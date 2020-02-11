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Все про:армія (2676) безпілотник (437) ВПС (110)

 Підрозділ, якому передали турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2, замість навчальних польотів змушений ремонтувати отримані будівлі. ФОТО

Передані кілька місяців тому Повітряним Силам ЗСУ турецькі ударні БПЛА Bayraktar TB2 все ще не боєготові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Український мілітарний портал.

Підрозділ, якому передали турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2, замість навчальних польотів змушений ремонтувати отримані будівлі 01

Основна причина - підрозділ, сформований під отримані БПЛА, не набув боєготовності і не здійснює навіть навчальні польоти.

Підрозділ отримав фонди колишнього винищувального полку, розформованого 20 років тому. Командування бригади тактичної авіації імені Петра Франка також передало житлову казарму для особового складу підрозділу та для зберігання станцій наведення, і сховища-ангари для самих Bayraktar.

Із коштів, необхідних для облаштування приміщень, надійшло лише 265 тис. грн. Їх вистачило лише на заміну вікон, дверей та електропроводки, ремонт стелі.

Підрозділ, якому передали турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2, замість навчальних польотів змушений ремонтувати отримані будівлі 02

Для поліпшення умов розміщення частини, особовий склад замість підготовки зараз змушений займатися господарськими та ремонтними роботами на території. У відновленні беруть участь також волонтери та небайдужі громадяни Старокостянтинова. За їх сприяння створено прийнятні умови для розміщення особового складу - повністю замінена система опалення будівлі, встановлено сучасний твердопаливний котел, обладнано душові кабіни та санвузли.

Інша причина, небоєготовності українських Bayraktar TB2 - бюрократичні процедури. Сотні погоджень у високих кабінетах гальмують процес початку експлуатації БПЛА.

Підрозділ, якому передали турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2, замість навчальних польотів змушений ремонтувати отримані будівлі 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Турецькі безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні приймально-здавальні випробування, - Командування Повітряних сил ЗСУ. ФОТОрепортаж

Ситуація, що склалася, дуже дивує турецьких фахівців, які впродовж усього терміну гарантійного періоду перебувають в Україні та обслуговують БПЛА і мають здійснювати підготовку українських фахівців.

Нагадуємо, Bayraktar TB2 - турецький оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат виробництва компанії Baykar Makina, який може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби.

3-4 листопада 2018 року в Туреччині було підписано угоду про закупівлю безпілотників для ЗСУ. Контрактом була передбачена поставка шести бойових дронів, двох станцій управління і 200 керованих ракет. Також угодою передбачено комплект запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту - $69 млн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175115
 
 
 Топ коментарі
 
покращеня зебобы, покращеня - вы еще не прекратили усиратьcя от радости? Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания - Цензор.НЕТ 8532
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Бубочка что есть силы тормозит процесс.
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Кретины зелёные,сколько ещё надо создать командований,сделать мобильных вагончиков,выучить языков,провести натовстреч что бы то чудо которое министра занялось своими прямыми обязанностями -обеспеченьем ЗСУ,что бы у ГШ в подчинении были боеспособные части,подразделения.
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покращеня зебобы, покращеня - вы еще не прекратили усиратьcя от радости? Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания - Цензор.НЕТ 8532
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чому ж - собі встановив ... золотий ..))
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Потому шо это беспилотник .На нем унитаз НЕ предусмотрен .Кацапам в этот раз поживиться будет нечем , даже если его собьют
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Бубочка что есть силы тормозит процесс.
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навыки штука корысна...вдруг будку бубочки позовут штукатурить...
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Сложившаяся ситуация очень удивляет турецких специалистовИсточник: https://censor.net.ua/n3175115

Они не привыкли к нашему бардаку))))
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У Нас Генералов Больше чес в Евросоюзе, Оце Уже Зрада.Результат на Лицо ,и Свинарчука как бы уже и Нет.
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Я больше скажу, Свинарчуки были имплантированы в ваши мозги! Чтобы вы проголосовали за " Святого Юродиевого"- который прейдет, пустит из жопы молнии- и разгонит две Армейских Корпуса за поребрик, а взглядом своим - изпепелит *****! И Войне конец! Такие большие, а в сказки верите! Для того чтобы что то иметь, надо приложить усилия- мозговую деятельность, физическую деятельность, характер и терпение! Шаг за шагом- выдавливая из себя Раба, вместе с жадностью, алчностью, трксостью, раьолепием, безразличностью, непрофесстонализм и *******. А пока, Воз и ныне там где был!
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, физическую деятельность, характер и терпение! Шаг за шагом- выдавливая из себя Раба, вместе с жадностью, алчностью, трксостью, раьолепием, безразличностью, непрофесстонализм

