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 Політика України, Київські новини
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Все про:Київ (7285) Метрополітен (413) обшук (862) СБУ (5288) крадіжка (344) Офіс генерального прокурора (83)

 Офіс Генпрокурора та СБУ проводять обшуки в "Київметробуді" у справі про будівництво метро на Виноградар

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі та оперативні працівники СБУ 11 лютого 2020 року здійснюють численні обшуки у структурних підрозділах ПАТ "Київметробуд", їхніх посадових осіб, а також відділеннях АБ "Укргазбанку" та низки приватних структур, які, ймовірно, задіяні у схемі шахрайського заволодіння бюджетними коштами, у тому числі за фактом безпідставного розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро.

Йдеться про будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва, передає Цензор.НЕТ  із посиланням на пресслужбу ОГП.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року за клопотанням Офісу Генерального прокурора слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва наклав арешт на грошові кошти на банківських рахунках ПАТ "Київметробуд" та його відокремлених підрозділів в рамках кримінального провадження щодо запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ "Київметробуд" та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва дільниці метро.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

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У 2018 році КП "Київський метрополітен" уклало договір про виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської лінії метро з ПАТ "Київметробуд", який виграв тендер на проведення робіт у системі ProZorro. Планувалося, що зелена гілка метро буде продовжена від станції Сирець до нової кінцевої станції Виноградар. Київська влада пообіцяла жителям столиці, що роботи триватимуть до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5 млрд 993 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175066
 
 
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к педалику не забудьте зайти. без его одобрямс все было бы невозможно провернуть...
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"Красавцы", на депозите в 1,7 млрд. можно заработать приличные проценты. Госказначейство в доле..!?
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А мер со всеми замами как раз в отпуск вышел от греха подальше.
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Хана Метру))))Зачем что то закрывать можно просто проверять))Кстати для олигофренов !Золотовалютные резервы тоже лежат на депозите в США
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Как и любая стройка в стране, только на бумаге.
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