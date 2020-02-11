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Все про:зростання (49) курятина (6) Милованов Тимофій (155)

 Україна у 2020-му стане світовим лідером за темпом зростання виробництва курятини, - Милованов

За прогнозами аналітичного агентства Index Mundi Україна стане світовим лідером за темпами зростання виробництва м’яса птиці у 2020 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.

"За їх (Index Mundi. - Ред.) розрахунками, темп зростання виробництва курятини за рік зросте на 8,61%. Таким чином, загальна кількість продукції становитиме 1,45 млн тонн", - зазначив він.

Милованов також нагадав, що Україна традиційно у ТОПі країн-експортерів продукції АПК.

"Ми є найбільшим експортером олії, займаємо другу позицію у світі по експорту ячменя, четверте - по кукурудзі. Входимо у десятку по пшениці, вершковому маслу, насінню олійних. По мясу птиці - займаємо сьоме місце", - підкреслив міністр.

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Нагадаємо, найбільшим українським експортером курятини сьогодні є агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт", який належить мільярдерові Юрію Косюку.

У листопадовому інтерв'ю Цензор.НЕТ Косюк говорив: "А тепер давайте згадаємо, з чого Україна починала в агробізнесі - коли стартував МХП, Україна була 4-м або 5-м імпортером курки у світі! Ми імпортували 400 тисяч тонн курки - пам'ятаєте "ніжки Буша"? Україна платила валюту, тому що свого м'яса ми не виробляли. Минуло якихось 20 років, і ми експортуємо 300 тисяч тонн, і найбільший експортер - МХП!"

Україна у 2020-му стане світовим лідером за темпом зростання виробництва курятини, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175091
 
   
 Топ коментарі
 
Квартал вирощує пітухів. Украина в 2020-м станет мировым лидером по росту производства курятины, - Милованов - Цензор.НЕТ 8776
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Чого б це їх мало рвати, виробники курятини це і є соєві друзі, чи думаєте що квартал курей вирощує.
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тогда пусть объяснит почему курятина в Украине дороже чем в Польше/Германии ?
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Их то ли Крысюками, то ли Косюками слыхал зовут...
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Милованов, чим ти хвастаєшся?
Ти хоть розумієш, що за кожним виробництвом названої тобою продукції стоять МОНОПОЛІСТИ, типа Косюка? А монополісти створюють цінові шоки на внутрішньому ринку!
Вони збільшують експорт не лише за розширення виробництва, а й за рахунок оголення внутрішнього ринку від своєї продукції, що дозволяє їм піднімати ціни, розкручувати інфляцію.
-Якщо курка Косюка в Європі коштує 1-1,5 євро (бо там конкуренція), то в Україні вже 2-3 євро, бо він монополіст і диктує ціну! І так по всім хвастливо названим тобою товарних групах! А Антимонопольний Комітет, замість того щоб забороняти і штрафувати монополістів за цінові шоки, сприяти розвитку конкуренції - зназодиться під п'ятою монополістів... мабуть не за красиві очі дозволяє монополізовувати економіку і не обмежує зростання цін на їх продукцію.!
Влада ТУПА, економічно безграмотна і НАХАБНА в діях щодо власного населення!
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А в результаті таких цінових шоків зростає рівень життя європейців, а УКРАЇНЦІВ - ПАДАЄ!
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А чому не похвастався, що Україна дожилася до того, що купляє за кордоном сало, картоплю?
А чому не похвастався, що Україна дожилася до того, що купляє за кордоном метал і металопродукцію, майєе всю домашню техніку, трактори, авто, комбайни.... тканини, одежу і .... навіть памперси?
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кукуруза, мясо курки, ячмень, кто нибудь объясните этому министру в каком мы мире технологий живем
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Нанотехнологий конечно! Но не все:
Украина в 2020-м станет мировым лидером по росту производства курятины, - Милованов - Цензор.НЕТ 6115
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вот точно, так и хотел про гавно написать, мяса больше- навозу больше, а куриное еще то гавнецо, потом в новостях показывают загаженые окресности от гавна и трупов
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ох крыс соевых щас порвёт..
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Чого б це їх мало рвати, виробники курятини це і є соєві друзі, чи думаєте що квартал курей вирощує.
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Тобто міністр пишається здобутками злодюг?
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Ну, если люди, обеспечивающие работой десятки тысяч народу, обеспечивающие приток валюты, обеспечивающие налоги на миллиарды и т.п. - это "злодюгы", то ХОЧУ ЖИТЬ В СТРАНЕ, ГДЕ У ВЛАСТИ ОДНИ "ЗЛОДЮГЫ"!
а вот квартал, голые сраки на эстраде и хером по роялю - этого не хочу.
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То есть, до зели мы были 126-ые в мире по экспорту курятины?
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Прошу прощения, а господина... Гройсмана, точно уволили?
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не...он им тайно конспекты свои по листику продает))) ну ему ж харчеваться за что-то надо? ))
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Знайомий розповідав - у нього, перед тим, як він на пенсію пішов, "дикоростучий" хлопчик, що приїхав з Києва перевірять стан роботи нижчої "контори", вкрав папку зі зразками планів типових перевірок, і видав їх за свої, за що був премійований і отримав подяку.... А коли все "випливло, то з нього сміялися навіть горобці...
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Ага... Через рік став прокурором гарнізону... Два роки пропрацював - ні разу в суді обвинувачення не підтримував... (А це - основна його робота). Потім звільнився, купив "корку" адвоката... Бідні його клієнти...
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а уже в 2021 космические корабли, бороздящие просторы вселенной вместе с инопланетянами будут во всех уголках планеты залетать на косюковські "курятинадрайв", і шоб просто перекусить та і затариться по пути из марса на альфу центавра ))
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тогда пусть объяснит почему курятина в Украине дороже чем в Польше/Германии ?
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До речі да, вже не знаєш курку купляти чи папугу в зоомагазині на вечерю.
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Вот это самый главный вопрос. При наличии дотаций крысюку 🤬
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Китайцы гребут украинскую курятину тысячами тонн,в обмен на китайский ширпотреб и одноразовые джинсы,типа постирал - выброси...
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Бо у 2019 був шалений ріст курячих мізків у депутатів і міністрів?
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Міністр забув сказати що ми маємо перше місце по експорту равликів.
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О дебил ,станки ,автомобили ,поезда ,технику надо производить а не курятину ... Украина в 2020-м станет мировым лидером по росту производства курятины, - Милованов - Цензор.НЕТ 1021
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При совке так тоже думали, а в результате жратвы не хватало
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станет.. да не встанет (разные вещи)
а дерьмо куриное и дохлятину вокруг пицефабрик, плюс зараженная земля и реки - нюхать и радоваться украинцы будут???
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Тут взагалі парадокс, одні викидають потенційні добрива, інші за шалені гроші купляють. Звісно що якщо просто викидати куряче лайно на поля, воно знищить рослини, але якщо розбавити....
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Нормальні люди уже-б, давно, на цьому "дерьмі" робили-б, скажені гроші... І біогаз, і компост для грибів, і перегній для вирощування рослин... Однак, у нас ще не щез синдром "скоробагатька"... А все чому? Бо нема стабільної правової системи, коли людина знатиме, що закон, який діє сьогодні, діятиме і через двадцять років... А у нас нових депутатів вибрали, і вони тут же починають закони "тягать, як свиня куфайку...".
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Почни з себе, вирости курку назло Косюку.
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З чого б це, це мій конкурент, я теж вирощую курей, маю 10 шт.
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Перепрошую)))

