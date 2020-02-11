 Нардепка від "СН" Верещук: Мене турбує, чи не зашкодить поєднання Єрмаком обов'язків глави ОП і парламентера щодо Донбасу

Про це Верещук заявила в коментарі Цензор.НЕТ.
"Мене турбує тільки питання, як Андрій Єрмак зможе поєднувати і питання, які будуть виникати в межах його компетенції голови Офіс президента, і в переговорному процесі щодо Донбасу ... Ви знаєте, наскільки РФ може використовувати будь-яку слабку сторону України в переговорному процесі, ми зараз готуємося до наступної зустрічі в "нормандському форматі". Чи не зашкодить справі поєднання обов'язків Андрієм Єрмаком і голови, і (обов'язків. - Ред.) основного переговірника щодо Донбасу?" - сказала Верещук.
За її словами, причиною звільнення Богдана може бути низка проблем, які накопичилися: виступ європейських партнерів проти його призначення, недопрацювання і, зокрема, небажання Богдана спілкуватися зі ЗМІ.
На питання про те, чи міг бути причиною звільнення можливий конфлікт між Єрмаком і Богданом, нардепка відповіла:
"За деякими зовнішніми ознаками, як-от відсутність пана Богдана на зустрічах (і у нас на фракції все менше і менше з'являвся), інші фото та відеодокази свідчили про те, що пан Богдан дійсно конфліктує з паном Єрмаком", - сказала вона.
Нагадаємо, 11 лютого президент Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Замість Богдана главою ОП став Андрій Єрмак.
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