 Підрозділ, якому передали турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2, замість навчальних польотів змушений ремонтувати отримані будівлі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал.
Основна причина - підрозділ, сформований під отримані БПЛА, не набув боєготовності і не здійснює навіть навчальні польоти.
Підрозділ отримав фонди колишнього винищувального полку, розформованого 20 років тому. Командування бригади тактичної авіації імені Петра Франка також передало житлову казарму для особового складу підрозділу та для зберігання станцій наведення, і сховища-ангари для самих Bayraktar.
Із коштів, необхідних для облаштування приміщень, надійшло лише 265 тис. грн. Їх вистачило лише на заміну вікон, дверей та електропроводки, ремонт стелі.
Для поліпшення умов розміщення частини, особовий склад замість підготовки зараз змушений займатися господарськими та ремонтними роботами на території. У відновленні беруть участь також волонтери та небайдужі громадяни Старокостянтинова. За їх сприяння створено прийнятні умови для розміщення особового складу - повністю замінена система опалення будівлі, встановлено сучасний твердопаливний котел, обладнано душові кабіни та санвузли.
Інша причина, небоєготовності українських Bayraktar TB2 - бюрократичні процедури. Сотні погоджень у високих кабінетах гальмують процес початку експлуатації БПЛА.
Ситуація, що склалася, дуже дивує турецьких фахівців, які впродовж усього терміну гарантійного періоду перебувають в Україні та обслуговують БПЛА і мають здійснювати підготовку українських фахівців.
Нагадуємо, Bayraktar TB2 - турецький оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат виробництва компанії Baykar Makina, який може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби.
3-4 листопада 2018 року в Туреччині було підписано угоду про закупівлю безпілотників для ЗСУ. Контрактом була передбачена поставка шести бойових дронів, двох станцій управління і 200 керованих ракет. Також угодою передбачено комплект запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту - $69 млн.
Они не привыкли к нашему бардаку))))
Вы прямо анафему Барыге огласили! А он так старался-мова,віра,армія,Томос...
а вот бюрократия-это очень погано.агенты мацквы по штабам всячески тормозят ввод в строй.
отримуй 500 голди і можеш бонусом отримата +1 к захисту усіх юнітів. Для найму збудуй бараки за акційною ціною
с НОВЫМИ ЛИЦАМИ
А Барыга пожизненное призвание!...
Наивные люди! Откат получен ,Барыга слинял-виновных нет.
Что Барыга ,что Бабай-кого хочешь выбирай!...
InfoResist
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Министр обороны Андрей Загороднюк отказался ответить на вопрос о закупке бронетехники по завышенным ценам и ушел прямо посреди интервью. Об этом сообщает журналист Сергей Иванов, который записывал с министром интервью для программы «Антиподы».
По его словам, Загороднюка очень обидела статья, в которой Минобороны и другие ведомства обвиняются в покрывательстве закупок бронетехники по завышенным ценам.
«Вместо того, чтобы выразить свою позицию или четко артикулировать позицию ведомства, почему в государственный оборонный заказ включена именно эта техника, почему она стоит дороже, чем в прошлом году, и ответить на другие вопросы, как это обычно делают госслужащие, он устроил форменную истерику, после чего прервал интервью и ушел», - рассказывает журналист.
По мнению Иванова, реакция главы Минобороны свидетельствует о том, что он хорошо знает о ситуации с закупками.
«И если к этому разговору я еще предполагал, что ситуация с закупками - это недоразумение, бюрократическая ошибка или еще что-то, то после того, что я увидел, эти сомнения развеялись. Министр вел себя как человек, возмущенный тем, что у него забирают деньги», - отметил журналист.
Также он рассказал, что в целом Загороднюк оставил о себе не лучшее впечатление. Он опоздал почти на час без извинений, его мобильный телефон постоянно звонил, а редакторскую группу выгнали из помещения, где происходила запись.
«Я видел разное, но министра обороны-истеричку я увидел впервые в жизни. Мне трудно представить, как при такой манере общения с незнакомыми, не зависящими от него людьми, он ведет себя с подчиненными», - подчеркнул Иванов.
Он добавил, что завтра, 12 февраля, на заседании Кабмина будет решаться вопрос о приобретении бронемашин, которые не проходили сравнительные испытания и стоят дороже даже американских аналогов.
Обновление. Через некоторое время после публикации Сергея Иванова министр обороны опубликовал большой ответ, в котором по сути вопроса не ответил, а призвал журналистов обращаться в правоохранительные органы.
Также он опубликовал полное видео интервью:
Ранее сообщалось, что Министерство обороны передало бойцам ВСУ новые бронемашины «Козак-2» без вооружения и пулеметных станков.