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Все про:вірус (233) Китай (401) Гебреєсус (5) COVID-19 (1)

 Новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, - ВООЗ

Новий коронавірус, від якого померло вже більше тисячі осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твіттері повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.

Також ВООЗ оприлюднила оновлену статистику нової хвороби.

"Станом на 6 ранку за Женевським часом зареєстровано 42 708 підтверджених випадків захворювання COVID-19 у Китаї і, на жаль, ми зараз перевищили 1000 смертей, 1017 осіб у КНР втратили свої життя через цей вірус. У світі є 393 випадки в 24 країнах, з 1 смертельним наслідком", - сказано в повідомленні ВООЗ.

Нагадаємо, що за останню добу в Китаї зареєстрували майже 2500 нових випадків зараження. Від коронавірусу в материковому Китаї померло вже понад 1000 осіб, 108 із них померли 10 лютого.

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коронавірус у разі втрати контролю над ним може заразити до 60% населення планети, - The Guardian

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175127
 
 
 Топ коментарі
 
І тільки наша зелена влада небезпеку пандемії вирішила проігнорувати.
У них зараз продаж землі саме.
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Выскажу свое мнение.

Китай 100% занижает статистику. Если хотите ознакомится с более менее реальной ситуацией, зайдите в твиттер и по хештегу #coronavirus следите за твиттами.

Мир на пороге глобальной пандемии. Финансовая система перегрета. Возможно, это станет тем самым катализатором обвала финансовых рынков.

Меня также волнует меры, которые будут предприняты (по идее уже разработаны нашими властями). Так как уровень медицины желает лучшего.

Рекомендую прикупить сотню - другую масок, пока они у нас по 90 коп, ане по 5-7 грн.
Мойте руки, нос. Соблюдайте правила гигиены и укрепляйте иммунитет. Всем добра
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Єлєна, пам'ять свою ти таки пропила. Я ж тобі вже казав що до медицини не маю жодного відношення, я майстер- фрезувальник.

Ну так Єлєна, а тепер скажи, що дасть маска-намордник без клапану.
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головне правильну назву придумати.... як вірус назвеш - так він буде і поширюватися Новый коронавирус получил официальное название COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2393
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Слава Богу, что короновирус не передается через мессенджеры, а то на земле одни пенсионеры останутся.
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Похоже наоборот - 90% погибших старше 49-ти лет. Рекомендован странам с дефицитом пенсионного фонда...
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лобури, то назва захворювання, а не віруса, той як був, так і є 2019nCoV
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будеш подавати в суд на Тедроса Аданома Гебрейесуса?
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і вірус перейменували

Коронавірус назвали NCP - вирус | РБК-Україна




2 дні тому - Влада Китаю присвоїла новому коронавірусу тимчасову назву NCP (пневмонія, викликана новим різновидом коронавіруса)
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Выскажу свое мнение.

Китай 100% занижает статистику. Если хотите ознакомится с более менее реальной ситуацией, зайдите в твиттер и по хештегу #coronavirus следите за твиттами.

Мир на пороге глобальной пандемии. Финансовая система перегрета. Возможно, это станет тем самым катализатором обвала финансовых рынков.

Меня также волнует меры, которые будут предприняты (по идее уже разработаны нашими властями). Так как уровень медицины желает лучшего.

Рекомендую прикупить сотню - другую масок, пока они у нас по 90 коп, ане по 5-7 грн.
Мойте руки, нос. Соблюдайте правила гигиены и укрепляйте иммунитет. Всем добра
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Полюбому Китай занижает. Это к гадалке не ходи. Но в данном случае большое дело - вовремя введённый карантин. Авось до пандемии не дойдёт, споткнётся на тех, кто умеет мыть руки с мылом, и географических преградах.
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Люди пишут, что китайцы уже сами не верят в то, что говорит оф власть, особенно те кто находится в закрытой зоне Ухане. Масштабы пандемии превышают заявленные цыфры, были обнаружены свежие захоронения в желтых пластиковых пакетах трупов в общей яме... И вообще, все похоже на то, что китайцы допустили утечку бактерий (б.о.) из лаборатории, находящейся в Ухане. Так что последствия могут быть намного серьезней.
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Торговец "масок"? До ср...и твои маски, потому как есть глаза, рот (кажись не у всех), контакт руками...
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Да,, не спасают, но существенно снижают риск заражения.

Это, как презерватив, тоже не особо защищает, но существенно снижает вероятность заражения. Тем более, это единственно доступное для всех категорий населения метод защиты.

