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 Від початку епідсезону в Україні зареєстровано 26 смертей від ускладнень грипу, - ЦГЗ МОЗ

Від початку епідсезону в Україні зареєстровано 26 лабораторно підтверджених летальних випадків унаслідок ускладнень грипу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ.

Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність.

Упродовж 6-го тижня на ГРВІ захворіло 260 871 особа, з них 68% - діти до 17 років. Від початку епідсезону госпіталізовано 95 364 осіб, з них 76,8% - діти.

Під час минулого епідсезону на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 млн українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджених летальних випадків внаслідок грипу, з них 12 дітей до 17 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175095
 
 
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А грипп ли это был? Коронавирус, если и пойдет гулять по Украине, то эта власть будет скрывать так долго, как сможет, пока как в Китае на улицах начнут падать замертво.
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Коронавирус уже в Украине, власть ждет, пока люди действительно станут падать на улицах, потом пойдет продавать страну путину. Это их план - завезти вирус, и в разгар паники продать страну. Лечить людей никто не будет.
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Главная причина нежелания власти начинать мероприятия по линии чрезвычайной ситуации состоит в том, что на него придется тратить 20-миллиардный фонд спрятанный по распоряжению Зеленского в бюджете СНБО.
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Это мотивы лично зели. Но он ничего не решает. Кукловоды ведут его к нужным самим кукловодам "решениям".

Нежелание тратить деньги, расчет списать на эпидемию провалы в экономике - это мотивы зеленых подстилок. А план кукловодов - истребить Украину. Довести ситуацию до эпидемии, в которой погибнет четверть населения страны, и заставить зеленского слить страну оркам.
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это ты от бабок под подъездом слышал, или сам додумался, аналитик хренов?
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Мы обращаем внимание министерства здравоохранения:
1 Тест-систем для обнаружения вируса 2019nCoV в Украине нет до сих пор
2. На очень тревожный статистический факт - резкое превышение в Украине эпидемического порога состоявшееся в период 19-26 января 2020 года и повышение в 2 раза количества пациентов у которых определена "тяжелая острая респираторная инфекция" , статистически очень точно коррелируется с началом пикового всплеска и нарастания динамики обнаружения случаев заболеваний причиной которого определен вирус 2019nCoV. #вирус2019nCoV
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