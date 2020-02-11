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 Зеленський призначив Кузнєцова представником України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу замість Лутковської

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Геннадія Кузнєцова уповноваженим представником України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Згідно з указом президента №51/2020,  Зеленський вніс зміни до указу від 19 червня 2019 року № 414, яким уповноважив Геннадія Івановича Кузнєцова представляти Україну в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, звільнивши від виконання цих обов'язків Валерію Лутковську, передає Цензор.НЕТ.

Геннадій Іванович Кузнєцов - український спецпризначенець. Генерал-майор Служби безпеки України. Керівник Центру спецоперацій боротьби з тероризмом СБУ (7 березня 2014 р. -23 січня 2015 р.).

Зеленський призначив Кузнєцова представником України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу замість Лутковської 01

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Раніше представницею України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі була ексомбудсмен Валерія Лутковська (з 3 червня 2019 року).

Як відомо, в середу, 12 лютого, в Мінську заплановано проведення чергового засідання ТКГ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175101
 
 
 Топ коментарі
 
любое его назначение следует рассматривать как очередной акт предательства...




Зеленский назначил Кузнецова представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу вместо Лутковской - Цензор.НЕТ 44 Oleksiy Goncharenko

@GoncharenkoUa

·3 ч

Результат рокировки Богдана и Ермака на данный момент: если до этого мы катились в пропасть предвиденно и стабильно, то теперь более непредсказуемо.

Зеленский назначил Кузнецова представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу вместо Лутковской - Цензор.НЕТ 8640
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Напевне тому і призначив, щоб чоловік міг прогодуватися. Хоча мені дивно, що спецпризначенець, нехай і колишній, та ще й вищий офіцер має таку комплекцію. Можливо, хворий. Схоже на діабет.
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это какого кузнецова?мощи которого раисся требует отдать как скрепу ?
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Назначают по габаритам? Чтоб сепаратисты не промахнулись? После Крыма у меня доверия ко всем сбушникам ноль.
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Та і я не довіряю... Особливо - "піджакам"(територіалам)... Якщо вже "контріки" почали "курвиться", то ці давно "гешефтмахерами" стали...
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Где они этих опухших с голоду берут?? Юзик...сивуха...брательники свинарчуки...теперь этот....хрен прокормишь это зеленое стадо....
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любое его назначение следует рассматривать как очередной акт предательства...




Зеленский назначил Кузнецова представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу вместо Лутковской - Цензор.НЕТ 44 Oleksiy Goncharenko

@GoncharenkoUa

·3 ч

Результат рокировки Богдана и Ермака на данный момент: если до этого мы катились в пропасть предвиденно и стабильно, то теперь более непредсказуемо.

Зеленский назначил Кузнецова представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу вместо Лутковской - Цензор.НЕТ 8640
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Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014г -23 января 2015г), Источник: https://censor.net.ua/n3175101
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вроде уже сразу после яныка назначен, но подозрительно, что так недолго! За что интересно его ушли 23 января 2015года? не люстрация ли?
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"Геннадий Иванович Кузнецов - украинский спецназовец. Генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ
(7 марта 2014г -23 января 2015г.)"

Источник: https://censor.net.ua/n3175101

Почему меньше года руководил Центром спецопераций?
Не справился?
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не прошёл тест на краповый берет. зрением слабо ват. ))
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По масогабариту не пройшов . Ріст , вага і обхват пуза .
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ойёй, это же cколько в такое ТЕЛО гуманитарки войти сможет?
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Ето типо очередной Сивохо? Заметте, *по мирному урегулированию ситуации....*. Об освобождении и деокупации украинской земли никто даже не говорит
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Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014г -23 января 2015г). Это были самые горячие, кровавые дни войны.Эти короткие строки биографии вызывают уважение.Источник: https://censor.net.ua/n3175101
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А Зеленський любить вгодованих і високих чоловіків.
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шо опять подобие Сивохи и Юзека А я то думаю почему такая дыра в бюджете Зеленський призначив Кузнєцова представником України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу замість Лутковської - Цензор.НЕТ 5726
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Вот тут зе правильно поступил этот крупный всю гуманетарку сест
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Зеленский назначил Кузнецова представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы



ссуки каждый день убивают укрсолдат , а енти госдеятели кормят их данецкуя нечисть бесплатными макаронами

шо соевый кормил шо эти

все при деле - одни в окопах считают убитых,
вторые на 6 шт кпп проверяют дакументы на бесплатную калбасу
и 45 000 данецкаго быдла

5 лет уже почти 6.

дебилы конченные

и те, кто в окопах
и киевские патриоты
за 5 лет ни одного протеста на банковой против расескай нечисти ахметовской

только гимны поют да факельные шествия

да данецкие насмехаются над вами в фесбуках

дебилы бл

ахахаха



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