Ви- як я..........
У мене також штук 20 на два сімейства))))
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Красиво поступил Путлер будучи Замом Собчака по экономике.Скомуниздил все бабло своей шайке в 1992 г..в обмен на жратву для питерского быдла... Украина в 2020-м станет мировым лидером по росту производства курятины, - Милованов - Цензор.НЕТ 4796 Украина в 2020-м станет мировым лидером по росту производства курятины, - Милованов - Цензор.НЕТ 4796В итоге ни бабла ни жратвы..Учитесь украинцы... Украина в 2020-м станет мировым лидером по росту производства курятины, - Милованов - Цензор.НЕТ 9305
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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А Милованов каким боком к Косюку? Это суперминистр хотя бы знает, что в Украине скоро исчезнет скотоводство и свиноводство. Молоко уже в Польше закупаем. А он гордится, что у нас все на експорт. Словами дедушка Лаврушки: "Деб.лы, б..".
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Ну, молодые технократы уже разок попытались его рейдить, а, как всем известно, то что не убивает, делает сильнее, т.е. они ему так помогли.
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Да кому ваша гормональная курятина втридорога нужна?!
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Мілованов брехач, калхозенфюрер каже що білорасєя світовий лідер з виробництва харчів у світі...
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Так по тому и Косюк миллиардер, что импортируемая им курятина в Европе стоит 20гр, а в Украине 80гр.

За чей счет банкет?... Україна у 2020-му стане світовим лідером за темпом зростання виробництва курятини, - Милованов - Цензор.НЕТ 4759
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И что характерно, за каждую курицу он (Косюк) получает 150гр дотации из бюджета! Україна у 2020-му стане світовим лідером за темпом зростання виробництва курятини, - Милованов - Цензор.НЕТ 6779
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курятина курятиной, а табачок врозь! и вааще -"курение вредит вашему здоровью" (С) )
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Мы импортировали 400 тысяч тонн курицы - помните "ножки Буша"? Украина платила валюту, потому что своего мяса мы не производили.
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БРЕХНЯЯЯЯ, "ножки Буша" дарили, i не Українi, а кацапам.

Источник: https://censor.net.ua/n3175091
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Зачем выдавать такую тайну? В Кремле уже готовят операцию, "Куриный грипп"
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А Милованов каким боком шо лично сам принимал участие к производству кур и яиц Україна у 2020-му стане світовим лідером за темпом зростання виробництва курятини, - Милованов - Цензор.НЕТ 1635
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Украина стала первым государством в мире по дотациям и займам олигархам.
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я представляю как этих курей выращивают - в тесноте, в говне и кормят гормонами роста
еще один аргумент в пользу покупки только organic
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