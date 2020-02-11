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Все про:ВР (7083) МВС (1601) наркотики (918) боротьба з наркотиками (14) Гогілашвілі (5)

 Наркомани - не злочинці, а хворі: у МВС планують направляти наркозалежних на обов'язкове лікування

У МВС заявили, що найближчим часом внесуть до Верховної Ради зміни до законодавства, які стосуватимуться "формування наркополітики".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це сьогодні під час засідання робочої групи МВС і Консультативної місії ЄС заявив заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі.

"Планується ввести відповідальність за рекламу наркотиків, введення обов'язкового затримання і тримання під вартою розповсюджувачів наркотиків, визнати, що люди, які вживають наркотики, а не поширюють їх - це не злочинці, а хворі. А також направляти наркозалежних на обов'язкове лікування", - сказав Гогілашвілі.

Також він повідомив, що МВС "проводить роботу з впровадження" електронного рецепта, без якого, згідно з вже внесеним у парламент законопроєктом, неможливо буде отримати наркотичні засоби.

Читайте також: Наркоманія в Україні помолодшала із середнього віку 25-30 до 17-22, - Міжнародна антинаркотична асоціація

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175103
 
 
 Топ коментарі
 
А продавцы наркоты тоже не преступники...а доктора...да??
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ну всё! Сейчас рюкзакяна задержат за угрозы потерпевшему
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ха наркомания передается воздушно капельным путем..нет.. люди САМИ АЖ ДО КОСМОСА ПРЫГАЮТ НО ЖЕЛАЮТ ПО ПРИКОЛУ ПОПРОБОВАТЬ И ПОЖИТЬ.... круто красиво улететь в Нирвану... нет это не болезнь повторяю НАРКОМАНИЯ ЭТО НЕ БОЛЕЗНЬ за исключением одного момента когда человек стал зависим психо- эмоционально от наркотиков анальгетиков и психотропов с траквилизаторов в следствии лечения недугов острой боли..а если сам начал глотать гадость курить и ширкаться ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ САМОУБИЙСТВО В РАССРОЧКУ и нафига их вообще держать в этом мире тот кто прыгает с моста под поезд с крыши дома стреляется или в петлю глотает яд уже не возвращается а тут зачем их лечить ОНИ САМИ приняли решение умирать с кайфом ...
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А продавцы наркоты тоже не преступники...а доктора...да??
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Прикольно. Менты, которые крышуют наркоту считают её болезнью и будут направлять за счет налогоплательщиков на лечение.
А куда направлять ментов-крышевальников?
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Взагалі-то, ін'єкційні наркомани, коли стають непрацездатними (через проблеми з опорно-руховим апаратом) - вже досить давно за чинним законодавством отримують пенсії по інвалідності... Наркоманы - не преступники, а больные: в МВД планируют направлять наркозависимых на обязательное лечение - Цензор.НЕТ 5637
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Апплодисменты) реально проверил Гуглом- первое фото главзебила выдало 😁😁😁
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У мене ось так. Ослобородько й досі йде першим результатом Наркомани - не злочинці, а хворі: у МВС планують направляти наркозалежних на обов'язкове лікування - Цензор.НЕТ 9315

Наркомани - не злочинці, а хворі: у МВС планують направляти наркозалежних на обов'язкове лікування - Цензор.НЕТ 2041
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какие, нахрен, больные? больные - это люди, проблемы со здоровьем у которых по независящим от них причинам. а это отребье само ширяется, убивая себя.
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А 73% проголосовали за наркомана Наркоманы - не преступники, а больные: в МВД планируют направлять наркозависимых на обязательное лечение - Цензор.НЕТ 2752
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Наркоманы больные как и алкоголики. Если человек наркоман, алкоголик, не значит, что они с самого начала были преступниками. Многие люди после лечения возвращались к нормальной жизни, работали, создавали семью, платили налоги, помогали другим.
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Valery Rusu 39528c0d Переважна меншість повертається до нормального життя.
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И всё же вернулись и возвращаются. Значит это возможно ? Значит они не полностью потерянные люди.
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А ты на себе проведи эксперимент, капитально подсядь на иглу и через год попытайся соскочить. Потом на цензоре поделишься опытом!
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Ну и что что не все ? От рака тоже лечатся не все. Курение вызывает рак ? Вызывает. Курение вызывает зависимость ? Вызывает. Можно ли считать курящих людей наркоманами ? Можно. Официально ? Нет. Почему ? Потому что табачных производителей во всем мире не устроит крах их империи.
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Valery Rusu 39528c0d Курці не приносять горя стільки,як ці що вживають наркоту.Лікувати потрібно,але не робити головний акцент на них.
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Як можна вилікувати наркомана ?
Дати таблеточку метадону ?
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Ksenia VB

