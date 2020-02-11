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Все про:Зеленський (4453) Конституція (358) адмінреформа (14) децентралізація (300)

 Децентралізація без сильних префектів загрожує зростанню сепаратистських настроїв у регіонах, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається під час підготовки змін до Конституції України щодо децентралізації знайти баланс, щоб регіони мали достатньо повноважень і одночасно працювали на єдину країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми ж не хочемо воювати проти суспільства, це ж наші люди. Зараз в країні такі умови, що децентралізація без сильних префектів загрожує зростанню сепаратистських настроїв у деяких регіонах. Але впевнений, що у нас вийде знайти баланс, щоб регіони мали достатньо повноважень і одночасно працювали на єдину країну", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання про ситуацію з законопроєктом про зміни до Конституції щодо децентралізації, який запропонував президент, а потім відкликав.

Нагадаємо, 13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади.

Однак 16 січня за результатами зустрічі з головою і заступниками голови фракції партії "Слуга народу" Зеленський вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і направити його на доопрацювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" проведе тренінг з децентралізації для глав ОТГ і депутатів місцевих рад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175081
 
 
 Топ коментарі
 
Сама наявність совкового клована на посаді сприяє цьому росту..
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Сама наявність совкового клована на посаді сприяє цьому росту..
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Децентрализация без сильных префектов угрожает росту сепаратистских настроений в регионах, - Зеленский
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Це Зе тільки зрозумів? А ще у нього нема ніяких префектів.
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Рашка через Ермака назначит.
У них большой выбор.
Могут из Читы прислать гауляйтеров,могут из Грозного.
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То епер пмпіеатів будуть в бирати на турнірах з армрестлінгу. Нє, ну правда, не в Академії ж наук сильного шукати? Їм же не розумних треба, а сильних. 🤔
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для інших не в тему, але вам відомо чому... Децентралізація без сильних префектів загрожує зростанню сепаратистських настроїв у регіонах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5125
Так ті маленькі шедеври- це не механічні помилки чи автокорекція? Ви пропустили літеру свідомо, ще й коми поприбирали? Тепер ще прискіпливіше читатиму тексти, хоча, реготав з платіжок довго. Продовжуйте.
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У кожного свій стьоб. У Пояреива - свій, у мене - свій. 😊 Головне, щоб руки не опускатися і настрій був хороший. Навіть важку, я б сказав - безнадійну на перший погляд справу потрібно робити з хорошим гумором. Тоді буде результат. 😉
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Вы лучше скажите каким боком префекты (по факту смотрящие за фин. потоками) будут контролировать сепаратистские настроения. Особенно если учесть "Кадровый резерв" клоуна - всякие там Сивохи, Бакановы......про сепарку "первую леди" я вообще молчу
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Щось сьогодні зЕ розговорився... Нову наркоту підігнали?
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А вам раздали старые методички? Гы.
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Ага... Єрмака призначив - можна і "в кумар" знову йти... Ну, заодно, і людям показався, нагадав, "хто в домі хазяїн..."
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Так у нас самый сильный президент в мире,а сепары отведенные позиции занимают..Как это понимать?
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сепаратистских настроений в некоторых регионах -- витиевато как-то. Какие это он имеет в виду регионы? и не патриотов ли теперь называет сепарами?
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Так это получится федерализация, а не децентрализация
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Оно пришло в чувство и заговорило. Правда, пока еще не понимает что именно. Но и это пройдет.
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Шо оно несет? Законы должны работать вне зависимости от личных качеств должностного лица!
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Шо ты несешь? Закон - это буквы на бумаге, как они будут работать? Закон не работает, законы соблюдают люди. И следят за их соблюдением то же люди. Гы.
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Так він і має на увазі, що закон має працювати незалежно від особи префекта.
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Где ты это увидел? "...децентрализация без сильных префектов угрожает росту сепаратистских настроений..." Повылазило??
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Вибач, Буков, здається, я схибив. То не тобі Децентралізація без сильних префектів загрожує зростанню сепаратистських настроїв у регіонах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2155
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Наверно имеется в виду не сильные префекты, как личности, а, префекты наделенные полномочиями нейтрализовать сепаратистские поползновения, если что. Типа, примут гдето решение примкнуть к Польше, а префект такой, возьмёт и отменит, потому как имеет право
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Но только здаётся мне, что эти префекты, и вообще эта так называемая децентрализация, нужны не для того, чтобы уберечь от чегото плохого, а наоборот, готовится базис, чтобы утнуть чегото плохое. Например утнуть особый, отличный от других регионов и явно невыгодный, им статус ордло. И вслед за этим - уже действительно гражданский конфликт
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Незай речі назве своїми іменами,не префект а "смотрящий" і все буде...
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Теперь вы не Парахоботы (все кто критикует) вы сепаратисты))
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він точно юридичний закінчував???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7
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воно жере, як не в себе. не виконано нi однієї обiцянки.
тiльки подорожує зi cвоєю за державний кошт. коли кiнець епохи зубожiння ?

