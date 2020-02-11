 Зеленський призначив Кузнєцова представником України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу замість Лутковської

Згідно з указом президента №51/2020, Зеленський вніс зміни до указу від 19 червня 2019 року № 414, яким уповноважив Геннадія Івановича Кузнєцова представляти Україну в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, звільнивши від виконання цих обов'язків Валерію Лутковську, передає Цензор.НЕТ.
Геннадій Іванович Кузнєцов - український спецпризначенець. Генерал-майор Служби безпеки України. Керівник Центру спецоперацій боротьби з тероризмом СБУ (7 березня 2014 р. -23 січня 2015 р.).
Раніше представницею України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі була ексомбудсмен Валерія Лутковська (з 3 червня 2019 року).
Як відомо, в середу, 12 лютого, в Мінську заплановано проведення чергового засідання ТКГ.
Oleksiy Goncharenko
@GoncharenkoUa
·3 ч
Результат рокировки Богдана и Ермака на данный момент: если до этого мы катились в пропасть предвиденно и стабильно, то теперь более непредсказуемо.
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вроде уже сразу после яныка назначен, но подозрительно, что так недолго! За что интересно его ушли 23 января 2015года? не люстрация ли?
(7 марта 2014г -23 января 2015г.)"
Источник: https://censor.net.ua/n3175101
Почему меньше года руководил Центром спецопераций?
Не справился?
ссуки каждый день убивают укрсолдат , а енти госдеятели кормят их данецкуя нечисть бесплатными макаронами
шо соевый кормил шо эти
все при деле - одни в окопах считают убитых,
вторые на 6 шт кпп проверяют дакументы на бесплатную калбасу
и 45 000 данецкаго быдла
5 лет уже почти 6.
дебилы конченные
и те, кто в окопах
и киевские патриоты
за 5 лет ни одного протеста на банковой против расескай нечисти ахметовской
только гимны поют да факельные шествия
да данецкие насмехаются над вами в фесбуках
дебилы бл
ахахаха