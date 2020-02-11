 Україна у 2020-му стане світовим лідером за темпом зростання виробництва курятини, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.
"За їх (Index Mundi. - Ред.) розрахунками, темп зростання виробництва курятини за рік зросте на 8,61%. Таким чином, загальна кількість продукції становитиме 1,45 млн тонн", - зазначив він.
Милованов також нагадав, що Україна традиційно у ТОПі країн-експортерів продукції АПК.
"Ми є найбільшим експортером олії, займаємо другу позицію у світі по експорту ячменя, четверте - по кукурудзі. Входимо у десятку по пшениці, вершковому маслу, насінню олійних. По мясу птиці - займаємо сьоме місце", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, найбільшим українським експортером курятини сьогодні є агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт", який належить мільярдерові Юрію Косюку.
У листопадовому інтерв'ю Цензор.НЕТ Косюк говорив: "А тепер давайте згадаємо, з чого Україна починала в агробізнесі - коли стартував МХП, Україна була 4-м або 5-м імпортером курки у світі! Ми імпортували 400 тисяч тонн курки - пам'ятаєте "ніжки Буша"? Україна платила валюту, тому що свого м'яса ми не виробляли. Минуло якихось 20 років, і ми експортуємо 300 тисяч тонн, і найбільший експортер - МХП!"
Ти хоть розумієш, що за кожним виробництвом названої тобою продукції стоять МОНОПОЛІСТИ, типа Косюка? А монополісти створюють цінові шоки на внутрішньому ринку!
Вони збільшують експорт не лише за розширення виробництва, а й за рахунок оголення внутрішнього ринку від своєї продукції, що дозволяє їм піднімати ціни, розкручувати інфляцію.
-Якщо курка Косюка в Європі коштує 1-1,5 євро (бо там конкуренція), то в Україні вже 2-3 євро, бо він монополіст і диктує ціну! І так по всім хвастливо названим тобою товарних групах! А Антимонопольний Комітет, замість того щоб забороняти і штрафувати монополістів за цінові шоки, сприяти розвитку конкуренції - зназодиться під п'ятою монополістів... мабуть не за красиві очі дозволяє монополізовувати економіку і не обмежує зростання цін на їх продукцію.!
Влада ТУПА, економічно безграмотна і НАХАБНА в діях щодо власного населення!
А чому не похвастався, що Україна дожилася до того, що купляє за кордоном метал і металопродукцію, майєе всю домашню техніку, трактори, авто, комбайни.... тканини, одежу і .... навіть памперси?
а вот квартал, голые сраки на эстраде и хером по роялю - этого не хочу.
а дерьмо куриное и дохлятину вокруг пицефабрик, плюс зараженная земля и реки - нюхать и радоваться украинцы будут???
Ви- як я..........
У мене також штук 20 на два сімейства))))
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
За чей счет банкет?...
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БРЕХНЯЯЯЯ, "ножки Буша" дарили, i не Українi, а кацапам.
Источник: https://censor.net.ua/n3175091
еще один аргумент в пользу покупки только organic