 Міністр Бородянський пояснив, чому телеканал ATR залишився без фінансування

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За словами міністра, зараз відомство перебуває в пошуку вирішення ситуації.
"Для ATR передбачено в державі 50 млн гривень фінансування. Міністерство культури, молоді та спорту відкрило асигнування на 8,4 млн гривень. Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності у трактуванні закону про державні закупівлі між ATR і казначейством. Ми зараз перебуваємо в спільному пошуку вирішення, і чи можливо це рішення знайти швидко", - сказав Бородянський.
Нагадаємо, 10 лютого єдиний у світі кримськотатарський телеканал ATR перестав отримувати гроші з бюджету. У понеділок в ефірі телеканалу почали показувати порожню студію з фоновим написом "Save ATR".
У січні власник ATR Ленур Іслямов заявив, що телеканал недоотримав кошти з держбюджету, скоротив частину колективу і виробництво власних програм і може взагалі припинити мовлення.
Это какой-то сюр.
Со 2 апреля по 28 мая 2014 года являлся заместителем председателя (вице-премьером) совета министров Республики Крым в Правительстве Аксёнова. Был делегирован на эту должность Меджлисом.
Ну он и....!!!
Ведь зрада же
https://www.youtube.com/watch?v=DCUkDQsiqGA
Один лише приклад. Знайому запросили на роботу в швейцарську фірму, офіс якої знаходиться в Іспанії. Щоб переїхати жити в Іспанію знайома мусила взяти довідку з психдиспансеру, на ВІЧ, і ще з десяток різних. Телефонує в посольство Іспанії в Україні і каже, що не встигає зробити всі довідки. А ті говорять, що цей комплект довідок потрібен для збирачів помідорів, а вона висококваліфікований фахівець, і їй не потрібно збирати довідки, Іспанія чекає на неї.Ось так клерки думають про багатство своєї держави. А наші українські бюрократи такі "бздітельні" , що ми найбідніша країна Європи.
Чиновники, які не вміють працювати і не беруть відповідальність за долю країни мають бути негайно звільнені.
В июле 2008 года переведён на должность заместителя главного редактора газеты «Московский комсомолец».
17 июня 2015 года написал заявление об увольнении из «МК» по собственному желанию, и с 22 июня перестал являться сотрудником редакции[11].
В июне 2015 года переехал в Украину[12]. С июня 2015 года по настоящее время является заместителем генерального директора первого крымскотатарского телеканала ATR.
Политика 11-фев, 06:129 828 0
Представители телеканала "112 Украина", аффилированного с нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком, стали консультантами запуска нового государственного телевещателя для оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире "Радио Донбасс.Реалии" рассказала Елена Трибушная, которая отказалась от должности главы информационного вещания канала.
"Сейчас туда, как мне рассказывали журналисты, которые там остались, пришли люди со "112-го канала", которые представились как консультанты этого проекта. А мы с вами прекрасно понимаем, что пропагандируют "112 Украина" и его собственники. Это не проукраинская история. Если это какая-то интеграция, то это интеграция в "русский мир", а не в украинское пространство", - заявила она.
О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года.
Планируется, что на первом этапе новый канал будет объединять украинские и русскоязычные развлекательные программы, щоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.
Бородянский утверждает, что новый канал начнет вещание 1 марта.
В начале января 2020 года сообщалось, что редакцию информационного вещания возглавила бывший шеф-редактор "24 канала" Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности.
Телеканал UATV был создан Министерством информационной политики Украины в 2015 году. В штате UATV работало около 400 человек, новости выпускались на пяти языках: английском, крымскотатарском, русском, арабском и украинском. Он прекратил вещание в середине января 2020 года.
На самом деле имеем ещё один факт лизания жопы Путина украинской властью.