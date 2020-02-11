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Все про:контрабанда (1090) тютюн (101) Баканов Іван (120)

 Баканов закликав керівників правоохоронних органів ввести спільні механізми для боротьби з контрабандою і нелегальним ринком тютюну

Голова Служби безпеки України Іван Баканов закликав керівників правоохоронних органів, податкової та митної служб запровадити спільні механізми боротьби з контрабандою та нелегальним ринком тютюнових виробів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, про це Баканов заявив під час координаційної наради з проблемних питань тютюнового ринку України, яка відбулася 11 лютого за ініціативи СБУ. 

"За свідченням експертів, обсяг нелегального ринку тютюну становить приблизно 7% від загального. Торік бюджет недоотримав 5 мільярдів гривень через несплачені податки. За цією цифрою стоять нереалізовані можливості для громадян – нові дороги, лікарні, дитячі садки… Це також середня місячна пенсія для більше ніж 1 мільйона 600 тисяч українських пенсіонерів", ‒ зазначив Іван Баканов.

За його словами, досвід СБУ свідчить, що в наявних умовах можна протистояти проявам нелегального ринку. Так, лише за минулий рік Служба вилучила 10 мільйонів пачок цигарок та 91 тонну сировини для їх виготовлення. Спецслужба провела низку масштабних операцій, зокрема, заблокувала діяльність великого злочинного угруповання і вилучила найбільшу за всю історію незалежності контрабандну партію тютюну вартістю понад 120 млн грн.

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Учасники наради також обговорили проблему несплати ПДВ та роздрібного 5% акцизу з продажу тютюнових виробів, який майже на 50% знаходиться в тіні, через це держава недоотримує мільярди гривень щороку. Голова СБУ закликав вдосконалити законодавство та посилити контроль у сфері роздрібної та оптової торгівлі тютюновими виробами, щоб унеможливити подальше ухиляння від сплати податків та нелегальний експорт цигарок.

Іван Баканов також звернув увагу державних органів та виробників тютюнових виробів на необхідності впровадження ефективного контролю за переміщенням підакцизної продукції на внутрішньому ринку.

"Роботу з цього напрямку потрібно покращити. По-перше, втілити у життя Концепцію "Електронна акцизна марка". Мова йде про впровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів. По-друге, слід ввести кримінальну відповідальність за контрабанду, зокрема підакцизних товарів, аби спіймані злочинці несли покарання, а не гуляли на свободі після сплати штрафів", ‒ додав очільник СБУ.

У нараді взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Паноіотіді, голова Державної податкової служби Сергій Верланов, заступник голови Державної митної служби Роберт Зелді, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, генеральний директор асоціації "Укртютюн" та представники бізнес-середовища.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175118
 
 
 Топ коментарі
 
Баканов , а Как Табак влияет на Безопастность Украины .
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Посмотрим на интернет. Табак 400-450 грн. за кило, гильзы 80-90 грн. за 500 шт. Теперь считаем и охреневаем - пачка самодельных сигарет 12 грн. Причем там именно табак, а не всякий мусор. Пачка сиг заводских 45-50 грн. Рентабельность 300-400%. Выводы делайте сами. То же самое касается водки.
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Баканов призвал руководителей правоохранительных органов/ Как всегда : вор кричит держи вора. В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн. 18.01.20
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Баканов , а Как Табак влияет на Безопастность Украины .
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Там все 🤡без мозгов ,лучше -бы предателей и агентов путлера ловили,но 🤡🤢🐒эти у них»чего изволите»
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Баканов недавно предлагал генпрокурору собрать контрабандистов и потребовать от них откаты 30% для себя, значит он свою линию откатов продолжает? Хочет в откаты объединить всех силовиков?" Мудрое" решение. Вообще- то после таких обнародованных переговоров нужно бы Баканову подать в отставку, а он сидит на своем месте и не ворохнулся.
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Баканов призвал руководителей правоохранительных органов/ Как всегда : вор кричит держи вора. В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн. 18.01.20
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Табачника алкопрокурор Югик объвил в розыск.
Разыскать, естественно, не смог.
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Не, это конечно тема. Мексика экспортирует в США кокс. В США кокс запрещён. В Мексике кокс запрещён. От того, что Мексика экспортирует кокаин в США, экономика Мексики выгоды, по сути, не имеют, но наркодоллары идут в Мексику, поддерживая курс пессо, и карманы наркобаронов в правительстве Мексики и просто наркобаронов. Мексиканский пессо и весит как украинская гривна.

А в Украине - табак. Легален и в Украине и в ЕС. Но механизм и польза от этой индустрии те-же.
Баканов призвал руководителей правоохранительных органов ввести общие механизмы для борьбы с контрабандой и и нелегальным рынком табака - Цензор.НЕТ 4702
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Посмотрим на интернет. Табак 400-450 грн. за кило, гильзы 80-90 грн. за 500 шт. Теперь считаем и охреневаем - пачка самодельных сигарет 12 грн. Причем там именно табак, а не всякий мусор. Пачка сиг заводских 45-50 грн. Рентабельность 300-400%. Выводы делайте сами. То же самое касается водки.
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а на коксе сколько выгоды? Поддержим наркоманов!
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Є нюанс, одна справа для себе, інша на продаж.
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Настолько он левый к этой службе, шо трудно себе кого левее даже вообразить!
Чувак с мутной биографией, никогда не имевший отношения к СБ(кроме как по собственным уголовным делам) и не имеющий ни малейшего опыта в этой сфере... Как можно такого гниловатого перца определить главой наиважнейшего института государства? По дружбе? Или по скудоумию?
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а проституция, наркоторговля неуплата налогов, и жирующие чиновники вас не волнуют?
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