Як можна вилікувати наркомана ? Якби ж то все було так просто... Наркоманы - не преступники, а больные: в МВД планируют направлять наркозависимых на обязательное лечение - Цензор.НЕТ 9508
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В суровые 90-е годы знавал я одного рубщика мяса с рынка, который довольно эффективно лечил 18-летнего сына от пристрастия к ширке.
Данный процесс занял пару месяцев.
Сына он пристегнул за ногу к батарее кованой цепью, шоб доставала только до унитаза и холодильника, а до входной двери - нет.
Нескольких друзей, которые приходили к сыну в гости, данный товарищ выбросил с балкона 3-го этажа.
Ширку сын употреблять перестал, только водку пил.
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Гарний офіційний бізнес. Піпл зхаває
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Думаю, что вылечить(!) наркомана - сложно и если(!) все таки получится - то единицы.....
Подозреваю, что хотят «контролировать»=>возможно(!) будут пункты для наркоманов, где они под присмотром спецов получат «заменитель» бесплатно или бюджетные/спонсорские деньги........ в принципе - идея была бы не плохая, НО на данный момент - не реально........
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Малоросы, а как вы относитесь к тому что ваш президент наркоман? Наркоманы - не преступники, а больные: в МВД планируют направлять наркозависимых на обязательное лечение - Цензор.НЕТ 8424
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они ,кроме того что больные,давно уже в большинстве преступники...у многих уже по 2-3 ходки за бытовые кражи.ширка-это не самогон у бабки купить,денег стоит.
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Больные- это те, кто добровольно лечатся.
А кто продолжает колоться и любыми способами добывать деньги на наркоту - это преступники-наркоманы.
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у "Слуг народу" тут шкурний інтерес, вони поголовно довбані наркоши...
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Не будем утверждать то, что не подтверждено документально.
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Зеля, тебя пасодют. Как минимум, положут.
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Ну так они больные люди пока не совершат преступление а это практически гарантировано.
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Ну конечно не преступники! А проститутки тогда святые, а коррупционеры тоже тогда больные люди, и педофилы тоже хорошие люди, и убийцы, воры и т.д. тоже прекрасные , бедные больные люди! Нужно срочно всех лечить))) Вы падлюки законопослушных граждан готовы в могилы загнать, лечить не можете, а всякого рода упырей готовы в жопы целовать - они же такие несчастные! Для начала вылечите детей онкобольных, а то получается для деток нет ни средств ни больниц ни оборудования, но наркоманов нужно срочно лечить! ИДИОТЫ!
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Законослухняні люди - лохи. Зеленський сам це не раз заявляв на всю країну.
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что МВД "проводит работу по внедрению" электронного рецепта, без которого, согласно уже внесенному в парламент законопроекту, невозможно будет получить наркотические средства. Источник: https://censor.net.ua/n3175103