Вы прямо анафему Барыге огласили! А он так старался-мова,віра,армія,Томос...
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А причем здесь Порошенко! Порошенко уже в истории, он в нее туда вошел, и записал свое Презмдентство в Актив, со знаком -плюс, со всеми его недостатками. А Торчок, еще просто катится пока по рельсам, которые проложили попередники! Но это не надолго. Понимаешь, на Земле реальность устроена таким образом, что все твои хотелки реализуются но опомля, через определенное время! И так часто бывает, что когда оно сбывается тебе уже это и на хрен не надо!
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Оно же 5 лет строило.Строило-строило и теперь критикует,что нихрена не построено.
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вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания./ Загороднюк рассказал Помпео о проведении в Украине оборонной реформы/ Вот такая она,оборонная реформа владельца фирмы буровых установок для РФ.
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ну,ремонт-то такэ...стройбатов у нас нет.для себя делают.
а вот бюрократия-это очень погано.агенты мацквы по штабам всячески тормозят ввод в строй.
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та ні, це порохоботи наговарівают на Володимира Олександровича
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...ну народ возмутился и шооо... но зачем такое касабам показывать???
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Возможно это деза, а беспилотники уже подлетают к Кремлю.
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А сколько перемогы было и пафоса. Скоро ети беспилотники куда то пропадут, кто то разберет а ангары сгорят от замыкания проводки. Когда власть работает на врага, а народ хочет *мира* с врагом, то етой стране бесполезно помогать.
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Кретины зелёные,сколько ещё надо создать командований,сделать мобильных вагончиков,выучить языков,провести натовстреч что бы то чудо которое министра занялось своими прямыми обязанностями -обеспеченьем ЗСУ,что бы у ГШ в подчинении были боеспособные части,подразделения.
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От приїде загороднюк після сніданку в Брюсселі та селіфі і все стане як і було . Барига накупив якоїсь мутоти , а бубочці воно "по барабану" , лише біль головний . Взагалі то це добре що дали хоч якісь приміщення , хоча могли б виділити лише шмат землі . Турки ***** від зєбільних методів ведення війни .
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зеленський скоро презентує охлосу армію в смартфоні.
отримуй 500 голди і можеш бонусом отримата +1 к захисту усіх юнітів. Для найму збудуй бараки за акційною ціною
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Недавно общался с местным богиней, которая типа покровительствует местным папуасам. Обычное дело. Она вселяется в кого-нибудь и мы беседуем. Редкостная мудачка! Абсолютно ни в чем не ориентируется. Крепко не повезло местным папуасам!
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Это потому, что Зеленский - голубь мира! Хренов.
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Пока террористов на Донбассе не убедили ликвидировать свою систему ПВО, толку в этих кукурузниках...
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Программа "Беспилотник в смартфоне" работает исправно.
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порошенко скільки можна. Хватить всюди вставляти палки бубі.
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Петюшки вже всьо роз'яснили - винуватий Зэлэнский))) За 5 років свого президенства так і не зміг відремонтувати військові частини)))
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Когда напьёшься тоже сможешь побыть Президентом .А он из этой роли не выходит регулярно Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания - Цензор.НЕТ 2577
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Все деньги вместо ремонта отправили на прокурватуру - кошмарить волонтёров и патриотов, шить дела и проводить отфонарные экспердизы!
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деньги и нормальные условия не выделили в 2018, при порохе.
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...плесенные. все это наработки Петра...нифига же не было, комми все пораспродали и по карманам плотно разложили..и еще рвутся к корыту.... Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания - Цензор.НЕТ 9687...
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И в этом нет ни какой неожиданности. Так бывает, когда стая ЗеДятлов во время войны использует ваЗЕлин вместо пороха.
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заплатить десятки миллионов долларов за беспилотники, которые будут пылиться в ангарах

с НОВЫМИ ЛИЦАМИ Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания - Цензор.НЕТ 7262
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265 тыщ грн, на обустройство боевого подразделения в полностью неприспособленных для этого условиях. месячная зарплата ОДНОГО судьи немножко болье. правильным курсом идеш. товарищщ ЗЕ
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Ну что,адепты Пети сывочолого,восстановленную армию оставил вам кучерявый ?Даже казармы не покрасил за 5 лет.Программа на 68 млн. четко разворована.Полюбуйтесь теперь,для большей убедительности.Езжайте в Староконстантинов и спросите что делал там Петруша...А вы все "Армия,Мова,Вира"...
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Зебил - это диагноз.

