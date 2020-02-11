EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Суспільство
  3176  35
Все про:канал (32) АТР (4) Бородянський Володимир (87)

 Міністр Бородянський пояснив, чому телеканал ATR залишився без фінансування

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що кримськотатарський телеканал ATR не отримав фінансування з держбюджету, тому що виникли розбіжності в трактуванні закону про державні закупівлі між каналом і Державним казначейством.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, зараз відомство перебуває в пошуку вирішення ситуації.

"Для ATR передбачено в державі 50 млн гривень фінансування. Міністерство культури, молоді та спорту відкрило асигнування на 8,4 млн гривень. Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності у трактуванні закону про державні закупівлі між ATR і казначейством. Ми зараз перебуваємо в спільному пошуку вирішення, і чи можливо це рішення знайти швидко", - сказав Бородянський.

Нагадаємо, 10 лютого єдиний у світі кримськотатарський телеканал ATR перестав отримувати гроші з бюджету. У понеділок в ефірі телеканалу почали показувати порожню студію з фоновим написом "Save ATR".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканалу "ATR" заблокували фінансування

У січні власник ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал недоотримав кошти з держбюджету, скоротив частину колективу і виробництво власних програм і може взагалі припинити мовлення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175109
 
 
 Топ коментарі
 
надо же,как вовремя эти разногласия появляются...как раз когда пора сдать хуйлу очередные позиции Украины.
 показати весь коментар
 
Потому что на АТР не стесняются называть малороса ЗЕ малоросом?
 показати весь коментар
 
ну да еврейский малороссийский канал Лайно + Навоз Бени зи з Бубочкой при бабках а Татарам Крыма нет денег какие срочно сложности появились..и вообще КАКАЯ РАЗНИЦА.....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
надо же,как вовремя эти разногласия появляются...как раз когда пора сдать ***** очередные позиции Украины.
 показати весь коментар
 
 
ну да еврейский малороссийский канал Лайно + Навоз Бени зи з Бубочкой при бабках а Татарам Крыма нет денег какие срочно сложности появились..и вообще КАКАЯ РАЗНИЦА.....
 показати весь коментар
 
 
Потому что на АТР не стесняются называть малороса ЗЕ малоросом?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
То есть на украинском канале называют украинского президента, выбраного 73% голосов украинцев - малоросом, и при этом канал требует себе финансирование из государственного украинского бюджета?
Это какой-то сюр.
 показати весь коментар
 
 
Министр Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без финансирования/ единственный министр который не обещает а делает-закрыл финансирование.Закрыл страдая.
 показати весь коментар
 
 
Ну, этот тот Ленур Ислямов , который вошел в первое Правительство Аксенова -Гоблина весной 2014. Теперь патрыот, однако...
 показати весь коментар
 
 
Я и не знал

Со 2 апреля по 28 мая 2014 года являлся заместителем председателя (вице-премьером) совета министров Республики Крым в Правительстве Аксёнова. Был делегирован на эту должность Меджлисом.

Ну он и....!!!
 показати весь коментар
 
 
Это уже никому не интересно.
Ведь зрада же
 показати весь коментар
 
 
А вместо ATR Бородянский будет транслировать Диму Киселева и Вечернего Мудозвона.
 показати весь коментар
 
 
На його думку краще дивитися продукцію студії, що тепер будуть транслювати на окуповані території... Министр Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без финансирования - Цензор.НЕТ 1304
Министр Бородянский объяснил, почему телеканал ATR остался без финансирования - Цензор.НЕТ 4617
 показати весь коментар
 
 
готувались кацапи з 2006 року проводити військові навчання в Україні з Білорусією.
https://www.youtube.com/watch?v=DCUkDQsiqGA
 показати весь коментар
 
 
Причина зовсім інша - ATR не вилизує кловуну дупу. А це не припустимо!
 показати весь коментар
 
 
Бедные Татары, - Ударили из Внутри Украины . Из Вне Повалили , а Из внутри Добили.
 показати весь коментар
 
 
Ага, прям разногласия и недопонимаия. А может скорее ето прямой приказ из кремля? После подписания капитуляции, и присоединении Украины к дамбасу, придется отказаться и от безвиза и от европейского рынка и европейских товаров и другого сотрудничества со всем проевропейским. Все проукраинское от каналов до истории будет задавлено и признано противозаконным. Так что не думайте что помирившись с Рашкой можно будет сидеть на двох стульях.
 показати весь коментар
 
