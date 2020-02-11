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 Політика України, Економіка
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Все про:аграрії (78) підтримка (178) Милованов Тимофій (155)

 "На державну підтримку АПК-2020 передбачено 4,2 млрд грн", - міністр Милованов презентував модель підтримки аграріїв. ІНФОГРАФІКА

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов презентував урядову програму підтримки українських аграріїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Милованов зазначив: "Сьогодні презентували модель підтримки агро у 2020.

Для нас важливо підтримати українських аграріїв, надати необхідні ресурси для розвитку їх бізнесу. Ми прагнемо зробити так, щоб фермер міг створити нові робочі місця, на яких би працювали українці та отримували за це гідну зарплатню.

Загалом на державну підтримку АПК-2020 передбачено 4,2 млрд грн.

Напрямки, суми та як працюватиме підтримка:
Здешевлення кредитів - 1,2 млрд грн.

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Вирішуємо проблему дорогих кредитних ресурсів. На що можна взяти кредит? На придбання землі, поточні та капітальні інвестиції та на розвиток тваринництва. Але будуть і обмеження: до 15 млн грн на 1 суб'єкта в тваринництві, до 5 млн грн – на 1 суб'єкта на придбання землі та інші види кредитів; один клієнт – 1 уповноважений банк; компенсація не надаватиметься учасникам програми "Доступні кредити 5,7,9 %".

Підтримка галузі тваринництва - 1 млрд грн. Ми будемо відшкодовувати вартість об’єктів, профінансованих за рахунок кредитів. За результатами очікуємо: введення в експлуатацію понад 100 тваринницьких ферм та комплексів, створення 1 700 додаткових робочих місць, виробництво сільськогосподарськими підприємствами молока – на 0,5 % та м’яса – на 0,5 %.

Здешевлення компенсації техніки та обладнання вітчизняного виробництва - 1 млрд грн. Виплатимо те, що недовиплатили у 2019 році. За результатами очікуємо: збільшення обсягів реалізації вітчизняної техніки щонайменше на 15 %, надходження податків і зборів у 2020 році від учасників - 2 342,3 млн грн.

Розвиток фермерства та кооперативів - 400 млн грн. Компенсуватимемо витрати, пов’язані з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (100 млн грн.), даватимемо фінансову підтримку сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (300 млн грн.). Зробимо доплату за напрямами, які не виплачені у 2019 році.

Також читайте: Державний аграрний реєстр у пілотному режимі запрацював у 6 областях, - Милованов

Підтримка галузі садівництва, виноградарства та хмелярства - 400 млн грн.

Перед презентацією ми плідно попрацювали разом із ринком: отримали та розглянули понад 90 пропозицій від 45 профільних галузевих асоціацій, громадських організацій та підприємств, провели 31 робочу зустріч.
У 2020 рік входимо із прозорою моделлю дійсно потрібних ринку програм підтримки".

На державну підтримку АПК-2020 передбачено 4,2 млрд грн, - міністр Милованов презентував модель підтримки аграріїв 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175084
 
 
 Топ коментарі
 
Генерал Кривонос: Сивохо використовують, як Жириновського, - запускають меседжі і слідкуть за реакцією
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/general-krivonos-sivoho-vikoristovuyut-yak-zhirinovskogo-zapuskayut-mesedzhi-i-slidkut-za-reakcijeyu-suspilstva-658508.html?fbclid=IwAR0RnmAHbjvZJnfkXCmLHCpuQIbM3OJNowzumOUqGKHvl9uOdP_r57WP7pI
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Ну вот, ещё один зашкварился! Это модель уничтожения селянина и распил средств через теневые схемы финансирования агрохолдингов. Рост фермерства - 0,4; зато поддержка банков - 1,2+0,24 вот и вся модель...
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Ніщо не піднімає рейтинги Порошенка так, як дебілізм нинішньої влади "На государственную поддержку АПК-2020 предусмотрено 4,2 млрд грн", - министр Милованов презентовал модель поддержки аграриев - Цензор.НЕТ 9322
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Генерал Кривонос: Сивохо використовують, як Жириновського, - запускають меседжі і слідкуть за реакцією
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/general-krivonos-sivoho-vikoristovuyut-yak-zhirinovskogo-zapuskayut-mesedzhi-i-slidkut-za-reakcijeyu-suspilstva-658508.html?fbclid=IwAR0RnmAHbjvZJnfkXCmLHCpuQIbM3OJNowzumOUqGKHvl9uOdP_r57WP7pI
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Собрали налоги раздали под кредиты (НДС верните п)
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Я очень рад что за мои деньги государство поддержит фермеров которые продают зерно за бугор. Косюк вам очень благодарен, что вы помогаете ему и его подобным скупать недвижимость на Лазурном берегу
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Ты опоздал немного. Это при Порошенке его дружбан Косюк получил все деньги на поддержку аграриев
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Тридцать лет прожил в селе и помощи аграриям так и не увидел,а она есть..агромагнатам.. "На государственную поддержку АПК-2020 предусмотрено 4,2 млрд грн", - министр Милованов презентовал модель поддержки аграриев - Цензор.НЕТ 1087
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Ну вот, ещё один зашкварился! Это модель уничтожения селянина и распил средств через теневые схемы финансирования агрохолдингов. Рост фермерства - 0,4; зато поддержка банков - 1,2+0,24 вот и вся модель...
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предусмотрено/обещает министр Милованов.Правда, предусмотрено еще не значит выплачено.
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Ніщо не піднімає рейтинги Порошенка так, як дебілізм нинішньої влади "На государственную поддержку АПК-2020 предусмотрено 4,2 млрд грн", - министр Милованов презентовал модель поддержки аграриев - Цензор.НЕТ 9322
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зрада зрадная. при соевой крысе такого не було.
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Коли зебіли повернуть експортерам ПДВ?
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Детям потом расскажите, что когда то ракеты с самолётами строили. А потом за бумажку туалетную, стали как протоукры - земледелами.
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Кабмин в очередной раз профинансировал дешевую электроэнергию для Коломойского,перечислив 163 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед украинскими шахтерами. Все убытки этих государственных предприятий сформированы за счет продажи Коломойскому угля по заниженным ценам для генерации электоэнергии для его предприятий.
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глядя на рожу милованова я начинаю сомневаться, что у нас вообще что то вырастет в Украине
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