А Барыга пожизненное призвание!...
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а порохофіл - це "пожизненное призвание" вилизувати баригам зад ! ..))
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Если идет упоминание про чужой зад, то это русня. Так что ехай на#й, Иван.
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Певно не за горами підписання Великого Договору між ордло і Україною ,на кшталт договору по РСМД ,по скороченню та утилізації особливо небезпечних озброєнь . Сєпари розберуть горілий танк , а бубочка за вказівкою москви та єрмака Байрактари . Бубочка ще той міняйло , он як чітко міняє циган та таксистів на терористів вбивць . Ще й амністію терористам тихенько випише , бо путєн через ордло вимагає.
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Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2,

Наивные люди! Откат получен ,Барыга слинял-виновных нет.
Что Барыга ,что Бабай-кого хочешь выбирай!...
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СОВОК! НИЧЕРТА В АРМИИ НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ! А КАК ОНО ДОЛЖНО ПОМЕНЯТСЯ ЕСЛИ ВСЕ ОСТАЛИСЬ НА СВОИХ МЕСТАХ, А МОЛОДЕЖ ВИДЯ ВЕСЬ ДОЛБО#БИЗМ УВОЛЬНЯЕТСЯ.
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В отетом и показана вся страна, в котором верхушка отделена от народа, когда есть нищий народ и миллиарды для властьимущих....Иметь ферари и не иметь возможности на нём ездить ввиду отсутствия дорог. Страна дураков.
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Верните Сечоволого . Он ленточку перережет и они полетят за победой !
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Загороднюк сбежал с интервью из-за вопроса о закупках бронетехники по завышенным ценам

InfoResist

Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания - Цензор.НЕТ 6954Читать материал на украинском

Министр обороны Андрей Загороднюк отказался ответить на вопрос о закупке бронетехники по завышенным ценам и ушел прямо посреди интервью. Об этом сообщает журналист Сергей Иванов, который записывал с министром интервью для программы «Антиподы».
По его словам, Загороднюка очень обидела статья, в которой Минобороны и другие ведомства обвиняются в покрывательстве закупок бронетехники по завышенным ценам.
«Вместо того, чтобы выразить свою позицию или четко артикулировать позицию ведомства, почему в государственный оборонный заказ включена именно эта техника, почему она стоит дороже, чем в прошлом году, и ответить на другие вопросы, как это обычно делают госслужащие, он устроил форменную истерику, после чего прервал интервью и ушел», - рассказывает журналист.
По мнению Иванова, реакция главы Минобороны свидетельствует о том, что он хорошо знает о ситуации с закупками.
«И если к этому разговору я еще предполагал, что ситуация с закупками - это недоразумение, бюрократическая ошибка или еще что-то, то после того, что я увидел, эти сомнения развеялись. Министр вел себя как человек, возмущенный тем, что у него забирают деньги», - отметил журналист.
Также он рассказал, что в целом Загороднюк оставил о себе не лучшее впечатление. Он опоздал почти на час без извинений, его мобильный телефон постоянно звонил, а редакторскую группу выгнали из помещения, где происходила запись.
«Я видел разное, но министра обороны-истеричку я увидел впервые в жизни. Мне трудно представить, как при такой манере общения с незнакомыми, не зависящими от него людьми, он ведет себя с подчиненными», - подчеркнул Иванов.
Он добавил, что завтра, 12 февраля, на заседании Кабмина будет решаться вопрос о приобретении бронемашин, которые не проходили сравнительные испытания и стоят дороже даже американских аналогов.
Обновление. Через некоторое время после публикации Сергея Иванова министр обороны опубликовал большой ответ, в котором по сути вопроса не ответил, а призвал журналистов обращаться в правоохранительные органы.
Также он опубликовал полное видео интервью:
Ранее сообщалось, что Министерство обороны передало бойцам ВСУ новые бронемашины «Козак-2» без вооружения и пулеметных станков.
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Пака турки кнопку не нажмуть ано не палитить. Спасиба параху.
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Для нашої перемоги у війні потрібно щодня садити за грати по одному українському генералу.
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