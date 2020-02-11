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 Події, Суспільство
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Все про:Мукачево (86) Нацполіція (8970) стрілянина (1124)

 Перестрілка в Мукачеві: все керівництво місцевої поліції відсторонено

У Мукачеві Закарпатської області через стрілянину, яка сталася вранці 7 лютого, відсторонили від роботи все керівництво місцевої поліції.

Про це заявив начальник обласної поліції Олександр Канцідайло на позачерговій сесії облради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.

За його словами, зараз тривають 4 службові перевірки. Керівник поліції Мукачева Михайло Петрище пішов на пенсію, замість нього призначено виконуючого обов'язки. Решту керівництва міського відділення поліції Мукачева, як повідомив Канцідайло, також відсторонено.

Глава поліції Закарпаття підкреслив, що нове керівництво не пов'язане з місцевим бандформуванням.

Також читайте: Нацгвардія приступила до цілодобового патрулювання в Мукачеві

Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві невідомий відкрив вогонь по групі чоловіків на автомобілях. Поранено 2 осіб. Стрілець зник.

Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175116
 
 
 Топ коментарі
 
Цензор, невже так важко перевірити інфу? У мене запитайте , явам більше скажу.
Петрище, ніколи не був керівником Мукачівського міськвідділу, це начальник слідства цього відділку, він пішов на пенсію до перестрілки. Начальник відділу Рябінчак, ховається вже пару тижнів на лікарняном, щоби не звільнили. Начальника оперблоку Товкана звільнили теж до перестрілки. А по Петрище і Товкану, ДБР проводить розслідування по факту зливу інформації про обшука у бариг, у них навіть обшуки проводились.
На момент перестрілки відділом керували як раз такі в.о.
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Менты устранены,бандюки не посажены.Мило,очень мило...
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Вообще то интересный вопрос - а кто вообще правит бал на Закарпатье?
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****** бузят.
Может им префект Медведчук не нравится.
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Менты устранены,бандюки не посажены.Мило,очень мило...
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Петрище якесь взагалі хапонуло широким жестом - й пішло на пенсію.
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Вообще то интересный вопрос - а кто вообще правит бал на Закарпатье?
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Глава полиции Закарпатья подчеркнул, что новое руководство не связано с местным бандформированием. Не смешите мои тапочкиИсточник: https://censor.net.ua/n3175116
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Цензор, невже так важко перевірити інфу? У мене запитайте , явам більше скажу.
Петрище, ніколи не був керівником Мукачівського міськвідділу, це начальник слідства цього відділку, він пішов на пенсію до перестрілки. Начальник відділу Рябінчак, ховається вже пару тижнів на лікарняном, щоби не звільнили. Начальника оперблоку Товкана звільнили теж до перестрілки. А по Петрище і Товкану, ДБР проводить розслідування по факту зливу інформації про обшука у бариг, у них навіть обшуки проводились.
На момент перестрілки відділом керували як раз такі в.о.
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Виглядає, що цигани в даному випадку ні при чому. Чи не так?
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А оно откуда знает, что не связано? небось сам курирует эти банды.
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Чергова маячня, замилювання очей..Пока сабаков керує МВС це буде ОЗУ..Всі будуть працювати. Дякуємо пане президент за карт-бланш сабакову...
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И пойдут менты работать сантехниками, дворниками ...
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...нельзя из местных формировать силовиков, Крым и Бамбасса еще ничему не научили?...
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все руководство, это начальник и зам. все, кто рулил этим реально, остался верой и правдой служить слугам ЗЕ. поздравляю!
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служили і служити будуть Владі
зеленій..жовтій...голубій
це ж закарпутські бандюки
без принципів та Ідеалів..
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даже не уволено, просто отстранено. завтра на работу. УРА
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