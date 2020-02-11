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 Події, Суспільство
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Все про:експертиза (149) Шеремет (383) Дугарь Яна (46)

 Підозрюваній у справі Шеремета Дугарь призначили почеркознавчу і психіатричну експертизи, - адвокат Коломієць. ДОКУМЕНТ

Підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовому медику Яні Дугарь призначили почеркознавчу і психіатричну експертизи.

Про це повідомив адвокат Віталій Коломієць на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що під час призначення було допущено низку процесуальних порушень.

"Ні постанови про призначення психіатричної, ні почеркознавчої експертиз нам не надали. Ми, як сторона захисту, не можемо ухвалити рішення про свою участь або неучасть у цих процесуальних діях", - заявив він.

Також Коломієць зазначив, що постанова про вилучення зразків почерку, яку він також оприлюднив, не відповідає вимогам ст. 110 Кримінального процесуального кодексу України, на яку посилається слідчий - зокрема, не вказано обґрунтування для проведення почеркознавчої експертизи, немає інформації про місце і час вилучення зразків та відповідального за виконання постанови. Також не вказані можливість і порядок оскарження постанови.

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Підозрюваній у справі Шеремета Дугарь призначили почеркознавчу і психіатричну експертизи, - адвокат Коломієць 01

"У будь-якому випадку чекаємо відповідних рішень, оформлених належним чином", - підкреслив адвокат.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було раптово призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того самого дня.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Підозрюваній у справі Шеремета Дугарь призначили почеркознавчу і психіатричну експертизи, - адвокат Коломієць 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175071
 
 
 Топ коментарі
 
розмір черепу їм ще не міряли ?
вбивцю дитини відпустили під його особисте зобов'язання, а тут невинних людей морально катують.
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Моя порада слідчим - звернітесь у передачу битва екстрасенсів, можливо так хоч якось справа рушить. Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, - адвокат Коломиец - Цензор.НЕТ 2624
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А ЗЕфюрер прошел...психологическую и психиатрическую експертизы?
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розмір черепу їм ще не міряли ?
вбивцю дитини відпустили під його особисте зобов'язання, а тут невинних людей морально катують.
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Шановний адвокате Віталій Коломієць, все що Ви назвали - це і є порушення процесуального кодексу! Тому Вам слід піти у наступ і обгрунтувати звільнення Нашої патріотки Дугарь - саме через порушення .... за формальною ознакою?
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А в цей час.... "Незаконно звільнений із СІЗО вбивця дворічної дитини втік на Київщині". https://censor.net.ua/ua/news/3175051/nezakonno_zvilnenyyi_iz_sizo_vbyvtsya_dvorichnoyi_dytyny_vtik_na_kyyivschyni_foto
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Моя порада слідчим - звернітесь у передачу битва екстрасенсів, можливо так хоч якось справа рушить. Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, - адвокат Коломиец - Цензор.НЕТ 2624
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Хто б їм психіатричну експертизу призначив...
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ну.. тут преЗЕдент хотя бы допускает возможности извинений...в случае катастрофического провала стройной теории заговора АТОшников и врача...
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лаптями засмерділо.... кацапи ********** катувати за допомогую нібито експертиз... особливо психіатричної... Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, - адвокат Коломиец - Цензор.НЕТ 6772
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А ЗЕфюрер прошел...психологическую и психиатрическую експертизы?
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Нехай спочатку пройде презедент психіатричну і наркологічну експертизу. У мене, наприклад, є підозри що там все запущено.
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Таки да, особенно глядя как его штырит
Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы, - адвокат Коломиец - Цензор.НЕТ 4264

Вообще-то и 73 процентным не мешало бы пройти.))
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Зараз за ним слідять і не випускають на люди в такому стані - тепер ви розумієте як підвищилась якість роботи ОП. Підозрюваній у справі Шеремета Дугарь призначили почеркознавчу і психіатричну експертизи, - адвокат Коломієць - Цензор.НЕТ 9373
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Ну, в такому випадку, і слідчим не завадить пройти психіатричну експертизу
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Персонально вам експертиза не потрібна. "Порохозалежність" очевидна
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как по совдеповски доказать нельзя сломать через психушку и промыть мозги вся суть власти сильных убить неугодных запугать засадить остальные сами вымрут от геноцида
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Небось пытаются доказать, что кто то где-то за нее в каких то журналах расписывался, а сама она в это время, была другом месте. А потом, расскажут - ну вот, раз тут такое, значит и того дня все так могло и быть. Чмошники мусарские. Тьфу *лядь.
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Хто потім відповідатиме за знущання над дівчиною? Чи це і є мета - принизити патріотів?
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Ц1каво, як1 п1дстави для призначення псих1атрично1 еспертизи, ран1ше була на обл1ку псих1атра, чи це чисто формально як п1дстава м1сяць-другий для продовження сл1дства?
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У мусоров агония - хватаются за абы-шо, абы янелоху лапши навешать.
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