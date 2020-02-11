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 Звільненим 29 грудня полоненим українцям запропонували роботу і житло, - Мінветеранів

Всім тим, хто повернувся з полону в кінці минулого року, надані медичні послуги з обстеження та лікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів і окупованих територій.

"Деяким з них було зроблено складні офтальмологічні та отоларингологічні операції. Усі звільнені особи проходили лікування та реабілітацію у Державному закладі "Український госпіталь для ветеранів війни "Лісова Поляна" та в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни. Протягом періоду лікування та реабілітації з ними працюють психологи", - йдеться в повідомленні.

Мінветеранів разом з обласними державними адміністраціями надали більше тисячі пропозицій звільненим особам по місцю проживання, зокрема у Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Хмельницькій, Донецькій, Вінницькій областях. Зазвичай, це гуртожитки сімейного типу. Також, зі звільненими особами працювала Державна служба зайнятості, яка надала пропозиції щодо вакансій відповідно до їхнього фаху, кваліфікації та побажань.

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Приблизно половина звільнених вже повернулася до звичного життя, вибравши або запропоновані варіанти, або знайшовши свої.

Нагадаємо, 29 грудня пройшов обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175092
 
   
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Таксистам тоже работу предложили?
Чтобы они опять в Лугандон мотаться имели возможность?
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Цікаво, яку зарплатню виплатять військовим за період полону: як на нулі, чи як в частині.
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Военных там всего если не ошибаюсь 10 или 11 человек,остальные это все гражданские не имевшие никакого отношения к ВСУ и к войне в частности. Водители,женщины которых завезли туда водители,мелкие предприниматели которые выразили недовольство той "властью". Есть и такие кто попал в списки на обмен после того как их родственники заплатили сепарам за их освобождение. Есть и такие которые собираются назад после получения здесь документов и жилья. Одним словом у меня такое впечатление что мы брали не то что нам нужно а то что отдавали . А вот Украина отдала всех кого именно требовали отдать . И мы отдали.К тому же ещё и чуть ли не вдвое больше.Сейчас за обменом следят крымские татары и я чувствую что теперь нам отдадут только татар а солдаты вновь останутся в подвалах.
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Москалі бачать м'якотку у зелених: військові - це найважливіше. Тим більше що бойовиків-колаборантів видають без всіляких проблем (навіть військових злочинців), а наших - майже ні. Всі це бачать, і це відбивається на бойовому дусі нашої Армії.
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