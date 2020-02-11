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 Політика України
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Все про:Вакарчук (166) Голос партія (132) Єрмак Андрій (80) Офіс Президента (236)

 Призначення Єрмака главою ОП свідчить про пріоритетність питання Донбасу для Зеленського, - Вакарчук

Призначення на посаду глави Офісу президента Андрія Єрмака свідчить про пріоритет питання Донбасу для президента України Володимира Зеленського.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі партії "Голос".

"Призначення голови Офісу президента - право президента. Андрій Єрмак не просто політик і не просто юрист, він - парламентер команди президента з Москвою. Це призначення може означати, що питання Донбасу буде пріоритетом для команди президента", - зазначив він.

За його словами, ключовим на переговорах має залишатися питання суверенітету і територіальної цілісності України.

"Дуже важливо, щоб при цьому в будь-яких переговорах ключовим було збереження суверенітету і цілісності України і гарантувалося, що жодне політичне питання не обговорюватиметься, поки не будуть вирішені питання безпеки", - підкреслив Вакарчук.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Замість Богдана главою Офісу президента став Андрій Єрмак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зміна керівника ОП не вплине на політичний курс України, - заява Офісу Президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175074
 
 
 Топ коментарі
 
Загроблять країну, суки тою домбасятиною Назначение Ермака главой ОП свидетельствует о приоритетности вопроса Донбасса для Зеленского, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 290
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А воно не хотіло своїм пріоритетом вибрати Україну і її громадян, а не колаборантів? Чому колаборантів треба утримувати за рахунок всіх решти, погіршуючи їхнє становище? Якщо тебе цікавлять інтереси Донбасу, балотуйся там на місце чепушили.
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Загроблять країну, суки тою домбасятиною Назначение Ермака главой ОП свидетельствует о приоритетности вопроса Донбасса для Зеленского, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 290
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мы ускоренно будем становиться лугандоном !!!
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Становись сразу кацапом и вали в рассею.
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Ты же бредишь стать лугандоном, вот с лугандоном и подохнешь.
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Так же как твой ЗЕкловун бредит Лугандоном со своим дружком Сивохой??
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ты придурок ??? не для того 4 года помогаю нашей армиии ( вмеру сил ) что бы лугандон сюда не пришел и вся остальная Украина не стала его копией !! только 73 % дебилов этого непонимают , и ты средь них... исчезни , недоношеный .
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Не знаю чем ты предурь занимаешься, думай урод, что пишешь-Призначення Єрмака главою ОП свідчить про пріоритетність питання Донбасу для Зеленського, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5130 удав

