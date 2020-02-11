 Буде кілька обмінів полоненими, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Зеленський зазначив, що українська сторона має довгі списки на обмін і їх потрібно розбивати.
"По той бік понад 200 наших, а у нас тут десь 175-180. А це означає, що за раз їх усіх повернути неможливо, через підготовку документів. Тому цей процес буде ділитися на кілька обмінів", - зазначив він.
За словами президента, Україна має а робити й "інші речі" для припинення війни.
"У напрямку цього ми просуваємося. Але ми повинні робити й інші речі для припинення війни. Це вже предмет переговорів, а не інтерв'ю", - додав він.
Це як би вівці на мясокомбінаті, надіялись на різника...
Плюс минус бесконечность?
и каждый "всех на всех" ???
Так де більше ,,свободи слова,, в Україні чи в кацапії?
анекдот про "мудрый украинский нарид, строящий свою краину":
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"Поло́н - обмеження свободи особи, що брала участь у військових діях, з метою недопущення його до подальшої участі в них. Особа, що потрапила в полон називається полонений (староукраїнською - бранець, полоненник)."
Скільки полонених він виміняв минулого разу ?Відсотків 10 ?
Фактично вимінюються заручники терориста на шпигунів,та карних злочинців. Будь-яка держава намагається знищити,чи нейтралізувати терориста,це пряме завдання держави,але теперішнє чучало додумалося влаштовувати з цього шоу-програму.