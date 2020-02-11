 Новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, - ВООЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.
Також ВООЗ оприлюднила оновлену статистику нової хвороби.
"Станом на 6 ранку за Женевським часом зареєстровано 42 708 підтверджених випадків захворювання COVID-19 у Китаї і, на жаль, ми зараз перевищили 1000 смертей, 1017 осіб у КНР втратили свої життя через цей вірус. У світі є 393 випадки в 24 країнах, з 1 смертельним наслідком", - сказано в повідомленні ВООЗ.
Нагадаємо, що за останню добу в Китаї зареєстрували майже 2500 нових випадків зараження. Від коронавірусу в материковому Китаї померло вже понад 1000 осіб, 108 із них померли 10 лютого.
Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Коронавірус назвали NCP - вирус | РБК-Україна
2 дні тому - Влада Китаю присвоїла новому коронавірусу тимчасову назву NCP (пневмонія, викликана новим різновидом коронавіруса)
Китай 100% занижает статистику. Если хотите ознакомится с более менее реальной ситуацией, зайдите в твиттер и по хештегу #coronavirus следите за твиттами.
Мир на пороге глобальной пандемии. Финансовая система перегрета. Возможно, это станет тем самым катализатором обвала финансовых рынков.
Меня также волнует меры, которые будут предприняты (по идее уже разработаны нашими властями). Так как уровень медицины желает лучшего.
Рекомендую прикупить сотню - другую масок, пока они у нас по 90 коп, ане по 5-7 грн.
Мойте руки, нос. Соблюдайте правила гигиены и укрепляйте иммунитет. Всем добра
Это, как презерватив, тоже не особо защищает, но существенно снижает вероятность заражения. Тем более, это единственно доступное для всех категорий населения метод защиты.
П.с. Вы, скорее всего не помните ту зиму, когда с 25 копеек маски до 5 грн подскочили
Вот как раз по инициативе бизнеса и "подскочили"...
нет ничего лучше старого проверенного ОЗК с противогазом
але краще будівельний термофен..
Вчені заявили про готовність вакцини від коронавірусу, а також про початок тестування її на мишах.
Про це повідомляє "Сіньхуа".
Якщо перший етап випробування виявиться успішним, в квітні вакцину протестують на мавпах.
Ліки розробили вчені з університету Тунцзі в Шанхаї. Поки мови про те, що вакцина повністю готова, не йде, однак китайські вчені стали першими в світі, хто приступив до випробування ліків.
"Зразки вакцини ввели понад 100 мишам в неділю, 9 лютого", - повідомили в Китайському центрі з контролю і профілактиці захворювань.
У центрі попередили, що тестування на тваринах - рання стадія розробки вакцини. Необхідно зробити багато кроків, перш ніж вона буде готова для використання на людях.
Вперёд, в атаку! Мочите этот грёбаный вирус!
У них зараз продаж землі саме.
І не вдягати маски я не агітував. То у тебе глюки з перепою. Дивися, до інсульту добухаєшся, як твій адекВатний дружбан.
Ну і раджу тобі почитати як саме захищає маска, і яку саме маску треба. Отака як вам на зміні видає старша- то до лампочки. Швидше щоб ви хворих не інфікували, раптом самі хворі.
Ну а о *бухать и *качках - каждый меряет мир по себе.
Ну так Єлєна, а тепер скажи, що дасть маска-намордник без клапану.
А може і на пляшку присядеш. Залежно від мого настрою.
маска для нього-решето..
- усилить коммуникацию и дать четкие рекомендации по ситуации с китайским коронавирусом.
Главное, примите необходимые меры, чтобы "короновирус" со мной не связывали... В первую очередь, доведите до общественности, что Китай я не посещал и в ближайшее время не собираюсь...
- Чому?...
- Так він же в Китай, у тому році, їздив! І короновірус підхопив... А "Блазень" жить хоче...
Маска поможет, если уже заражен, что бьі не распостранять, а так вирус спокойно и через глаза пройдет.
Чайчики с травами для сугрева и отхода мокрот.
Иконку... Пока все)))
В Китае создали мобильное приложение, которое позволяет людям проверить, не рискуют ли они заразиться коронавирусом, передает агентство Xinhua.
Благодаря этой программе китайцы, которые опасаются, что подхватили вирус, могут узнать, находились ли они в тесном контакте с зараженными. С помощью этого ресурса пользователю предоставляется возможность проверить, были ли за последние две недели зарегистрированы случаи заражения в доме, в поезде, самолете или автобусе, где находился человек. Если приложение покажет, что человек вступал в тесный контакт с зараженным, ему советуют оставаться дома и обратиться к лечащему врачу.
Близким контактом в Китае считается нахождение на близком расстоянии от зараженного без необходимых средств защиты. Например, находящимися в тесном контакте с больным в самолете считаются все, кто сидел с зараженным коронавирусом в одном ряду, а также в трех рядах спереди и сзади от него. Кроме того, в зону риска также попадают стюардессы, работавшие в той части салона, где находился больной. В поезде тесным контактом считается нахождение с заболевшим человеком в одном купе.
тому необхідно вимагати статистику 'у віковому розрізі'..
для майбутнього суду Лінча над Скалецькою і її 'командою'..