П.с. Вы, скорее всего не помните ту зиму, когда с 25 копеек маски до 5 грн подскочили
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" 25 копеек маски до 5 грн подскочили" (с)

Вот как раз по инициативе бизнеса и "подскочили"...
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Ну мы не знаем, если маски спасают от вируса.
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маски - ерунда,

нет ничего лучше старого проверенного ОЗК с противогазом
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#coronavirus - по этому адресу вы услышите детский лепет ВОЗ
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Вирус любит глаза, тебе маска не поможет)
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Очки купите, с простыми стеклами, компьютерные или имиджевые для защиты слизистой глаз от чихающих сограждан.. У меня ребенок сегодня купил. Стекла широкие и выглядят симпатишно. Одевает вместе с черной угольной маской, сверху шарф. В кармане спрей- флакончик с медицинским спиртом, на случай, если нет возможности помыть руки. Когда паника проявит себя - будет носить силиконовые защитные очки, плотно прилегающие к лицу по периметру. ( цена им -14 гр. ). По приходу домой семья развешивает одежду и разувается в отдельной комнате и на 40 минут включается мощная кварцевая лампа. Дверные ручки протираются спиртосодержащими антисептиками. Дите, поскольку парикмахер будущий, предложила обрабатывать дверные ручки и поверхности струей горячего воздуха из фена. Вот такие у нас сейчас учения по Гражданской обороне.
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гаряче повітря(короновірус не витримує 56 градусів)-це логічно..
але краще будівельний термофен..
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маски не помогут в стране в которой плюют на кулёчки в продуктовых магазинах и рынках. И где в 27 градусом не открывают форточки - эти здохнут первыми.
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а мог бы конкурс на погремуху вирусу за бюджетни кошты у нас провести..
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Спалах коронавірусу: вчені винайшли вакцину і вже тестують її на мишах

Вчені заявили про готовність вакцини від коронавірусу, а також про початок тестування її на мишах.
Про це повідомляє "Сіньхуа".
Якщо перший етап випробування виявиться успішним, в квітні вакцину протестують на мавпах.
Ліки розробили вчені з університету Тунцзі в Шанхаї. Поки мови про те, що вакцина повністю готова, не йде, однак китайські вчені стали першими в світі, хто приступив до випробування ліків.
"Зразки вакцини ввели понад 100 мишам в неділю, 9 лютого", - повідомили в Китайському центрі з контролю і профілактиці захворювань.
У центрі попередили, що тестування на тваринах - рання стадія розробки вакцини. Необхідно зробити багато кроків, перш ніж вона буде готова для використання на людях.

Вперёд, в атаку! Мочите этот грёбаный вирус!
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спочатку мишей жруть, а потім вакцину на них тестують Вакцина потрібна не раніше, ніж ляже 1 млрд. китайців
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после мышей неплохо бы на мышустине потестировать, а потом уже и на руцких абізянах.
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До апреля, говорят? Ну,ну! А ничего, что по технологии вакцины тестируют годами и наблюдают также побочные реакции на следующих поколениях подопытных... Китайцев много, а как быть в других странах?
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главное шоб запатентовали. а то щас, по привычке, китайцы наштампуют его клонов, от настоящего потом не отличишь.
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І тільки наша зелена влада небезпеку пандемії вирішила проігнорувати.
У них зараз продаж землі саме.
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А не ты ли сам, врачухЪ, здесь пищал, чтоб маски не надевать?!
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Єлєна, ти всі качки повиносила?
І не вдягати маски я не агітував. То у тебе глюки з перепою. Дивися, до інсульту добухаєшся, як твій адекВатний дружбан.
Ну і раджу тобі почитати як саме захищає маска, і яку саме маску треба. Отака як вам на зміні видає старша- то до лампочки. Швидше щоб ви хворих не інфікували, раптом самі хворі.
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У меня память отличная, под тем постом я тебе написала *врачухЪ далёк от медицины. Выкручиваться и лгать - твой любимый конёк.
Ну а о *бухать и *качках - каждый меряет мир по себе.
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Єлєна, пам'ять свою ти таки пропила. Я ж тобі вже казав що до медицини не маю жодного відношення, я майстер- фрезувальник.

Ну так Єлєна, а тепер скажи, що дасть маска-намордник без клапану.
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майстер- фрезувальник на канхветній фабриці пот рошен?
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У мене є трохи кавказької крові, так що чупа-чупс будеш смоктати ти.
А може і на пляшку присядеш. Залежно від мого настрою.
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Гадаю, сидячи на пляшці з вибитими зубами ти зміниш свою думку.
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а строительные респираторы нормально будет?
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Ні. Є маски спеціальні, зі зворотнім клапаном. Тут така штука... Основне призначення маски- це не захистити від вірусу, а втримати вірус. Нас на лекції примушували вдягати маски саме хворих. Щоб інших не інфікували.
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ну так респиратор как раз с клапаном,шоб не вдыхать напрямую вредные газы-а через фильтр.
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Ой... Тут проблема в тім що в разі масштабної епідемії врятує хіба що чудо.
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короновірус не бактерія..

