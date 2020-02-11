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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:армія (2676) Зеленський (4453) нагорода (584) військовослужбовці (2646)

 Зеленський нагородив 44 військовослужбовців і добровольців, 22 із них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський своїм указом нагородив державними нагородами деяких військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

За особисту мужність і самовіддані дії, проявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджені:

  • орденом "За мужність" III ступеня - 22 військовослужбовців і добровольців (всі посмертно)
  • медаллю "За військову службу Україні" - 6 військовослужбовців
  • медаллю "Захиснику Вітчизни" - 16 військовослужбовців

Читайте також: Зеленський нагородив орденами і медалями 21 співробітника служби цивільного захисту. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175124
 
 
 Топ коментарі
 
Хоча б до загиблих Воїнів не ліз, тварюка...
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Як собака побита. Респект...
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РЕСПЕКТ українському війську!
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Як собака побита. Респект...
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«Здорово, друг!» - «Ах, это ты? Привет!»
«Куда спешишь?» - «Такое, брат, случилось:
Я напечатался! Вот номера газет!»
«Ты напечатался? Скажи на милость!
Куда же ты бежишь?» - «Порадовать семью!»
«Так что ж ты сочинил? Рассказ? Стихи? Статью?
Не знал я за тобой, что ты владеешь слогом».
«Да нет… В числе других фамилию свою
Я подписал вот здесь! Смотри! Под некрологом!
Источник: https://pritchi.ru/id_5845
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Путлер разрешает ему и дальше награждать участников АТО, но уже только посмертно.
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Хоча б до загиблих Воїнів не ліз, тварюка...
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лично вручить стрёмно,можна и в грызло получить...
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