мы ускоренно будем становиться лугандоном !!!
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🖕🏼👊🤡🤢вокарчук ,позорный ты оппозиционер ,такой же шавка
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Славко не побачив іншу версію - віслюк виходить з під впливу каломойші(в іншому випадку бурят богдан отримав би іншу посаду)
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вакарчук раскрывается с каждым разом всё больше и больше.
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Ну,очень странное и не понятное заявление Вакарчука.(( Может с подтекстом.
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Славко сделал ставку на республикаецев.
Да и вообще он кажется давно в америке живет.
А в Сирии начинается война раши и Турции.
Вот что интересно.
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Тоже слежу,жара.Сегодня вертушку сбили(правда 3 сирийца экипаж...один бригадный генерал асада)...и на данный момент 4 танка под Нейробом.Турки вчера расчехлили лаптей так,что срочно авиагоспиталь ИЛ 76 выслали....
===============
Чем больше там сдалут,тем меньше головной Украине.Это факт.
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А воно не хотіло своїм пріоритетом вибрати Україну і її громадян, а не колаборантів? Чому колаборантів треба утримувати за рахунок всіх решти, погіршуючи їхнє становище? Якщо тебе цікавлять інтереси Донбасу, балотуйся там на місце чепушили.
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Голос лучше бы голос не подавал что не мысль то выпадение ваты
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ну, втюхают назад лугандон и что дальше? вливать туда миллиарды, которые тут же разворуют смотрящие и орки? как по мне - оставить их в покое и дать им жить как хотят.
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Саме так,він заверше те шо почав Петро,приєднає Україну до Лугандону.
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Каким тут Петро вообще к теме сегодня.Головы крутите. Найдите в СЕБЕ силы признаться,что обосрались вы сами с выбором Зели.Наступите на собственное эго. И вместе думать как исправлять ошибки.Тактика Петро была понятна.Держать лугандонию на коротком поводке,чтобя жизнь мёдом не казалась...и грузить лаптеногих ишаков санкциями до развала.И это было правильно.ВСЁ.
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Злой крот известный зебанутый, давно тут пасется.
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Ура товариши.
Зе и слуги это ум,честь и совесть нашей эпохи.
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Продаюний соплежуй- Єрмак це прискорення здачі України й перехід органів центральної влади під опосередкований контроль Кремля!
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Зеленський за 9 місяців не презентував суспільству своє бачення мирного врегулювання ситуації на Донбасі - Костянтин Єлісєєв
Команда Зеленського за дев'ять місяців керівництва державою не може представити своє бачення мирного врегулювання ситуації на Донбасі, виробити механізм захисту національних інтересів України в рамках ПАРЄ та розробити комплексну стратегію для протидії безумовній міжнародній реабілітації Кремля за рахунок інтересів України. Про це написав дипломат, радник п'ятого Президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв у блозі, опублікованому у виданні Lb.ua.
Дипломат підкреслив, що до 5-ої річниці Мінських домовленостей команда Зеленського має провести тематичне засідання Ради національної безпеки та оборони України, де обговорити стан і перспективи реалізації Мінських домовленостей, а також проект стратегії реінтеграції Донбасу.
«На міжнародному треку доцільно просувати питання скликання спеціального засідання Ради Безпеки ООН, організації тристоронніх телефонних переговорів лідерів України, ФРН та Франції, а також оприлюднення потужних заяв з боку міжнародних партнерів на підтримку України, зокрема резолюції Європейського Парламенту, коментарів лідерів Групи Семи та держав-членів ЄС і НАТО», - рекомендує він.
Костянтин Єлісєєв підкреслив, що на тлі тріумфального відновлення позицій РФ на світовій арені потребує невідкладної розробки комплексна стратегія Києва для протидії безумовній міжнародній реабілітації Кремля за рахунок інтересів України.
«Очікуємо, що Банкова вже розпочне втілення цих підходів під час участі президента Зеленського та міністра Пристайка у Мюнхенській безпековій конференції», - додав він.
За його словами, ще є час для скликання невідкладної зустрічі міністрів закордонних справ нормандської четвірки і зручну нагоду для цього забезпечують кулуари Мюнхенської безпекової конференції.
Також дипломат рекомендує команді Зеленського винести на найвищий рівень уваги питання про забезпечення національних інтересів України в рамках ПАРЄ. Доречною і провести нараду під головуванням президента з членами делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї та ретельно виробити механізм захисту інтересів нашої держави.
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Призначення Андрія Єрмака головою Офісу президента України є підсиленням російського вектору, через його відомі зв'язки з російським істеблішментом.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.
"Як на мене, це підсилення російського вектору. Тому що Єрмак відомий своїми зв'язками з російським істеблішментом. Єрмак очолював цей напрямок Зеленського, вів перемовини з командою Путіна. І при всіх питаннях до Богдана, мені здається все ж таки була якась його проукраїнська налаштованість. Щодо Єрмака, мені про це сказати набагато важче. І я не впевнений щодо цього. Тому ми побачимо, але ця заміна мене непокоїть", - сказав Гончаренко.
https://prm.ua/priznachennya-yermaka-golovyu-opu-ye-pidsilennyam-rosiyskogo-vektoru-goncharenko/
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Так и есть, похоже нас продали, хотя что можно было ожидать от Ж2,
были под пресмотром кАломойского, а теперь под присмотром Путина
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Не дивуйтесь. Ще задовго до парламентських виборів славко ділив українців на субетноси. Він не менш матьорий колаборант, аніж той же рабінович.
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Для чего нам нужен Дамбас, там и раньше то были одни даунбасята, а сейчас только сепаратисты и разруха и потратить нужно миллиарды на восстановление,
другое дело Крым, там куротная зона море, пляж, хоть какая-то польза от возвращения!
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як мінімум металургія та вуголь.... звичайно якщо пересаджати весь кримінал
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С таким либеральным, крепостным и тупым народом присоединение Украины к *днр* и крыму дело времени. Как любят у нас говорить с 2014 лишь бы лодку не шатали чтобы путенненапал
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Это какой народ ты кацап называешь либеральным, крепостным и тупым?
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Интересно, слолицу будущей республики *наваросия* из Киева перенесут в Донеск или Харьков?
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В Кировск перенесут.
Новая срана новая столица.
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/// ...он - переговорщик команды президента с Москвой. Это назначение может означать, что вопрос Донбасса будет приоритетом для команды президента ///

Для какого только президента это приоритет, вот в чём вопрос. Назначение Ермака главой ОП свидетельствует о приоритетности вопроса Донбасса для Зеленского, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 8811
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Далой ОРДЛО!
Дайош Приднестровье-2 !!!
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Мір з мордором, любойценой, і доМбас був їх пріорітетом ще до виборів. Цього не бачив лише сліпий
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Назначение Ермака главой ОП свидетельствует о приоритетности вопроса Донбасса для Зеленского/ Как же, как же. "Наша цель - выборы на Донбассе в конце октября, - Ермак ".

