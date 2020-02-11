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Все про:вірус (233) карантин (91) Китай (401) евакуація (169) Радуцький Михайло (45)

 Насильно тримати в медустановах евакуйованих з Китаю українців не будуть, - Радуцький

Українців, яких евакуюють з Китаю через поширення коронавірусу, не будуть насильно тримати на карантині в українських медичних закладах.

Про це сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький, передает Цензор.НЕТ.

"Зараз готують списки пасажирів для вильоту з Китаю. Вони перебувають у різних провінціях країни і ще мають дати згоду на повернення в Україну. Їх попросили передати копії паспортів. Сьогодні Україна отримала всі дозволи на виліт літака, на дозаправлення й на приземлення. МЗС виконало велику роботу, щоб добитися цих дозволів. Знайшли перевізника, який погодився летіти в Китай. Далеко не кожна авіакомпанія на це готова. Ми ж не скеруємо туди військового борту. В Україні для зустрічі цього літака все підготовлено. Максимально обмежено кількість людей, які будуть у контакті з евакуйованими, зокрема й на борту літака. Також у Києві підготовили лікувальні заклади, куди відправлять на карантин тих, хто прилетить із Китаю. Точної дати відправлення літака поки що немає – він може вилетіти в Україну навіть сьогодні. Але це ще невідомо. У будь-якому разі борт не може просто так стояти. Коли він прилетить у Китай, пасажири вже мають бути готові", – зазначив нардеп.

Також читайте: Коронавірус у разі втрати контролю над ним може заразити до 60% населення планети, - The Guardian

За його словами, в Україні вже підготовлено 5,7 тис. ліжок для людей, які можуть заразитися коронавірусом.

"Це дуже кропітка робота, тут не треба поспішати. Ніхто не буде наражати на небезпеку і людей, яких евакуювали з Китаю, і Україну. Ми будемо діяти так само, як і ті країни, які своїх громадян уже евакуювали. Тобто зараз триває підготовка, щоб мінімізувати ризики зараження людей в Україні. У нас у країні карантину не оголосили, тому насильно нікого з тих, кого евакуюють із Китаю, тримати не будуть. Але, зрозуміло, їм краще побути на карантині у спеціально виділених інфекційних відділеннях. Там є всі умови, персонал також спеціально підготовлений. Це дасть змогу обмежити контакти, отже, і поширення вірусу. Якщо, звичайно, не дай Боже, хтось із наших громадян його сюди завезе. Так, ми не можемо не евакуювати їх із Китаю, але й наражати на небезпеку Україну теж права не маємо. Усього по країні у нас підготовлено 5,7 тис. ліжок для людей, які можуть заразитися коронавірусом. Окрім них, є ліжка другого, третього резерву тощо", – підкреслив Радуцький.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175093
 
 
 Топ коментарі
 
Его рожа на фото статьи говорит, что нами правят неизлечимо больные люди без мозга(
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Ну и дурак ,если это дерьмо проникнет в Украину ,перепись можно будет уже не проводить ,хватит и переклички ... У нас в стране карантин не объявлен, поэтому насильно в медучреждениях никого из тех, кого эвакуируют из Китая, держать не будут, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4904
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У этого лысого гондона наверняка где-то хатынка в стране с развитой медициной.
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Его рожа на фото статьи говорит, что нами правят неизлечимо больные люди без мозга(
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Почти 200 человек из Китая безо всякого карантина пропущены в страну.

В случае начала эвакуации украинских граждан из Китая обязательно необходимо их помещение в карантинный блок сроком минимум на 3 недели.

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Михаил Радуцкий-- сказочный идиот !!! Сбу я надеюсь займутся этим идиотом . мало нам проблем этот мудак хочет еще вирус притащить ,
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якщо, серед цих літунів, буде хоча б один з вірусом, то за 12 год польоту, він заразить всіх пасажирів.....це повний ідіотизм
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Понимание уровня угроз. В США пациентов подозреваемых в инфицировании вирусом 2019-nCoV обследуют при помощи робототехники.

Армия КНР открыла огонь на поражение при попытке группы граждан покинуть зону карантинного оцепления.
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Про карантин они что-то слышали? Дебилы.
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Главная причина нежелания власти начинать мероприятия по линии чрезвычайной ситуации состоит в том, что на него придется тратить 20-миллиардный фонд спрятанный по распоряжению Зеленского в бюджете СНБО.

Из доклада военно-биологической службы США.
Латентный (*скрытый) период развития заболевания - до 30 суток.
Основная причина смерти - полиорганная недостаточность в результате иммунного поражение организма неизвестной этиологии. (*вирус поражает все органы человека. Специфического действия на какой либо не выявлено.Кроме того это означает что даже в случае излечения последствия для организма сохраняются).
Повышение температуры не есть диагностическим признаком, а развивается уже после поражения органов.
Вирус 2019nCoV не передается через продукты питания. Основной зафиксированный метод передачи - воздушно-капельным путем. Стандартные марлевые повязки распространения вируса не задерживают.
Возбудитель вируса относится к новой ветви короновирусов, имеющей принципиальные отличия от известных науке.
Специфического лечения вируса пока не существует, Все известные случаи излечения связаны с применением для лечения препаратов специфической терапии для ВИЧ. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
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2/3 - это ~67%, что меньше 73%. Так что был дан шанс эволюционировать идиотам.
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Да, они именно хотят добить украинцев. Им нужна эпидемия. Поэтому они сначала привезут сюда больных, а потом скажут, что не могли держать их на карантине насильно.

