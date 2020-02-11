 Приватизація неприбуткових підприємств забезпечить розвиток промисловості та економічне зростання, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів в інтерв'ю для видання "Українська правда".
Як заявив Гончарук, розвиток промисловості є важливим показником економічного зростання для суспільства - це символізує наявність робочих місць, заробітних плат і загальну платоспроможність населення. Тому приватизація неприбуткових державних підприємств або так звана "велика приватизація" - одна з пріоритетних програм чинного уряду, тому що на неї є попит серед українців.
Для людей промисловість – це символ того, що країна працює. Але величезна частина промисловості зараз не модернізована. В дуже багатьох компаніях модель була на виснаження. Чому? Тому що величезна кількість промисловості знаходиться у державній власності. І приходили одні, ставили свій менеджмент, виснажували, ну тобто фактично витягали звідти все, різали, укладали невигідні контракти, заганяли в борги і т.д. і т.п Тому величезна кількість великих державних підприємств доведена до абсолютно жалюгідного, жахливого стану", - пояснив прем'єр-міністр .
За словами Гончарука, єдиний спосіб реанімувати такі підприємства - поетапна приватизація. Він запевнив, що по кожному з активів в уряду є чітка стратегія. Зокрема, за таким важливим і скандальним ДП як "Центренерго", "Укрзалізниця", "Одеський припортовий завод" та інші.
"Ми уважно стежимо за тим, як виглядає сьогодні "Центренерго", і є величезна кількість подібних підприємств: Укрзалізниця, ОПЗ, Об'єднана гірничо-хімічна компанія. Щодо кожного підприємства у нас є стратегія. Тобто ми розуміємо, що ми хочемо цим зробити. Є менеджер у Фонді державного майна, голова Фонду державного майна, які займаються тим, щоб це підприємство по цьому проєкту максимально швидко рухалося в цьому напрямку. Тому загальна моя відповідь і по "Центренерго", і по всіх державних підприємствах: так, ми розуміємо загальний стан, в якому вони перебувають. Як правило, це дуже поганий стан. Ми розуміємо, що ті з них, які не є стратегічно важливими, мають бути приватизовані повністю або частково", - прокоментував прем'єр.
Нагадаємо, 5 лютого український уряд підписав Меморандум про взаєморозуміння зі стратегічного співробітництва між "Укрзалізницею" і Deutsche Bahn. Завдяки цьому Deutsche Bahn буде надаватиме підтримку в управлінні "Укрзалізницею" в сфері вантажних, пасажирських перевезень, інфраструктури, надання послуг і технічного обслуговування. Прем'єр Гончарук також зазначив, що партнерство стимулює запуск нових маршрутів і сприятиме тіснішій інтеграції транспортних систем.
а также обеспечит старательное стремление государственных управляющих к обеспечению убыточности гос. предприятий, чтоб они поскорее достались кому надо.
щодо кожного -це тактика..
а стратегія одна щодо всіх- ПРОДАТИ
Президент Зеленський реалізовує провальну кадрову політику і привів у законодавчу та виконавчу владу людей, які не мають уявлення про те, як функціонує державне управління.
Про це сказала народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз в ток-шоу «Прямий ефір».
«Я буду дещо нестандартно говорити про пана Зеленського. Мені його шкода, тому що він став реальним заручником того, що на рейтингах серіалу «Слуга народу» і «95 кварталу» він привів у виконавчу та законодавчу гілки влади людей, які поняття зеленого не мають, в який спосіб функціонує державне управління як на рівні виконавчої гілки влади, так і на рівні законодавчої»,- сказала Фріз.
Вона нагадала, що Гончарук, якого привів Зеленський, складав присягу в парламенті як державний службовець.
«Він говорив: «Присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюсь додержуватись Конституції і законів України». І ця людина потім намагається на всіх ефірах після оприлюднення плівок довести пану Зеленському свою відданість, говорячи про його глобальне масштабне мислення, про те, що він мудра людина. А на плівках він говорить що в нього «туман в голові», що він людина, яка не розуміється ні на чому. Це говорить керівник виконавчої гілки влади, який фактично розтоптав незалежність виконавчої гілки влади, поклавши її повністю під Офіс президента. Хто він після цього? Навіщо він буде зберігати за собою посади? Пан Зеленський, залишаючи Гончарука на посаді, насправді буде далі втрачати свої рейтинги. Цю ротацію необхідно провести, навіть незважаючи на те, хто там буде гірший чи не гірший», - вважає депутат.