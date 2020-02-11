 У горах Грузії шукають українця після сходу двох лавин, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"За попередньою інформацією, група із 5 громадян України каталася в горах на лижах в районі міста Местіа (Сванетія, Грузія). Вчора один з наших громадян - Євген Щекотін - не повернувся до місця проживання (катались поодинці), після чого почалися його пошуки", - сказав Погорельцев.





За його словами, "в цьому районі 10 лютого зійшло дві лавини, і врятований в одній з них громадянин повідомив, що на схилі, де зійшла лавина, був ще один лижник".

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Триває пошуково-рятувальна операція місцевої служби з надзвичайних ситуацій. Пошуки ускладнюються сильним морозом (мінус 20-30 градусів) і товщиною лавини, що зійшла (до 4 м).

"З рештою членів групи наразі зв'язок встановити не має можливості, оскільки вони беруть участь у пошукових роботах. Із власником помешкання, де вони оселилися, домовлено про зв'язок з ними після їхнього повернення", - зауважив Погорельцев.

Окремо він зауважив, що в районі, де проводяться пошукові роботи, знайшли тіло. Наразі особу загиблого встановлюють.