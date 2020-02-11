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 У горах Грузії шукають українця після сходу двох лавин, - МЗС

У горах Грузії в районі міста Местіа після сходу двох лавин шукають громадянина України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"За попередньою інформацією, група із 5 громадян України каталася в горах на лижах в районі міста Местіа (Сванетія, Грузія). Вчора один з наших громадян - Євген Щекотін - не повернувся до місця проживання (катались поодинці), після чого почалися його пошуки", - сказав Погорельцев.

За його словами, "в цьому районі 10 лютого зійшло дві лавини, і врятований в одній з них громадянин повідомив, що на схилі, де зійшла лавина, був ще один лижник".

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Триває пошуково-рятувальна операція місцевої служби з надзвичайних ситуацій. Пошуки ускладнюються сильним морозом (мінус 20-30 градусів) і товщиною лавини, що зійшла (до 4 м).

"З рештою членів групи наразі зв'язок встановити не має можливості, оскільки вони беруть участь у пошукових роботах. Із власником помешкання, де вони оселилися, домовлено про зв'язок з ними після їхнього повернення", - зауважив Погорельцев.

Окремо він зауважив, що в районі, де проводяться пошукові роботи, знайшли тіло. Наразі особу загиблого встановлюють.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175058
 
 
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