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Все про:конкурс (523) Укрзалізниця (923)

 "Укрзалізниця" оголосила конкурс на посаду глави правління компанії

Наглядова рада Укрзалізниці ухвалила рішення офіційно розпочати процес конкурсного відбору на позицію голови правління компанії та залучила провідну міжнародну компанію з підбору управлінського персоналу Boyden для допомоги у виконанні цього завдання.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

"Добір буде здійснюватися шляхом проведення відкритого та незалежного конкурсу, який не залишить жодної можливості для зовнішнього впливу. Переможця конкурсу обиратимуть за наступними критеріями: високий рівень компетенції, здатність вести Укрзалізницю вперед з огляду на існуючі та, що не менш важливо, майбутні виклики, з якими стикатиметься компанія в процесі трансформації у вільного від корупції, конкурентного за затратами, ефективного оператора, керуючись принципами колегіальності і співпраці з дотриманням найкращих принципів і практик корпоративного управління", — наголосив голова Наглядової ради Шевкі Аджунер.

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У повідомленні наголошується, що, з огляду на статус "Укрзалізниці" як одного з найбільших залізничних операторів в Євразії, очікується, що позиція глави правління буде цікавою для висококваліфікованих кандидатів з України та інших країн.

"Закликаємо кваліфікованих кандидатів подаватися на конкурс і обіцяємо чесні і рівні умови для всіх учасників", - зазначили в компанії.

З питань участі в конкурсі та за більш детальною інформацією прес-служба "Укрзалізниці" рекомендує звертатися безпосередньо в компанію Boyden.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175056
 
 
 Топ коментарі
 
Девиз: Дадим каждому пассажиру по мягкому месту
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яка зрада- перемога, буде де Богдану перекантуватись.
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С тебя 6 лямов баксов и можешь выходить на работу.
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А на шару на первое время нельзя????? Потом забашляю. Или не?))))
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Кому взяточку нести,я готов,жирное место.
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Девиз: Дадим каждому пассажиру по мягкому месту
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Это не моё. Боян. Ещё был девиз сталеваров: Наша сила - в плавках.
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Было бы у тебя столько сколько нужно занести...ты бы знал...кому и где...
А с тем что у тебя есть...тебя только посадить могут за попытку дачи взятки...
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Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса.
Как в ГБР, когда будущий "победитель" уволился с предидущего места за день до начала конкурса. "Укрзализныця" объявила конкурс на пост главы правления компании - Цензор.НЕТ 3966
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никто не хочет 2 ляма в месяц отгребать???
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Уинстон Черчилль прежде чем стать политиком Мирового масштаба и премьером Британии, баллотировался 46 раз в депутаты местных органов власти в Британии и все выборы проиграл....
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Какой конкурс? серОжа лещ за лимон чем хошь руководить сможет...
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Рыночная цена менеджера, способного возглавить такую организацию, около 800 тыс. грн. в месяц (чистыми).
Государство не даст назначить такую зарплату, боясь гнева быдломассы, поэтому придет какой-то очередной ворюга, которому зарплата не нужна.
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Коронвирус возить в ж/д бочках для нефти иностранного производства опасно. "Укрзализныця" объявила конкурс на пост главы правления компании - Цензор.НЕТ 7985
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тю, так у вас же уже есть кристально честный кандидат правильной национальности - Серожа Лещенко Неподкупный)...
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так возьмите проводницу Сердючку, опыта - десятилетия.
Поізд їде, воно лізе!
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