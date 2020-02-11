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Все про:приватизація (193) Гончарук_Олексій (657)

 Приватизація неприбуткових підприємств забезпечить розвиток промисловості та економічне зростання, - Гончарук

Уряд вважає, що нестратегічні державні підприємства мають бути приватизовані повністю або частково. Адже загальний стан більшості з них - незадовільний. Щодо кожного такого підприємства вже є стратегія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів в інтерв'ю для видання "Українська правда".

Як заявив Гончарук, розвиток промисловості є важливим показником економічного зростання для суспільства - це символізує наявність робочих місць, заробітних плат і загальну платоспроможність населення. Тому приватизація неприбуткових державних підприємств або так звана "велика приватизація" - одна з пріоритетних програм чинного уряду, тому що на неї є попит серед українців.

Для людей промисловість – це символ того, що країна працює. Але величезна частина промисловості зараз не модернізована. В дуже багатьох компаніях модель була на виснаження. Чому? Тому що величезна кількість промисловості знаходиться у державній власності. І приходили одні, ставили свій менеджмент, виснажували, ну тобто фактично витягали звідти все, різали, укладали невигідні контракти, заганяли в борги і т.д. і т.п Тому величезна кількість великих державних підприємств доведена до абсолютно жалюгідного, жахливого стану", - пояснив прем'єр-міністр .

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За словами Гончарука, єдиний спосіб реанімувати такі підприємства - поетапна приватизація. Він запевнив, що по кожному з активів в уряду є чітка стратегія. Зокрема, за таким важливим і скандальним ДП як "Центренерго", "Укрзалізниця", "Одеський припортовий завод" та інші.

"Ми уважно стежимо за тим, як виглядає сьогодні "Центренерго", і є величезна кількість подібних підприємств: Укрзалізниця, ОПЗ, Об'єднана гірничо-хімічна компанія. Щодо кожного підприємства у нас є стратегія. Тобто ми розуміємо, що ми хочемо цим зробити. Є менеджер у Фонді державного майна, голова Фонду державного майна, які займаються тим, щоб це підприємство по цьому проєкту максимально швидко рухалося в цьому напрямку. Тому загальна моя відповідь і по "Центренерго", і по всіх державних підприємствах: так, ми розуміємо загальний стан, в якому вони перебувають. Як правило, це дуже поганий стан. Ми розуміємо, що ті з них, які не є стратегічно важливими, мають бути приватизовані повністю або частково", - прокоментував прем'єр.

Нагадаємо, 5 лютого український уряд підписав Меморандум про взаєморозуміння зі стратегічного співробітництва між "Укрзалізницею" і Deutsche Bahn. Завдяки цьому Deutsche Bahn буде надаватиме підтримку в управлінні "Укрзалізницею" в сфері вантажних, пасажирських перевезень, інфраструктури, надання послуг і технічного обслуговування. Прем'єр Гончарук також зазначив, що партнерство стимулює запуск нових маршрутів і сприятиме тіснішій інтеграції транспортних систем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175098
 
