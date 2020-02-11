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 Політика України
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Все про:Богдан Андрій (246) Єрмак Андрій (80) Офіс Президента (236)

 Зміна керівника ОП не вплине на політичний курс України, - заява Офісу Президента

Зміна керівника Офісу Президента України жодним чином не вплине на політичний курс країни і на проведення важливих реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба глави держави.

"Зміна керівника Офісу Президента України жодним чином не впливає на політичний курс держави. Попереду - важливі реформи, і саме на цьому фокусується команда Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

"Від сьогодні Офіс Президента України очолює Андрій Єрмак. Попередній керівник Андрій Богдан подав у відставку. Офіс Президента вдячний за його роботу впродовж цих місяців", - відзначили в прес-службі ОП.

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Офіс Президента впевнений, що Андрій Єрмак впорається з дорученою йому відповідальністю.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента.

Зміна керівника ОП не вплине на політичний курс України, - заява Офісу Президента 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175062
 
   
 Топ коментарі
 
Оказывается в трех созывах Верховной Рады (V, VI,VIІ) Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева, в 90-х члена ОПГ "Солохи". Это все что вам нужно знать про нового главу Офиса преЗЕдента
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Не сбить нас с верного пути,
Нам похеру куда итти!...
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Оказывается в трех созывах Верховной Рады (V, VI,VIІ) Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева, в 90-х члена ОПГ "Солохи". Это все что вам нужно знать про нового главу Офиса преЗЕдента
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То есть во времена Революции Достоинства Андрей Ермак был помощником криминального рыга-титушковода Эльбруса Тедеева. Зрадофилы, а вы и дальше продолжайте верить что это не реванш
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Все это мы уже проходили, когда назначали Богдана главой тогда еще АП, а теперь ОП. Сколько грязи было вылито на него и ЗЕ - немеряно. А теперь оказывается Богдан хороший. Не важно, кого назначит ЗЕ (ну кроме ПАП конечно) они всегда будут здесь плохими.
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Зеленский-президент Украины.... это как усадить гонщика ралли на развалюху-авто. Вместо бензина-ослиная моча..резина лысая, тормоза не прокачены. мотор на двух свечах!! Машина еле еле движется, НО..пассажиры требуют-»Газуй!! Вперёд! Почему буксуем?» И не хотят они понимать, что «АВТО» нуждается в кап.ремонте..а это дело , увы как не простое..20 лет его только «убивали» ..по ухабам гоняли..И те, кто угробил «авто», громче всех орут-»Давай! Гони!» зная, что «металлолом» уже это, а не гоночный Феррари..»Вот видите! Вот видите! Мы же вам говорили.что ЗЕ-клоун, а не президент!»
Уж очень ясная картинка. -жаждут «гонщики-угонщики» снова порулить.Но НЕТ! Пусть вытряхиваются из «салона» и облегчат Украине путь! Путь в новое Завтра..без коррупции..миллионных барышей министров, политических договорников и войны!!
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Пейсатий вождь зєбуїнів набрав таке ..йно у свою команду, що від тасування путан картина в борделі не міняється.
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Богдан уволен. Главой ОПУ Зеленский назначил вполне откровенного агента влияния России.
СМИ загадочно намекают про Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводится важнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. Может эта должность и не такая громкая, но очень денежная и интимно приближенная к Зеленскому.
Выступая на форуме "Дороги-2020" Гончарук и глава "Укравтодора" Кубраков торжественно заявили что собираются отремонтировать 6 тысяч км дорог начиная с 1 марта. Встретившись с разъяренной Маркаровой, мальчики немного поостыли и 29 января на заседании Кабмина размер распила пришлось уменьшить почти в пять раз, до 1345 км. На сегодняшний момент тендеры еще не объявлены даже на разработку проектно-сметной документации. Так как длительность тендерного цикла по закону 60-70 дней, то работы можно смело будет начинать где то в сентябре, заодно и создав транспортный коллапс с перетранспортировкой с\х продукции. Впрочем закапывать государственные деньги в песок можно при любых раскладах. Сидеть все равно Кубракову.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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https://www.youtube.com/watch?v=46QEVBbtbKs
"Браяча *******" Зміна керівника ОП не вплине на політичний курс України, - заява Офісу Президента - Цензор.НЕТ 8692

Ідіть в свій фургончик в полі чистому
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Прямим курсом в Тайожний союз і колективно лизати дупіту Путену. Зє сам на справляється?
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Ну а шо йому робить - або через чотири, чи менше, роки сяде, або лаври зіц-предсєдателя як у бацьки
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У Бени Аваков есть и еще не только он.
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Шо раша кинула беню?
Этого и следовало ожидать....
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Не сбить нас с верного пути,
Нам похеру куда итти!...
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Азимут на моржовию. С самого прихода СН.
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гривні на рублі, для зейобіків і то швидко, швидко Зміна керівника ОП не вплине на політичний курс України, - заява Офісу Президента - Цензор.НЕТ 1696
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А який в неї курс? Зараз це дрейф із зламаним компасом.
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Плохо , Что ничего не Изменится , а надо ведь что Менять и в Лучшую Сторону.
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А можно поподробнее про "курс". Ну кроме сладко есть и мягко спать
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Улицу собираются заасфальтировать?
Ты видел асфальт в наварассии?
А он там есть.
Да😀😀😀😀
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А що, головне що надовго. Кадиров вже 15 років керує Чечнею. А Зє лише 43 рочки. До пенсії потрібно десь працювати.
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Запустили в сеть ролик про бои на ДАПе.
Там кадыровцы орут инш алах и алах акбар.
Донбасс это их исконная земля.
Ермак пояснит.
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Кто там до усрачки боялся ислама?
То не за вами пришли?😀
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Не для кого не таємниця, що Богдан був нянькою коломойського, здається, навіть записи є, на яких він домовляється про його інтереси.
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Ща на зебильных форумах:
- Так вон оно чаво!
Это триклятый богдан Владимиру Ляссанычу работать не давал!
Ща Ермак придет, орядок наведет!
Дайте ему хотя бы 100 дней!
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Правда предок Єрмака в сибірській річці втопився Зміна керівника ОП не вплине на політичний курс України, - заява Офісу Президента - Цензор.НЕТ 8005 Дніпро глибший
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Щас откроются зебильи глазоньки на вражину лютую, Богдана
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беню ,как и всегда,сгубила сверхжадность...теперь будет отодвинут от корыта,еще и отдаст львиную долю ништяков прокацапским,а то и самим кацаплянам.
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Не изменится. Как был курс "назад в cсср", так и останется
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как можно повлиять на то чего нет в природе?)
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Inna Turenko

