 Призначення Єрмака главою ОП свідчить про пріоритетність питання Донбасу для Зеленського, - Вакарчук

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі партії "Голос".
"Призначення голови Офісу президента - право президента. Андрій Єрмак не просто політик і не просто юрист, він - парламентер команди президента з Москвою. Це призначення може означати, що питання Донбасу буде пріоритетом для команди президента", - зазначив він.
За його словами, ключовим на переговорах має залишатися питання суверенітету і територіальної цілісності України.
"Дуже важливо, щоб при цьому в будь-яких переговорах ключовим було збереження суверенітету і цілісності України і гарантувалося, що жодне політичне питання не обговорюватиметься, поки не будуть вирішені питання безпеки", - підкреслив Вакарчук.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента. Замість Богдана главою Офісу президента став Андрій Єрмак.
мы ускоренно будем становиться лугандоном !!!
Да и вообще он кажется давно в америке живет.
А в Сирии начинается война раши и Турции.
Вот что интересно.
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Чем больше там сдалут,тем меньше головной Украине.Это факт.
Зе и слуги это ум,честь и совесть нашей эпохи.
Команда Зеленського за дев'ять місяців керівництва державою не може представити своє бачення мирного врегулювання ситуації на Донбасі, виробити механізм захисту національних інтересів України в рамках ПАРЄ та розробити комплексну стратегію для протидії безумовній міжнародній реабілітації Кремля за рахунок інтересів України. Про це написав дипломат, радник п'ятого Президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв у блозі, опублікованому у виданні Lb.ua.
Дипломат підкреслив, що до 5-ої річниці Мінських домовленостей команда Зеленського має провести тематичне засідання Ради національної безпеки та оборони України, де обговорити стан і перспективи реалізації Мінських домовленостей, а також проект стратегії реінтеграції Донбасу.
«На міжнародному треку доцільно просувати питання скликання спеціального засідання Ради Безпеки ООН, організації тристоронніх телефонних переговорів лідерів України, ФРН та Франції, а також оприлюднення потужних заяв з боку міжнародних партнерів на підтримку України, зокрема резолюції Європейського Парламенту, коментарів лідерів Групи Семи та держав-членів ЄС і НАТО», - рекомендує він.
Костянтин Єлісєєв підкреслив, що на тлі тріумфального відновлення позицій РФ на світовій арені потребує невідкладної розробки комплексна стратегія Києва для протидії безумовній міжнародній реабілітації Кремля за рахунок інтересів України.
«Очікуємо, що Банкова вже розпочне втілення цих підходів під час участі президента Зеленського та міністра Пристайка у Мюнхенській безпековій конференції», - додав він.
За його словами, ще є час для скликання невідкладної зустрічі міністрів закордонних справ нормандської четвірки і зручну нагоду для цього забезпечують кулуари Мюнхенської безпекової конференції.
Також дипломат рекомендує команді Зеленського винести на найвищий рівень уваги питання про забезпечення національних інтересів України в рамках ПАРЄ. Доречною і провести нараду під головуванням президента з членами делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї та ретельно виробити механізм захисту інтересів нашої держави.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив депутат фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.
"Як на мене, це підсилення російського вектору. Тому що Єрмак відомий своїми зв'язками з російським істеблішментом. Єрмак очолював цей напрямок Зеленського, вів перемовини з командою Путіна. І при всіх питаннях до Богдана, мені здається все ж таки була якась його проукраїнська налаштованість. Щодо Єрмака, мені про це сказати набагато важче. І я не впевнений щодо цього. Тому ми побачимо, але ця заміна мене непокоїть", - сказав Гончаренко.
https://prm.ua/priznachennya-yermaka-golovyu-opu-ye-pidsilennyam-rosiyskogo-vektoru-goncharenko/
были под пресмотром кАломойского, а теперь под присмотром Путина
другое дело Крым, там куротная зона море, пляж, хоть какая-то польза от возвращения!
Новая срана новая столица.
Для какого только президента это приоритет, вот в чём вопрос.
Дайош Приднестровье-2 !!!
СПЕЦОПЕРАЦИЯ «ДЕДУШКА В ГНЕЗДЕ»
Цель Путина и Ермака с кодланом Коломойского выборы в Донбассе. Цель украинцев- освобождение Донбасса от путинцев.
В следующей ВР "шепота" не будет.
В приоретете
Народ Лугандона
2 ч. ·
О ЖАБАХ И ГАДЮКАХ.
Это худшее и одновременно лучшее, что произошло в авгиевых конюшнях за последние месяцы.
Худшее потому, что между Коломойским и Москвой Зеленский выбрал Москву. Украинский народ третьей стороной выбора не рассматривался априори.
Почему ещё Богдан оказался в роли жертвенного барана? Денег в казне катастрофически мало, а потому нужно выполнять требования МВФ по Коломойскому - вот баран и пригодился.
Ермак - это Медведчук-лайт. Пока лайт. И даже это не самое плохое. Самое плохое то, что этот лайт одержал безоговорочную победу в жёстком клинче за президентское ухо.
Богдан был самоуверенным негодяем, но тем негодяем, который давал Зеленскому альтернативную информацию и мог поводить бубочку фейсом по его обосранным штанишкам. Ермак же поёт солнцеликому сплошные дифирамбы и вылизывает все щели. Можно себе только представить тот информационный сироп, в котором окажется преЗедент после такого назначения.
Плюс устанавливается негласный контроль за бубочкой по цепочке Путин-Козак-Ермак. Где бубочка в самом низу пищевой цепочки - выборы и пенсии в ОРДЛО (там-же-наши-люди!), закрепление в Конституции особого статуса, ******** на границе и вынесение в дремучий маргинез темы Крыма в безусловных приоритетах.
Что же хорошего?
Немного, но есть. Вы плохо знаете Игоря Валерьевича. Уже с утра мне поступила информация, что на ближайшие дни он собирает большой хурал на своих плюсах. Основная тема: изменение информационной политики его главного рупора. Естессно, он не бросится в объятия Порошенко, но зекОМАНда перестаёт быть его любимой женой - не для того он рОстил своего личного Голобородька, чтобы тот начал кусать папу за хвост.
Ещё хорошее то, что на этом фоне у ЕС - единственной оппозиционной силы к зелёному режиму - появляется шанс разыграть партию на рост своих акций. И грядущие битвы жабы с гадюкой, и кристализация промосковского вектора этой власти, обязаны вернуть мозги той части электората, которая "просто хотела чего-то нового", но вместо аромата "Шанели" получила убийственный запах "Красной Москвы". Часть электората никогда этого не признает, ещё часть привычно пойдёт искать нового мессию, но часть вернётся в родные проевропейскиее и пронатовские пенаты. И альтернативы ЕС здесь пока не наблюдается.
Как изрёк Богдан, теперь там, наверху, каждый за себя. Дело за малым - грамотно использовать ситуацию в своих целях. Тем же, кто боится, что московские хотелки станут реальностью, заверю: не получилось при Яныке, не получится и сейчас. Народ у нас не глупый, но доверчивый и ленивый. Его, перед тем, как он кого-то вынесет, нужно палочкой потыкать. А то и дать волшебного пенделя.
Всегда с оптимизмом, ваш Helgi Sharp.
а бубочка развернуть вспять не сможет-максимум поставить на паузу евроантлантические устремления Украины.