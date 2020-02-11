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Все про:Зеленський (4453) виключення з фракції (4) фракція (99) Слуга народу (640) Верещук (49)

 Має бути положення про фракцію, щоб нардепи розуміли, за що можуть бути виключені, - Верещук про анонсоване Зеленським очищення "Слуги народу"

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, щоб проводити "очищення" фракції "Слуга народу", про необхідність якого 11 лютого заявив президент Володимир Зеленський, фракція має створити положення, де будуть прописані правила, порушення яких тягне за собою виключення.

Про це Верещук заявила в коментарі Цензор.НЕТ.

"Якщо очищення потрібне, то перш за все необхідне положення про фракцію, щоб кожен зрозумів, в якому випадку чистка буде справді виправданою. Я розумію, що дійсно є різні питання до членів фракції, але я за те, щоб ми мали чіткі правила і розуміли, що за їхнє порушення будуть певні санкції", - сказала Верещук.

За її словами, важко говорити, що таке "чистка", коли немає чітко встановлених правил.

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"Чистка - це лише підняти руку і проголосувати за виключення з фракції? А що це вирішить? Ми виключили двох людей, і від цього фракція краще працювати не стала", - сказала Верещук.

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" має пройти очищення. За словами Зеленського, якщо "зашкварився" депутат від партії "Слуга народу", він відчуває свою провину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Якщо депутат "зашкварився", я відчуваю провину, партію "Слуга народу" потрібно очистити. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175105
 
 
 Топ коментарі
 
За то что жрет еду которая была предназначен для освобожденных не убирают с партии? За то что предлагает продать собак чтобы расплатится за комуналку не убирают с партии? Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5160 Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5127
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Ирина Верщук блин дуру включает -- стала депутатом и не знает что такое хорошо что такое плохо !!! Какой идиотизм кто этих недоумков понавыбирал Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9855
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Дураки у власти. Позвольте, как же он служил в очистке?

Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 137
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За то что жрет еду которая была предназначен для освобожденных не убирают с партии? За то что предлагает продать собак чтобы расплатится за комуналку не убирают с партии? Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5160 Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 5127
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На поводок садит.Я вас породил...далее по классику.
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свічка



Думала,это шутка от 95 Квартала.Нет.Реальный Никита Потураев.Только забыл рассказать,сколько лет рассматриваются дела в Высоком суде Лондона и сколько десятков миллионов долларов из бюджета это будет стоить украинскому налогоплательщику.

Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9556
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не только делать чистку в середине партии но и делать перезагрузку парламента. а то там швондеров пол вагона и тележка.
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коломойский и к на выход - с вещами конечно - вот так друг друга и будут жрать - в мире животных - прикольно))
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Из чего, нахрен , исключены????
Это что партия???
У них есть идеология???
У них есть программа???
У них есть лидер???

ЭТО ПРОСТО ШОБЛА

Исключай не исключай
Все равно.
Ложились....
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Кретины зелёные,читайте свой трудовой кодекс -утративший доверия.
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Молодец , а Она , что не знает , что Депутаты совсем Ручными Станут. не Зря же сначала зарплату подняли и Премиальные , за Турборежим , а секс по телефону , - престижно, сам депутат. Они только входят во Вкус.
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Дурепа. Буде якась інструкція,чи ні,-все-одно будете голосувати.Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированной Зеленским очистке "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 787
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узаконенная дуэль депутатов на молотках в ринге спасет фракцию...
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"Чистка рядов партии"- по ссылке от тов. Сралина:
Должно быть положение о фракции, чтобы нардепы понимали, за что могут быть исключены, - Верещук об анонсированном Зеленским очищении "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7623
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відмінена депутатська недоторканість, кількість депутатів скорочено на третину, тепер закон про партійну диктатуру. У когось ще є питання, яку державу будує зелена жаба ?
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Начебто розумна жінка . На біса полізла в те зелене болото.
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де ти там побачив розум ...вскочила в гімно а тепер про "чистку" мріє
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навіщо вам "чистка" ...залиште одного Юзіка і нехай "давить" кнопку ...головне не забувайте кормити
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Який критерій чистки? Голосуй, як накажуть. Вас туди, Верещук, тільки для цього і привели. Рада в Україні зараз стала ''не місцем для дискусій'', як і в рашці.
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