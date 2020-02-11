 Буде кілька обмінів полоненими, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Зеленський зазначив, що українська сторона має довгі списки на обмін і їх потрібно розбивати.

"По той бік понад 200 наших, а у нас тут десь 175-180. А це означає, що за раз їх усіх повернути неможливо, через підготовку документів. Тому цей процес буде ділитися на кілька обмінів", - зазначив він.

За словами президента, Україна має а робити й "інші речі" для припинення війни.

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"У напрямку цього ми просуваємося. Але ми повинні робити й інші речі для припинення війни. Це вже предмет переговорів, а не інтерв'ю", - додав він.