галімий "салподеїн" з кодеїном вже давно хрін купиш..зате алконавтам - любе..
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Не зрозуміло зі статті, що вже за зберігання/транспортування не закриватимуть, чи ні.
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Ні, не закриватимуть. Наркота тепер називатиметься "ліки".
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Тоді це справжній легалайз, як у Чехії, чи Нідерландах.
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в МВД планируют /обещает не только Гончарук но и МВД тоже.
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о! это всегда считалось болезнью у плебса
а алкоголизм и наркомания - богемным стилем жизни
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Про алкоголізм. Одразу згадав оце оповідання... хоррор з ДУЖЕ сильним впливом Лавкрафта, але зі специфікою синього кольору. причому написано напрочуд потужно та атмосферно.
Сюжет: "Три деревенских алкоголика, неприметные забулдыги средних лет, однажды напились изготовленного одним из них самогона, в который самогонщик бросил странно выглядящий плод, купленный на базаре вместе с остальными ингредиентами. Немедленно после этого с реальностью и ими самими начинают происходить странные, пугающие и отвратительные изменения..."
З коментів - "...вся эта неправильность и логика, подходящая больше сну, чем реальности - намеренный приём, и это доставляет. И флегматичные алкаши, решающие любую проблему адской самогонкой - это как микродоза абсурдного юмора, так и то, каким должно быть сознание в этаком царстве некроэстетики. Более эмоциональные и активные герои были бы чересчур живыми для вселенной гнилья и мертвечины".
Рекомендую, атмосфера затягує:
САМОГОН
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Надо было их сразу в Трускавце лечить, пока дров не наломали.
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Кретины зелёные,вы же специализированные больницы закрываете и обычные тоже-где вы лечить наркоманов собрались?
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Наркоманы не преступники, а источник дохода коррупционных стран.
Общество уже давно готово к медицинской легализации, разумной легализации азартных игр и проституции, но не готов черт забравшийся, на пост министра на костях небесной сотни, за такие грязные, заслуги, что их никто и не упоминал.
Это всё даст прибыль, но мима карманов бандитов, которую можно направить на нормальную реабилитацию, а не такие центры от которых зависимым хочеться только упороться или сдохнуть. Уж не говоря о той самой работе, и нормальной зарплате, и главное - деньгами на хобби, увлечения, которые нужны чтобы не страдать иглами и колесами по передовым исследованиям в направлении лечения зависимости.
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украл, продал, купил ширку и так каждий день: не преступник. хочу купить ствол......... кто я буду?????????? я убивать не собираюсь.

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кто в теме знает , че без дозы наркоман почему-то не дохнет , его крутит , вертит , ломает
- но не дохнет ,
так как его лечить - кайло в руки и в командировку лет на 10 ( в трудовой лагерь )
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введение обязательного задержания и содержания под стражей распространителей наркотиков??? Зебіли, я розумію що ви тупі кловуни, але є ж межа, так зване дно? Чи не має???

Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

ч.1 до 8 р. позбавлення волі, ч.2 - до 10 р.п/в із конфіскацією майна, ч.3 - до 12 років п/в із конфіскацією...
ЩО ВИ ХОЧЕТЕ ЗМІНИТИ? яке на.уй затримання і утримання під вартою, ви взагалі хворі?
Займіться роботою ган.дони, досить вигадувати те, що десятиліттями існує!
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болезнь... значит предполагает мед лечение, наличие специалистов и мест в больничках специального профиля
но вот вопросы... добровольность лечения - раз, наказания за преступления во время обострения или по попросту ломки или на дозу - два, за чей счет банкет - три и как относиться к втягиванию в эту..э... болезнь новых (часто несовершеннолетних) пациентов - четыре
(ну про выращивание и сбыт - это отдельная отрасль медицины - вспомогательная))))
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Насколько я припоминаю, даже в России принудительное лечение запрещено.
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Бахтєєва з Богатирьовою,видно,знову збираються завалити Україну трамадолом.Чому б і ні .Поки в країні бєспредєл,ніяка Супрун не заважає,можна на наркоту кількадесят тисяч дітей присадити.
Наркоманы - не преступники, а больные: в МВД планируют направлять наркозависимых на обязательное лечение - Цензор.НЕТ 1150
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За чей счет банкет, позвольте узнать? Если опять за наш, то лучше пусть они повыздыхают от передоза. И ждзе, кстати, тоже!
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Алкоголь и наркотики-это от лукавого.
Будьте крепки духом,и не пускайте в себя разную нечисть.
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