Цель Путина и Ермака с кодланом Коломойского выборы в Донбассе. Цель украинцев- освобождение Донбасса от путинцев.
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"Вакарчук - кульгава качка"
В следующей ВР "шепота" не будет.
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Пан Вакарчук! Згідно соцопитання, більшість населення України хоче завершення війни, тому Президент і вніс корективи у штат своєї команди
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Большинство населения Украины не хотело и начала этой войны. Но их не спрашивали.
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Зачем вы вот это все выбрали? Людям помоложе все это расхлебывать.
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Славко заспіває "Це не твоя війна" . Тут краще жувати . Добре що славко не президент .
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украинцы его не интересуют
В приоретете
Народ Лугандона
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
2 ч. ·

О ЖАБАХ И ГАДЮКАХ.
Это худшее и одновременно лучшее, что произошло в авгиевых конюшнях за последние месяцы.

Худшее потому, что между Коломойским и Москвой Зеленский выбрал Москву. Украинский народ третьей стороной выбора не рассматривался априори.

Почему ещё Богдан оказался в роли жертвенного барана? Денег в казне катастрофически мало, а потому нужно выполнять требования МВФ по Коломойскому - вот баран и пригодился.
Ермак - это Медведчук-лайт. Пока лайт. И даже это не самое плохое. Самое плохое то, что этот лайт одержал безоговорочную победу в жёстком клинче за президентское ухо.
Богдан был самоуверенным негодяем, но тем негодяем, который давал Зеленскому альтернативную информацию и мог поводить бубочку фейсом по его обосранным штанишкам. Ермак же поёт солнцеликому сплошные дифирамбы и вылизывает все щели. Можно себе только представить тот информационный сироп, в котором окажется преЗедент после такого назначения.

Плюс устанавливается негласный контроль за бубочкой по цепочке Путин-Козак-Ермак. Где бубочка в самом низу пищевой цепочки - выборы и пенсии в ОРДЛО (там-же-наши-люди!), закрепление в Конституции особого статуса, ******** на границе и вынесение в дремучий маргинез темы Крыма в безусловных приоритетах.

Что же хорошего?
Немного, но есть. Вы плохо знаете Игоря Валерьевича. Уже с утра мне поступила информация, что на ближайшие дни он собирает большой хурал на своих плюсах. Основная тема: изменение информационной политики его главного рупора. Естессно, он не бросится в объятия Порошенко, но зекОМАНда перестаёт быть его любимой женой - не для того он рОстил своего личного Голобородька, чтобы тот начал кусать папу за хвост.

Ещё хорошее то, что на этом фоне у ЕС - единственной оппозиционной силы к зелёному режиму - появляется шанс разыграть партию на рост своих акций. И грядущие битвы жабы с гадюкой, и кристализация промосковского вектора этой власти, обязаны вернуть мозги той части электората, которая "просто хотела чего-то нового", но вместо аромата "Шанели" получила убийственный запах "Красной Москвы". Часть электората никогда этого не признает, ещё часть привычно пойдёт искать нового мессию, но часть вернётся в родные проевропейскиее и пронатовские пенаты. И альтернативы ЕС здесь пока не наблюдается.

Как изрёк Богдан, теперь там, наверху, каждый за себя. Дело за малым - грамотно использовать ситуацию в своих целях. Тем же, кто боится, что московские хотелки станут реальностью, заверю: не получилось при Яныке, не получится и сейчас. Народ у нас не глупый, но доверчивый и ленивый. Его, перед тем, как он кого-то вынесет, нужно палочкой потыкать. А то и дать волшебного пенделя.

Всегда с оптимизмом, ваш Helgi Sharp.
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да нет ни чего хорошего! два варианта либо украинцы хавают плавное перемещение в сруский мир, либо выносят зекоманду вперёд ногами! и тот и другой вариант для пуйла приемлем. Цугцванг!
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да ладно...еще со времен богдана хмельницкого то плавно,то резко перемещают...ничего не выйдет.
а бубочка развернуть вспять не сможет-максимум поставить на паузу евроантлантические устремления Украины.
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бубочка априори ни чего не может! а на счёт перемещения я бы не был столь категоричен, так называемый "юговосток" уже давно перемещён(((
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та ты чо,кацапа ...давно в одессе в доме профсоюзов не бывал?юхавасток,мля...
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где ты бывал... хотя пожалуй это медицинская тайна.
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