужбі Ахметова повідомили кільком українським ЗМІ, що він був запрошений у НАБУ як свідок, але в якій справі - не відповіла.

Дивіться також: Компанія Ахметова придбала за 200 млн євро віллу на Лазурному березі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175128
 
 
 Топ коментарі
 
А почему тварь не арестовали? Это ж ублюдок враг Украинского Народа . А врагов нужно уничтожать физически .
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Удивительное совпадение:
Сегодня на россии назначение получил Козак по интеграции Украины с Россией, а в Украине Ермак.
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зрада шо творит зе
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рыжий тайсона киевским моссадом просил припугнуть...
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погудели всем набу вместе с ним и разбежались.
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А почему тварь не арестовали? Это ж ублюдок враг Украинского Народа . А врагов нужно уничтожать физически .
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Уничтожить физически- это не арестовать, а грохнуть.
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"Спят курганы темные,
Солнцем опаленные,
А в курганах тех
Тихо спят жмуры..."

этот пацан вышел из донецких 90-х, не то что нынешнее племя
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Олег Петрович, дорогой, расскажи теперь мне, кто кого уничтожит... физически ? "Мы не комментируем", - пресс-служба НАБУ о теме разговора с Ахметовым - Цензор.НЕТ 6966
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Бессмертных не бывает! Даже у кащея смерть была на кончике иглы, а пуля- она дура!
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Перелік далеко не повний..не вистача, як мінімум, ще одного прізвища..на "п" починається..
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Мы не коментируем, сказала пресслужка НАБУ. Мы только считаем деньги
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"Мы не комментируем сколько он нам отстегнул"
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Просто принц Ринат завез чемоданчик с откатом, чтобы его не дергали по мелочам
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мутно, даже тему не могут прокомментировать, скопировали бы комментарий пресс-службы рыжего что ли... теперь с вас не слезут СМИ, и не обижайтесь потом на разного рода слухи, и Сытник пусть даже не заикается про медиа атаки на него
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"Ринат Леонидович, ну когда же мы .... будем делить Ваши деньги ?" "Мы не комментируем", - пресс-служба НАБУ о теме разговора с Ахметовым - Цензор.НЕТ 3032
Золотой Теленок

ну что, допрессовался Рыжий Пороха ?
получай !
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переклад за змістом: ідіть на хєр, з ким хочемо, з тим і розмовляємо
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Удивительное совпадение:
Сегодня на россии назначение получил Козак по интеграции Украины с Россией, а в Украине Ермак.
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Мабуть НАБУ є приватною лавочкою. Навіщо їй звітувати якійсь там громадськості.
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Пресс-служба НАБУ комментирует только утренний стул Ситника и руководителей региональных отделений.
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...Ахметов і Новинський через суд отримають від України 200 млн за завод на окупованому ДонбасіСуд частково задовольнив позов "Єнакіївського металургійного заводу" до Офісу великих платників податків ДПС і стягнув з держбюджету на користь позивача суму бюджетного відшкодування за ПДВ в розмірі 106,7 мільйона гривень і пеню в розмірі 105,9 мільйона гривень.
Про це йдеться в рішенні Донецького окружного адмінсуду, повідомляє Finbalance.
"Оскільки судом встановлено право позивача на бюджетне відшкодування податку на додану вартість за січень 2015 року, а також відсутність механізму реального відшкодування платнику податків узгодженої суми бюджетного відшкодування зазначеного податку, ефективним способом захисту, який забезпечить відновлення порушеного права позивача, є стягнення з Державного бюджету України на його користь заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ та пені, нарахованої на суму такої заборгованості", - йдеться в судовому рішенні.
За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром "Єнакіївський металургійний завод" є Рінат Ахметов, а власником великої частки підприємства - Вадим Новинський.
Виробничі потужності підприємства знаходяться на окупованій частині Донбасу. Група "Метінвест" втратила контроль над активами і майном заводу в березні 2017 року.
"Єнакіївський металургійний завод" знаходиться в процедурі банкрутства. Таке рішення ухвалив Господарський суд Донецької області 1 липня 2019 року.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358279-ahmetov_i_novinsjkij_cherez_sud_otrimajutj_vid_ukrajini_200_mln_za_zavod_na_okupovanomu_donbasi
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Рудий бандюк і з цим кодлом усьо "порішав"..?
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Моника будет мыть Ахметке сортир за полставки
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Ну и не надо комментировать , если бы не официально , то уже договорились , а если Официально Вызвали , значит еще сопротивляется .Оно и без комментариев Очень даже Заметно.
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Ну конечно они не комментируют, да и что комментировать, то, что отмазывается эта рыжая крыса наворованными у народа деньгами???
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дело простое. кому и сколько будет башлять. по всей видимости ЗЕЯНЕЛОХ ОМАНСКИЙ от своих возможностей вообще с катушек слетел. прикинте. миллиарды баксов у зечувака перед носом, только руку протяни. ВЫ БЫ УДЕРЖАЛИСЬ???????????????????????????
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У бедных забирают,а у богатых выпрашивают.
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Ничего страшного, можете и не говорить. Скоро в сети появится запись беседы с Ахметовым, из нее и узнаем.
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