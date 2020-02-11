 Наслідком призначення Єрмака стане посилення проросійського вектора у зовнішній і внутрішній політиці України, - Ар'єв

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.
На думку Ар'єва, звільнення Андрія Богдана з посади голови ОП мало рано чи пізно статися, оскільки він конфліктував з Андрієм Єрмаком.
"Це вже просто формалізувалося в рішення", - сказав він.
"Але в цьому випадку я вважаю, що наслідком цього стане посилення проросійського вектора у зовнішній і внутрішній політиці. Оскільки саме Єрмак є в Зеленського головним контактером із Кремлем", - сказав Ар'єв.
Далі, на думку нардепа, можна очікувати змін в уряді.
"За логікою сценарію, який читається досить просто, будуть зміни в уряді, а потім, можливо, коли вимагатиме ситуація, відставка Кабміну. Тобто ніяким чином українська політика не змінилася з приходом Зеленського. Все абсолютно те саме, що було за Кучми, і за Януковича", - вважає Ар'єв.
Нагадаємо, 11 лютого президент Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Замість Богдана главою ОП став Андрій Єрмак.
Странный человек.
Если меня что то не интересует я этим не интересуюсь.
Ну все.
Надо срочно продавать доллары.
Курс будет 8.
Только упоротые Зепатриоты этого не хотят видеть...
Один министр обороны чего стоит...
Причем это было ясно с самого начала.
Рашка всегда так делает.
Некоторые уже поняли что их опять прошвырнули.
А большая часть еще ждет.
https://zik.ua/ru/news/2019/10/03/ermak_vernul_kolomoyskogo_v_byznes_s_rossyey_v_obmen_na_formulu_shtaynmayera_1660313V, VI,VIІ созывы Верховной Рады ЕРМАК был помощником депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева .
ЕРМАК ОКАЗАЛСЯ КУМОМ НАРДЕПА ТИЩЕНКО, - "ДЖОКЕР"
https://www.dsnews.ua/politics/ermak-okazalsya-kumom-nardepa-tishchenko---dzhoker--05112019210100
Помощник Зеленского Андрей Ермак получил от Госкино 27 млн на фильмы с участием актера Боклана из "Слуги народа"
https://strana.ua/news/220630-andrej-ermak-poluchil-ot-hoskino-26-mln-na-filmy-v-odnom-iz-kotoryj-ihraet-akter-iz-sluhi-naroda.html
Ермак через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" имеет совместный бизнес с компанией "Сарыч".
"Раньше это была украинская компания, которая владела землей в бухте Ласпи, но она перерегистрировалась в России по тем законам и сменила собственников. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - друга Путина, строителя Крымского моста и самого токсичного из российских олигархов", - говорится в материале.
"Господин Ротенберг или какое-то там другое лицо из России могло стать владельцем бизнеса в Украине таким образом. Не совсем формально - между капель пройти", - отметил юрист по земельным вопросам Егор Недашковский.
Журналисты несколько недель пытались договориться об интервью с Андреем Ермаком. Он игнорировал обращение
Місцеві дійсно приймали участь в обговоренні?
Киевскую станцию метро «Дорогожичи» предлагают переименовать в «Бабий Яр»
"Бабий Яр там? Передайте всем тем, кто там погиб, привет!"
Зеленский
задорно будут ездить бабьеярчане домой после работы в Бабий Яр
хорошо хоть что не "до газовни", прости Господи
вот умеет же Клоун поднять настроение людям !
2. Насмотрелись на дважды сидевшего гопника.
3. И на олигарха-мародера, прикрывавшегося патриотическими речами, а на деле - просто грабившего истекающий кровью народ во время войны, - тоже насмотрелись.
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4. Что будут вспоминать о Зеленском?
После беспрецедентной поддержки на выборах Президента и ВР - аплодисментозависимость актера, желание нравится большинству, жить в комфортном психологическом состоянии, привела к упущенному окну возможностей и помешала ему принимать трудные, но полезные для страны решения?
Кадры решают все.
Неразборчивость в соратниках на государственных постах, неумение отделять зерна от плевел, профессионала от подхалима, в итоге - неспособность создать высокопрофессиональную команду для реального, а не бутафорского реформирования страны.
А Украине нужна деолигархизация и демонополизация, резкое уменьшение коррупции, стимуляция экономическими методами ИННОВАЦИЙ и производства товаров и услуг с ВЫСОКОЙ ДОБАВОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ (например, экспорт муки/макаронных изделий - вместо экспорта зерна, мебели - вместо леса-кругляка, масла - вместо семян подсолнечника, стали - вместо руды или чугуна, производство и экспорт продукции машиностроения, ВПК, двигателей, турбин, авиационной техники, вертолетов, программных продуктов), прозрачные правила ведения бизнеса, верховенство права, равенство всех перед законом и НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
Дипломированных юристов во власти полно. А в стране справедливости нет.
Нужны посадки крупных фигур - на будущее, чтобы другим не повадно было.
Мир-это процветание, но только мир на условиях Украины.