В буремні часи від таких інфантильних какаяразніц нічого не залежить. Тому мені до чуйств наріду діла немає, головне, це готовність адекватних 10% йти на якісь міри, утворити рух, згуртуватися , бути реальною силою, спроможною в час Ч стати кулаком, який змете всю нечість.
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Смена главы ОП не повлияет на политический курс/ Конечно, не повлияет.Курс определяет Коломойский, гражданин Израиля, военного союзника РФ : Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский. А то что Помощник Зеленского Ермак имеет бизнес-связи с Россией - «Схемы»/ Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, Пионтковский- значения не имеет.
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В районе сирийского города Идлиб Турция нанесла массированный ракетный удар по сирийским войсках Асада и ИХТАМНЕТОВ РАБссии,причем одновременно по 127 целям...ужОс..
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Богдан кинув Зеленського, щоб нічого не дарувати на День Валентина та на 8 березня, - дзерело. Зміна керівника ОП не вплине на політичний курс України, - заява Офісу Президента - Цензор.НЕТ 2003
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Та конечно Сурков не нужен. Ермак тут сам все организует.
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Значит, курс и раньше был пророссийский. Так и запишем.
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не верю станет больше про ермаковско пропутински уже вата вылазит во всех госорганах ухмылясь и потирая кровавые ручки реванша
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В общем, к концу этого года Украина как самостоятельное государство прекратит своё существование. Отныне всё будет решаться в Москве.
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Судя из- за заголовка статьи у нас в стране глава офиса президента определяет политический путь страны а не президент, дожили нахрена нам в таком случае президент давайте избирать главу его офиса...... куда мы катимся или уже прикатились???
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Єрмак переконав Зеленського, що президенство дає шанс збагатитися йому, а не продовжувати збагачувати Коломойського. Путінські схеми родом із кооперативу ОЗЕРО, а у нашого гаранта із 95-го кварталу.
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Serendipity.ua

@Blonde75819970

По мнению Ермака,Козак отличается от Суркова и больше настроен на диалог.Ермак отметил,что у него с Козаком было очень конструктивное общение и от встречи остались позитивные впечатления Понятно через кого кремль нам впаривает Козака и готовит капитуляцию?
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И все-таки, уточните, пожалуйста, а куда курс держим?
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C промосковским Дермаком лучше не будет. (Знаю нельзя стебаться над ФИО ,но сорри не удержался. И да Nomen est omen
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Они там совсем оху....?
Что это за орган государственной власти - "офис президента"?
Эти альтернативный Кабмин или альтернативная ВР или два в одном?
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СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ЕРМАК ИМЕЕТ БИЗНЕС-СВЯЗИ С ОДИОЗНЫМ ПУТИНСКИМ ОЛИГАРХОМ - ЖУРНАЛИСТЫ
Ермак через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" имеет совместный бизнес с компанией "Сарыч".
"Раньше это была украинская компания, которая владела землей в бухте Ласпи, но она перерегистрировалась в России по тем законам и сменила собственников. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - друга Путина, строителя Крымского моста и самого токсичного из российских олигархов", - говорится в материале.
"Господин Ротенберг или какое-то там другое лицо из России могло стать владельцем бизнеса в Украине таким образом. Не совсем формально - между капель пройти", - отметил юрист по земельным вопросам Егор Недашковский.
Журналисты несколько недель пытались договориться об интервью с Андреем Ермаком. Он игнорировал обращение
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Журналіст: "Смотрящим" по Києву помічник Зеленського Єрмак призначив нардепа-ресторатора Тищенка
gordonua.com/ukr/news/politics/-zhurnalist-smotrjashchim-po-kijevu-pomichnik-zelenskogo-jermak-priznachiv-nardepa-restoratora-tishchenko-1369108.html
ЕРМАК ОКАЗАЛСЯ КУМОМ НАРДЕПА ТИЩЕНКО, - "ДЖОКЕР"
https://www.dsnews.ua/politics/ermak-okazalsya-kumom-nardepa-tishchenko---dzhoker--05112019210100
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Помощник Зеленского Андрей Ермак получил от Госкино 27 млн на фильмы с участием актера Боклана из "Слуги народа"
https://strana.ua/news/220630-andrej-ermak-poluchil-ot-hoskino-26-mln-na-filmy-v-odnom-iz-kotoryj-ihraet-akter-iz-sluhi-naroda.html
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Ермак
Начинал в юрфирме "Проксен", обслуживавшей Волкова, Бакая, а также "Фашиста" Пересецкого.
Да и одно то, что он несколько лет был помощником нардепа Эльбруса Тедеева … настораживает.
Ну и близкие связи с российскими деятелями типа Рахамима Эммануилова и Сергея Приходько. Последний не чужд внешней разведке РФ.
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