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 Політика України
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Все про:арешт (1076) Клюєв Андрій (91) Антикорупційний суд (547)

 Апеляційна палата Антикорупційного суду скасувала заочний арешт ексглави АП часів Януковича Клюєва

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала заочний арешт колишнього першого віцепрем'єр-міністра України, ексглави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва.

Про це йдеться в рішенні Апеляційної палати ВАКС від 4 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Колегія суддів апеляційної палати ВАКС зазначила, що в матеріалах судового провадження не містяться достатні підстави, які б вказували, що Клюєв буде вживати заходів зі знищення, приховування або спотворення будь-яких речей або документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального злочину.

Суд скасував рішення ВАКС про заочний арешт Клюєва від 3 січня 2020 року.

Ця ухвала набрала законної сили з моменту проголошення, вона є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клюєв не просто сепаратист. Це злочинець, який має сидіти на лаві підсудних разом з Януковичем, - звернення ГО Родини "Небесної Сотні" до Богдана

Водночас судді дійшли висновку, що підозра, Клюєву про вчинення кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ, є обґрунтованою тією мірою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Із 2014 року місцезнаходження Клюєва невстановлене.

Клюєв був першим віцепрем’єром Кабінету міністрів Миколи Азарова у 2010-12 роках. Він перебуває у міжнародному розшуку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175077
 
 
 Топ коментарі
 
Моника с опережением графика ,со своим 100% прокурором, отрабатывают свои задачи перед гебней
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Эти ребята на благо страны разворовали десятки миллиардов долларов. В Украине за это орденами награждают, как папу Педро (Херой Украины). Скоро будем коленопреклоненные Януковича просить вернуться.
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Да, да. Скоро.
Вже мабуть не довго й до новин, типу:
«Ранєє бєжавшиє в 2014 от шрколадного баригі мародьора, уважаємиє люді :
- Прєзєдєнт Віктор Фьодоровічь Януковичь, а с ним єщо 5 ТЫСЯЧ єго украинских соратніков, прібєжалі обратно в Украіну».
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А кто был у Януковича министром типа экономики, как раз счикаладный барыга занимался подсчетом левого нала и переброски его для отмывки...)
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Какой то у тебя дебильный скулеж:
при Порошенко его заочно арестовали и он сбежал,
а при Янелохе арест отменили и он уже собирается вернуться
- но виноват все равно Порошенко?
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Так. Чреш увчти Алюєва достатньо підстав не ає. Тому арешт відмінили. Арештувати і засудити Антоненка, Кузьменко та інших патріотів теж достатньо підстав немає. Тому... Ні, не відмінити арешт, а продовжити. На два місяці. Дивно, чи не так?
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Чергова вже тільки за сьогодні перемога зелених шмарклів! Вітаю!
Ви зробили це разом!!!
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Удивительно, что Баканов у него автограф не взял...или сселфился накрайняк
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Моника с опережением графика ,со своим 100% прокурором, отрабатывают свои задачи перед гебней
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вот скажи каким боком прокурор до решения судьи?
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у нас больших людей не сажают за воровство, этого честного человека нужно оправдать, вот если бы консервы украл в АТБ...
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С дня на день подтянется на помощь Ермаку и этот ценный кадр.
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«Ну, чьо хахлі, саскучілісь па русскіх ?»
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Скоро і Овоч підтягнеться, зроблять його якимось "радником по стабілізації ситуації на Донбасі" і доручать проводити вибори
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Ничего толком сделать не в состоянии.....
Разоблачители, млин!
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Они уже себе не в чем не отказывают подождите еще немного и они устроят Варфоломеевской ночи на все украинское
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Ну заочно отсидел теперь вышел. Все по закону. Браво потужным судебным рехвормам. Как называется ета страна???
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А не порхатый чудотворец этих судей отбирал лично...!
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Если в скорем времени не ли.......Портнова то Янукович скоро станет героем Украины
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Осталось только росийские флаги по Крещатику развесить и портреты ***** в кабинетах. Все равно всем пох. Лишь бы Польша не перекрыла границы для наших гастарбайтеров
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Якщо немає рішення про арешт - то нема і міжнародного розшуку Інтерполом. Тоб то - зняли з розшуку! Браво! Хто ж може подумати, що він буде, щось робити проти закону.... Буде, як Портнов 5 років "в Україні", а ні у Росії...потім стане у ВР працювати
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А то что он в розыске 6 лет - это недостаточный повод для того, чтобы не снимать заочный арест. Он слинял и смеется с вас, убогих
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Колосс на шоколадных ногах рушится.
Глобальное потепление. Апелляционная палата Антикоррупционного суда отменила заочный арест экс-главы АП времен Януковича Клюева - Цензор.НЕТ 7929
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Зебилы, не забудьте еще поцеловать его в десна!
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С 2014 года оно в международном розыске, а эти судьи- твари считают, что он не будет уничтожать улики..!?!? Эту коллегию гнать сцаными тряпками из ВАКСа, срочно.
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пАрАшок, а это ж ты **** реХВорму этой судейской мрази провел и страну ты ******* карамельно-офшорный просрал зелемойше, чухан шоколадный!
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да, ента патужный прарыв. реформа - эт, когда разбежавшиеся крысо-мрази, будут болтаться на столбах+: вдоль крещатика, грушевского и банковой, а особо одарённых на МАЙДАНЕ. вот тогда люди почувствуют хоть какую-то реформу.
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Все идет своим чередом. Скоро и Янык с Азировым пожалуют.
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В помощь портнову...

Как раз должность помощника у преЗедента освобождается...
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зелескот и рыгомедведчуки - одна команда.
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нормальОК... революции совершаются громогласно и не зелёными , а продаются по -тихому и зелёными !!!!!!
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Ось нарешті і "виліз" антикорупційний суд.Нічого нового:що САП,що ГПУ,що НАЗК,що ДБР-всі одним миром мазані. Однозначно що вже на цей суд надіятись ніяк не можна.Це вже п-ц повний!
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А кто эти структуры методично создавал???! Пэтя хитрозделанный...
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