Радуцкий брешет. "Мы будем действовать так же, как и те страны, которые своих граждан уже эвакуировали" - США своих граждан держат под охраной военных на базе в пустыне, Австралия на удаленном острове, а зеленая слизь попросит эвакуированных не нарушать карантин, а потом скажет, что не могли их удержать насильно. И это речь только о тех, кого еще не привезли. А кого привезли? С начала эпидемии из Китая уже привезено несколько сотен человек, и это только целевыми рейсами. Где они? В карантине? Нет, в транспорте. На работу пошли.
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Мудрий нарід ставить тобі лайк, о найгуманніший із слуг!
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5,7 тыс. коек для людей, которые могут быть заражены коронавирусом. Помимо них, есть койки второго, третьего резерва и так далее", - подчеркнул Радуцкий.

Сытенький га"дон. Сказал, что волноваться нечего - у них есть 37 миллионов коек.
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Ну и дурак ,если это дерьмо проникнет в Украину ,перепись можно будет уже не проводить ,хватит и переклички ... У нас в стране карантин не объявлен, поэтому насильно в медучреждениях никого из тех, кого эвакуируют из Китая, держать не будут, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4904
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Так в том же и цель. Цель - уничтожить Украину.
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"Когда он прилетит в Китай, пассажиры уже должны быть готовы"...Как-то напрягает такая фраза.
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У этого лысого гондона наверняка где-то хатынка в стране с развитой медициной.
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хотя это не гарантирует спасения от эпидемии...але дурень думкой богатіє
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Ну, зебилы, давайте всех выпустим, пусть заражают. Американцы и немцы видимо, гораздо тупее Радуцкого,держат принудительно на карантине, ага.
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Радуцький через бувших колег, екстрасенсів, знає, що епідемії не буде.
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разумно. надо эвакуировать. потом заразят. потом карантин. все по порядку.
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Так а кто должен объяснять этим недоразвитым, во власти, что карантин нужен?! Не ты ли, глава комитета Верховной Рады, по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий?! Или вы надеетесь переждать на островах каких-нибудь?
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Главная причина нежелания власти начинать мероприятия по линии чрезвычайной ситуации состоит в том, что на него придется тратить 20-миллиардный фонд спрятанный по распоряжению Зеленского в бюджете СНБО.
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а,ну то есть дождетесь вспышки эпидемии,и только потом обьявите карантин в стране...и тогда будете держать насильно,но уже на пару-трое порядков больше людей.
разумно,чё...
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Не будут. Их задача убить как можно больше украинцев.
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Сподіваюсь, новоприбулі з Китаю, особисто подякують радуцкому та його родині за це рішення. Хоча, він може, зі своєю сім'єю, зустріти їх в аеропорту і розвезти по домівках. Чого їм в громадському транспорті трястись?
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Отличная мысль. Радуцкий всех встречает ну конечно пусть и расцелует а тех кто без карантина сам пусть развезет по домам
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Украинцев, которых эвакуируют из Китая из-за распространения коронавируса, не будут насильно держать на карантине в украинских медучреждениях.

Также в Киеве подготовлены лечебные учреждения, куда отправят на карантин прилетевших из Китая.

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Оно хоть понимает ,что такое карантин.Бред какой-то или печатают,или говорят.
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А тем временем в мире...
Четыре страны отказались принять круизный лайнер из-за подозрений насчет коронавируса

Таиланд отказался пустить в порт Лаем Чабанг круизный лайнер Westerdam из-за опасений, что на его борту есть зараженные коронавирусом.
О запрете заходить в порт сообщил министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул, сообщает Bangkok Post.
Королевство готово предоставить лайнеру запасы еды и воды.
На борту Westerdam 2257 пассажиров и членов экипажа, лайнер вышел из Гонконга 1 февраля. За две недели он должен был посетить несколько портов Тайваня и Японии.
Конечной точкой был японский порт Йокогама, куда лайнер прибыл бы 15 февраля.
Япония отказалась принимать Westerdam, сообщив об этом через несколько дней после начала круиза. Затем так же поступили Гуам и Манила, сообщал Bloomberg.
Оператор судна Holland America Line заявила, что Westerdam не на карантине, оснований подозревать коронавирус у кого-либо на борту нет. Топлива и продовольствия судну хватит до конца рейса, уточнила компания.
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Вот!!! О чем и я говорил. Половина пассажиров прямо из аэропорта поедет по домам, а их письменными согласиями и копиями паспортов организаторы эвакуации могут подтереться.
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"Они находятся в разных провинциях страны и еще должны дать согласие на возвращение в Украину." - если честно я в аху-е!!! Эти долб**** хотят их завезти еще и насильно насильно!

