 Підрозділ, якому передали турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2, замість навчальних польотів змушений ремонтувати отримані будівлі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал.

Основна причина - підрозділ, сформований під отримані БПЛА, не набув боєготовності і не здійснює навіть навчальні польоти.

Підрозділ отримав фонди колишнього винищувального полку, розформованого 20 років тому. Командування бригади тактичної авіації імені Петра Франка також передало житлову казарму для особового складу підрозділу та для зберігання станцій наведення, і сховища-ангари для самих Bayraktar.

Із коштів, необхідних для облаштування приміщень, надійшло лише 265 тис. грн. Їх вистачило лише на заміну вікон, дверей та електропроводки, ремонт стелі.

Для поліпшення умов розміщення частини, особовий склад замість підготовки зараз змушений займатися господарськими та ремонтними роботами на території. У відновленні беруть участь також волонтери та небайдужі громадяни Старокостянтинова. За їх сприяння створено прийнятні умови для розміщення особового складу - повністю замінена система опалення будівлі, встановлено сучасний твердопаливний котел, обладнано душові кабіни та санвузли.

Інша причина, небоєготовності українських Bayraktar TB2 - бюрократичні процедури. Сотні погоджень у високих кабінетах гальмують процес початку експлуатації БПЛА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ. ФОТОрепортаж

Ситуація, що склалася, дуже дивує турецьких фахівців, які впродовж усього терміну гарантійного періоду перебувають в Україні та обслуговують БПЛА і мають здійснювати підготовку українських фахівців.

Нагадуємо, Bayraktar TB2 - турецький оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат виробництва компанії Baykar Makina, який може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби.

3-4 листопада 2018 року в Туреччині було підписано угоду про закупівлю безпілотників для ЗСУ. Контрактом була передбачена поставка шести бойових дронів, двох станцій управління і 200 керованих ракет. Також угодою передбачено комплект запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту - $69 млн.