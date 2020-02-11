 Наслідком призначення Єрмака стане посилення проросійського вектора у зовнішній і внутрішній політиці України, - Ар'єв

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

На думку Ар'єва, звільнення Андрія Богдана з посади голови ОП мало рано чи пізно статися, оскільки він конфліктував з Андрієм Єрмаком.

"Це вже просто формалізувалося в рішення", - сказав він.

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"Але в цьому випадку я вважаю, що наслідком цього стане посилення проросійського вектора у зовнішній і внутрішній політиці. Оскільки саме Єрмак є в Зеленського головним контактером із Кремлем", - сказав Ар'єв.

Далі, на думку нардепа, можна очікувати змін в уряді.

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"За логікою сценарію, який читається досить просто, будуть зміни в уряді, а потім, можливо, коли вимагатиме ситуація, відставка Кабміну. ​​Тобто ніяким чином українська політика не змінилася з приходом Зеленського. Все абсолютно те саме, що було за Кучми, і за Януковича", - вважає Ар'єв.

Нагадаємо, 11 лютого президент Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Замість Богдана главою ОП став Андрій Єрмак.