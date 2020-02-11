 "Ми не коментуємо", - пресслужба НАБУ про тему розмови з Ахметовим

"Ми не коментуємо", - такою була відповідь співробітниці пресслужби на прохання Радіо Свобода повідомити про тему розмови з Ахметовим, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 11 лютого журналісти Bihus.info зафіксували олігарха Ріната Ахметова на виході з Національного антикорупційного бюро.
У пресслужбі Ахметова повідомили кільком українським ЗМІ, що він був запрошений у НАБУ як свідок, але в якій справі - не відповіла.
Солнцем опаленные,
А в курганах тех
Тихо спят жмуры..."
этот пацан вышел из донецких 90-х, не то что нынешнее племя
Золотой Теленок
ну что, допрессовался Рыжий Пороха ?
получай !
Сегодня на россии назначение получил Козак по интеграции Украины с Россией, а в Украине Ермак.
Про це йдеться в рішенні Донецького окружного адмінсуду, повідомляє Finbalance.
"Оскільки судом встановлено право позивача на бюджетне відшкодування податку на додану вартість за січень 2015 року, а також відсутність механізму реального відшкодування платнику податків узгодженої суми бюджетного відшкодування зазначеного податку, ефективним способом захисту, який забезпечить відновлення порушеного права позивача, є стягнення з Державного бюджету України на його користь заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ та пені, нарахованої на суму такої заборгованості", - йдеться в судовому рішенні.
За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром "Єнакіївський металургійний завод" є Рінат Ахметов, а власником великої частки підприємства - Вадим Новинський.
Виробничі потужності підприємства знаходяться на окупованій частині Донбасу. Група "Метінвест" втратила контроль над активами і майном заводу в березні 2017 року.
"Єнакіївський металургійний завод" знаходиться в процедурі банкрутства. Таке рішення ухвалив Господарський суд Донецької області 1 липня 2019 року.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358279-ahmetov_i_novinsjkij_cherez_sud_otrimajutj_vid_ukrajini_200_mln_za_zavod_na_okupovanomu_donbasi
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