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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (4453) полонені (755)

 Буде кілька обмінів полоненими, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде кілька обмінів полоненими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Зеленський зазначив, що українська сторона має довгі списки на обмін і їх потрібно розбивати.

"По той бік понад 200 наших, а у нас тут десь 175-180. А це означає, що за раз їх усіх повернути неможливо, через підготовку документів. Тому цей процес буде ділитися на кілька обмінів", - зазначив він.

За словами президента, Україна має а робити й "інші речі" для припинення війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільненим 29 грудня полоненим українцям запропонували роботу і житло, - Мінветеранів

"У напрямку цього ми просуваємося. Але ми повинні робити й інші речі для припинення війни. Це вже предмет переговорів, а не інтерв'ю", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175096
 
 
 Топ коментарі
 
При Порошенко мы надеялись на свои силы и на силы выстроенной им антипутинской коалиции. При зелёных идиотах приходится надеяться только на чудо. Так и верующим можно стать.

Будет несколько обменов пленными, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3833
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Подожди, ЗЕ как ето нельзя сразу всех обменять? Для чего же ты в Парыжэ смотрел Чорту в глаза и лизал руку? Для чего отводил войска с украинской земли? Для чего меняешь уничтожаешь Конституцию Украины и присоединяешь Украину к *днр*?
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Який раз це всіх на всіх?
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При Порошенко мы надеялись на свои силы и на силы выстроенной им антипутинской коалиции. При зелёных идиотах приходится надеяться только на чудо. Так и верующим можно стать.

Будет несколько обменов пленными, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3833
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Зараз вони надіються навіть не на чудо, а на Путіна...
Це як би вівці на мясокомбінаті, надіялись на різника...
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Пуйло конечно понял, он вооще понятливый. Но делать, как обычно, будет не то, что понял, а то что хочет и то, что нужно ему , а не ослу....
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разведка, которая одни и те же новости на цензоре по кругу 6-й год гоняет, забывая менять слова местами? Анекдот: почему вы воюете на Донбассе, потому что там касапские войска, а что в Крыму не воюете, потому что так по настоящему касапские войска.
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Несколько это сколько?
Плюс минус бесконечность?
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Знову намінємо вбивць на таксистів і 70-ти річних "диверсантів"....
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Наторговал так, что не накого менять. Земаладца.
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перед новим роком те ж саме співали...і навіть "всіх на всіх" одним обміном...і шо?і де?
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Подожди, ЗЕ как ето нельзя сразу всех обменять? Для чего же ты в Парыжэ смотрел Чорту в глаза и лизал руку? Для чего отводил войска с украинской земли? Для чего меняешь уничтожаешь Конституцию Украины и присоединяешь Украину к *днр*?
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***** дал полизать Зеленскому свою сраку и меняет одного нашего пленного на наш 1 город. Еще пару таких обменов и над Киевом можно вывешивать кацапский флаг
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За один раз осёл оманский не может продать Украину?
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Коли в тебе залишилось 32 хвилини,щоби публічно лизнути очко гаранта і розказати,я кий він розумний, а то... а то усьо! Ось вона мрія Зеленського...

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беркутят, що повернулись по декілька раз буде віддавати?
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суд по ним же ж не завершився? Так шо можна знову
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віддайте їм мародера панамського - нехай будує далі бізнес в ліпєцьку
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Та Ви що,охреніли?Ось в кацапії в ліфті повісили портрет ***** та вчули що обивателі думають про нього.Та і у нас в ліфті повісили ***** та очікували сенсації,але чомусь не повісили портрет ЗЕ щоб вчути думку людей.
Так де більше ,,свободи слова,, в Україні чи в кацапії?
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В Україні, разів у сто більше. Якби кацапи знали, що попадуть в Ютюб, вони би на коліна у том у ліфті падали і цілували би портрет, а у нас, якби так повісили і знали що у Ютюб викладуть, мінімум 24% плювали би на нього і фак'ю тикали.
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Доречі, що там з панамським оффшором Порошенка? Кажуть ваша Портянка відцмокала у панамського правосуддя. Буде кілька обмінів полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1209
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Не знаю, не цікавить. Цікавить тільки Україна, яку ваш кловун знищує.
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А які ж то "інші речі для припинення війни",якщо головною "річчю" тут є обмін полоненими?..Логіка говорить,що якщо ми будем брати в полон їх,вони - нас,потім обмінюватись,і,враховуючи що обмінених на фронт нічим не затягнеш,людські військові ресурси закінчаться і закінчиться війна?..Це не моя логіка,це логіка нашого президента...
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логика нашего *********** не поддается анализу - отводить войска, сдавать территории, ограничивать ВСУ, что бы гибло больше людей на фронте, чем раньше! Буде кілька обмінів полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5062
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ТВОЙ обмен пленными, зебильная мразь, мы уже видели!
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у него что сегодня, словесный понос глупости???????????
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Нарід скучив за відосіками - явлєніє царя народу. Тьолкі піщат, поцани повізгівают. Буде кілька обмінів полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8843
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анекдот про "мудрый украинский нарид, строящий свою краину":
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Буде кілька обмінів полоненими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7201
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І кожен раз "всіх на всіх"? У нас ще залишився обмінний фонд, чи вже починаєте міняти на капітуляцію?
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У нас залишилось кілька стихій для обміну - земля, вода.....
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Ну нада же и каждый раз всех на всех
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Терористов на жадных таксистов ? Ох и дурак
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сколько всего у них наших в\пленных ?..знает кто?..без таксистов и еще х.з кого?
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"И вновь продолжается бой и сердцу тревожно в груди......" Как бы не получилось как у того пана, попробовшего освоить профессию кузнеца.
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Не брехне,то й не дихне.
"Поло́н - обмеження свободи особи, що брала участь у військових діях, з метою недопущення його до подальшої участі в них. Особа, що потрапила в полон називається полонений (староукраїнською - бранець, полоненник)."

Скільки полонених він виміняв минулого разу ?Відсотків 10 ?
Фактично вимінюються заручники терориста на шпигунів,та карних злочинців. Будь-яка держава намагається знищити,чи нейтралізувати терориста,це пряме завдання держави,але теперішнє чучало додумалося влаштовувати з цього шоу-програму.
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