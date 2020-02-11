 Має бути положення про фракцію, щоб нардепи розуміли, за що можуть бути виключені, - Верещук про анонсоване Зеленським очищення "Слуги народу"

Про це Верещук заявила в коментарі Цензор.НЕТ.
"Якщо очищення потрібне, то перш за все необхідне положення про фракцію, щоб кожен зрозумів, в якому випадку чистка буде справді виправданою. Я розумію, що дійсно є різні питання до членів фракції, але я за те, щоб ми мали чіткі правила і розуміли, що за їхнє порушення будуть певні санкції", - сказала Верещук.
За її словами, важко говорити, що таке "чистка", коли немає чітко встановлених правил.
"Чистка - це лише підняти руку і проголосувати за виключення з фракції? А що це вирішить? Ми виключили двох людей, і від цього фракція краще працювати не стала", - сказала Верещук.
Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" має пройти очищення. За словами Зеленського, якщо "зашкварився" депутат від партії "Слуга народу", він відчуває свою провину.
свічка
Думала,это шутка от 95 Квартала.Нет.Реальный Никита Потураев.Только забыл рассказать,сколько лет рассматриваются дела в Высоком суде Лондона и сколько десятков миллионов долларов из бюджета это будет стоить украинскому налогоплательщику.
Это что партия???
У них есть идеология???
У них есть программа???
У них есть лидер???
ЭТО ПРОСТО ШОБЛА
Исключай не исключай
Все равно.
Ложились....