 Насильно тримати в медустановах евакуйованих з Китаю українців не будуть, - Радуцький

Про це сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький, передает Цензор.НЕТ.
"Зараз готують списки пасажирів для вильоту з Китаю. Вони перебувають у різних провінціях країни і ще мають дати згоду на повернення в Україну. Їх попросили передати копії паспортів. Сьогодні Україна отримала всі дозволи на виліт літака, на дозаправлення й на приземлення. МЗС виконало велику роботу, щоб добитися цих дозволів. Знайшли перевізника, який погодився летіти в Китай. Далеко не кожна авіакомпанія на це готова. Ми ж не скеруємо туди військового борту. В Україні для зустрічі цього літака все підготовлено. Максимально обмежено кількість людей, які будуть у контакті з евакуйованими, зокрема й на борту літака. Також у Києві підготовили лікувальні заклади, куди відправлять на карантин тих, хто прилетить із Китаю. Точної дати відправлення літака поки що немає – він може вилетіти в Україну навіть сьогодні. Але це ще невідомо. У будь-якому разі борт не може просто так стояти. Коли він прилетить у Китай, пасажири вже мають бути готові", – зазначив нардеп.
За його словами, в Україні вже підготовлено 5,7 тис. ліжок для людей, які можуть заразитися коронавірусом.
"Це дуже кропітка робота, тут не треба поспішати. Ніхто не буде наражати на небезпеку і людей, яких евакуювали з Китаю, і Україну. Ми будемо діяти так само, як і ті країни, які своїх громадян уже евакуювали. Тобто зараз триває підготовка, щоб мінімізувати ризики зараження людей в Україні. У нас у країні карантину не оголосили, тому насильно нікого з тих, кого евакуюють із Китаю, тримати не будуть. Але, зрозуміло, їм краще побути на карантині у спеціально виділених інфекційних відділеннях. Там є всі умови, персонал також спеціально підготовлений. Це дасть змогу обмежити контакти, отже, і поширення вірусу. Якщо, звичайно, не дай Боже, хтось із наших громадян його сюди завезе. Так, ми не можемо не евакуювати їх із Китаю, але й наражати на небезпеку Україну теж права не маємо. Усього по країні у нас підготовлено 5,7 тис. ліжок для людей, які можуть заразитися коронавірусом. Окрім них, є ліжка другого, третього резерву тощо", – підкреслив Радуцький.
В случае начала эвакуации украинских граждан из Китая обязательно необходимо их помещение в карантинный блок сроком минимум на 3 недели.
Армия КНР открыла огонь на поражение при попытке группы граждан покинуть зону карантинного оцепления.
Из доклада военно-биологической службы США.
Латентный (*скрытый) период развития заболевания - до 30 суток.
Основная причина смерти - полиорганная недостаточность в результате иммунного поражение организма неизвестной этиологии. (*вирус поражает все органы человека. Специфического действия на какой либо не выявлено.Кроме того это означает что даже в случае излечения последствия для организма сохраняются).
Повышение температуры не есть диагностическим признаком, а развивается уже после поражения органов.
Вирус 2019nCoV не передается через продукты питания. Основной зафиксированный метод передачи - воздушно-капельным путем. Стандартные марлевые повязки распространения вируса не задерживают.
Возбудитель вируса относится к новой ветви короновирусов, имеющей принципиальные отличия от известных науке.
Специфического лечения вируса пока не существует, Все известные случаи излечения связаны с применением для лечения препаратов специфической терапии для ВИЧ. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
Радуцкий брешет. "Мы будем действовать так же, как и те страны, которые своих граждан уже эвакуировали" - США своих граждан держат под охраной военных на базе в пустыне, Австралия на удаленном острове, а зеленая слизь попросит эвакуированных не нарушать карантин, а потом скажет, что не могли их удержать насильно. И это речь только о тех, кого еще не привезли. А кого привезли? С начала эпидемии из Китая уже привезено несколько сотен человек, и это только целевыми рейсами. Где они? В карантине? Нет, в транспорте. На работу пошли.
Сытенький га"дон. Сказал, что волноваться нечего - у них есть 37 миллионов коек.
разумно,чё...
Также в Киеве подготовлены лечебные учреждения, куда отправят на карантин прилетевших из Китая.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Оно хоть понимает ,что такое карантин.Бред какой-то или печатают,или говорят.
Четыре страны отказались принять круизный лайнер из-за подозрений насчет коронавируса
Таиланд отказался пустить в порт Лаем Чабанг круизный лайнер Westerdam из-за опасений, что на его борту есть зараженные коронавирусом.
О запрете заходить в порт сообщил министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул, сообщает Bangkok Post.
Королевство готово предоставить лайнеру запасы еды и воды.
На борту Westerdam 2257 пассажиров и членов экипажа, лайнер вышел из Гонконга 1 февраля. За две недели он должен был посетить несколько портов Тайваня и Японии.
Конечной точкой был японский порт Йокогама, куда лайнер прибыл бы 15 февраля.
Япония отказалась принимать Westerdam, сообщив об этом через несколько дней после начала круиза. Затем так же поступили Гуам и Манила, сообщал Bloomberg.
Оператор судна Holland America Line заявила, что Westerdam не на карантине, оснований подозревать коронавирус у кого-либо на борту нет. Топлива и продовольствия судну хватит до конца рейса, уточнила компания.
В 2007 году получил диплом Национального университета физкультуры и спорта, где учился по специальности "физическая реабилитация".
В 1993 году Михаил Радуцкий вместе с друзьями основал медицинский центр Борис. Среди основателей был известный украинский журналист и бывший коллега Радуцкого по "Киевконцерту" Дмитрий Гордон.
С 1994 по 2004 год коммерческий директор, заместитель директора ООО "Борис",
а с 2004 гг. - президент ООО "Борис".... и т.д
как комерс может рассуждать об инфекционных заболеваниях и пандемиях? как???
почему не брать на вооружение практику цивилизованных стран, а не надеяться на авось и чеснок с самогоном??? (тут спорный момент)))))
По всему миру закрывают на карантин прибывших, и даже там, где реально есть демократия,
потому как это нихуя не шутки. Для китайцев сотня тысяц(возможно) умерших трагедия(ну, хочу думать). В условиях нашей страны, живы остануться только те, кто на заработках.
допишіть..
у список для майбутнього Суду Лінча
Українців, яких евакуюють з Китаю через поширення коронавірусу, не будуть насильно тримати на карантині в українських медичних закладах.
----------------------------------------------------
ми не можемо не евакуювати їх із Китаю, але й наражати на небезпеку Україну теж права не маємо
не бачу логіки