 Україна у 2020-му стане світовим лідером за темпом зростання виробництва курятини, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.

"За їх (Index Mundi. - Ред.) розрахунками, темп зростання виробництва курятини за рік зросте на 8,61%. Таким чином, загальна кількість продукції становитиме 1,45 млн тонн", - зазначив він.

Милованов також нагадав, що Україна традиційно у ТОПі країн-експортерів продукції АПК.

"Ми є найбільшим експортером олії, займаємо другу позицію у світі по експорту ячменя, четверте - по кукурудзі. Входимо у десятку по пшениці, вершковому маслу, насінню олійних. По мясу птиці - займаємо сьоме місце", - підкреслив міністр.

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Нагадаємо, найбільшим українським експортером курятини сьогодні є агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт", який належить мільярдерові Юрію Косюку.

У листопадовому інтерв'ю Цензор.НЕТ Косюк говорив: "А тепер давайте згадаємо, з чого Україна починала в агробізнесі - коли стартував МХП, Україна була 4-м або 5-м імпортером курки у світі! Ми імпортували 400 тисяч тонн курки - пам'ятаєте "ніжки Буша"? Україна платила валюту, тому що свого м'яса ми не виробляли. Минуло якихось 20 років, і ми експортуємо 300 тисяч тонн, і найбільший експортер - МХП!"