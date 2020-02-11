 Звільненим 29 грудня полоненим українцям запропонували роботу і житло, - Мінветеранів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів і окупованих територій.

"Деяким з них було зроблено складні офтальмологічні та отоларингологічні операції. Усі звільнені особи проходили лікування та реабілітацію у Державному закладі "Український госпіталь для ветеранів війни "Лісова Поляна" та в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни. Протягом періоду лікування та реабілітації з ними працюють психологи", - йдеться в повідомленні.

Мінветеранів разом з обласними державними адміністраціями надали більше тисячі пропозицій звільненим особам по місцю проживання, зокрема у Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Хмельницькій, Донецькій, Вінницькій областях. Зазвичай, це гуртожитки сімейного типу. Також, зі звільненими особами працювала Державна служба зайнятості, яка надала пропозиції щодо вакансій відповідно до їхнього фаху, кваліфікації та побажань.

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Приблизно половина звільнених вже повернулася до звичного життя, вибравши або запропоновані варіанти, або знайшовши свої.

Нагадаємо, 29 грудня пройшов обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.