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 Політика України
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Все про:Ар'єв (246) Росія (26411) Єрмак Андрій (92) Офіс Президента (236)

 Наслідком призначення Єрмака стане посилення проросійського вектора у зовнішній і внутрішній політиці України, - Ар'єв

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв вважає, що призначення Андрія Єрмака на посаду голови Офісу президента призведе до посилення проросійського вектора у зовнішній і внутрішній політиці України.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

На думку Ар'єва, звільнення Андрія Богдана з посади голови ОП мало рано чи пізно статися, оскільки він конфліктував з Андрієм Єрмаком.

"Це вже просто формалізувалося в рішення", - сказав він.

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"Але в цьому випадку я вважаю, що наслідком цього стане посилення проросійського вектора у зовнішній і внутрішній політиці. Оскільки саме Єрмак є в Зеленського головним контактером із Кремлем", - сказав Ар'єв.

Далі, на думку нардепа, можна очікувати змін в уряді.

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"За логікою сценарію, який читається досить просто, будуть зміни в уряді, а потім, можливо, коли вимагатиме ситуація, відставка Кабміну. ​​Тобто ніяким чином українська політика не змінилася з приходом Зеленського. Все абсолютно те саме, що було за Кучми, і за Януковича", - вважає Ар'єв.

Нагадаємо, 11 лютого президент Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Замість Богдана главою ОП став Андрій Єрмак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175117
 
   
 Топ коментарі
 
Малоросы, ну и как вы относитесь к тому что зебил ведет вас и нормальных украинцев к кацапам?
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А ти можеш аргументовано довести протилежне?
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Малоросы, ну и как вы относитесь к тому что зебил ведет вас и нормальных украинцев к кацапам?
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Когось цікавить думка Ар'єва?
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А ти можеш аргументовано довести протилежне?
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Я маю доводити те, що мене не цікавить? Я ж не затичка у всі дірки! Геть соя подуріла!
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Не интересует нажми на кнопку выход.
Странный человек.
Если меня что то не интересует я этим не интересуюсь.
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Чом ти досі не скористався своєю дуже слушною порадою?
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Как же вам квартал 95 мозг через хрен высосал зебилам.Вот реально не верится до сих пор,что лимузина Пороха можно было променять на этот зелёный в подвале крашенный запорожец без двигла (( И даже СЕГОДНЯ не хватает смелости признаться себе,что совершили ошибку.....Нет слов простых.
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А тобі все зводится на хрін, цмоктати, який же ти жалюгідний! Йди "саюзнає гасударство" будувати!
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Разве Коломойский не был пророссийским олигархом, судя по его последним высказываниям? Разве Ермак более пророссийски настроен, чем Богдан-Коломойские?
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. Все абсолютно то же, что было при Кучме, и при Януковиче", - Источник: https://censor.net.ua/n3175117

Ну все.
Надо срочно продавать доллары.
Курс будет 8.
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Кучма с 1,8 начинал. Так что, в принципе у зельОнкина есть таки шанс сделать учителей богатыми)))
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Ну раз вам, зрадофилам, не нравился Богдан - кушайте Ермака. Не будет нравиться Зеленский - понравится Бойко через 5 лет.
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Так нарід же сам і обрав - припинити супротив і примиритись з ворогом. Ніхто не може піти проти більшості - це біля 70%. Так що курс іншим бути не може. Я починаю розуміти чому знову така кількість українців хоче полишити Неньку, бо не хочуть жити поряд з малоросами і совкодрочерами.
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Зараз в Україні повна гармонія народ-влада, бо люди обрали собі керманичем такого, як вони самі.
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да якэ усиление...кокошник бубочки на ермолке ещё большего размера?
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Да уже этот вектор и так изо всех щелей торчит...
Только упоротые Зепатриоты этого не хотят видеть...

Один министр обороны чего стоит...
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Путин заказал себе председателя офиса президента. Приказ есть приказ. Родина мать зовёт
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До выборов термин "Вальцман" по мнению зебилов было проявлением патриотизма, а после выборов "Зельцман" - стало проявлением антисемитизма.
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Що то зараз буле на Ґ+Ґ??? Дивимось за перевзуванням у стрибку Мосійчук-Скабєєвой...
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Так беню кинули.
Причем это было ясно с самого начала.
Рашка всегда так делает.
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Так именно за это зебилятник и голосовал. Неужели кому-то с самого начала было непонятно?
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Зебилятник голосовал за халяву.
Некоторые уже поняли что их опять прошвырнули.
А большая часть еще ждет.
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Все погибло,гипс снимают,клиент уезжает.
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И это говорит слуга агента лолиты
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Толстожопика богдана перекинули на деньгокачку - типа дорожное строительство. Там бабла украсть планы большие, нет огромные. Вся шушера зеленая туда стремится попасть.
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Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на "формулу Штайнмайера"
https://zik.ua/ru/news/2019/10/03/ermak_vernul_kolomoyskogo_v_byznes_s_rossyey_v_obmen_na_formulu_shtaynmayera_1660313V, VI,VIІ созывы Верховной Рады ЕРМАК был помощником депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева .




