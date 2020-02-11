 Посольство Литви стежить за справою "Укрлогістики", - посол Януконіс

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс.

Нагадаємо, литовсько-українська компанія ТОВ "Укрлогістика" заявляє, що зазнає атак несумлінного колишнього орендодавця.

"До нас звернулася литовська компанія "Укрлогістика", її материнська компанія в Литві дуже відома. Ми як посольство завжди намагаємося допомагати литовському бізнесу й інвесторам. Ця справа для нас видається трохи дивною. Ми розуміємо, що всю правду має встановити суд. Ми стежимо за ходом подій, представники посольства були присутні на деяких судових засіданнях, і ми сподіваємося, що справа буде вирішена згідно із законом", - зазначив він.

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Оцінюючи бізнес-клімат в Україні на прикладі роботи литовських компаній, Януконіс сказав:

"На жаль, ми стикалися з випадками рейдерства та іншими випадками тиску на литовський бізнес. Це частина нашої роботи - захищати інтереси бізнесу в рамках закону і з огляду на всю правову базу України і рішення українських судів".

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