 Зеленський нагородив 44 військовослужбовців і добровольців, 22 із них - посмертно

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджені:

орденом "За мужність" III ступеня - 22 військовослужбовців і добровольців (всі посмертно)

медаллю "За військову службу Україні" - 6 військовослужбовців

медаллю "Захиснику Вітчизни" - 16 військовослужбовців

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