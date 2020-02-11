 "Ми не коментуємо", - пресслужба НАБУ про тему розмови з Ахметовим

"Ми не коментуємо", - такою була відповідь співробітниці пресслужби на прохання Радіо Свобода повідомити про тему розмови з Ахметовим, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 11 лютого журналісти Bihus.info зафіксували олігарха Ріната Ахметова на виході з Національного антикорупційного бюро.

У пресслужбі Ахметова повідомили кільком українським ЗМІ, що він був запрошений у НАБУ як свідок, але в якій справі - не відповіла.

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