маска для нього-решето..
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При всех эпидемиях средневековья не болели только парфюмеры, поскольку имели дело с эфирными маслами растений, убивающих вирусы и бактерии.
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Правда не хворіли? І звідки у вас така цінна інформація?
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ну да...еще бояру и лист подорожника можно Новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5785.и к парфюмеру не ходи...
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онищенко руцкий гудрон рекомендует местечковым жевать ))
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"Блазень" Минздраву
- усилить коммуникацию и дать четкие рекомендации по ситуации с китайским коронавирусом.
Главное, примите необходимые меры, чтобы "короновирус" со мной не связывали... В первую очередь, доведите до общественности, что Китай я не посещал и в ближайшее время не собираюсь...
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Береженого Бог бережет, сказала блондинка и натянула на голову презерватив.
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я буду смеяться, когда ты будешь ходить в целофановом пакете, как это делают сейчас китайцы.... Новый коронавирус получил официальное название COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1533
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Кому суждено утонуть, тот не повесится. А смеется тот, кто смеется последний!
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У нас люди комплексуют маску одеть, лучше сдохнут от вируса, чем от стада чем то будут отличаться.
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Главное название пострашнее нужно придумать, Ато обычный грипп от которого каждый день умирают на порядок больше людей не вводит в панику и скупку вазелина и марли в аптеках
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Коронавирус как оказывается то что надо для Украины.По статистике погибают только люди предпенсионного и пенсионного возраста.Вот почему наш минздрав огласил что готов к вирускув Украине.
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- А я знаю, чого Богдана усунули від справ, і він майже два місяці на людях не з"являється!
- Чому?...
- Так він же в Китай, у тому році, їздив! І короновірус підхопив... А "Блазень" жить хоче...
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тут от старой вирусни никак не здыхаться, а тут еще ети катайчата жрут шо ни попадя...
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Пневмонія лечится антибіотиками, готовте антибіотики, желательно укольі, таблетки желудок только остановят ну или слабьіми будут.
Маска поможет, если уже заражен, что бьі не распостранять, а так вирус спокойно и через глаза пройдет.
Чайчики с травами для сугрева и отхода мокрот.
Иконку... Пока все)))
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Антибиотиками лечится бактериальная пневмония! Вирусная пневмония, антибиотиками не лечится!

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Очки в список включи для защиты глаз. Они мягкие, прозрачность хорошая прилегают к лицу,, в Ухане медики в таких ходят. https://prom.ua/p690482804-ochki-zaschitnye-miol.html
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Ну наконец-то спустя полтора месяца начало положено - Из серии папку "Диплом" создал на рабочем столе
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На диске Д надо создавать. Эх, молодежь...
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Китайцы создали мобильное приложение для проверки на заражение коронавирусом

В Китае создали мобильное приложение, которое позволяет людям проверить, не рискуют ли они заразиться коронавирусом, передает агентство Xinhua.
Благодаря этой программе китайцы, которые опасаются, что подхватили вирус, могут узнать, находились ли они в тесном контакте с зараженными. С помощью этого ресурса пользователю предоставляется возможность проверить, были ли за последние две недели зарегистрированы случаи заражения в доме, в поезде, самолете или автобусе, где находился человек. Если приложение покажет, что человек вступал в тесный контакт с зараженным, ему советуют оставаться дома и обратиться к лечащему врачу.
Близким контактом в Китае считается нахождение на близком расстоянии от зараженного без необходимых средств защиты. Например, находящимися в тесном контакте с больным в самолете считаются все, кто сидел с зараженным коронавирусом в одном ряду, а также в трех рядах спереди и сзади от него. Кроме того, в зону риска также попадают стюардессы, работавшие в той части салона, где находился больной. В поезде тесным контактом считается нахождение с заболевшим человеком в одном купе.
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було би добре ввести примусову геолокацію всіх 'джихадистів Скалецької',що прибудуть з Уханю..
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В Украине он проскочит как банальный грипп...при этом завернет ласты 1000 наркоманов от воспаления легких, 1000 бомжей неизвестно от чего, 20000 песов в селах, еще столько же в городах...морги напишут бронхит...потом вирус пройдет и все затихнет..и никто коронавируса не заметит
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на жаль,висока ймовірність такого..
тому необхідно вимагати статистику 'у віковому розрізі'..

для майбутнього суду Лінча над Скалецькою і її 'командою'..
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Она пока еще не в теме...в теме богатырева...но она в опале....
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