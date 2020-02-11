 Наркомани - не злочинці, а хворі: у МВС планують направляти наркозалежних на обов'язкове лікування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це сьогодні під час засідання робочої групи МВС і Консультативної місії ЄС заявив заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі.

"Планується ввести відповідальність за рекламу наркотиків, введення обов'язкового затримання і тримання під вартою розповсюджувачів наркотиків, визнати, що люди, які вживають наркотики, а не поширюють їх - це не злочинці, а хворі. А також направляти наркозалежних на обов'язкове лікування", - сказав Гогілашвілі.

Також він повідомив, що МВС "проводить роботу з впровадження" електронного рецепта, без якого, згідно з вже внесеним у парламент законопроєктом, неможливо буде отримати наркотичні засоби.

Читайте також: Наркоманія в Україні помолодшала із середнього віку 25-30 до 17-22, - Міжнародна антинаркотична асоціація