 
Пора этому упырю прекратить финансирование шоб не воняло
 показати весь коментар
 
 
не протоптали вовремя дорожку в квартал...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
50 млн на анал который никто не смотрит, сделай в однокомнатной квартире и снимаемый на смарфон. Для них 5млн за глаза, за тухлый контент.
 показати весь коментар
 
 
Не будемо витрачати гроші на державницьку ідеологію, на українську культуру, на пропаганду і контрпропаганду Кремля, то гроші підуть на танки, ракети і гроби. Це все одно, що горить будинок, а ми ведемо дебати щодо замка на дверях. Всіх чиновників, для яких бюрократичні перепони важливіші за державницьку позицію, нафік з пляжу.
Один лише приклад. Знайому запросили на роботу в швейцарську фірму, офіс якої знаходиться в Іспанії. Щоб переїхати жити в Іспанію знайома мусила взяти довідку з психдиспансеру, на ВІЧ, і ще з десяток різних. Телефонує в посольство Іспанії в Україні і каже, що не встигає зробити всі довідки. А ті говорять, що цей комплект довідок потрібен для збирачів помідорів, а вона висококваліфікований фахівець, і їй не потрібно збирати довідки, Іспанія чекає на неї.Ось так клерки думають про багатство своєї держави. А наші українські бюрократи такі "бздітельні" , що ми найбідніша країна Європи.
Чиновники, які не вміють працювати і не беруть відповідальність за долю країни мають бути негайно звільнені.
 показати весь коментар
 
Я із самого початку цієї Зебільної історії писав, що Зеля буде намагатись виміняти у ***** "мир" на ті речі, які вважає непотребом: мова, віра, армія... Чому дивуємось?
 показати весь коментар
 
 
Айде́р Иззе́тович Муждаба́ев

В июле 2008 года переведён на должность заместителя главного редактора газеты «Московский комсомолец».

17 июня 2015 года написал заявление об увольнении из «МК» по собственному желанию, и с 22 июня перестал являться сотрудником редакции[11].

В июне 2015 года переехал в Украину[12]. С июня 2015 года по настоящее время является заместителем генерального директора первого крымскотатарского телеканала ATR.

Міністр Бородянський пояснив, чому телеканал ATR залишився без фінансування - Цензор.НЕТ 8010
 показати весь коментар
 
 
Он правда потом удалил своё псто и извинился, но было уже поздно)))да и увольнение аж в середине 15 кое о чём говорит.
 показати весь коментар
 
Річ у тому, що під час захоплення Криму він підїдався у МК, а потім це лайно тут когось стріляти вирішило! Чому зелених котолюбів не стріляв, якщо такий герой?
 показати весь коментар
 
Нормально, именно такие призывы от прикормленных порошенком нескольких татар должны финансироваться из госбюджета по версии этих же татар. Логично.
 показати весь коментар
 
 
глушилки треснут....кацапский контент и так уже исчезнет скоро.... Міністр Бородянський пояснив, чому телеканал ATR залишився без фінансування - Цензор.НЕТ 1904..
 показати весь коментар
 
Журналист: Консультантами гостелеканала для ОРДЛО стали люди со "112 Украина". Это интеграция в "русский мир"
Политика 11-фев, 06:129 828 0

Представители телеканала "112 Украина", аффилированного с нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком, стали консультантами запуска нового государственного телевещателя для оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире "Радио Донбасс.Реалии" рассказала Елена Трибушная, которая отказалась от должности главы информационного вещания канала.

"Сейчас туда, как мне рассказывали журналисты, которые там остались, пришли люди со "112-го канала", которые представились как консультанты этого проекта. А мы с вами прекрасно понимаем, что пропагандируют "112 Украина" и его собственники. Это не проукраинская история. Если это какая-то интеграция, то это интеграция в "русский мир", а не в украинское пространство", - заявила она.

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года.

Планируется, что на первом этапе новый канал будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, щоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.

Бородянский утверждает, что новый канал начнет вещание 1 марта.

В начале января 2020 года сообщалось, что редакцию информационного вещания возглавила бывший шеф-редактор "24 канала" Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности.

Телеканал UATV был создан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. В штате UATV работало около 400 человек, новости выпускались на пяти языках: английском, крымскотатарском, русском, арабском и украинском. Он прекратил вещание в середине января 2020 года.
 показати весь коментар
 
До сих пор, занчит, знали как финансировать канал, а теперь вдруг отупели?
На самом деле имеем ещё один факт лизания жопы Путина украинской властью.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору