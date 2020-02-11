 Приватизація неприбуткових підприємств забезпечить розвиток промисловості та економічне зростання, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів в інтерв'ю для видання "Українська правда".

Як заявив Гончарук, розвиток промисловості є важливим показником економічного зростання для суспільства - це символізує наявність робочих місць, заробітних плат і загальну платоспроможність населення. Тому приватизація неприбуткових державних підприємств або так звана "велика приватизація" - одна з пріоритетних програм чинного уряду, тому що на неї є попит серед українців.

Для людей промисловість – це символ того, що країна працює. Але величезна частина промисловості зараз не модернізована. В дуже багатьох компаніях модель була на виснаження. Чому? Тому що величезна кількість промисловості знаходиться у державній власності. І приходили одні, ставили свій менеджмент, виснажували, ну тобто фактично витягали звідти все, різали, укладали невигідні контракти, заганяли в борги і т.д. і т.п Тому величезна кількість великих державних підприємств доведена до абсолютно жалюгідного, жахливого стану", - пояснив прем'єр-міністр .

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За словами Гончарука, єдиний спосіб реанімувати такі підприємства - поетапна приватизація. Він запевнив, що по кожному з активів в уряду є чітка стратегія. Зокрема, за таким важливим і скандальним ДП як "Центренерго", "Укрзалізниця", "Одеський припортовий завод" та інші.

"Ми уважно стежимо за тим, як виглядає сьогодні "Центренерго", і є величезна кількість подібних підприємств: Укрзалізниця, ОПЗ, Об'єднана гірничо-хімічна компанія. Щодо кожного підприємства у нас є стратегія. Тобто ми розуміємо, що ми хочемо цим зробити. Є менеджер у Фонді державного майна, голова Фонду державного майна, які займаються тим, щоб це підприємство по цьому проєкту максимально швидко рухалося в цьому напрямку. Тому загальна моя відповідь і по "Центренерго", і по всіх державних підприємствах: так, ми розуміємо загальний стан, в якому вони перебувають. Як правило, це дуже поганий стан. Ми розуміємо, що ті з них, які не є стратегічно важливими, мають бути приватизовані повністю або частково", - прокоментував прем'єр.

Нагадаємо, 5 лютого український уряд підписав Меморандум про взаєморозуміння зі стратегічного співробітництва між "Укрзалізницею" і Deutsche Bahn. Завдяки цьому Deutsche Bahn буде надаватиме підтримку в управлінні "Укрзалізницею" в сфері вантажних, пасажирських перевезень, інфраструктури, надання послуг і технічного обслуговування. Прем'єр Гончарук також зазначив, що партнерство стимулює запуск нових маршрутів і сприятиме тіснішій інтеграції транспортних систем.