Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ.
Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг на 55,6% і має середню інтенсивність.
Упродовж 6-го тижня на ГРВІ захворіло 260 871 особа, з них 68% - діти до 17 років. Від початку епідсезону госпіталізовано 95 364 осіб, з них 76,8% - діти.
Під час минулого епідсезону на грип та ГРВІ перехворіли 5,4 млн українців, зареєстровано 64 лабораторно підтверджених летальних випадків внаслідок грипу, з них 12 дітей до 17 років.
Нежелание тратить деньги, расчет списать на эпидемию провалы в экономике - это мотивы зеленых подстилок. А план кукловодов - истребить Украину. Довести ситуацию до эпидемии, в которой погибнет четверть населения страны, и заставить зеленского слить страну оркам.
1 Тест-систем для обнаружения вируса 2019nCoV в Украине нет до сих пор
2. На очень тревожный статистический факт - резкое превышение в Украине эпидемического порога состоявшееся в период 19-26 января 2020 года и повышение в 2 раза количества пациентов у которых определена "тяжелая острая респираторная инфекция" , статистически очень точно коррелируется с началом пикового всплеска и нарастания динамики обнаружения случаев заболеваний причиной которого определен вирус 2019nCoV. #вирус2019nCoV