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Все про:перемовини (1447) Донбас (15255) Єрмак Андрій (80) Офіс Президента (236)

 Нардепка від "СН" Верещук: Мене турбує, чи не зашкодить поєднання Єрмаком обов'язків глави ОП і парламентера щодо Донбасу

Нардепка від фракції "Слуги народу" Ірина Верщук побоюється, що поєднання Андрієм Єрмаком роботи голови Офісу президента і парламентера з питань Донбасу може зашкодити процесу переговорів.

Про це Верещук заявила в коментарі Цензор.НЕТ.

"Мене турбує тільки питання, як Андрій Єрмак зможе поєднувати і питання, які будуть виникати в межах його компетенції голови Офіс президента, і в переговорному процесі щодо Донбасу ... Ви знаєте, наскільки РФ може використовувати будь-яку слабку сторону України в переговорному процесі, ми зараз готуємося до наступної зустрічі в "нормандському форматі". Чи не зашкодить справі поєднання обов'язків Андрієм Єрмаком і голови, і (обов'язків. - Ред.) основного переговірника щодо Донбасу?" - сказала Верещук.

За її словами, причиною звільнення Богдана може бути низка проблем, які накопичилися: виступ європейських партнерів проти його призначення, недопрацювання і, зокрема, небажання Богдана спілкуватися зі ЗМІ.

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На питання про те, чи міг бути причиною звільнення можливий конфлікт між Єрмаком і Богданом, нардепка відповіла:

"За деякими зовнішніми ознаками, як-от відсутність пана Богдана на зустрічах (і у нас на фракції все менше і менше з'являвся), інші фото та відеодокази свідчили про те, що пан Богдан дійсно конфліктує з паном Єрмаком", - сказала вона.

Нагадаємо, 11 лютого президент Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Замість Богдана главою ОП став Андрій Єрмак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175097
 
 
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Уже б Медведчука назначили главой ОП.
Говорят сегодня Надька в красном платье топилась в ледовитом океане.
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/// "Меня беспокоит только вопрос, как Андрей Ермак сможет сочетать и вопросы, которые будут возникать в пределах его компетенции председателя Офис президента, и в переговорном процессе по Донбассу... ///

Глубокая обеспокоенность? Но если только один вопрос беспокоит, то в целом всё хорошо?
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поздно беспокоиться.... когда почки сели. то ли еще будет.
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почему навредит? только ускорит... (опять же...сивоха в помощь)
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Два вагона Разгружать Одновременно , Затруднительно , однако , -а при Говорильни , лишь бы толк в результате Был бы и Один может заменить множество Балбесов , - Посмотрим.
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- Беспокоит меня этот Гондурас... - Ой, да почеши его и успокойся!
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Да он будет как раб на галерах пахать, чтобы осенью на Донбассе выборы были, сдюжит, не беспокойтесь и "подтацовка " для этого будет согласно программы партии.
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