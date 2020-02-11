 Перестрілка в Мукачеві: все керівництво місцевої поліції відсторонено

Про це заявив начальник обласної поліції Олександр Канцідайло на позачерговій сесії облради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.
За його словами, зараз тривають 4 службові перевірки. Керівник поліції Мукачева Михайло Петрище пішов на пенсію, замість нього призначено виконуючого обов'язки. Решту керівництва міського відділення поліції Мукачева, як повідомив Канцідайло, також відсторонено.
Глава поліції Закарпаття підкреслив, що нове керівництво не пов'язане з місцевим бандформуванням.
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Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено 2 осіб. Стрілець зник.
Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.
Может им префект Медведчук не нравится.
не бандформування
Петрище, ніколи не був керівником Мукачівського міськвідділу, це начальник слідства цього відділку, він пішов на пенсію до перестрілки. Начальник відділу Рябінчак, ховається вже пару тижнів на лікарняном, щоби не звільнили. Начальника оперблоку Товкана звільнили теж до перестрілки. А по Петрище і Товкану, ДБР проводить розслідування по факту зливу інформації про обшука у бариг, у них навіть обшуки проводились.
На момент перестрілки відділом керували як раз такі в.о.
зеленій..жовтій...голубій
це ж закарпутські бандюки
без принципів та Ідеалів..