ЕРМАК ОКАЗАЛСЯ КУМОМ НАРДЕПА ТИЩЕНКО, - "ДЖОКЕР"


https://www.dsnews.ua/politics/ermak-okazalsya-kumom-nardepa-tishchenko---dzhoker--05112019210100
Помощник Зеленского Андрей Ермак получил от Госкино 27 млн на фильмы с участием актера Боклана из "Слуги народа"
https://strana.ua/news/220630-andrej-ermak-poluchil-ot-hoskino-26-mln-na-filmy-v-odnom-iz-kotoryj-ihraet-akter-iz-sluhi-naroda.html



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СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ЕРМАК ИМЕЕТ БИЗНЕС-СВЯЗИ С ОДИОЗНЫМ ПУТИНСКИМ ОЛИГАРХОМ - ЖУРНАЛИСТЫ
Ермак через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" имеет совместный бизнес с компанией "Сарыч".
"Раньше это была украинская компания, которая владела землей в бухте Ласпи, но она перерегистрировалась в России по тем законам и сменила собственников. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - друга Путина, строителя Крымского моста и самого токсичного из российских олигархов", - говорится в материале.
"Господин Ротенберг или какое-то там другое лицо из России могло стать владельцем бизнеса в Украине таким образом. Не совсем формально - между капель пройти", - отметил юрист по земельным вопросам Егор Недашковский.
Журналисты несколько недель пытались договориться об интервью с Андреем Ермаком. Он игнорировал обращение
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РуSSo-фашистская сволочь ЯрмаК - это супер оплеуха для Украины!
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О, цей найщиріший більше за всіх про вектори знає. Ото хіба ще Портгніков, але у того не "вектори", а "табори".
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Песики,як і місцева ботва, усе знають наперед..долар по 100 вже був..тепер інша лякалочка для лохторату..🙂
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Та не тільки той напрямок. Ось ще одна новина...
Місцеві дійсно приймали участь в обговоренні?

Киевскую станцию метро «Дорогожичи» предлагают переименовать в «Бабий Яр»
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Наступна зупынка:

"Бабий Яр там? Передайте всем тем, кто там погиб, привет!" Наслідком призначення Єрмака стане посилення проросійського вектора у зовнішній і внутрішній політиці України, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 6340
Зеленский

задорно будут ездить бабьеярчане домой после работы в Бабий Яр
хорошо хоть что не "до газовни", прости Господи

вот умеет же Клоун поднять настроение людям !
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1. На барина и лентяя Ющенко уже все насмотрелись. Еще намного хуже патологически стремящаяся к единоличной власти баба с косой ("газовая принцесса", правая рука Паши Лазаренко, состояние которой в 1997, по оценкам, - более 1 млрд. $), которая вместо того, чтобы вместе войти в историю, подставить плечо Ющенко и работать на страну, - воткнула ему нож в спину.
2. Насмотрелись на дважды сидевшего гопника.
3. И на олигарха-мародера, прикрывавшегося патриотическими речами, а на деле - просто грабившего истекающий кровью народ во время войны, - тоже насмотрелись.
--
4. Что будут вспоминать о Зеленском?
После беспрецедентной поддержки на выборах Президента и ВР - аплодисментозависимость актера, желание нравится большинству, жить в комфортном психологическом состоянии, привела к упущенному окну возможностей и помешала ему принимать трудные, но полезные для страны решения?
Кадры решают все.
Неразборчивость в соратниках на государственных постах, неумение отделять зерна от плевел, профессионала от подхалима, в итоге - неспособность создать высокопрофессиональную команду для реального, а не бутафорского реформирования страны.
А Украине нужна деолигархизация и демонополизация, резкое уменьшение коррупции, стимуляция экономическими методами ИННОВАЦИЙ и производства товаров и услуг с ВЫСОКОЙ ДОБАВОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ (например, экспорт муки/макаронных изделий - вместо экспорта зерна, мебели - вместо леса-кругляка, масла - вместо семян подсолнечника, стали - вместо руды или чугуна, производство и экспорт продукции машиностроения, ВПК, двигателей, турбин, авиационной техники, вертолетов, программных продуктов), прозрачные правила ведения бизнеса, верховенство права, равенство всех перед законом и НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
Дипломированных юристов во власти полно. А в стране справедливости нет.
Нужны посадки крупных фигур - на будущее, чтобы другим не повадно было.
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Давненько не бачив на цензорі троля, що сам собі лайки ставить, 00-Serg Mez. Следствием назначения Ермака станет усиление пророссийского вектора во внешней и внутренней политике Украины, - Арьев - Цензор.НЕТ 4493
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Бєдні-нещасні петюшки))) Всіх кругом назначають, одну Пепу тільки ігнорірують)))
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Фріз, а тепер Ар"єв, мабуть подались в екстрасенси, та ще в найгірші … Ну що, фракція "ЄС", далі буде?
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да ниче не будет... мелкие шавки только и могут что тявкать... опять переименуются и будут народу в голову срать как они страну подняли(хм где-то это уже было)
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Народ,..Готуйтеся, луГАНДОНОВ будуть впихувать в Україну...
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Война-это капец Украине.
Мир-это процветание, но только мир на условиях Украины.
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Вдаримо прокацапським вектором по клавісину і розведем кацапів на ширину ширінки.
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Що розумного може пробелькотіти порохобот? Та ще й такий, я гівнар'єв? Наслідком призначення Єрмака стане посилення проросійського вектора у зовнішній і внутрішній політиці України, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4657
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Забагато шоколадних голів вибльовують своє бе на цензорі . Бачу тут присутнє непропорційне подання думок . З чого би це? Може є в цьому фінансовий зміст?
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ЗЕ. отношшение с США будут оуительными. нате вам русомира.
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