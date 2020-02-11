 Зеленський нагородив 44 військовослужбовців і добровольців, 22 із них - посмертно

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджені:
- орденом "За мужність" III ступеня - 22 військовослужбовців і добровольців (всі посмертно)
- медаллю "За військову службу Україні" - 6 військовослужбовців
- медаллю "Захиснику Вітчизни" - 16 військовослужбовців
«Куда спешишь?» - «Такое, брат, случилось:
Я напечатался! Вот номера газет!»
«Ты напечатался? Скажи на милость!
Куда же ты бежишь?» - «Порадовать семью!»
«Так что ж ты сочинил? Рассказ? Стихи? Статью?
Не знал я за тобой, что ты владеешь слогом».
«Да нет… В числе других фамилию свою
Я подписал вот здесь! Смотри! Под некрологом!
Источник: https://pritchi.ru/id_5845
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