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Соплежуи конченные. Чем нужно было заниматься, так это срочно принять Закон и распоряжение Минздрава. И разумеется карантин в обязательном порядке - там всего-то полсотни человек, потерпели бы. Проблем с этим никаких, кроме импотентности власти.
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Та не треба навіть закон приймати.РНБО приймає рішення,кабмін видає постанову для МОЗ і все.
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Михаил Радуцкий окончил Киевское медицинское училище №2 (сейчас - Киевский медицинский колледж им. П. И. Гаврося) по специальности фельдшер скорой помощи.
В 2007 году получил диплом Национального университета физкультуры и спорта, где учился по специальности "физическая реабилитация".
В 1993 году Михаил Радуцкий вместе с друзьями основал медицинский центр Борис. Среди основателей был известный украинский журналист и бывший коллега Радуцкого по "Киевконцерту" Дмитрий Гордон.
С 1994 по 2004 год коммерческий директор, заместитель директора ООО "Борис",
а с 2004 гг. - президент ООО "Борис".... и т.д

как комерс может рассуждать об инфекционных заболеваниях и пандемиях? как???
почему не брать на вооружение практику цивилизованных стран, а не надеяться на авось и чеснок с самогоном??? (тут спорный момент)))))
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нах їх сюда взагалі,там карантин от хай там торчать в карантині,на біса їх сюда,***!?амери сидять,німчура теж.
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И это чудо отвечает за здоровье нации... Выбрали - ешьте. У них аж 30 тест-систем на всю Украину, куча ободранных "коек", непуганый персонал в больницах и полное отсутствие средств индивидуальной защиты даже для медработников. Зато мы трубим, что готовы к борьбе с вирусом. Опять измерим температуру каждому новоприбывшему пассажиру и "методом исключения" решим, что зараженных нет.
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"Кузин добавил, что украинцам, которые не захотят остаться на 14-дневный карантин в Украине после возвращения из Китая, могут отказать в эвакуации". Насильно держать в медучреждениях эвакуированных из Китая украинцев не будут, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 3645
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А Кузин - и.о. гендиректора Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
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нехай розповсюджують заразу ...та таке...це взагалі повний капець...цілий лайнер на рейді тримають, щоб вірус на інших не перекинувся... а внас,- "випускають" вірус...За таке цього *лядуцького- за грати треба!!! А не патріотів , волонтерів, воїнів...Знищують українців на рівні керівництва держави...
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Зеленский много теряет от того, что назначил Радуцкого-Скалецкую на медицину. Они очень серъезно подрывают доверие ко всей команде Президента и веру в искренность его желания сделать полезное для страны. Если Украина сейчас в медицину введет еще огромную толпу посредников (частных страховиков) - то, значит, каждый пациент, кроме собственно медиков, будет кормить еще и N посредников.Чудес не бывает.На одного врача появится N работников страховых фирм. При этом оплата всего этого праздника жизни в конечном итоге ляжет на пациента. Что приведет к интегральному удорожанию медицинских услуг. Если сравнить, например, стоимость услуг стоматолога у нас и на Западе (где есть страховая медицина) -то у нас дешевле в 6-20 раз (при сопоставимом качестве). Украина хочет увеличить цены медицинских услуг в 6-20 раз? Британская модель, которую внедряла Супрун, была намного более экономной. За счет госбюджета МОЗ теперь будет закупать препараты по 4000$ в пользу фарммафии?
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Что ты в Супруншах понимаешь. Они думают, что если эпидемия раскочегарится, то по поводу продажи земли митинги собираться не будут, чтобы не разносить заразу.
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А *****? Провемся!
По всему миру закрывают на карантин прибывших, и даже там, где реально есть демократия,
потому как это нихуя не шутки. Для китайцев сотня тысяц(возможно) умерших трагедия(ну, хочу думать). В условиях нашей страны, живы остануться только те, кто на заработках.
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У нас эпидемпорог превышен на 55% - этого мало? Нужно, чтобы он рос в геометрической прогрессии? У США - чрезвычайная положение, в связи с китайским гриппом, у нас - демократия. Вопрос, а что с 254 пассажирами из Китая? Твари...
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Он то смоется, за 9.5 месяцев "освоено"немерянно. А вот эпидемия может быть из-за преступного деяния этого зебилоида. И тогда некому хвалить будет все зелёное ...
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Я так понял ..содержание больных в одесской инфекционке по международным нормам приравняли к пыткам и рэкету?!
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що, пан Радуцький, бізнес на епідемії не йде? треба трохи більше зарази запустити в Україну
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голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький

допишіть..
у список для майбутнього Суду Лінча Насильно тримати в медустановах евакуйованих з Китаю українців не будуть, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1877
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Українців, яких евакуюють з Китаю через поширення коронавірусу, не будуть насильно тримати на карантині в українських медичних закладах.
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ми не можемо не евакуювати їх із Китаю, але й наражати на небезпеку Україну теж права не маємо

не бачу логіки Насильно тримати в медустановах евакуйованих з Китаю українців не будуть, - Радуцький - Цензор.НЕТ 813
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