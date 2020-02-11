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Все про:Литва (486) Януконіс (7)

 Посольство Литви стежить за справою "Укрлогістики", - посол Януконіс

Посольство Литовської Республіки в Україні стежить за справою компанії "Укрлогістика".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс.

Нагадаємо, литовсько-українська компанія ТОВ "Укрлогістика" заявляє, що зазнає атак несумлінного колишнього орендодавця.

"До нас звернулася литовська компанія "Укрлогістика", її материнська компанія в Литві дуже відома. Ми як посольство завжди намагаємося допомагати литовському бізнесу й інвесторам. Ця справа для нас видається трохи дивною. Ми розуміємо, що всю правду має встановити суд. Ми стежимо за ходом подій, представники посольства були присутні на деяких судових засіданнях, і ми сподіваємося, що справа буде вирішена згідно із законом", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литовсько-українське підприємство "Укрлогістика" заявляє про атаку недобросовісного орендодавця, що подав на нього до суду

Оцінюючи бізнес-клімат в Україні на прикладі роботи литовських компаній, Януконіс сказав:

"На жаль, ми стикалися з випадками рейдерства та іншими випадками тиску на литовський бізнес. Це частина нашої роботи - захищати інтереси бізнесу в рамках закону і з огляду на всю правову базу України і рішення українських судів".

Детальніше про справу читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175078
 
 
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Eto krupnaja kompanija Vici sotrunuli,budet problemi im budet problemi Beni i drugim vasim oligarxam v Litve tocnej im kompanijam.
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Mera vtorogo v Litve goroda zatronuli,a on mozet tut vsio dlia biznisa vam etogo nado?
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литва может простить украину и не судиться. а какие украинские компании в литве есть? так что бы мы все поняли кому плохо будет?
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Beni kompaniji jest oni vse pod voprosom.Odno ********,drugoje pod Vilniuse i ecio odna tocna neskazu gde.Vse zaregistrirovani pod odnim adresom pod kvartiru.Tut jesli rasberatsia najdut za sto pricipitsia,vydymo nexocet poka eto delat.
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Репутации Украины будет плохо, это мало?
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celovek kotory byl isteno poderzavsi Ukrainu,paprostu unizili za eto.Byvajet i tak Посольство Литвы следит за делом "Укрлогистики", - посол Януконис - Цензор.НЕТ 2586
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так сч.время другое . в украине уже судят добровольцев и волонтеров.скоро за то что сопротивлялись оккупантам , сажать будут (((
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Nu da.On populiarny tut jest mozet daze v premjerom byt na sleducix vyborax.V ******* 90% sobral na vyborax takoje tut redko byvajet.
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У нас на це кажуть ШАЙЗЕ !!!
Іноді буває дуже соромно за паскудних укр. земляків ....
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tut KIjeve mer kogda delali skulpturu u vas ricera.Togda vybral Ukrainu gde delat a imel 5 stran gde mogli zdelat takze,daze ne Litvu vybral.
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vtoroj s prava on s ockami miliarder gorod kak novy stal posle ego prixoda.Odin iz lucix merov Litvy ne zria vybrali na vtoroj srok s poderzkoj na 90% na vyborax
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