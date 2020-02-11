 Зміна керівника ОП не вплине на політичний курс України, - заява Офісу Президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба глави держави.
"Зміна керівника Офісу Президента України жодним чином не впливає на політичний курс держави. Попереду - важливі реформи, і саме на цьому фокусується команда Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.
"Від сьогодні Офіс Президента України очолює Андрій Єрмак. Попередній керівник Андрій Богдан подав у відставку. Офіс Президента вдячний за його роботу впродовж цих місяців", - відзначили в прес-службі ОП.
Офіс Президента впевнений, що Андрій Єрмак впорається з дорученою йому відповідальністю.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента.
Уж очень ясная картинка. -жаждут «гонщики-угонщики» снова порулить.Но НЕТ! Пусть вытряхиваются из «салона» и облегчат Украине путь! Путь в новое Завтра..без коррупции..миллионных барышей министров, политических договорников и войны!!
СМИ загадочно намекают про Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводится важнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. Может эта должность и не такая громкая, но очень денежная и интимно приближенная к Зеленскому.
Выступая на форуме "Дороги-2020" Гончарук и глава "Укравтодора" Кубраков торжественно заявили что собираются отремонтировать 6 тысяч км дорог начиная с 1 марта. Встретившись с разъяренной Маркаровой, мальчики немного поостыли и 29 января на заседании Кабмина размер распила пришлось уменьшить почти в пять раз, до 1345 км. На сегодняшний момент тендеры еще не объявлены даже на разработку проектно-сметной документации. Так как длительность тендерного цикла по закону 60-70 дней, то работы можно смело будет начинать где то в сентябре, заодно и создав транспортный коллапс с перетранспортировкой с\х продукции. Впрочем закапывать государственные деньги в песок можно при любых раскладах. Сидеть все равно Кубракову.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
"Браяча *******"
Ідіть в свій фургончик в полі чистому
Этого и следовало ожидать....
Нам похеру куда итти!...
Ты видел асфальт в наварассии?
А он там есть.
Да😀😀😀😀
Там кадыровцы орут инш алах и алах акбар.
Донбасс это их исконная земля.
Ермак пояснит.
То не за вами пришли?😀
- Так вон оно чаво!
Это триклятый богдан Владимиру Ляссанычу работать не давал!
Ща Ермак придет, орядок наведет!
Дайте ему хотя бы 100 дней!
Inna Turenko
В буремні часи від таких інфантильних какаяразніц нічого не залежить. Тому мені до чуйств наріду діла немає, головне, це готовність адекватних 10% йти на якісь міри, утворити рух, згуртуватися , бути реальною силою, спроможною в час Ч стати кулаком, який змете всю нечість.
Serendipity.ua
@Blonde75819970
По мнению Ермака,Козак отличается от Суркова и больше настроен на диалог.Ермак отметил,что у него с Козаком было очень конструктивное общение и от встречи остались позитивные впечатления Понятно через кого кремль нам впаривает Козака и готовит капитуляцию?
Что это за орган государственной власти - "офис президента"?
Эти альтернативный Кабмин или альтернативная ВР или два в одном?
https://zik.ua/ru/news/2019/10/03/ermak_vernul_kolomoyskogo_v_byznes_s_rossyey_v_obmen_na_formulu_shtaynmayera_1660313
Ермак через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" имеет совместный бизнес с компанией "Сарыч".
"Раньше это была украинская компания, которая владела землей в бухте Ласпи, но она перерегистрировалась в России по тем законам и сменила собственников. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - друга Путина, строителя Крымского моста и самого токсичного из российских олигархов", - говорится в материале.
"Господин Ротенберг или какое-то там другое лицо из России могло стать владельцем бизнеса в Украине таким образом. Не совсем формально - между капель пройти", - отметил юрист по земельным вопросам Егор Недашковский.
Журналисты несколько недель пытались договориться об интервью с Андреем Ермаком. Он игнорировал обращение
gordonua.com/ukr/news/politics/-zhurnalist-smotrjashchim-po-kijevu-pomichnik-zelenskogo-jermak-priznachiv-nardepa-restoratora-tishchenko-1369108.html
ЕРМАК ОКАЗАЛСЯ КУМОМ НАРДЕПА ТИЩЕНКО, - "ДЖОКЕР"
https://www.dsnews.ua/politics/ermak-okazalsya-kumom-nardepa-tishchenko---dzhoker--05112019210100
https://strana.ua/news/220630-andrej-ermak-poluchil-ot-hoskino-26-mln-na-filmy-v-odnom-iz-kotoryj-ihraet-akter-iz-sluhi-naroda.html
Начинал в юрфирме "Проксен", обслуживавшей Волкова, Бакая, а также "Фашиста" Пересецкого.
Да и одно то, что он несколько лет был помощником нардепа Эльбруса Тедеева … настораживает.
Ну и близкие связи с российскими деятелями типа Рахамима Эммануилова и Сергея Приходько. Последний не чужд внешней разведке РФ.