 
 Топ коментарі
 
Ну НПЗ уже 20 лет назад приватизировали и что они стали прибыльными ??? Нет. Перерабатывая 60 млн т нефти в начале 90, Украина теперь покупает нефтепродукты. Идиот, что с него возьмешь.....
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Приватизация предприятий обеспечит распил их на металлолом! Бггг... Приватизация неприбыльных предприятий обеспечит развитие промышленности и экономический рост, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5361
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Ну НПЗ уже 20 лет назад приватизировали и что они стали прибыльными ??? Нет. Перерабатывая 60 млн т нефти в начале 90, Украина теперь покупает нефтепродукты. Идиот, что с него возьмешь.....
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как раз и Укрспирт неприбыльный......забирайте!
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ЗЕ І ГОНЧАРУК СПОСТЕРІГАЮТЬ 'КЛЮЧОВІ ПРОФІЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ':
Приватизація неприбуткових підприємств забезпечить розвиток промисловості та економічне зростання, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7603
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Хм, полно примеров, что некоторые так приватизировали, точнее купили за копейки, потом тоже попилили на металлом, получив прибыль, тоже такой бизнес, роста от него никакого в целом для экономики
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Довести до банкрутства і приватизувати, соросята нічого нового не придумали.
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обеспечит , - Гончарук/после перерыва на обед премьер продолжил обещания: 11.02.20 14:32 получат всё, - Гончарук
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Приватизация предприятий обеспечит распил их на металлолом! Бггг...
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"Приватизация неприбыльных предприятий обеспечит развитие промышленности и экономический рост"
а также обеспечит старательное стремление государственных управляющих к обеспечению убыточности гос. предприятий, чтоб они поскорее достались кому надо.
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Наша песня хороша, начинай сначала. Молочные реки, кисельные берега. Ананасы несутся, бананы колосятся, жирафы доятся. Бла-бла-бла, фанфары и салюты.
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А посмотреть, почему они неприбыльные, тем более, если оно монополист? Деньги нужны аж уделаться.
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Приватизация неприбыльных предприятий обеспечит развитие промышленности и экономический рост, - Гончарук/ Особенно в 90-х развивались и росли приватизированные сахарные заводы.С помощью газорезки.
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Это как контрольный выстрел - недобитые с первого раза, добиваются вторым в голову. Ну а перыфй выстрел ваучерами все хорошо помнят. И шо характерно - аргументация та же самая. Дурака грабли ничему не научили. Комсомольцы стоят насмерть!
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Это Мы уже Слышали , - А вот когда будит Рост , не говори Ничего , Сами Увидим А Сейчас с вашей Надеждой Здохнуть Можна.
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Малахольный займись экономикой и наполнением бюджета самокатчик хренов Приватизация неприбыльных предприятий обеспечит развитие промышленности и экономический рост, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2127
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Его дремучесть в знании причин развала экономики государства зашкаливает, он даже сам не понимает какую ахинею несет.
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В этой стране ещё долго можно людей бредом кормить, пока ещё не все уехали.
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забезпечить пункти прийому металобрухту "лівим" металобрухтом...
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Як усе просто)) приватизація збиткових підприємств призведе до не чуваного досі росту економіки України...
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"Приватизация неприбыльных предприятий обеспечит развитие промышленности и экономический рост, - Гончарук" - экономический рост на 40%?
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Ірина Фріз: Зеленський привів у виконавчу та законодавчу владу людей, які поняття зеленого не мають, в який спосіб функціонує державне управління
Президент Зеленський реалізовує провальну кадрову політику і привів у законодавчу та виконавчу владу людей, які не мають уявлення про те, як функціонує державне управління.
Про це сказала народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз в ток-шоу «Прямий ефір».
«Я буду дещо нестандартно говорити про пана Зеленського. Мені його шкода, тому що він став реальним заручником того, що на рейтингах серіалу «Слуга народу» і «95 кварталу» він привів у виконавчу та законодавчу гілки влади людей, які поняття зеленого не мають, в який спосіб функціонує державне управління як на рівні виконавчої гілки влади, так і на рівні законодавчої»,- сказала Фріз.
Вона нагадала, що Гончарук, якого привів Зеленський, складав присягу в парламенті як державний службовець.
«Він говорив: «Присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюсь додержуватись Конституції і законів України». І ця людина потім намагається на всіх ефірах після оприлюднення плівок довести пану Зеленському свою відданість, говорячи про його глобальне масштабне мислення, про те, що він мудра людина. А на плівках він говорить що в нього «туман в голові», що він людина, яка не розуміється ні на чому. Це говорить керівник виконавчої гілки влади, який фактично розтоптав незалежність виконавчої гілки влади, поклавши її повністю під Офіс президента. Хто він після цього? Навіщо він буде зберігати за собою посади? Пан Зеленський, залишаючи Гончарука на посаді, насправді буде далі втрачати свої рейтинги. Цю ротацію необхідно провести, навіть незважаючи на те, хто там буде гірший чи не гірший», - вважає депутат.
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Завдяки такій примусовій прихватизаціїї одну з найрозвиненіших республік Союзу мафіозні клани перетвотили в країну-жебрака. Геть мафію поки вона повністю не розвалила державу!
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