Децентрализация без сильных префектов угрожает росту сепаратистских настроений в регионах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9675
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У нього вік такий, починає набирати вагу.
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в мене вiк старший бiльш нiж на 10 рокiв. i я не розжераюсь.
воно до того ще й курдуплик. може перетворитись на колобка.

можливо воно з нервiв. якої холєри блазень взявся не за свою справу?
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Это разные люди. Всем повылазило, что ли? Провести экспертизу ДНК надо.
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Вот что крест животворящий шаурма живототворящая делает!

Децентралізація без сильних префектів загрожує зростанню сепаратистських настроїв у регіонах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6005
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во всем мире работает - у нас по чему то не будет - тот кто не делает не чего - не чего и не получает
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В Україні розпочалось нове шоу. "Налякай коміка."




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********** закон про федералізацію і "бореться" з сепаратизмом Як то кажуть:" Чи штани одягніть, чи хрестик зніміть"
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так сильні керівники регіонів якраз притаманні федеральним республікам.
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Взагалі то треба створювати умови, щоб регіони розвивались, простим призначенням умовного Шухевича секретарем Донецького обкому КПРС справу не виправиш.
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Так, звісно - треба створювати умови... Для умовного Шухевича треба додати безумовний вагон патронів - і буде порядок і обкомі і навколо
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Головний сєпар це ти і то радянське лайно, що тобі папа в голову заклав.
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ну высшая власть говорит свободу на местах, но мы вас будем контролировать при этом сильнее
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...и префект не поможет...паралельную структуру силовую какую то тогда организовывать при нем нужно....или всех силовиков оперативно подчинить префекту этому....по расейски если,. тогда должна быть сильная центральная власть. коей у нас не наблюдается пока...иначе начнется парад суверенитов, карлитто только и ждет этого...
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вiслюк Оманьский обiцяв, що кiнець епохи зубожiння настане з його приходом.
вже бiльше дев'яти мiсяцiв, як воно стало ************!

Де процвiтання маленького українця? Децентрализация без сильных префектов угрожает росту сепаратистских настроений в регионах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6724



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Так настав же!!! Зараз почалась "епоха злиднів"...
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Придурок! За кого він всіх має? Все вже придумано та втілювалося до нього!
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Префектам будут нужны коллежския ассесоры,титулярныя камергеры и околотошныя..




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Ага, так це Петруха дурив, то то думаю що ніколи такого не чув.
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Він і Папу Ватіканського запросив в Даунбас отдельним приглашенієм
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засунь своих смотрящих "префектов" сам знаешь куда!

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Децентрализация без сильных префектов, но при этом префектов с абсолютными полномочиями назначает в центре, лохотрон какой-то))
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После начала эпидемии Коронавируса китайский начальник типа Пиночет,Сидзиньпин исчез из поля зрения масмедиа.Вместо него Китаем занимается Ли Кецян.Свободу Китаю!!
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Боже, какая манная каша у него в башке... О_о Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
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Все зависит от того, какими полномочиями будут наделены громады. А вообще-то от слова "префект" веет какой-то запоребриковой вонью
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У зулусів, ще в 19-му столітті, існувала кара для зрадників - з бамбука вирізалися кілочки, довжиною близько 20 см. На них вирізблювалися знаки, що означали прокляття. Потім цей кілочок, (а то й не один), забивався у зад зрадникові... Цікаво, а якщо , скрутивши у трубочку "найновіший" проект Конституції, таким чином застосувать його до "автора" - який буде "ЄХВЕКТ"?!!!...
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На рост сепаратистських настроїв в регіонах впливає поведінка нашої псевдоеліти.
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Децентрализация без сильных префектов угрожает росту сепаратистских настроений в регионах. Во фразе двойной косяк. Выходит, что: 1) сепаратизм под угрозой, 2) слабые префекты мешают росту сепаратизма.
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Уж лучше Трампа попросить, смотрящего нормального выделить. Чтобы красиво заливал про мегаподдержку.
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Якесь алогічне твердження.Тут щось треба вибирати.Або сильних префектів ,тобто феодалів на місцях,що підлеглі президенту (Це навіть не модель Франції,президентської республіки,де префект виконує лише контролюючу функцію),це ще Кучма хотів втілити.Або сильні обласні й районні ради,що і є децентралізацією.
Узурпація влади Зєлєнскім продовжується.
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Ха. Закон о децентрализации - практически порошенковский, с префектами, и с особым статусом Донбасса, которого у закона Зеленского нет
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"...Сейчас в стране такие условия, что децентрализация без сильных префектов угрожает росту сепаратистских настроений в некоторых регионах..."

Приєднаєш Лугандон на умовах кацапів, то всі порозбігаються і правильно зроблять.
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А якщо одні регіони,будуть більше мати привілеїв,ніж інші,то що тоді?
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Засунь своего префекта в мягкое место и ни в чем себе не отказывай кстати и сепара туда же для начала Ермака Децентралізація без сильних префектів загрожує зростанню сепаратистських настроїв у регіонах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6170
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Я якраз Єрмак і буде "Головним префектом"...
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Такую децетрализацию и проводили потрох-гройсман, потому и сепаратистов при них не сажали.
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