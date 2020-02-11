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 Суспільство
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Все про:Харків (1644) Супрун Уляна (555)

 Ректором Харківської медакадемії може стати фігурант справи про торгівлю дітьми Федак, - Супрун

Ексглава Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун попереджає, що Харківську медичну академію післядипломної освіти може очолити "людина, причетна до торгівлі дітьми". Це Богдан Федак, і він один з двох претендентів на посаду ректора вишу.

Про це Супрун написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ви заґуґлите ім’я та прізвище цієї особи, то побачите низку матеріалів ЗМІ про резонансну справу з продажу немовлят за кордон у 90-х роках, у Львівській обласній клінічній лікарні. Федак тоді, користуючись посадовим становищем, допомагав діяти злочинній групі, яка продавала дітей на всиновлення за кордон. Після розкриття злочину його засудили до 2 років позбавлення волі. Після цього Федак не мав права обіймати посади у медичній галузі. На жаль, ця справа, яку ще назвали "справа дітей" не завадила йому продовжити будувати кар’єру у сфері охорони здоров’я", - написала глава МОЗ.

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Супрун нагадала, що в 2000-х роках Федак став помічником народного депутата Ігоря Шурми. Потім він був головним лікарем Харківської міської клінічної лікарні, а потім - головним лікарем обласної клінічної лікарні. У 2018 році Федак, попри непогодження МОЗУ, став головою управління охорони здоров’я Харківської ОДА і пробув на посаді до 2019 року.

Вибори ректора відбулися в ХМАПО 7 лютого. Однак більшість виборців не підтримали ні Федака, ні ще одну кандидатку. Другий тур виборів ректора вишу призначений на 14 лютого.

"Фігури формату Федака кидають тінь на всю медичну громадськість, а очолення такими людьми закладу, де вчать лікарів, руйнує основні етичні норми лікарської професії і несуть пряму загрозу життю українців", - підкреслила ексміністр охорони здоров'я.

Ректором Харківської медакадемії може стати фігурант справи про торгівлю дітьми Федак, - Супрун 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175100
 
 
 Топ коментарі
 
Він підходе для Зелєбобиної команди))
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медмафия возвращается на намоленные и прикормленные места.шо в одессе,шо в харькове,шо в киеве...
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Может. Дна нет, оно давно пробито.
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Ну, ничего себе "кадры" . Моя в шоке 😲
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медмафия возвращается на намоленные и прикормленные места.шо в одессе,шо в харькове,шо в киеве...
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Федак всё время работал в связке с Шурмой,Дупой, Гепой.В ОКБ поборы самашедшие были при его руководстве.Гнилая душонка,хоть и львовская.
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Конгениально! Зебилы, вы довольны? Или в этом тоже "петя" виноват?
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Ценный кадр. С таким можно решать вопросы. Если кто еще не рассмотрел сущность Зеленского, то посмотрите на тех кого он назначает.
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там така мафія що страшне, на чолі с гепою!!
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так і коломойський колись був бандюк-олігарх, а тепер "уважаємий" бізнесмен. зебілам, що хочеш впариш
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Такое впечатление , что если Не будит такого Ректора , то Вуз Загнется. Подобный тянет Подобного . Разогнать всю Шоблу.
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Можно Карася поставить ректором. Умные люди давно ******** в укроевропы.
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Пипец, неужели в государстве такая катастрофа с финансами, что торговлей детьми будут пополнять бюджет ?
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Сегодня просто рекорд по зашкварам шмарклей!
Вітаю зебіли! Ви зробили це разом!!!
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Землю продадут, следующим протянут закон о трансплантации,хотя он уже принят,но еще не усовершенстван


0:08 / 10:32

ПОДГОТОВКА ВСЕХ РУССКИХ ДЕТЕЙ НА ОРГАНЫ
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а зеслугам нормальные не нужны. таких как этот упырь легче за ....йца держать. на нормальных нужно статью придумывать а тут уже есть
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Ну потрох же его не посадил, значит ценный кадр.
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