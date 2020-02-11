 Розглядати кадрові зміни в Кабміні будемо після обговорення законопроєкту про ринок землі, десь у березні, - "слуга народу" Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Ніяких подань не було. Вони будуть наступного тижня", - сказав Арахамія.
Відповідаючи на запитання, чи можливий варіант, що парламент прийматиме кадрові рішення, перервавши розгляд законопроєкту про ринок землі, Арахамія сказав: "Ні, це неможливо зробити. Це не дозволяє регламент... Якщо ми увійшли в розгляд питання, то вже ніяк не можна ні за що голосувати".
Глава фракції дав прогноз, що ці кадрові питання Рада зможе розглянути в кращому випадку наприкінці березня.
"Оптимістичний прогноз: це може бути десь наприкінці березня, після закінчення розгляду законопроєкту про землю", - зазначив Арахамія.
11.02.2020 г.
Китай изменил методику подсчета заболевших, вопреки рекомендации ВОЗ. Видимо там ситуация выходит из-под контроля.
Богдан уволен. Главой ОПУ Зеленский назначил вполне откровенного агента влияния России.
Вчера аваковские товарищи "очень нежно" побеседовали с Борей Баумом. (*кто не в теме - это смотрящий от Зеленского-К. Тимошенко-Арахамии, за игорным бизнесом). Если он сегодня прибежит в ОПУ - значит он не понял/
Выступая на форуме "Дороги-2020" Гончарук и глава "Укравтодора" Кубраков торжественно заявили что собираются отремонтировать 6 тысяч км дорог начиная с 1 марта. Встретившись с разъяренной Маркаровой, мальчики немного поостыли и 29 января на заседании Кабмина размер распила пришлось уменьшить почти в пять раз, до 1345 км. На сегодняшний момент тендеры еще не объявлены даже на разработку проектно-сметной документации. Так как длительность тендерного цикла по закону 60-70 дней, то работы можно смело будет начинать где то в сентябре, заодно и создав транспортный коллапс с перетранспортировкой с\х продукции. Впрочем закапывать государственные деньги в песок можно при любых раскладах. Сидеть все равно Кубракову.
Очень быстрые и резкие действия канадской стороны и подготовка иска более чем на 1.2 млрд. долларов, обвинения от Канады в ненадлежащем расследовании аварии и ее утверждение о "спланированном теракте" заставили Иран нервно засуетится. Для отвода этих обвинений снова решили использовать Данилова и компанию, бездарно проваливших расследование еще в первые дни после аварии. Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана пригласил Данилова "для совместного расследования катастрофы" (!) Таким образом Иран хочет создать видимость международного расследования и избежать миллиардного иска Канады.
Кабмин в очередной раз профинансировал дешевую электроэнергию для Коломойского,перечислив 163 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед украинскими шахтерами. Все убытки этих государственных предприятий сформированы за счет продажи Коломойскому угля по заниженным ценам для генерации электоэнергии для его предприятий.
10.02.2020 г.
Показания Зеленского есть в материалах следствия по делу Елены Беленькой (Маруся Звиробий). В этих показаниях он заявил, что считает сказанные ею слова угрозой.
Группа медико-биологической службы США, которую не допустили к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi, провела замеры уровня загрязнения на расстоянии
11 км от предполагаемого места. Результаты практически полностью совпали с данными американского военного спутника зондирования Земли NROL-76 (USA-276). Вывод - уровень специфического загрязнения показывает что за последние 6 дней в предполагаемом районе было сожжено от 1200 до 1800 тонн биологических отходов. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
Представители ВС КНР не допустили исследовательскую группу медико-биологической службы США к полигону для сжигания бытовых отходов в районе н\п Huangpi (пригород Уханя). Именно этот полигон последние шесть дней является основным источником газообразных отходов, обычно образующихся от сжигания органических веществ. Китайские власти заявляют, что сжигают там трупы животных, американские службы считают что именно там сжигают останки умерших от эпидемии. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
Последнее письмо МВФ полученное Кабмином 06.02.2020 г. было так засекречено, что с его содержанием не был ознакомлен даже Зеленский. Ничего особого там нет. МВФ рассказывает, что оно все видит и правки в законе о запрете реприватизации банков то же. Считает что принятие закона в таком виде не будет считаться выполнением ее требований. Но самый характерный - последний абзац. Кабинету министров четко говорят - не понимаете, возьмите людей которые понимают хоть что то в экономике.
Мы обращаем внимание министерства здравоохранения на очень тревожный статистический факт - резкое превышение в Украине эпидемического порога состоявшееся в период 19-26 января 2020 года и повышение в
2 раза количества пациентов у которых определена "тяжелая острая респираторная инфекция" статистически очень точно коррелируется с началом пикового всплеска и нарастания динамики обнаружения случаев заболеваний причиной которого определен вирус 2019nCoV.
Тест-систем для обнаружения вируса 2019nCoV в Украине нет до сих пор.
Находящийся неизвестно где вице-премьер Миша Федоров, продолжает радовать население Украины постами в Фейсбук в стиле предвыборных речей "а ля 2019 год". Вообще тут Федорова серьезные люди ищут из-за океана. У них к нему вопросы накопились.
Министерство обороны не видит причин возвращать бронежилеты "Корсар", которые передали Вооруженным силам Украины. Фактически это признание что все дело против генерала Марченка - постановочный процесс ведомства "непонятно как назначенной" Ирки Венедиктиновой.
По его словам, если суд сочтет обвинение необоснованным ввиду нехватки доказательств, то все правоохранители, которые занимаются данным делом, должны будут извиниться.
«Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыто», - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что он не жалеет, что пришел на презентацию предварительных результатов расследования. Зеленский обратил внимание на то, что ввиду отсутствия неоспоримых доказательств по данному делу он употреблял исключительно термины «вероятные исполнители» и»вероятные убийцы».
«Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело», - сказал президент.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358262-zelenskij_esli_delo_sheremeta_razvalitsja__pravoohraniteli_minimum_izvinjatsja_pered_obvinjaemymi
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