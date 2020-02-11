 Наркомани - не злочинці, а хворі: у МВС планують направляти наркозалежних на обов'язкове лікування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це сьогодні під час засідання робочої групи МВС і Консультативної місії ЄС заявив заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі.
"Планується ввести відповідальність за рекламу наркотиків, введення обов'язкового затримання і тримання під вартою розповсюджувачів наркотиків, визнати, що люди, які вживають наркотики, а не поширюють їх - це не злочинці, а хворі. А також направляти наркозалежних на обов'язкове лікування", - сказав Гогілашвілі.
Також він повідомив, що МВС "проводить роботу з впровадження" електронного рецепта, без якого, згідно з вже внесеним у парламент законопроєктом, неможливо буде отримати наркотичні засоби.
А куда направлять ментов-крышевальников?
Дати таблеточку метадону ?
Як можна вилікувати наркомана ? Якби ж то все було так просто...
Данный процесс занял пару месяцев.
Сына он пристегнул за ногу к батарее кованой цепью, шоб доставала только до унитаза и холодильника, а до входной двери - нет.
Нескольких друзей, которые приходили к сыну в гости, данный товарищ выбросил с балкона 3-го этажа.
Ширку сын употреблять перестал, только водку пил.
Подозреваю, что хотят «контролировать»=>возможно(!) будут пункты для наркоманов, где они под присмотром спецов получат «заменитель» бесплатно или бюджетные/спонсорские деньги........ в принципе - идея была бы не плохая, НО на данный момент - не реально........
А кто продолжает колоться и любыми способами добывать деньги на наркоту - это преступники-наркоманы.
галімий "салподеїн" з кодеїном вже давно хрін купиш..зате алконавтам - любе..
а алкоголизм и наркомания - богемным стилем жизни
Сюжет: "Три деревенских алкоголика, неприметные забулдыги средних лет, однажды напились изготовленного одним из них самогона, в который самогонщик бросил странно выглядящий плод, купленный на базаре вместе с остальными ингредиентами. Немедленно после этого с реальностью и ими самими начинают происходить странные, пугающие и отвратительные изменения..."
З коментів - "...вся эта неправильность и логика, подходящая больше сну, чем реальности - намеренный приём, и это доставляет. И флегматичные алкаши, решающие любую проблему адской самогонкой - это как микродоза абсурдного юмора, так и то, каким должно быть сознание в этаком царстве некроэстетики. Более эмоциональные и активные герои были бы чересчур живыми для вселенной гнилья и мертвечины".
Рекомендую, атмосфера затягує:
САМОГОН
(но стиль классный)
Общество уже давно готово к медицинской легализации, разумной легализации азартных игр и проституции, но не готов черт забравшийся, на пост министра на костях небесной сотни, за такие грязные, заслуги, что их никто и не упоминал.
Это всё даст прибыль, но мима карманов бандитов, которую можно направить на нормальную реабилитацию, а не такие центры от которых зависимым хочеться только упороться или сдохнуть. Уж не говоря о той самой работе, и нормальной зарплате, и главное - деньгами на хобби, увлечения, которые нужны чтобы не страдать иглами и колесами по передовым исследованиям в направлении лечения зависимости.
,
- но не дохнет ,
так как его лечить - кайло в руки и в командировку лет на 10 ( в трудовой лагерь )
Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
ч.1 до 8 р. позбавлення волі, ч.2 - до 10 р.п/в із конфіскацією майна, ч.3 - до 12 років п/в із конфіскацією...
ЩО ВИ ХОЧЕТЕ ЗМІНИТИ? яке на.уй затримання і утримання під вартою, ви взагалі хворі?
Займіться роботою ган.дони, досить вигадувати те, що десятиліттями існує!
но вот вопросы... добровольность лечения - раз, наказания за преступления во время обострения или по попросту ломки или на дозу - два, за чей счет банкет - три и как относиться к втягиванию в эту..э... болезнь новых (часто несовершеннолетних) пациентов - четыре
(ну про выращивание и сбыт - это отдельная отрасль медицины - вспомогательная))))
Будьте крепки духом,и не пускайте в себя разную нечисть.